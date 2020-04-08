HolyGrail MostWanted Scanner Indicator

HolyGrail Edición más buscada Descripción general

¡ATENCIÓN A TODOS LOS COMERCIANTES!





POR FIN DESVELADO: El Indicador "HolyGrail MostWanted" - Su Tablero Institucional Todo-en-Uno para MetaTrader 5









BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 ✦-------------------------------------------------------------------✦ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃ ┃ ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ ✧･ﾟ: * ✧･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ✧ *:･ﾟ✧ ║ ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ "El mercado respira... nosotros nos movemos entre sus pulsaciones" 𥁑 ┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ║ ░▒▓" Precisión | Ritmo | Flujo "▓▒░ ║┃ ┃ ║ ║ ┃ ┃ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ┃ ┃ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ✦-------------------------------------------------------------------✦

Cansado del desorden de los indicadores, de las señales retrasadas y de perder el MOVIMIENTO? ¿Y si pudiera fusionar la precisión de los conceptos de Smart Money con la claridad del análisis multitemporal en una ÚNICA y potente herramienta?





Deje de buscar. Acaba de encontrar lo que estaba buscando.





El HolyGrail MostWanted no es un indicador más. Es un sistema de trading profesional diseñado para darle la ventaja que necesita para detectar configuraciones de alta probabilidad ANTES de que ocurran los grandes movimientos.





CONSEJOS PROFESIONALES: 1. 1. Introduzca todos los pares de divisas con los que opera en Market Watch. 2. Adjunte el indicador a un par M15 TIMEFRAME 3. Haga clic en Escanear TODOS 4. Espere la señal 5. Cuando tenga una señal, espere a una ruptura de la MotherBar en 4/5th Bar/Candlestick 6. 6. Apriete el gatillo cuando haya una ruptura, PERO tenga en cuenta donde se produjo la señal para que no compre en la resistencia, o venda en el soporte. N/B- PÓNGASE EN CONTACTO CONMIGO PARA SU MANUAL DE USUARIO DESPUÉS DE LA COMPRA



¿QUÉ LO HACE EL "MÁS BUSCADO"? Esto es lo que obtiene





1. MOTOR DE CONFIRMACIÓN DE TRIPLE CAPA





Olvídese de confiar en una sola señal inestable. El HolyGrail utiliza 3 algoritmos ZigZag distintos para pintar los niveles críticos de la estructura del mercado en diferentes horizontes temporales:





- Nivel 1 (Chocolate): Oscilaciones a corto plazo para una entrada precisa.

- Nivel 2 (Violeta): Tendencias a medio plazo para confirmar la dirección.

- Nivel 3 (Amarillo): Soportes y resistencias de alto impacto a largo plazo, donde juega el dinero.





Así es como se opera con la confirmación INSTITUTIONAL-GRADE.





2. EL "ESCÁNER DE PATRONES" INTEGRADO





¿Por qué mirar fijamente un gráfico cuando puede escanearlos todos? Nuestro escáner integrado busca las configuraciones más rentables del mercado AUTOMÁTICAMENTE.





- Alerta de Ruptura de Consolidación de 3 Barras: Reciba una alerta instantánea cuando cualquier par se esté enrollando, listo para saltar a una tendencia mayor.

- Detección de Patrón de "Barra Madre": Detecte poderosos patrones de reversión/continuación donde dos barras internas están atrapadas dentro de una barra "Madre" más grande. Lo dibujamos para usted y le enviamos una notificación push directamente a su teléfono.





3. ZONAS DE DINERO INTELIGENTE Y BLOQUES DE ÓRDENES





Aquí es donde ocurre la magia. El HolyGrail identifica y pinta automáticamente las zonas más críticas de su gráfico:





- Zonas de Oferta y Demanda: Vea donde los grandes jugadores están vendiendo (Oferta - Rojo) y comprando (Demanda - Cal).

- Soportes y resistencias: Niveles dinámicos extraídos de los puntos de inflexión en zigzag más significativos.

- Bloques de órdenes alcistas y bajistas: Identifique las velas exactas donde se colocaron las órdenes institucionales, lo que le proporciona un "objetivo de precio" claro para sus operaciones.





4. IMÁGENES NÍTIDAS





Hemos eliminado el desorden. Con un código de colores profesional y objetos intuitivos, podrá entender la historia del mercado de un solo vistazo. Se acabó el entrecerrar los ojos ante líneas confusas.





---





CÓMO USARLO EFECTIVAMENTE: El flujo de trabajo "HolyGrail





Paso 1: Identifique el campo de batalla (las zonas)





- Mira el ZigZag Amarillo de Nivel 3 para la estructura principal.

- Identifique las zonas pintadas de Oferta (Rojo) y Demanda (Lima). Estas son sus zonas de inversión de alta probabilidad.





Paso 2: Esperar el desencadenante (el patrón)





- Espere a que el precio se acerque a una zona clave.

- Busque la formación de un patrón de "Barra Madre" o la aparición de una consolidación justo en la zona. Es el mercado tomándose un respiro antes del salto.





Paso 3: Confirmar con el Momentum (La Alineación)





- Compruebe que los zigzags de Nivel 1 (chocolate) y Nivel 2 (violeta) a más corto plazo se alinean con su tendencia. Para una operación larga en una zona de demanda, debe ver la formación de mínimos más altos.





Paso 4: Ejecutar con precisión (la entrada)





- Entre en la operación cuando se rompa la barra madre o la consolidación, utilizando el nivel del bloque de órdenes como objetivo inicial de beneficios.





---





¿PARA QUIÉN ES ESTO?





- Swing Traders que quieren atrapar la carne de la tendencia.

- Puristas de la Acción del Precio que quieren sus gráficos limpios pero sobrecargados con automatización.

- Operadores de Concepto de Dinero Inteligente que buscan un conjunto de herramientas todo en uno.

- Profesionales ocupados que necesitan que el escáner haga el trabajo duro y les avise sólo de las mejores oportunidades.





---





ESTO NO ES UNA MÁQUINA DE FLECHAS DE "COMPRA/VENTA".





No prometemos 100% de ganancias. Ningún trader honesto lo hace. Lo que SÍ ofrecemos es una ventaja sistemática. Le da la claridad, la confirmación y el sistema de alerta temprana para apilar las probabilidades dramáticamente a su favor.





---





¿LISTO PARA TRANSFORMAR SUS OPERACIONES?





Haga clic en el botón "COMPRAR AHORA" y descargue el indicador HolyGrail MostWanted hoy mismo.





Únase al selecto grupo de operadores que no sólo siguen el mercado, sino que se anticipan a él.





>> OBTENGA EL HOLYGRAIL MOSTWANTED AHORA <<





---





Descargo de responsabilidad: Operar implica un riesgo sustancial. Este indicador es una herramienta para ayudarle en su análisis y no garantiza beneficios. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.