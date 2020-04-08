Premium Breakouts Scanner Indicator

Indicador Premium Breakout Scanner: Su sistema de negociación de rupturas de grado institucional

DESCUBRA LAS RUPTURAS DE ALTA PROBABILIDAD ANTES DE QUE OCURRAN

ESTA ES UNA ESTRATEGIA/SISTEMA DE RUPTURA DE CUATRO VELAS CON UN 70%+ DE PRECISIÓN .

Cansado de perderte movimientos de ruptura? ¿Entras demasiado tarde? ¿Se queda fuera por falsas rupturas? El Premium Breakout Scanner combina el análisis de flujo de órdenes institucionales con el reconocimiento inteligente de patrones para darle la ventaja en el comercio de ruptura.

---

POR QUÉ EL ESCÁNER PREMIUM BREAKOUT LO CAMBIA TODO

LA HERRAMIENTA SOÑADA DEL OPERADOR DE RUPTURAS

- Detección de patrones de barras madre - Detecte consolidaciones antes de movimientos explosivos
- Inteligencia de Bloque de Órdenes - Vea dónde están colocando órdenes las instituciones
- Auto Soporte/Resistencia - Conozca los niveles críticos antes de que el precio los pruebe
- Tendencia Diaria - Opere rupturas en la dirección de la tendencia principal
- Escáner Multi-Timeframe - Encuentre las mejores oportunidades de ruptura en todos los pares

DE LA OPERATIVA REACTIVA A LA PROACTIVA

La mayoría de los operadores ven las rupturas DEMASIADO TARDE. El escáner de rupturas Premium le muestra las configuraciones MIENTRAS SE FORMAN:

"Alerta: EURUSD formando patrón de Barra Madre en soporte clave... Sesgo diario ALCISTA... Se espera una ruptura por encima de 1.0850..."

MEJORES PARES PARA BUSCAR/COMPRAR - Asegúrese de cargarlos en su "Observación del Mercado" antes de pulsar el botón "Escanear Todo".

GBPUSD

Mejor: M15, M30

También bueno: H1

Por qué: La sesión de Londres crea configuraciones perfectas de MotherBar + Inside-Bar.


GBPJPY

Mejor: M15

También buena: M30

Por qué: rupturas extremadamente fuertes tras la compresión.


EURUSD

Mejor: H1

También bueno: H4

Por qué: Acumulación suave y lenta → continuación fiable de la ruptura.


USDJPY

Mejor: H1

También buena: M30

Por qué: Las rupturas respetan bien la estructura y la dirección de la tendencia.


AUDUSD

Mejor: H1

También bueno: H4

Por qué: Formaciones de barras internas limpias; más lentas pero precisas.

OTROS
AUDJPY, CADJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY
EURNZD, EURAUD, GBPNZD, GBPAUD, AUDCAD, NZDCHF, NZDUSD, AUDNZD, AUDCAD.


LA METODOLOGÍA DE DOMINIO DEL BREAKOUT

5 REGLAS PARA OPERAR CON BREAKOUTS CON ÉXITO

Después de analizar miles de operaciones de ruptura, aquí está el marco exacto para la rentabilidad:

REGLA 1: OPERAR CON SESGO DIARIO

"Las rupturas en la dirección de la tendencia tienen mayores tasas de éxito"

- Verde "SÓLO COMPRAR" = Sólo tomar rupturas alcistas
- Rojo "SÓLO VENDER" = Sólo tomar rupturas bajistas
- Amarillo "SIN BASE CLARA" = Esperar a una dirección más clara

REGLA 2: RUPTURAS DE BARRA MADRE CONFIRMADAS

"La recompensa de la paciencia: Esperar a la ruptura confirmada"

- Barra madre + 3 barras interiores = Compresión antes de la explosión
- Espere a la ruptura real - no se anticipe
- El precio debe CERRAR fuera del rango de la Barra Madre

REGLA 3: GESTIÓN INTELIGENTE DEL RIESGO

"Los operadores profesionales de breakouts protegen primero el capital"

- Stop Loss: Lado opuesto de la Barra Madre + 5 pips de colchón
- Toma de beneficios: Rango completo de la Barra Madre + bonificación de 5 pips
- Riesgo/Recompensa automática 1:1.5+ incorporada en cada operación

Ejemplo de operación:

```
Rango de la Barra Madre: 1,0850 (máximo) - 1,0820 (mínimo) = 30 pips
Configuración de COMPRA BREAKOUT:
Entrada : 1,0855 (ruptura + spread)
Stop Loss: 1,0815 (mínimo - 5 pips)
Take Profit: 1.0885 (entrada + 30 pips)
Riesgo : 40 pips | Recompensa: 30 pips = Ratio 1:1.5
```

REGLA 4: RESPETAR LOS SOPORTES/RESISTENCIAS CLAVE

"Las mejores rupturas ocurren lejos de niveles obvios"

- Evite configuraciones demasiado cerca de R1/R2 o S1/S2
- Espere a que haya un espacio claro entre el patrón y los niveles clave
- Las rupturas a través de S/R importantes requieren confirmación adicional

REGLA 5: SIN AVARICIA - BENEFICIOS CONSTANTES

"Coge la carne, deja los huesos

- Salga con el TP calculado - no sea codicioso
- No mueva los stops al punto de equilibrio demasiado pronto.
- Ejecución coherente = resultados coherentes

---

EJEMPLOS REALES DE OPERACIONES DE RUPTURA

RUPTURA ALCISTA PERFECTA:

```
GBPUSD - Marco de tiempo M15
Sesgo diario : SOLO COMPRA
Barra Madre detectada: 1.2650-1.2680
Bloque de orden alcista por debajo en 1.2620
Espacio libre por encima a R1 en 1.2720
Entrada : 1,2685 (ruptura confirmada)
SL : 1.2645 (mínimo de la barra madre - 5 pips)
TP : 1,2715 (Entrada + 30 pips)
RESULTADO : +30 pips en 2 horas
```

EVITO FALSA RUPTURA:

```
USDJPY - Marco de tiempo M15
Barra Madre cerca de la resistencia R1
Sesgo diario conflictivo
Sin orden clara de bloqueo de soporte
DECISIÓN : NO OPERAR - ¡Evitamos una pérdida de 35 pips!
```

---

CARACTERÍSTICAS PREMIUM DEL ESCÁNER DE RUPTURA

HERRAMIENTAS PRINCIPALES DE BREAKOUT:

- Detección de Barra Madre (Compresión antes de la expansión)
- Bloques de órdenes alcistas (zonas de demanda institucional)
- Bloques de órdenes bajistas (zonas de oferta institucionales)
- Auto Soporte/Resistencia (R1, R2, S1, S2)
- Filtro de sesgo diario (Opere con la tendencia)
- Escáner multisímbolo (Encuentre los mejores pares de ruptura)
- Alertas de ruptura (No se pierda ningún movimiento)

FUNCIONES AVANZADAS:

- Reconocimiento de patrones en tiempo real
- Notificaciones Push (Alertas móviles)
- Colores y tamaños personalizables
- Análisis de múltiples marcos temporales
- Limpieza automática (sin desorden en los gráficos)

---

SU INVERSIÓN EN BREAKOUT TRADING

(Pago único - Acceso de por vida - Sin renovaciones)

LO QUE REALMENTE OBTIENE

- Indicador Premium Breakout Scanner (valorado en 497$)
- Masterclass de Breakout Trading (valorado en 297$)
- Calculadora de Gestión de Riesgo (valor $97)
- Comunidad Privada de Traders (valor $197)
- Actualizaciones y soporte de por vida (no tiene precio)

RETORNO DE LA INVERSIÓN:

Resultados mensuales conservadores:

- 3-5 rupturas semanales de alta calidad
- 70%+ tasa de ganancias en rupturas confirmadas
- Promedio de 25-40 pips por operación exitosa
- Gestión adecuada del riesgo = 10-20% de crecimiento mensual

Testimonios reales de usuarios:
"Pagado por sí mismo en las primeras 3 operaciones" - Mark L.
"Por fin entiendo cuándo entrar en rupturas" - Sarah T.
"El escáner encuentra oportunidades que nunca vería manualmente" - James K.

---

¿ES ESTO PARA USTED?

SÍ SI USTED

- Quiere captar movimientos explosivos de ruptura
- Necesita señales claras de entrada/salida
- Valora la gestión del riesgo
- Está cansado de falsas rupturas
- Desea un análisis a nivel institucional

NO ES PARA USTED SI

- Espera una tasa de ganancias del 100
- No sigue las reglas de negociación
- No puede ser paciente para las configuraciones
- Quiere hacerse rico rápidamente

---

NUESTRA GARANTÍA DE RENDIMIENTO

Garantía de devolución de 30 días

Utilice Premium Breakout Scanner durante 30 días. Si no experimenta:

- Identificación más clara de las rupturas
- Mejor tiempo de entrada
- Mejor gestión del riesgo
- Más confianza para operar

Le devolveremos el 100% de su inversión. Sin preguntas ni complicaciones.

---

EMPIECE AHORA

HAGA CLIC EN "COMPRAR AHORA" PARA OBTENER

1. Premium Breakout Scanner (archivo .ex5)
2. Guía de instalación (5 minutos de configuración)
3. Breakout Trading Course (serie de vídeos)
4. Plantillas de gestión de riesgos
5. Acceso a la comunidad y soporte

SU CAMINO HACIA LA MAESTRIA EN BREAKOUT

1. Descarga inmediata tras la compra
2. Instalación en menos de 5 minutos
3. Vea la formación rápida
4. ¡Comience a identificar las rupturas de alta probabilidad hoy!

---

SOPORTE Y PREGUNTAS

Correo electrónico: emmah.eshiet@gmail.com
Chat en vivo:Disponible en nuestro whatsapp +2347025032078
Tiempo de respuesta:Menos de 4 horas

---

AVISO LEGAL IMPORTANTE

Operar implica un riesgo significativo de pérdida. El Premium Breakout Scanner es una herramienta de ayuda al análisis, pero no garantiza beneficios. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Opere sólo con capital de riesgo que pueda permitirse perder. Su éxito depende del uso adecuado, la gestión del riesgo y la disciplina emocional.

---

DEJE DE PERDERSE LAS RUPTURAS - ¡EMPIECE A OPERAR CON ELLAS COMO UN PROFESIONAL!

"El gran dinero se hace en los grandes movimientos. El Premium Breakout Scanner le ayuda a verlos venir".

Indicador OB Sniper: La ventaja del profesional en operaciones de precisión

DESBLOQUEE SEÑALES DE TRADING DE NIVEL INSTITUCIONAL

¿Cansado de gráficos desordenados, indicadores contradictorios y operaciones emocionales? Descubra el sistema que combina la teoría del Bloque de Órdenes, los patrones de la Barra Madre y los conceptos del Dinero Inteligente en una potente solución automatizada.

---

¿QUÉ LO HACE DIFERENTE?

SOLUCIÓN DE TRADING TODO EN UNO

- Detección de Bloques de Órdenes - Detecte zonas de acumulación institucionales
- Patrones de Barra Madre - Identifica configuraciones de ruptura de alta probabilidad
- Resistencia y Soporte - Identificación automática de niveles clave
- Filtro diario de sesgo - Opere sólo en la dirección de la tendencia
- Escáner multisímbolo - Encuentre oportunidades en todos los pares al instante

SU ASISTENTE PERSONAL

Imagine tener a un operador profesional susurrándole al oído:
"La tendencia diaria es alcista... Barra madre formándose en EURUSD... Soporte de bloque de órdenes cercano... Alta probabilidad de COMPRA formándose AHORA".

Eso es exactamente lo que ofrece.

