SEER DETECTOR™ DE PICOS





La última herramienta de pronóstico de reversión de mercado y picos para índices de crash y boom, divisas y mercados sintéticos





BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO DE 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIARIO para BTCUSD y VIX75

Mejor en M1 y M5

Stoploss: Máximo 10 Velas.





¿Qué es el SEER SPIKE DETECTOR?





El SEER SPIKE DETECTOR es un indicador de predicción de mercado de última generación diseñado para detectar y confirmar picos, retrocesos y cambios de impulso con una precisión milimétrica.

Basado en confirmaciones de ZigZag Fractal de 3 niveles, trailing stops dinámicos ATR y filtros efectivos Fluxo 6.0, esta herramienta hace mucho más que mostrar flechas.





Tanto si opera con Índices Crash & Boom, Volatilidad 75, XAUUSD, GBPUSD, u otros pares de Divisas, el SEER SPIKE DETECTOR se adapta a su gráfico y le muestra dónde está a punto de comenzar el próximo movimiento para ganar dinero.









---





Por qué a los operadores les encanta el DETECTOR DE PICOS SEER





Pronóstico Preciso de Picos - Anticipa choques repentinos/booms con flechas de alerta temprana.

Confirmación Multicapa - Las señales sólo aparecen cuando se alinean múltiples condiciones (ZigZag + Fluxo + filtros ATR).

Flexible en cualquier gráfico - Mejor en M1 y M5, pero funciona eficazmente en H1, H4.

Spike Catcher para Crash/Boom - Captura picos masivos antes de que la multitud salte.

Sin conjeturas - Flechas









---





Como Funciona





El SEER SPIKE DETECTOR combina fractales de acción de precios, puntos de oscilación ZigZag, y control de volatilidad ATR para filtrar falsos picos. Este es el proceso:





1. 1. Identificar los extremos del mercado - Utiliza 3 niveles de ZigZag y la lógica fractal para detectar las zonas de inversión.









2. Confirmación con Fluxo 6.0 - Asegura que sólo las configuraciones de alta probabilidad imprimen señales.









3. Alertas de Picos - Especialmente optimizado para los índices Crash & Boom para detectar picos de inversión.

















---





Ejemplo en Acción (Índice Crash 500)





Escenario A (Antes del pico): El indicador muestra una flecha hacia arriba + señal de "COMPRA AHORA".





Escenario B (Después del pico): El mercado confirma la inversión con un pico masivo a su favor.

Resultado : Entrada temprana antes de la explosión del mercado.













---





¿A quién va dirigido?





Traders que hacen scalping en los índices Crash & Boom500.

Swing traders en Volatility 75, Oro (XAUUSD), y GBPUSD.

Principiantes que necesitan señales claras y fáciles de seguir.

Profesionales que buscan filtrar el ruido y confirmar las configuraciones.









---





Características





Flechas de COMPRA/VENTA con alertas de texto (nunca pierda una señal).





Detección de Stop-hunting (filtra falsos picos).





Notificaciones emergentes, por correo electrónico y push (opcionales).





Colores y estilos personalizables para adaptarse a cualquier plantilla de gráfico.













---





Por qué SEER SPIKE DETECTOR es diferente





A diferencia de los indicadores ordinarios que inundan su pantalla con flechas al azar, SEER SPIKE DETECTOR:

Espera el acuerdo de múltiples indicadores antes de disparar

Construido con un motor matemático ATR para el filtrado adaptativo de la volatilidad.

Eficacia probada tanto en mercados sintéticos como de divisas.









---





El paquete incluye





SEER SPIKE DETECTOR.ex5 (archivo de indicador listo para usar)

Guía del usuario - cómo instalar, personalizar e interpretar las señales

Video Tutorial - configuración y estrategia paso a paso