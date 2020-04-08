Daily Decider BuySell Indicator

RESUMEN DEL INDICADOR BUYSELL PRO DAILY DECIDER Descubra el secreto diario del mercado:

¡El indicador Daily Decider BuySell ya está aquí!





¿Cansado de la parálisis por análisis? ¿Luchando con señales falsas y mercados ruidosos? ¿Y si pudiera conocer la intención principal del mercado en las primeras horas del día y operar con una confianza inquebrantable?





Presentamos el indicador Daily Decider BuySell para MetaTrader 5.

Consejo profesional: Nunca se pierda la primera señal del día No se trata de un indicador más en su gráfico. Se trata de un socio de comercio sistemático que identifica las configuraciones más probables de alta probabilidad mediante la combinación de una mecánica de mercado de gran alcance con la gestión profesional del riesgo.





¿Qué es el secreto del "primer movimiento diario"?





Los mercados a menudo dan la mano temprano. El primer movimiento significativo fuera del rango de apertura diario puede marcar la pauta de toda la sesión. El Daily Decider automatiza la detección de esta señal crucial, indicándole si los alcistas o los bajistas han tomado el control inicial.





Pero no nos detenemos ahí. No sólo le decimos la dirección, sino que le damos los puntos exactos de entrada, objetivo y stop-loss.





Cómo funciona: Claridad en tres sencillos pasos





1. El indicador analiza el nuevo día de negociación y determina automáticamente si la primera ruptura fue al alza o a la baja. Esto establece su sesgo de negociación principal para el día: SÓLO COMPRAR después de un primer movimiento a la baja, o SÓLO VENDER después de un primer movimiento al alza.

2. 2. CONFIRMAR la entrada: No perseguimos el movimiento. El indicador espera pacientemente a que se produzca un retroceso de un punto de giro importante. Utiliza algoritmos avanzados para filtrar el ruido insignificante, asegurándose de que sólo entra cuando la acción del precio confirma la tendencia inicial en un nivel crítico de soporte o resistencia. Este es su "punto dulce" de alta probabilidad.

3. EJECUTAR con precisión: Cuando nuestras condiciones se alinean, el indicador emite una señal inequívoca directamente en su gráfico.

- 4. Flecha y etiqueta de COMPRA AHORA / VENTA AHORA: Una orden visual clara para entrar en la operación.

- Objetivo de Take-Profit (TP): Calculado utilizando un múltiplo del Average True Range (ATR), situando su objetivo de beneficios en un nivel lógico y ajustado a la volatilidad.

- Chandelier Exit (CE) Stop-Loss: Una línea dinámica de stop-loss que se mueve con la tendencia, bloqueando los beneficios y protegiendo su capital. Se visualiza como una clara línea de tendencia roja, que le muestra exactamente dónde está su riesgo.





Características principales y herramientas profesionales





- Filtro diario de sesgo: Elimina el 50% del ruido del mercado centrándose sólo en las operaciones en la dirección del impulso inicial.

- Detección inteligente de puntos de giro: Evita falsas entradas al requerir retrocesos significativos, asegurando que usted no compre en la parte superior o venda en la parte inferior.

- Ajuste de la volatilidad basado en el ATR: Tanto su Take-Profit como su Chandelier Exit se calculan dinámicamente basándose en la volatilidad actual del mercado, haciendo que el sistema sea robusto en diferentes pares y condiciones de mercado.

- Visual Chandelier Exit Trail: Vea su stop-loss evolucionar como una línea de tendencia limpia y horizontal, haciendo que la gestión del riesgo sea intuitiva.

- Señales completas de "fijar y olvidar": Cada operación viene con una entrada, un objetivo y un stop claros. Sin necesidad de conjeturas.

- Totalmente personalizable: Ajuste todos los parámetros (periodos ATR, multiplicadores, sensibilidad al swing) para adaptar el sistema a sus instrumentos de negociación favoritos y a su tolerancia al riesgo.





¿Para quién es este indicador?





- Swing & Day Traders que buscan un enfoque estructurado, basado en reglas.

- Operadores abrumados por la complejidad que buscan simplicidad y claridad.

- Aquellos que luchan contra la disciplina y necesitan un sistema que les mantenga centrados.

- Principiantes que buscan un sistema de nivel profesional para aprender y seguir.

- Expertos que desean una "segunda opinión" fiable que confirme sus propios análisis.





Lo que realmente está comprando





No sólo está comprando líneas en un gráfico. Está invirtiendo en:





- CLARIDAD: Elimine el ruido y conozca su misión diaria.

- DISCIPLINA: Un marco basado en reglas para frenar las operaciones emocionales.

- CONFIANZA: Entre en cada operación sabiendo exactamente su estrategia de salida.

- TIEMPO: Deje que el indicador haga el trabajo pesado del análisis, ahorrándole horas.





Testimonios (Ejemplo)





"Este indicador ha transformado completamente mis operaciones. La lógica del 'primer movimiento' es increíblemente poderosa, y tener el TP y el CE Stop dibujados para mí elimina todo el estrés. Es como tener a un trader profesional susurrándome al oído todo el día". - Mark J., Swing Trader





"¡Por fin un indicador que no se repinta! Las señales son claras y la lógica es sólida. El Daily Decider se ha convertido en la piedra angular de mi estrategia de trading." - Sarah L., Forex Day Trader





¡Empiece ya!





Deje de preguntarse y comience a ejecutar. Tome el control de su destino hoy mismo.





Haga clic en el botón "Comprar ahora" y descargue el indicador Daily Decider BuySell en su plataforma MT5 al instante.





Precio: Sólo $70 (Pago único | Acceso de por vida)





Nuestra Promesa y Descargo de Responsabilidad





Estamos tan seguros de que le encantará el Daily Decider que le ofrecemos una garantía de devolución del dinero de 30 días. Si usted no está satisfecho por cualquier razón, póngase en contacto con nosotros para un reembolso completo.





Descargo de responsabilidad: Operar con instrumentos financieros conlleva un alto nivel de riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Los indicadores y estrategias proporcionados son sólo para fines educativos e informativos y no deben considerarse como asesoramiento financiero.





¿Listo para descifrar el mercado cada día?