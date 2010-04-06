Perfect Day Scalper Pro Indicator

Perfect Day Scalper Pro

Su Rutina Diaria de 5 Puntos para un Ingreso de 5 Cifras.

Precio: $150 USD (Deje de Perseguir, Empiece a Cobrar)

---

Una Operación. Un objetivo. Una vuelta de la victoria. Su día está hecho.

(Olvídese de los sueños de más de 1000 pips que se convierten en pérdidas de más de 100 pips. La verdadera riqueza se basa en la consistencia, no en la complejidad. ¿Qué pasaría si todo su día de operaciones terminara en 15 minutos, con una sola operación de alta probabilidad que le diera un beneficio limpio y profesional? Bienvenido al Perfect Day Scalper).

---

¿Qué es el Perfect Day Scalper Pro?

Esto no es un indicador que desordena su gráfico. Es un algoritmo de ingeniería de precisión que combina el poder de las Bandas de Bollinger, Fractales ZigZag, y un motor de tendencia patentado para cazar la única operación que importa cada día.

A continuación, se superpone un diario automatizado de Fibonacci "Profit Grid" para darle precisión de francotirador de entrada y los niveles de salida institucional. Esta es su solución de scalping todo-en-uno diseñada para el marco de tiempo M15, entregando una configuración perfecta por sesión.

---

¿Es usted?

- El trader que pierde beneficios por sobre-negociar y sobre-analizar.
- El trader a tiempo parcial que necesita una señal rápida y decisiva antes de empezar el día.
- La persona disciplinada que sabe que una gran operación es mejor que diez mediocres.
- Cualquier persona cansada de las "conjeturas" y preparada para un enfoque mecánico basado en reglas.

---

EL BORDE DE LA ESCALERA DEL DÍA PERFECTO: Claridad en un mercado caótico

1. El disparador de la "Línea Dorada " - Su permiso de entrada: No nos limitamos a lanzar flechas. Le damos un disparador confirmado. La regla es simple: Después de la primera señal de flecha en el sesgo diario, espere a que una vela cierre más allá de la "Línea Dorada". Esta es su luz verde para entrar, asegurándose de que el movimiento tiene un impulso real.

2. La Doctrina de "Una Operación al Día" - Su Camino a la Riqueza: Este sistema se basa en una verdad fundamental: Las ganancias consistentes provienen de la paciencia y el tamaño de la posición, no de la frecuencia. El Perfect Day Scalper impone esta disciplina, protegiéndole de usted mismo y del ruido del mercado.

3. Auto "Profit Grid" Niveles Fibonacci: Deje de dibujar líneas desordenadas. El indicador traza automáticamente niveles clave de Fib (0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%) al comienzo de cada día. Su entrada, stop loss y take profit están predefinidos en el gráfico, eliminando toda emoción.

4. Gestión del riesgo desde el principio: Su operación es un sistema cerrado desde el momento en que entra.

- Stop Loss (SL): Firmemente colocado en el nivel 100% Fib (La Línea Roja).

- Take Profit (TP): Fijado en el nivel 23,6% Fib (La Línea Azul Real).

Esto proporciona una estructura profesional de riesgo-recompensa en cada operación.


---

Su rutina diaria de 5 puntos para obtener beneficios

1. Identifique el sesgo diario: Abra su gráfico M15. El Separador Diario y los Auto Fibs ya están configurados. La primera señal fuerte (Cal "COMPRA" o Rojo "VENTA") dicta su sesgo diario.
2. Detecte la primera señal en el sesgo: Ignore todas las demás señales. Concéntrese SÓLO en la primera flecha que se alinee con el sesgo inicial del día.
3. 3. Espere al Gatillo Dorado: La paciencia es la clave. Espere a que una vela cierre POR DEBAJO de la Línea Dorada (para una COMPRA) o POR ENCIMA (para una VENTA).
4. Ejecute su operación: Entre al cierre de esa vela de activación.
5. Gestione y aléjese: Fije su SL en el 100% Fib (Rojo) y su TP en el 23.6% Fib (Azul Real). Luego, cierre su plataforma. Su trabajo está completo. Vaya a disfrutar de su día.

---

Dentro de su Perfect Day Scalper Dashboard:

- Flechas de compra/venta imperdibles: Señales visuales claras para la zona de entrada ideal.
- Fibonacci diario automatizado "Profit Grid": Soporte y resistencia manos libres.
- Combo de Bandas de Bollinger y Fractales: Señala puntos exactos de inversión en los bordes de las bandas.
- Filtro de tendencia avanzado: Confirma que está operando con la tendencia subyacente.
-- Motor optimizado M15: ajustado para obtener la combinación perfecta de velocidad y fiabilidad.

PAQUETE DE BONOS

Cuando usted compra este indicador en contacto conmigo en whatsapp +2347025032078 para su indicador de bonificación (EL INDICADOR DIALY BIAS - Valorado en $ 50)

$150 vs. El Costo de Perseguir Pérdidas

Seamos francos: ¿Cuánto ha perdido por indecisión, operaciones por venganza o mala gestión del riesgo?

Estos 150 $ no son un coste; son una inversión en su cordura y rentabilidad.

Con una modesta cuenta de 1.000 $ arriesgando un 2% (20 $) por operación, podría pagar este sistema en un puñado de operaciones exitosas. Después de eso, cada ganancia es pura ganancia, compuesta día tras día.

---

¡PAQUETE DE BONOS POR TIEMPO LIMITADO !

- BONUS #1: eBook "The Scalper's Mindset". Domine la psicología de tomar una operación y marcharse. (Valor: $47)
- BONUS #2: Acceso VIP a la Discordia "Perfect Day Traders". Obtenga apoyo en vivo, comparta gráficos y rinda cuentas. (Valor: $97)
- BONUS #3: "Plug & Profit" Plantillas de Gráficos y Guía de Configuración. Empiece en minutos, no en horas. (Valor: $27)
- BONO #4 - INDICADOR DIARIO DE BIAS Valorado en $50
Valor total del bono: $221 - ¡GRATIS con su compra!

---

Preguntas Frecuentes

P: ¿Qué pares y plazos? R: Optimizado para M15 en los principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.).

P: ¿Se trata de un Asesor Experto (EA)? R: No. Este es un sistema de indicadores visuales. Usted coloca las operaciones. Esto es crucial para desarrollar la disciplina necesaria para el éxito a largo plazo.

P: ¿Cuál es la tasa de ganancias? R: Aunque ningún sistema es 100%, el Perfect Day Scalper utiliza la confluencia de múltiples capas (Tendencia, Bandas, Fractales, Fibs) para encontrar configuraciones excepcionalmente de alta calidad. Su éxito depende de seguir las reglas simples.

---

Su día de trading perfecto comienza con un clic.

Detenga el ciclo de esperanza y frustración. Adopte una estrategia que valore su tiempo y su capital.

Haga clic en "COMPRAR AHORA" por $150 y desbloquee su Perfect Day Scalper Pro.

Convierta su gráfico diario en su sueldo diario.

---

Descargo de responsabilidad: Operar implica riesgos y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Productos recomendados
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
FREE
Heiken Ashi Rsi Oscillator MT5
Noiros Tech
4.8 (5)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR Este sistema es un sistema Heiken Ashi basado en cálculos RSI. El sistema es un script gratuito de código abierto publicado originalmente en TradingView por JayRogers . Nos hemos tomado la libertad de convertir la secuencia de comandos de pino a Mq4 indicador. También hemos añadido una nueva característica que permite filtrar las señales y reduce
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTA: Activar Pattern Scan Este indicador identifica Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), patrones de contracción y expansión que se trazan en los gráficos. También viene con alertas y notificaciones móviles para que no se pierda ninguna operación. Se puede utilizar en todos los instrumentos de negociación y en todos los plazos. La característica de no repintar lo hace particularmente útil en backtesting y en el desarrollo de modelos de trading rentables. La prof
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Visión general El indicador Scalping PullBack Signal es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de scalping basadas en posibles señales de retroceso y reversión. Esta herramienta es especialmente útil en plazos más cortos (inferiores a 15 minutos), pero también puede aplicarse en plazos más largos para operaciones a más largo plazo. Este indicador integra varios componentes analíticos clave, proporcionando una visión comple
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Indicadores
OmniSignal Navigator – Scalping inteligente en niveles clave Opere como un profesional con este indicador diario/semanal de Máximo-Mínimo-Cierre, diseñado para scalping y trading de rupturas de precisión. Por qué funciona Perfecto para scalping: Se enfoca en zonas clave (PDH/PDL/PDC y PWH/PWL/PWC) en marcos temporales M2, M3, M5 y M15. (Marcos temporales más bajos = más señales, marcos temporales más altos = menos señales) No necesita análisis de gráficos: Simplemente espere las noti
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicadores
Coral trend es un indicador de seguimiento de tendencia muy popular entre los operadores FOREX . Suele utilizarse en confluencia con otros indicadores. Utiliza combinaciones de medias móviles con complejas fórmulas de suavizado. Tiene dos parámetros configurables: Coeficiente - ratio de suavizado (*) Precio aplicado Cálculo: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El indicador GEN es una herramienta multifuncional de análisis técnico para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Está diseñado para identificar y mostrar automáticamente niveles clave de Soporte y Resistencia (S&R ) y detectar señales de Falsa Ruptura , proporcionando señales de trading claras y visuales directamente en su gráfico. Su objetivo principal es ayudar a los operadores a identificar los posibles puntos de reversión de los precios y evitar las
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
Buscador de Patrones ABCD con RSI: Estrategia Técnica 1. Cómo Funciona el Indicador Combina el RSI clásico con detección automática de patrones armónicos ABCD . Componentes Clave RSI estándar (período ajustable) Marcadores de picos y valles (flechas) Patrones ABCD (líneas verdes/rojas) Filtros de sobrecompra (70) y sobreventa (30) 2. Configuración en MT5 period = 14 ; // Período del RSI size = 4 ; // Tamaño máximo del patrón OverBought = 70 ; // Nivel de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nivel de s
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
WaveTrend Plus
Nguyen Thanh Cong
5 (6)
Indicadores
Introducción WaveTrend Plus es un asombroso oscilador que puede detectar puntos óptimos de entrada en el mercado con gran precisión utilizando complejos cálculos de precio e impulso. Esta versión incluye muchas mejoras en comparación con el WaveTrend original, como imágenes más nítidas, señales de sobreventa/sobrecompra y detección de divergencias Señal Compre cuando aparezca una señal de sobreventa (punto verde abajo) o cuando se detecte una divergencia alcista (línea discontinua verde) Ve
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
FREE
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indicadores
Build your professional trading suite for less: I believe in providing high-quality tools for the community. If you find value in this free indicator, please consider leaving a 5-star review to support my work. You can also explore my full catalog of professional EAs and specialized indicators on my profile to find the perfect 'trigger' for your strategy. ¿Qué es este indicador? Este indicador básico de soportes y resistencias -gratis- está diseñado para ayudar a los operadores a identificar
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O quizás le gustaría tener más consistencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indicadores
Bienvenido a nuestro   patrón de onda de precios   MT5 --(Patrón ABCD)-- El patrón ABCD es un patrón comercial poderoso y ampliamente utilizado en el mundo del análisis técnico. Es un patrón de precio armónico que los comerciantes utilizan para identificar oportunidades potenciales de compra y venta en el mercado. Con el patrón ABCD, los operadores pueden anticipar posibles movimientos de precios y tomar decisiones informadas sobre cuándo ingresar y salir de las operaciones. Versión EA:   Pri
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
High Trend Lite MT5
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Indicadores
El indicador High Trend Lite monitoriza 5 símbolos en hasta 3 marcos temporales simultáneamente y calcula la fuerza de sus señales. El indicador le notifica cuando una señal es la misma en diferentes marcos temporales. El indicador puede hacer esto desde un solo gráfico. Por lo tanto, High Trend Lite es un indicador multidivisa y multitiempo. Con High Trend Pro , disponible en este enlace , dispondrá de un número ilimitado de símbolos, 4 marcos temporales, un gráfico a color del indicador MACD p
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Presentamos el MACD Enhanced , un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) avanzado que proporciona a los operadores capacidades ampliadas para el análisis de tendencias e impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección y la fuerza de la tendencia, creando señales visuales claras para posibles puntos de entrada y salida. Atención. Para obtener los mejores resultado
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indicadores
El gráfico de un minuto tiene un error, pero el gráfico de un día todavía se puede utilizar después de borrar el error y volver a cargar los indicadores, Este indicador se puede utilizar para determinar cuánto sube el indicador para colocar una orden de compra, cuánto baja para colocar una orden de venta, y no colocar una orden hasta que alcance esta distancia, lo que se considera oscilación, abrir una cuenta gift index
FREE
SuperTrend TV
Tran Nhat Minh
5 (2)
Indicadores
Indicador original de supertendencia en la plataforma Tradingview. Tipo de indicador: Indicador de acción del precio Introducción: El Indicador de Supertendencia - Mejorando su Análisis de Tendencia. Si todavía no ha encontrado un indicador de Supertendencia con buenos gráficos en la plataforma MQL5, este es el indicador para usted. Resumen: El indicador Supertrend es una poderosa herramienta diseñada para proporcionar a los operadores una valiosa visión de las tendencias actuales e históricas
FREE
Multi Timeframe Supply and Demand Zones with FVG
Darren Graham Pallatina
Indicadores
Mis otros indicadores https://www.mql5.com/en/market/product/156702 https://www.mql5.com/en/market/product/153968 (GRATUITO) https://www.mql5.com/en/market/product/153960 (GRATIS) ️ Zonas de oferta y demanda multihorario con brechas de valor razonable (FVG) MyFXRoom Zonas de Oferta y Demanda con FVG es un indicador multi-marco de tiempo que automáticamente detecta y dibuja las zonas de Oferta y Demanda directamente en su gráfico - completo con la validación de Fair Value Gap (FVG) , el tamaño
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicadores
Visión general El indicador Magic 7 es un completo indicador de MetaTrader 5 (MQL5) que identifica siete escenarios de negociación diferentes basados en patrones de velas y análisis técnico. El indicador combina patrones tradicionales de acción del precio con conceptos modernos como Fair Value Gaps (FVG) para proporcionar señales de trading con puntos de entrada precisos y niveles de stop loss. Características 7 escenarios de negociación : Cada escenario identifica condiciones de mercado específ
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicador y Asesor Experto EA Disponible en la sección de comentarios de este producto. Descargar con indicador debe tener indicador instalado para EA para trabajar. El indicador Mt5 alerta de los extremos de la banda de Bollinger y de la envolvente que se producen al mismo tiempo. Las alertas de señales de compra se producen cuando Una vela alcista se ha formado por debajo tanto de la banda inferior de Bollinger como de la envolvente inferior. La barra debe abrir y cerrar por debajo de ambos
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicadores
Este indicador detecta reversiones de precios en forma de zig-zag, utilizando solo análisis de acción de precios y un canal donchian. Ha sido diseñado específicamente para el comercio a corto plazo, sin repintar ni pintar en absoluto. Es una herramienta fantástica para comerciantes astutos con el objetivo de aumentar el tiempo de sus operaciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Proporciona va
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Otros productos de este autor
Level 3 Power Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
5 (4)
Indicadores
INDICADOR DE POTENCIA NIVEL 3 La obra maestra del cronometraje profesional Deje de adivinar los giros del mercado. Empiece a verlos antes de que ocurran. --- ¿Se está perdiendo los grandes movimientos? ¿Inicia operaciones justo antes de que el mercado se invierta? ¿No está seguro de si una tendencia ha terminado de verdad o simplemente se ha detenido? ¿Le cuesta confiar en sus operaciones? No es el único. La mayoría de los operadores luchan con estos desafíos exactos... hasta que desc
FREE
ReversalPower Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
REVERSAL POWER PRO El ÚNICO indicador que le muestra dónde se invertirán los mercados - ANTES de que se muevan BIENVENIDO AL SIGUIENTE NIVEL DE PRECISIÓN EN EL TRADING ¿Cansado de adivinar dónde girará el mercado ? ¿Perder entradas porque no sabe dónde está REALMENTE el soporte/resistencia ? ¿Pararse en niveles "falsos" ? ¿Preguntarse si su sesgo es correcto antes de entrar? ¿Y si tuviera : Zonas de oferta/demanda claras como el cristal que los mercados RESPETAN Motor diario de sesgo que le
FREE
Advance Market Analysis Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
INDICADOR AVANZADO DE ANÁLISIS DE MERCADO Visión general del indicador No se trata de un simple indicador, sino de un sistema de predicción multianálisis. Combina: Perfil de Volumen (POC, VAH, VAL) Extensiones de Fibonacci Niveles Pivote (Diario, Semanal, 4H) Determinación de la tendencia (basada en MA) Conceptos de Dinero Inteligente y Detección de Patrones (marcadores de posición básicos para expansión) Motor de Predicción (proyecta el precio a 1 hora) Le proporciona Línea de Precio
FREE
SEER Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SEER DETECTOR DE PICOS La última herramienta de pronóstico de reversión de mercado y picos para índices de crash y boom, divisas y mercados sintéticos BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO DE 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIARIO para BTCUSD y VIX75 ------------------------------------------------------------------- ･ﾟ: * ･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ *:･ﾟ
Omega One Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
OMEGA ONE SPIKE DETECTOR: Captura Cada Movimiento Explosivo / Picos con Precisión Quirúrgica "Solía ver los picos pasar volando - Ahora los atrapo consistentemente usando niveles de órdenes institucionales". ¿OBSERVANDO EL PICO DE 500 PUNTOS y no sacando provecho? ¿entrando demasiado tarde cuando ya se ha producido el gran movimiento? ¿HACIENDO STOP justo antes de la explosión? ¿Y si pudiera ver los picos ANTES de que se produzcan y saber exactamente dónde entrar? Presentamos el Detector de
Perfect Entry Target Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
EL INDICADOR DE ENTRADA PERFECTA ¡Entra en operaciones como un profesional con el indicador de entrada perfecto! No más conjeturas. Sólo Precisión. Doble-ZigZag + Confirmación Fractal = Sólo las Configuraciones de Compra y Venta más Fuertes. ¿Está cansado de señales falsas, entradas tardías y confusión interminable en los gráficos? El Indicador de Entrada Perfecta fue construido para dar a los operadores puntos de entrada cristalinos sin vacilación. BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026
ZPower BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
1 (1)
Indicadores
ZPOWER INDICADOR DE COMPRA Y VENTA Opere con inteligencia. Opere con confianza. Opere con rentabilidad. ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? ¿Entras tarde y sales demasiado pronto, dejando dinero sobre la mesa? Ha llegado el momento de actualizar su estrategia con ZPOWER BUY & SELL INDICATOR, creado con una lógica de nivel institucional que le ayuda a detectar con precisión las configuraciones comerciales de alta probabilidad. Por qué ZPOWER es diferente A diferencia de los indicadore
FREE
Daily Bias indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PRESENTACIÓN del potente indicador de sesgo diario El Indicador Diario de Sesgo Deje de adivinar. Empiece a operar con confianza. Cansado de mirar tus gráficos y no saber si hoy es un día de compra o de venta? El Indicador de Sesgo Diario hace el trabajo pesado por usted. Escanea el mercado utilizando 7 poderosas herramientas (tendencia EMA, RSI, MACD, ADX, Volumen, Puntos Pivote y Acción del Precio). Le dice en un lenguaje sencillo: "HOY: SOLO COMPRA" "HOY: SÓLO VENDER" O "SIN
FREE
Advance Price Predictor Guru Edition
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
EL PRONOSTICADOR ANTICIPADO DE PRECIOS - EDICIÓN GURÚ ¿Cansado de hacer conjeturas? Conozca el "Todopoderoso Pronosticador", potenciado por la IA, que señala objetivos de alta probabilidad antes del movimiento, con precisión quirúrgica. Deje de perseguir puntos. Empiece a atraerlos. Nuestro algoritmo patentado fusiona Análisis Multi-Tiempo + Conceptos de Dinero Inteligente + Puntuación de Confluencia en Tiempo Real para ofrecerle una ventaja clara y calculada en cada operación. ¿Se pregunt
FREE
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Pronosticador de Precios Pro ¡Convierta los patrones del mercado en ganancias predecibles! Está cansado de adivinar dónde irá el mercado a continuación? Con Price Predictor Pro , operará con confianza detectando potentes patrones gráficos y recibiendo proyecciones de precios precisas, directamente en su gráfico MT5. Qué hace Price Predictor Pro: ️ Detecta patrones gráficos de alta probabilidad como Doble Techo, Doble Fondo, Cabeza y Hombros, Banderas, Banderines y más . ️ Proyecta instant
FREE
Premium PBKS indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
LOS 4 GUARDIANES DE PROFIT BANKER 1 . INDICADOR DE PODER DE NIVEL 3 (El General) - Identifica los principales puntos de inflexión del mercado - Filtra el ruido y las fluctuaciones menores - Sólo actúa en puntos altos/bajos significativos 2 . ZIGZAG FRACTALS (El Confirmer) - Valida las señales de Nivel 3 - Garantiza la autenticidad de los puntos de giro - Añade confirmación de segunda capa 3 . BOLLINGER BANDS (Los Límites) - Identifica niveles de precios sobreextendidos - Proporciona zona
Eternal Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Eternal Spike Detector Pro - Sistema de Maestría M5 CÓMO OPERAR CON ESTE SISTEMA REGLAS DE NEGOCIACIÓN Para CRASH 500/900/1000: VENDER SETUP: - Espere a que aparezca la FLECHA ROJA ABAJO - Entrar en VENTA al cierre de la vela M5 donde aparece la flecha - Stop Loss: 1.5x ATR por encima del máximo de entrada - Take Profit: 2-3x ATR por debajo de la entrada - Opere un máximo de 7 señales al día Para BOOM 500/900/1000: CONFIGURACIÓN DE COMPRA: - Espere a que aparezca la FLECHA VERDE ARRIBA
Smart SD Arrow indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SMART SD ARROW INDICATOR Comercie más inteligentemente, no más duro: El Indicador de Flecha SD Inteligente que pinta claras señales de compra y venta ¡justo en su gráfico! Por fin, una herramienta todo en uno de oferta y demanda que no se limita a dibujar zonas, sino que le proporciona flechas de entrada precisas y procesables. Deje de Analizar, Comience a Ejecutar. Estimado Trader, Seamos sinceros. Ha probado indicadores que dibujan zonas complicadas por todo el gráfico. Parecen inteligen
FREE
HolyGrail MostWanted Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
HolyGrail Edición más buscada Descripción general ¡ATENCIÓN A TODOS LOS COMERCIANTES! POR FIN DESVELADO: El Indicador "HolyGrail MostWanted" - Su Tablero Institucional Todo-en-Uno para MetaTrader 5 BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
Professional Double Top and Bottom Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
ESCÁNER PROFESIONAL DE PATRONES DE DOBLE TECHO/FONDO El mejor sistema de inversión para operadores de divisas y criptomonedas TRANSFORME SUS OPERACIONES CON EL RECONOCIMIENTO INSTANTÁNEO DE PATRONES ¿Está cansado de perder rentables configuraciones de inversión? ¿Cansado de mirar gráficos durante horas, tratando de detectar dobles máximos y mínimos? ¿Frustrado con falsas rupturas y entradas perdidas? ¿Y si le dijera que existe una herramienta profesional que: ESCANEA TODOS LOS SÍMBOLOS AUTO
Sniper Eye Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
SNIPER SALES COPY ¿Cansado de rociar y rezar? Obtenga la ventaja del francotirador con el indicador del ojo del francotirador. De Trader a Táctico: Ejecute operaciones con la precisión de un francotirador. El mercado es un campo de batalla. La mayoría de los operadores son como la infantería: disparan a lo loco con la esperanza de acertar. Están plagados de ruido, señales falsas y decisiones emocionales que diezman sus cuentas. Es hora de cambiar de papel. Es hora de convertirse en francotir
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Descubra el plan oculto del mercado con el reconocedor avanzado de patrones ¿Cansado de mirar los gráficos, luchando por detectar oportunidades de trading de alta probabilidad? ¿Y si tuviera un analista profesional escaneando los mercados 24 horas al día, 7 días a la semana, dibujando líneas de tendencia perfectas y calculando objetivos de beneficios precisos para usted? Presentamos Advanced Pattern Recognizer para MetaTrader 5: su centro neurálgico de análisis técnico automatizado. Esto no es s
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Presentamos el indicador Bollinger Flipper - ¡Su ventaja definitiva ! ¿Está cansado de cuestionar sus entradas y salidas? El Indicador Bollinger Flipper está aquí para voltear el juego a su favor. Construido con el poder de las Bandas de Bollinger + Sistema de Poder de Nivel 3 + Fractales ZigZag, esta herramienta avanzada está diseñada para detectar señales de compra y venta de alta probabilidad con precisión. BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO DE 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD
Daily Decider BuySell Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
RESUMEN DEL INDICADOR BUYSELL PRO DAILY DECIDER Descubra el secreto diario del mercado: ¡El indicador Daily Decider BuySell ya está aquí! ¿Cansado de la parálisis por análisis? ¿Luchando con señales falsas y mercados ruidosos? ¿Y si pudiera conocer la intención principal del mercado en las primeras horas del día y operar con una confianza inquebrantable? Presentamos el indicador Daily Decider BuySell para MetaTrader 5. Consejo profesional: Nunca se pierda la primera señal del día No se trata
Spartan Arrow Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
DESATA EL DETECTOR DE PICOS DE FLECHA ESPARTANA El arma definitiva para operar en el boom y el crash que nunca duerme --- ️ ESTO NO ES SÓLO UN INDICADOR - ES SU EJÉRCITO PERSONAL DE 300 ESPARTANOS BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
El Santo Grial Indicador MotherBar : Su camino definitivo hacia ganancias consistentes en el trading El problema con todos los demás indicadores que ha probado Déjame adivinar - has gastado incontables horas y cientos (tal vez miles) de dólares en indicadores que prometen el mundo pero entregan resultados mediocres. Lo ha intentado: - Indicadores rezagados que le dicen lo que ya ha pasado - Sistemas sobre-optimizados que funcionan en backtests pero fallan en mercados reales - Configuraciones
DayTrader Premium Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
DAY TRADER PLUS: El Sistema de Flujo de Órdenes Institucional Vea por fin dónde colocan los bancos sus órdenes - y benefíciese con ellas ¿ESTÁ HARTO DE ESTO? "Entré en la operación en lo que parecía el momento perfecto... sólo para ver cómo el precio se invertía inmediatamente y alcanzaba mi stop loss". "Tomé beneficios demasiado pronto, y luego vi cómo el mercado corría otros 100 pips sin mí". "No tengo ni idea de dónde colocar mi stop loss o take profit - es como adivinar". ¿Y si pudie
HolyGrail Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Sistema HolyGrail Premium: La Solución Definitiva para Operar con la Oferta y la Demanda Descubra por fin la "ventaja injusta" que los operadores profesionales llevan años utilizando "Pasé de adivinar inconsistentemente a operar con precisión con un 83% de exactitud una vez que empecé a combinar la confirmación en múltiples marcos temporales con zonas de flujo de órdenes institucionales" Nota: Después de la compra, póngase en contacto conmigo para obtener el Manual de trading y la receta sec
DayTrader Premium System Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Indicador DayTrader Premium System: Dominio completo del trading El indicador DayTrader Premium System representa la culminación de la metodología de negociación institucional puesta al alcance de los operadores minoristas. Al combinar el análisis de bloques de órdenes, la identificación de zonas de oferta/demanda y la confirmación multifactorial, proporciona un marco completo para una rentabilidad constante. No se trata de un indicador más, sino de un sistema de negociación completo que tiend
Premium Breakouts Scanner Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Indicador Premium Breakout Scanner: Su sistema de negociación de rupturas de grado institucional DESCUBRA LAS RUPTURAS DE ALTA PROBABILIDAD ANTES DE QUE OCURRAN ESTA ES UNA ESTRATEGIA/SISTEMA DE RUPTURA DE CUATRO VELAS CON UN 70%+ DE PRECISIÓN . BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIARIO para BTCUSD y VIX75 -------------------------------------------------------------------
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PATTERN 123 PRO - INDICADOR REVOLUCIONARIO DE SEÑALES DE TRADING POR QUÉ EL 98% DE LOS OPERADORES FRACASAN - Y CÓMO LO SOLUCIONAMOS Los operadores pierden dinero no porque no sepan leer los gráficos, sino porque no saben filtrar el RUIDO de las OPORTUNIDADES REALES. Ven patrones por todas partes, pero ¿cuáles funcionan realmente? ¿Qué señales siguen siendo válidas cuando las detectan? BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 --------------------
Inside Bar Dominator Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
desbloquee el secreto de las 4 velas: opere como un profesional con "inside bar dominator". ¡ ATENCIÓN A TODOS LOS TRADERS! ¿Está cansado de: - ¿Perder operaciones por falsas rupturas? - ¿Perder entradas porque está atascado analizando gráficos? - ¿Indicadores complejos que dan señales contradictorias? - ¿Luchando por encontrar niveles claros de stop loss y take profit? ¿Y si le dijera que hay UN patrón que utilizan las instituciones... que aparece TODOS LOS DÍAS en TODOS los plazos... y qu
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5 DESCUBRA EL SECRETO DEL TRADING INSTITUCIONAL SIN EL PRESUPUESTO DE UN HEDGE FUND ¿Y si le dijera que hay una forma de detectar las inversiones ANTES de que se produzcan? Los operadores profesionales lo saben: Las barras en niveles clave son donde se hacen las fortunas. Las instituciones las utilizan. El dinero inteligente las sigue. Y ahora, USTED puede operarlas con precisión quirúrgica. ---BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA SCALPER DIAR
Reversal Entry Pro Indicator and Scanner
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
INDICADOR REVERSAL ENTRY PRO El arma secreta del dinero inteligente para localizar las zonas de inversión extremas INTRODUCCIÓN: EL DILEMA DEL OPERADOR Todo operador conoce la frustración: Ve un mercado que alcanza extremos, pero ¿cuándo entra? ¿Cómo distingue entre un retroceso menor y un cambio de tendencia importante? ¿Dónde colocar un stop loss que no sea ni demasiado ajustado ni demasiado amplio? BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 -
GoldMaster Signal Trader
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
GOLD MASTER TRADER 3.0 Sistema profesional de compraventa de oro de grado institucional --- DESCUBRA LA VENTAJA DE LOS PROFESIONALES EN LA COMPRAVENTA DE ORO ¿Y si pudiera ver el mercado del oro a través de los ojos de los operadores institucionales? ¿Qué pasaría si tuviera un sistema que no sólo le mostrara dónde está el precio, sino dónde es probable que el dinero lo mueva a continuación? Gold Master Trader 3.0 no es otro indicador rezagado que le muestra lo que ya ha sucedido. Es un comp
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario