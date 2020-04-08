Perfect Entry Target Indicator
- Indicadores
- Emma-ekong Ben Eshiet
- Versión: 4.0
- Activaciones: 5
EL INDICADOR DE ENTRADA PERFECTA
¡Entra en operaciones como un profesional con el indicador de entrada perfecto! 🔥
No más conjeturas. Sólo Precisión. Doble-ZigZag + Confirmación Fractal = Sólo las Configuraciones de Compra y Venta más Fuertes.
¿Está cansado de señales falsas, entradas tardías y confusión interminable en los gráficos?
El Indicador de Entrada Perfecta fue construido para dar a los operadores puntos de entrada cristalinos sin vacilación.
BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO DIARIO SCALPER EA para BTCUSD y VIX75
💡 He aquí por qué les encanta a los traders:
✅ Sistema de Doble Confirmación: Combina la lógica ZigZag y Fractal para una precisión sólida como una roca.
Etiquetas de compra y venta instantáneas: No más dudas-señales claras aparecen a la derecha en su gráfico.
✅ Funciona en los principales marcos de tiempo (M15 y H1): Si usted cuero cabelludo o swing, esta herramienta se adapta.
✅ Flechas y etiquetas codificadas por colores: Opere con claridad y confianza.
✅ Perfect Timing: Alinea múltiples estructuras de mercado para entradas con la máxima probabilidad.
👉 Imagine abrir su gráfico y detectar al instante dónde quiere moverse el mercado a continuación. Esa es la Ventaja de la Entrada Perfecta.
Finalmente Revelado: ¡El ÚNICO indicador que combina señales de entrada de precisión con objetivos de beneficios científicos!
🔥 ¿Está cansado de los indicadores que muestran entradas pero le dejan adivinando dónde tomar beneficios?
Imagine tener un asistente de operaciones que no sólo le diga EXACTAMENTE cuándo entrar, sino que también proyecte objetivos de ganancias científicamente calculados basados en las matemáticas de Fibonacci.
¡Eso es exactamente lo que obtiene con el Indicador Maestro Profesional ZigZag Fibonacci!
💎 ¿QUÉ HACE DIFERENTE A ESTE INDICADOR?
Mientras que otros indicadores te dejan colgado después de la entrada, nuestro sistema proporciona el CUADRO COMPLETO DE TRADING:
✅ SISTEMA DE ENTRADA DE DOBLE CONFIRMACIÓN
- No uno, sino DOS algoritmos ZigZag profesionales trabajando en armonía.
- No hay señales falsas - ambos indicadores deben estar de acuerdo antes de que se sugiera cualquier operación
- Flechas visuales claras en magenta, azul, amarillo y naranja para una fácil identificación
OBJETIVOS DE BENEFICIOS AUTOMÁTICOS DE FIBONACCI
- TP1: nivel de Fibonacci del 23,6% (verde)
- TP2: nivel de Fibonacci del 38,2% (azul)
- TP3: nivel de Fibonacci del 50,0% (Morado)
- Líneas de tendencia profesionales que proyectan los objetivos de precios futuros
- ¡Se acabó adivinar dónde tomar beneficios!
🎯 PERFECTO PARA ESTOS TRADERS:
- Swing Traders que quieren capturar movimientos a medio plazo
- Traders de día que buscan configuraciones M15 y H1 de alta probabilidad
- Traders de Fibonacci que quieren cálculos de niveles automatizados
- Analistas técnicos que buscan confirmación de múltiples sistemas
- Profesionales ocupados que necesitan señales claras y procesables
⚡ CARACTERÍSTICAS CLAVE QUE TRANSFORMARÁN TU TRADING:
🎯 ENTRADAS PRECISAS
- Las etiquetas "COMPRAR AHORA" y "VENDER AHORA" sólo aparecen cuando ambos sistemas ZigZag se alinean
- Se acabó la parálisis por análisis: el indicador deja clara la decisión
- Perfecto para marcos temporales M15 y H1 donde la precisión es lo más importante
OBJETIVO DE BENEFICIOS CIENTÍFICO
- Calcula automáticamente los niveles de Fibonacci a partir de oscilaciones anteriores
- Proyecta líneas de tendencia para mostrar precios objetivo exactos
- Múltiples niveles de toma de beneficios para una gestión óptima del riesgo
IMÁGENES PROFESIONALES
- Gráficos limpios y despejados con señales codificadas por colores
- Colores personalizables para adaptarse a su estilo de negociación
- Líneas de tendencia discontinuas que no ocultan la acción del precio
💡 CÓMO FUNCIONA EN 3 SENCILLOS PASOS:
1. ESPERA A LA ALINEACIÓN - Ambos indicadores ZigZag deben mostrar flechas en la misma barra.
2. CONFIRMAR DIRECCIÓN - Aparece la etiqueta "COMPRAR AHORA" (verde) o "VENDER AHORA" (rojo)
3. SIGA LOS OBJETIVOS DE FIBONACCI - Tres objetivos de beneficios trazados automáticamente con líneas de tendencia
📈 ESCENARIOS REALES DE TRADING:
ESCENARIO DE COMPRA:
- Ambos indicadores ZigZag muestran flechas ARRIBA → Aparece la etiqueta "COMPRAR AHORA".
- TP1 en la extensión de Fibonacci del 23,6% (línea verde)
- TP2 en la extensión de Fibonacci del 38,2% (línea azul)
- TP3 en el 50,0% de la extensión de Fibonacci (línea púrpura)
CONFIGURACIÓN DE VENTA:
- Ambos indicadores ZigZag muestran flechas ABAJO → Aparece la etiqueta "VENDER AHORA".
- TP1 en el 23,6% de Fibonacci (línea verde)
- TP2 en el 38,2% de Fibonacci (línea azul)
- TP3 en el 50,0% de retroceso de Fibonacci (línea morada)
🏆 POR QUÉ ESTA ES LA HERRAMIENTA DE TRADING DEFINITIVA:
✅ DOBLE VERIFICACIÓN = Mayor precisión.
✅ FIBONACCI AUTOMATIZADA = Objetivos profesionales
✅ VISUALES CLAROS = Sin confusiones
✅ AHORRO DE TIEMPO = Sin cálculos manuales
✅ VERSATIL = Funciona en M15 y H1
🌟 LO QUE DICEN LOS TRADERS:
⚠️ ADVERTENCIA: ¡No confunda esto con los indicadores básicos ZigZag!
Otros indicadores ZigZag sólo muestran potenciales puntos de reversión. Nuestro sistema proporciona el plan de trading completo:
- ❌ ZigZag Básico: Muestra posibles giros
- ✅ Nuestro Sistema: Muestra entradas + objetivos Fibonacci + líneas de tendencia.