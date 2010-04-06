Perfect Day Scalper Pro Indicator

Perfect Day Scalper Pro





Su Rutina Diaria de 5 Puntos para un Ingreso de 5 Cifras.





Precio: $150 USD (Deje de Perseguir, Empiece a Cobrar)





Una Operación. Un objetivo. Una vuelta de la victoria. Su día está hecho.





(Olvídese de los sueños de más de 1000 pips que se convierten en pérdidas de más de 100 pips. La verdadera riqueza se basa en la consistencia, no en la complejidad. ¿Qué pasaría si todo su día de operaciones terminara en 15 minutos, con una sola operación de alta probabilidad que le diera un beneficio limpio y profesional? Bienvenido al Perfect Day Scalper).





¿Qué es el Perfect Day Scalper Pro?





Esto no es un indicador que desordena su gráfico. Es un algoritmo de ingeniería de precisión que combina el poder de las Bandas de Bollinger, Fractales ZigZag, y un motor de tendencia patentado para cazar la única operación que importa cada día.





A continuación, se superpone un diario automatizado de Fibonacci "Profit Grid" para darle precisión de francotirador de entrada y los niveles de salida institucional. Esta es su solución de scalping todo-en-uno diseñada para el marco de tiempo M15, entregando una configuración perfecta por sesión.





¿Es usted?





- El trader que pierde beneficios por sobre-negociar y sobre-analizar.

- El trader a tiempo parcial que necesita una señal rápida y decisiva antes de empezar el día.

- La persona disciplinada que sabe que una gran operación es mejor que diez mediocres.

- Cualquier persona cansada de las "conjeturas" y preparada para un enfoque mecánico basado en reglas.





EL BORDE DE LA ESCALERA DEL DÍA PERFECTO: Claridad en un mercado caótico





1. El disparador de la "Línea Dorada " - Su permiso de entrada: No nos limitamos a lanzar flechas. Le damos un disparador confirmado. La regla es simple: Después de la primera señal de flecha en el sesgo diario, espere a que una vela cierre más allá de la "Línea Dorada". Esta es su luz verde para entrar, asegurándose de que el movimiento tiene un impulso real.





2. La Doctrina de "Una Operación al Día" - Su Camino a la Riqueza: Este sistema se basa en una verdad fundamental: Las ganancias consistentes provienen de la paciencia y el tamaño de la posición, no de la frecuencia. El Perfect Day Scalper impone esta disciplina, protegiéndole de usted mismo y del ruido del mercado.





3. Auto "Profit Grid" Niveles Fibonacci: Deje de dibujar líneas desordenadas. El indicador traza automáticamente niveles clave de Fib (0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%) al comienzo de cada día. Su entrada, stop loss y take profit están predefinidos en el gráfico, eliminando toda emoción.





4. Gestión del riesgo desde el principio: Su operación es un sistema cerrado desde el momento en que entra.





- Stop Loss (SL): Firmemente colocado en el nivel 100% Fib (La Línea Roja).

- Take Profit (TP): Fijado en el nivel 23,6% Fib (La Línea Azul Real). Esto proporciona una estructura profesional de riesgo-recompensa en cada operación.





Su rutina diaria de 5 puntos para obtener beneficios





1. Identifique el sesgo diario: Abra su gráfico M15. El Separador Diario y los Auto Fibs ya están configurados. La primera señal fuerte (Cal "COMPRA" o Rojo "VENTA") dicta su sesgo diario.

2. Detecte la primera señal en el sesgo: Ignore todas las demás señales. Concéntrese SÓLO en la primera flecha que se alinee con el sesgo inicial del día.

3. 3. Espere al Gatillo Dorado: La paciencia es la clave. Espere a que una vela cierre POR DEBAJO de la Línea Dorada (para una COMPRA) o POR ENCIMA (para una VENTA).

4. Ejecute su operación: Entre al cierre de esa vela de activación.

5. Gestione y aléjese: Fije su SL en el 100% Fib (Rojo) y su TP en el 23.6% Fib (Azul Real). Luego, cierre su plataforma. Su trabajo está completo. Vaya a disfrutar de su día.





Dentro de su Perfect Day Scalper Dashboard:





- Flechas de compra/venta imperdibles: Señales visuales claras para la zona de entrada ideal.

- Fibonacci diario automatizado "Profit Grid": Soporte y resistencia manos libres.

- Combo de Bandas de Bollinger y Fractales: Señala puntos exactos de inversión en los bordes de las bandas.

- Filtro de tendencia avanzado: Confirma que está operando con la tendencia subyacente.

-- Motor optimizado M15: ajustado para obtener la combinación perfecta de velocidad y fiabilidad.





PAQUETE DE BONOS Cuando usted compra este indicador en contacto conmigo en whatsapp +2347025032078 para su indicador de bonificación (EL INDICADOR DIALY BIAS - Valorado en $ 50)

$150 vs. El Costo de Perseguir Pérdidas





Seamos francos: ¿Cuánto ha perdido por indecisión, operaciones por venganza o mala gestión del riesgo?





Estos 150 $ no son un coste; son una inversión en su cordura y rentabilidad.





Con una modesta cuenta de 1.000 $ arriesgando un 2% (20 $) por operación, podría pagar este sistema en un puñado de operaciones exitosas. Después de eso, cada ganancia es pura ganancia, compuesta día tras día.





¡PAQUETE DE BONOS POR TIEMPO LIMITADO !





- BONUS #1: eBook "The Scalper's Mindset". Domine la psicología de tomar una operación y marcharse. (Valor: $47)

- BONUS #2: Acceso VIP a la Discordia "Perfect Day Traders". Obtenga apoyo en vivo, comparta gráficos y rinda cuentas. (Valor: $97)

- BONUS #3: "Plug & Profit" Plantillas de Gráficos y Guía de Configuración. Empiece en minutos, no en horas. (Valor: $27)

- BONO #4 - INDICADOR DIARIO DE BIAS Valorado en $50

Valor total del bono: $221 - ¡GRATIS con su compra!





Preguntas Frecuentes





P: ¿Qué pares y plazos? R: Optimizado para M15 en los principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.).





P: ¿Se trata de un Asesor Experto (EA)? R: No. Este es un sistema de indicadores visuales. Usted coloca las operaciones. Esto es crucial para desarrollar la disciplina necesaria para el éxito a largo plazo.





P: ¿Cuál es la tasa de ganancias? R: Aunque ningún sistema es 100%, el Perfect Day Scalper utiliza la confluencia de múltiples capas (Tendencia, Bandas, Fractales, Fibs) para encontrar configuraciones excepcionalmente de alta calidad. Su éxito depende de seguir las reglas simples.





Su día de trading perfecto comienza con un clic.





Detenga el ciclo de esperanza y frustración. Adopte una estrategia que valore su tiempo y su capital.





Haga clic en "COMPRAR AHORA" por $150 y desbloquee su Perfect Day Scalper Pro.





Convierta su gráfico diario en su sueldo diario.





Descargo de responsabilidad: Operar implica riesgos y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.