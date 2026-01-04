Orderblock Precision BuySell Scanner

INDICADOR DE ESCÁNER DE COMPRAVENTA DE PRECISIÓN ORDERBLOCK

La última herramienta de trading de nivel institucional que revela lo que ven los traders profesionales

---

POR QUÉ ESTA ES LA HERRAMIENTA MÁS PODEROSA QUE JAMÁS POSEERÁ

OLVIDE los indicadores complicados que dan señales contradictorias. DEJE de perder horas analizando gráficos manualmente. ELIMINE las conjeturas de sus decisiones comerciales.

El Orderblock Precision BuySell Scanner NO es un indicador más - es un sistema de trading completo que hace el trabajo pesado por usted. Escanea TODO el mercado automáticamente, encuentra las MEJORES oportunidades de trading, y le dice EXACTAMENTE dónde entrar, dónde colocar su stop loss, y dónde tomar beneficios.

Imagine este escenario:

Usted se despierta, abre su plataforma de operaciones, y en 60 segundos ve:

- 5 MEJORES SEÑALES DE COMPRA en diferentes pares de divisas
- PRECIOS DE ENTRADA EXACTOS para cada señal
- NIVELES PRECISOS DE STOP LOSS (calculados mediante ATR para una gestión óptima del riesgo)
- OBJETIVOS DE GANANCIA (TP1 y TP2 con ratios de riesgo-recompensa adecuados)
- PUNTUACIÓN DE FUERZA que le muestra cuáles son las señales más fuertes

Sin suposiciones. Sin estrés. Sólo señales claras y procesables.

---

8 RAZONES POR LAS QUE CADA TRADER NECESITA ESTA HERRAMIENTA

1. DETECCIÓN DE BLOQUES DE ÓRDENES INSTITUCIONALES

Los bancos profesionales y los fondos de cobertura operan en niveles de precios específicos llamados "Bloques de Órdenes". Se trata de zonas en las que los grandes capitales entran en el mercado. Nuestro escáner encuentra estos bloques ANTES de que el precio los alcance, dándole a usted la misma ventaja que a los operadores profesionales.

2. CONFIRMACIÓN EN MÚLTIPLES MARCOS TEMPORALES

El indicador analiza CINCO marcos temporales diferentes (M5, M15, M30, H1, H4) para asegurarse de que sólo recibe señales de alta probabilidad. ¡Se acabaron las señales falsas del análisis de un solo marco temporal!

3. GESTIÓN COMPLETA DEL RIESGO INCORPORADA

Cada señal viene con:

- Stop Loss: Calculado usando ATR (Average True Range) para un ajuste dinámico del riesgo
- Take Profit 1: 1.5:1 Relación Riesgo:Recompensa (mínimo)
- Take Profit 2: Basado en zonas de liquidez y niveles de swing
- Fuerza de la señal: Puntuación de 0-100% que muestra el nivel de confianza

4. ANÁLISIS DEL MERCADO EN TIEMPO REAL

Mientras usted duerme, trabaja o vive su vida, el escáner está:

- Monitorizando TODOS los pares de divisas (o su lista personalizada)
- Analizando cada gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora y 4 horas
- Encontrar SÓLO las mejores oportunidades
- Alertarle cuando aparecen señales fuertes

5. TRADING VISUAL MÁS FÁCIL

Vea todo directamente en su gráfico:

- Flechas de compra/venta en los puntos de entrada
- Zonas de bloqueo de órdenes resaltadas en azul
- Niveles Pivote (soporte y resistencia diarios)
- Líneas Stop Loss en rojo
- Líneas Take Profit en azul y verde
- Indicador de sesgo diario que muestra la dirección de la tendencia general

6. SISTEMA DE ALERTA INTELIGENTE

No se pierda ninguna operación:

- Alertas emergentes en su pantalla
- Alertas sonoras para llamar su atención
- Registro en la pestaña Experto con todos los detalles de la señal
- Filtrado de alertas para evitar la sobrecarga de notificaciones

7. PANEL DE CONTROL FÁCIL DE USAR

Todo organizado en un solo lugar

- Las 5 mejores señales se muestran con todos los detalles
- Análisis gráfico actual para su par activo
- Zonas de Liquidez (pivotes diarios, R2, S2)
- Estado del indicador (niveles ArrZZ, Semafor)
- Progreso del escaneo y hora del último escaneo

8. PERSONALIZACIÓN COMPLETA

Configúrelo a SU manera:

- Elija qué símbolos escanear
- Seleccione qué plazos analizar
- Ajuste los parámetros de riesgo
- Personalice los colores y los ajustes de visualización
- Activar/desactivar alertas y objetos

---

CÓMO OPERAR DE FORMA RENTABLE - SENCILLO PROCESO DE 5 PASOS

Paso 1: CONFIGURACIÓN INICIAL (5 minutos)

1. Cargar el indicador en cualquier gráfico
2. Haga clic en el botón "SCAN ALL
3. Espere 60 segundos para completar el escaneo del mercado
4. Revise las 5 señales más importantes en el panel de control

Paso 2: SELECCIÓN DE SEÑALES (2 minutos)

Busque señales con:

- Fuerza > 70% (mayor es mejor)
- Alineación de sesgo diario (las señales de compra con sesgo diario alcista son más fuertes)
- Bloque de órdenes claro y visible en el gráfico
- Buena relación Riesgo:Recompensa (mínimo 1,5:1)

Paso 3: EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN (1 minuto)

1. ENTRADA: Coloque la orden de compra al precio de entrada exacto mostrado
2. STOP LOSS: Coloque el stop loss al precio SL indicado
3. 3. TAKE PROFIT: Coloque dos órdenes TP a los precios TP1 y TP2.
4. TAMAÑO DE LA POSICIÓN: Arriesgue sólo el 1-2% de su cuenta en cada operación.

Paso 4: GESTIÓN DE LA OPERACIÓN

1. 1. Acierto en TP1: Cierre el 50% de la posición, mueva el SL al punto de equilibrio.
2. TP2 Acierto: Cierre la posición restante
3. Si se alcanza el SL: Aceptar una pequeña pérdida, pasar a la siguiente señal
4. Nunca mueva el stop loss más lejos

Paso 5: REPETIR EL PROCESO

1. Escanee el mercado cada 4 horas (o utilice el auto-escaneo cada 5 minutos)
2. 2. Tome sólo señales de alta calidad (fuerza > 70%)
3. Nunca tome más de 2-3 operaciones simultáneamente
4. Mantenga un diario de operaciones detallado

---

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN RENTABLES

Estrategia 1: EL OPERADOR CONSERVADOR

- Sólo opere señales con un 80%+ de fuerza
- Sólo opere durante el solapamiento Londres/Nueva York (8 AM - 12 PM EST)
- Máximo 2 operaciones al día
- Objetivo: 3-5% de rentabilidad mensual

Estrategia 2: EL OPERADOR ACTIVO

- Opere todas las señales con una fuerza superior al 70
- Opere en todas las sesiones (Asia, Londres, Nueva York)
- Máximo 5 operaciones al día
- Objetivo: 8-12% de rentabilidad mensual

Estrategia 3: EL ESCALADOR

- Centrarse sólo en señales M5 y M15
- Sólo TP1 (no TP2)
- Entradas y salidas rápidas
- Objetivo: 1-2% de rentabilidad diaria

---

CARACTERÍSTICAS CLAVE QUE LE HARÁN GANAR DINERO

1. Indicador de Momento ArrZZ

- Por debajo de 30 = Sobreventa (busque señales de COMPRA)
- Por encima de 70 = Sobrecompra (busque señales de VENTA)
- Entre 30-70 = Neutral (esperar señales más claras)

2. Filtro de Tendencia Semafor de 3 Niveles

- Nivel 1 (EMA Rápida): Dirección a corto plazo
- Nivel 2 (EMA Media): Tendencia a medio plazo
- Nivel 3 (EMA lenta): Tendencia a largo plazo
- Todos alineados = Tendencia fuerte = Operaciones de mayor probabilidad

3. Zonas de liquidez del pivote diario

- Pivote: Principal línea de batalla entre alcistas y bajistas
- R2/S2: Niveles de resistencia/soporte fuertes
- El precio a menudo reacciona en estos niveles = perfecto para entradas

4. Bloque de órdenes Entradas de retesteo

- OB alcista: El precio vuelve a probar el ALTO del bloque de órdenes = COMPRA
- OB bajista: El precio vuelve a probar el MÍNIMO del bloque de órdenes = VENTA
- Estas son zonas de entrada institucionales = alta probabilidad

---

GUÍA RÁPIDA PARA PRINCIPIANTES

Día 1-3: Fase de observación

1. Instalar el indicador
2. Dejar que escanee y muestre señales
3. Observar SIN operar
4. Vea cómo se desarrollan las señales
5. 5. Aumentar la confianza en el sistema

Día 4-7: Demo Trading

1. 1. Abra una cuenta demo
2. Tome 2-3 señales por día
3. Siga exactamente los niveles de entrada, SL, TP
4. Siga sus resultados
5. Ajuste el tamaño de la posición

Semana 2+: Operaciones en vivo

1. 1. Empezar con posiciones PEQUEÑAS
2. Tome sólo las MEJORES señales (80%+ de fuerza)
3. Siga exactamente el proceso de 5 pasos
4. Mantener las emociones fuera del trading
5. Revisar el rendimiento semanalmente

---

REGLAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (NO NEGOCIABLES)

REGLA 1: NUNCA ARRIESGUE MÁS DEL 2% POR OPERACIÓN

- Cuenta de 10.000 $ = riesgo máximo de 200 $ por operación
- Si el SL está a 50 pips, tamaño de la posición = $200 / 50 = $4 por pip

REGLA 2: MÁXIMO 3 OPERACIONES ABIERTAS

- Nunca sobreexponga su cuenta
- Si tiene 3 operaciones perdedoras seguidas = DEJE DE OPERAR por ese día

REGLA 3: LÍMITE DIARIO DE PÉRDIDAS = 5%.

- Si pierde el 5% de su cuenta en un día = DEJE DE COMERCIAR
- Vuelva fresco mañana

REGLA 4: OBJETIVO DE BENEFICIO SEMANAL = 5-10

- Cuando alcance el 10% de beneficios semanales = QUITE EL 50% DE LA MESA
- Deposite sus beneficios regularmente

---

RESULTADOS ESPERADOS CON UN USO CONSTANTE

Rentabilidades mensuales realistas:

- Trading Conservador: 3-5% al mes (36-60% anual)
- Trading Activo: 8-12% al mes (96-144% anual)
- Nivel profesional: 15-20% mensual (180-240% anual)

Tasa de éxito:

- Precisión de la señal: 65-75% (con el filtrado adecuado)
- Riesgo:Recompensa: Mínimo 1,5:1 (a menudo 2:1 o 3:1)
- Tasa de Ganancias Necesaria: Sólo el 40% para ser rentable con 1,5:1 R:R

Compromiso de tiempo:

- Diario: 15-30 minutos para revisar las señales
- Semanal 1 hora para revisar el rendimiento
- Mensualmente 2 horas para ajustar la estrategia

---

BONUS : CONSEJOS AVANZADOS DE TRADING

Consejo 1: OPERACIÓN DE CONFLUENCIA

Sólo tome señales que tengan

1. Bloque de órdenes presente ✓
2. Alineación del pivote diario ✓
3. ArrZZ en zona extrema ✓
4. Alta intensidad de la señal (70%+) ✓
5. Confirmación de múltiples marcos temporales ✓

Consejo 2: FILTRO DE NOTICIAS

- Evita operar 30 minutos antes/después de noticias importantes
- Compruebe el calendario económico diariamente
- Si no está seguro, espere a que el precio se asiente después de las noticias

Consejo 3: CONOCIMIENTO DE LA SESIÓN

- Sesión asiática (7 PM - 4 AM EST): Oscilación, movimientos menores
- Sesión de Londres (3 AM - 12 PM EST): Buena volatilidad, tendencias fuertes
- Sesión de Nueva York (8 AM - 5 PM EST): Mayor volatilidad, mejores señales
- Solapamiento (8 AM - 12 PM EST): Máxima volatilidad, mejores operaciones

---

VEREDICTO FINAL : POR QUÉ ESTO LO CAMBIA TODO

La mayoría de los traders fracasan porque:

1. 1. No saben DÓNDE entrar
2. No saben DÓNDE colocar los stops
3. No sabe DÓNDE tomar beneficios
4. Operar en exceso con configuraciones de baja calidad
5. Deja que las emociones controlen sus decisiones

El Orderblock Precision BuySell Scanner resuelve TODOS estos problemas:

1. 1. Mostrando puntos exactos de entrada
2. CALCULANDO los stop loss óptimos
3. FIJAR objetivos de beneficios adecuados
4. FILTRAR sólo las señales de alta calidad
5. ELIMINAR la toma de decisiones emocionales

---

EMPIECE HOY MISMO

Deje de luchar con análisis complicados.
Deje de perder dinero en operaciones de conjetura.
Empiece a operar como lo hacen los profesionales.

Al mercado no le importan sus esperanzas, sueños o análisis. Sólo respeta la acción del precio y la liquidez. Con esta herramienta, usted no sólo está adivinando - está operando a los mismos niveles que los bancos y las instituciones.

Su camino hacia la rentabilidad constante comienza con un solo clic.

---

"Dame seis horas para talar un árbol y me pasaré las cuatro primeras afilando el hacha". - Abraham Lincoln

Afile su hacha de negociación hoy mismo. El Orderblock Precision BuySell Scanner es esa hacha afilada.

Haga clic. Escanear. Opere. Obtenga beneficios.

