DayTrader Premium Indicator

N/B : Todos nuestros productos vienen con nuestra compra gratuita ''DAILY SCALPER EA'' - bit .ly/4qlFLNh Whatsapp Desarrollador para el suyo después de la compra exitosa

Sistema de Flujo de Órdenes Institucional DAY TRADER PLUS: Elde Flujo de Órdenes Institucional





Vea por fin dónde colocan los bancos sus órdenes - y benefíciese con ellas









¿ESTÁ HARTO DE ESTO?





"Entré en la operación en lo que parecía el momento perfecto... sólo para ver cómo el precio se invertía inmediatamente y alcanzaba mi stop loss".





"Tomé beneficios demasiado pronto, y luego vi cómo el mercado corría otros 100 pips sin mí".





"No tengo ni idea de dónde colocar mi stop loss o take profit - es como adivinar".





¿Y si pudiera eliminar las conjeturas para siempre?

¿Y si supiera EXACTAMENTE dónde entrar, dónde colocar su stop y dónde tomar beneficios?













EL PROBLEMA CON EL 99% DE LOS SISTEMAS DE TRADING





La mayoría de los indicadores se RETRASAN. Le dicen lo que ya ha ocurrido.

La mayoría de los operadores están LUCHANDO CONTRA LOS BANCOS. Están operando contra instituciones de billones de dólares.

La mayoría de las estrategias son DEMASIADO COMPLICADAS. Docenas de indicadores confusos, señales contradictorias.





POR QUÉ ESTÁS LUCHANDO:





- Usted está entrando en los niveles de venta al por menor, mientras que los bancos están tomando ganancias

- Utiliza stop losses que son perseguidos por algoritmos institucionales.

- Tomas beneficios demasiado pronto porque no sabes dónde están los objetivos reales.

- Estás operando sin entender DÓNDE está fluyendo el dinero





---





LOS BANCOS TIENEN UN SECRETO - Y SE LO VOY A MOSTRAR





Las instituciones no operan como los operadores minoristas. Operan en Bloques de Órdenes - zonas específicas de precios donde acumulan o distribuyen posiciones.





Dejan huellas en el mercado. Y ahora, usted puede verlas.





CONSEJOS PROFESIONALES 1. COMPRAR EN ZONAS DE DEMANDA 2. VENDER EN ZONAS DE OFERTA 3. UTILIZAR S/R PARA LAS SALIDAS 4. UTILIZAR LÍNEAS DE TENDENCIA Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA CONFIRMACIÓN ADICIONAL ANTES DE LA ENTRADA 5. REPITA EL PROCESO





INTRODUCCIÓN A DAY TRADER PLUS





El Primer Sistema Institucional Completo de Flujo de Órdenes para Operadores Minoristas





Day Trader Plus no sólo le da señales - le da TODO EL LIBRO DE JUEGO INSTITUCIONAL.





---





¿QUÉ HACE DIFERENTE A DAY TRADER PLUS?





MAPA INSTITUCIONAL VISUAL





- ZONAS ROJAS = Oferta (Donde los bancos toman beneficios)

- ZONAS VERDES = Demanda (Donde los bancos acumulan)

- ZONAS AZULES = Bloques de órdenes alcistas (zonas de compra de los bancos)

- ZONAS MORADAS = Bloques de órdenes bajistas (zonas de venta de los bancos)





Sin líneas confusas. Sin indicadores retrasados. Sólo un mapa claro de por dónde fluye el dinero.





SEÑALES INTELIGENTES AUTOMÁTICAS





El sistema no sólo le muestra las zonas, sino que le indica EXACTAMENTE cuándo operar:





```

SEÑAL ALCISTA ACTIVADA CUANDO:

✓ El precio está por encima del Bloque de Orden Alcista

El precio está por debajo de la zona de oferta

✓ El RSI confirma el impulso alcista

✓ Todas las condiciones alineadas para una entrada de alta probabilidad





SEÑAL BAJISTA ACTIVADA CUANDO:

✓ El precio está por debajo del Bloque de Orden Bajista

El precio está por encima de la zona de demanda

✓ El RSI confirma el impulso bajista

✓ Configuración perfecta para la entrada en corto

```





---





EJECUCIÓN PRECISA DE LA OPERACIÓN - NO MÁS SUPOSICIONES





OPERACIÓN ALCISTA - PLAN COMPLETO:





```

ENTRADA: En la repetición del máximo del bloque de órdenes alcista

STOP LOSS: Por debajo del mínimo del bloque de órdenes (5 pips de colchón)

TAKE PROFIT: En la zona de oferta (zona de toma de beneficios de los bancos)





EJEMPLO:

OB alcista: 1.08500-1.08520

Entrada: 1,08525 (retest)

Stop: 1,08495 (riesgo de 5 pips)

TP: Suministro en 1,08675 (recompensa de 15 pips)

RIESGO-RECOMPENSA: 1 : 3

```





OPERACIÓN BAJISTA - PLAN COMPLETO:





```

```





ENTRADA: En la repetición del mínimo del bloque de órdenes bajista

STOP LOSS: Por encima del máximo del Bloque de Órdenes (5 pips de buffer)

TAKE PROFIT:En la zona de demanda (zona de acumulación de los bancos)





EJEMPLO:

OB bajista:1.27000-1.26980

Entrada: 1.26975 (retest)

Stop:1.27005 (riesgo de 5 pips)

TP:Demanda en 1,26825 (recompensa de 15 pips)

RIESGO-RECOMPENSA:1 :3





```





---





## LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA SUS OPERACIONES





### **ELIMINAR ESTOS PROBLEMAS COMUNES:**

- " ¿Dónde debo entrar?" → **Entrar en las repeticiones del Bloque de Órdenes**

- " ¿Dónde debo colocar mi stop?" → **Stop por debajo/por encima del Bloque de Órdenes**

- " ¿Dónde debo tomar beneficios?" → **Tomar beneficios en las zonas de oferta/demanda**

- " ¿Es esta operación de alta probabilidad?" → **Todas las condiciones deben alinearse**





### **SU NUEVA REALIDAD DE TRADING:**

- ENTRADAS CLARAS: Se acabaron las dudas sobre cuándo apretar el gatillo

- RIESGO PREDEFINIDO**: Conozca su riesgo exacto antes de entrar en cada operación

- OBJETIVOS RENTABLES Obtenga beneficios en los niveles institucionales

- RESULTADOS COHERENTES Operaciones repetibles basadas en reglas





---





## RESULTADOS DE OPERADORES REALES





*Pasé de ser inconsistente a ganar 12 meses seguidos. Day Trader Plus me mostró dónde se hacía el dinero de verdad".

**- Michael T., Prop Firm Trader**





*Finalmente entendí porque mis stops siempre eran golpeados. Los colocaba en niveles minoristas. Ahora los coloco donde los bancos no pueden llegar "*.

**- Sarah L., Trader de Forex a tiempo completo.





*La claridad es increíble. Sé exactamente dónde entrar, dónde parar, dónde apuntar. Me ha quitado toda la emoción del trading "*.

**- David R., veterano de más de 3 años de trading**.





---





## LO QUE OBTIENE CON DAY TRADER PLUS





### **SISTEMA PRINCIPAL :**

- Indicador Day Trader Plus (MT5)

- Detección de Bloqueo de Órdenes Institucionales

- Zonas Inteligentes de Oferta/Demanda

- Señales automáticas de operación

- Calculadora de Riesgo-Recompensa incorporada

- Compatibilidad Multi-Timeframe





### **ENTRENAMIENTO DE BONIFICACIÓN (VALOR DE $1,497):**

- Masterclass de Flujo de Pedidos** - Cómo operan realmente las instituciones

- Plan de Gestión de Riesgos** - Nunca más arruine una cuenta

- Plan de Ejecución de Operaciones** - Exactamente cuándo y cómo entrar

- **Entrenamiento psicológico** - Opere sin emociones

- Actualizaciones y soporte de por vida





### **HERRAMIENTAS DE COMERCIO (VALOR $797):**

- Sistema de Alerta Móvil** - Nunca se pierda una configuración

- Plantilla de diario de operaciones** - Seguimiento y mejora del rendimiento

- **Setup Scanner** - Encuentre los mejores pares para operar

- **Acceso privado a la comunidad** - Aprenda con otros operadores de éxito





---





## OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO





### VALOR TOTAL : 2.294 DÓLARES

### PRECIO NORMAL : 997 DÓLARES

### PRECIO DE LANZAMIENTO : 497 DÓLARES

### **SÓLO HOY : $297**





**PLUS: Nuestra garantía de 30 días "Vea los resultados o es gratis "**.





Si no ve una mejora inmediata en sus operaciones en 30 días, le devolveremos hasta el último céntimo. Sin preguntas.





---





## ¿ES DAY TRADER PLUS ADECUADO PARA USTED?





### **PERFECTO PARA USTED SI:**

- Está cansado de resultados inconsistentes

- Desea una operativa clara y basada en reglas

- Está listo para operar como las instituciones

- Quiere eliminar las conjeturas

- Está comprometido con una gestión adecuada del riesgo





### NO ES PARA USTED SI

- Espera hacerse rico de la noche a la mañana

- No está dispuesto a seguir las reglas

- Quiere una tasa de ganancias del 100% (imposible)

- No te tomas en serio mejorar





---





## PREGUNTAS FRECUENTES





**P: ¿En qué mercados funciona esto?

R: Forex, Crypto, Acciones, Índices - cualquier mercado líquido con flujo de órdenes claro.





**P: ¿Cuál es la tasa de ganancias?

R: 70-85% cuando se siguen todas las reglas con una adecuada relación riesgo-recompensa de 1:2+.





**P: ¿Necesito experiencia en operaciones?

R: Conocimientos básicos ayudan, pero el sistema está diseñado para ser amigable con los principiantes.





**P: ¿Qué plazos funcionan mejor?

R: De 5 minutos a 1 hora para day trading, 4 horas para swing trading.





**P: ¿Existe un soporte continuo?**

R: Si, actualizaciones de por vida y acceso a nuestra comunidad.





---





## **NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD**





Los bancos no quieren que usted tenga esta tecnología. Se benefician de la confusión y de las operaciones emocionales de los operadores minoristas.





**Este precio especial de lanzamiento desaparece en 24 horas.





El precio vuelve a $997, y los bonos son eliminados.





---





## SU CAMINO A GANANCIAS CONSISTENTES COMIENZA AQUÍ.





### **3 SENCILLOS PASOS PARA EMPEZAR:**





1. **DESCARGAR** Day Trader Plus (instalación de 2 minutos).

2. **SIGA** las claras señales visuales en sus gráficos

3. **EJECUTAR** operaciones con entradas, stops y objetivos precisos.





**No más confusión. No más conjeturas. No más operaciones emocionales.





Simplemente siga el mapa institucional y recoja sus beneficios.





---





## **BONO ESPECIAL : ACTÚE AHORA Y CONSIGA**





Al comprar Day Trader Plus en las próximas 24 horas, también recibirá:





### **SESIÓN DE INSTALACIÓN GRATUITA 1-A-1 (VALOR $247)**

Le ayudaré personalmente a instalar y configurar el sistema para su estilo de trading específico.





---





## ¿LISTO PARA TRANSFORMAR SUS OPERACIONES?





** [ Haga clic aquí para obtener Day Trader Plus Ahora ] **





Únase a miles de operadores que ya han descubierto el poder del flujo de órdenes institucionales.





**Deje de luchar contra los bancos. Comience a operar con ellos.





**Su viaje a la coherencia, el comercio profesional comienza ahora.





---

*Descargo de responsabilidad: Operar implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los resultados individuales variarán en función del uso adecuado del sistema y la gestión del riesgo.