Professional Double Top and Bottom Scanner MT5

ESCANEA TODOS LOS SÍMBOLOS AUTOMÁTICAMENTE - No más búsqueda manual de gráficos

DIBUJA PATRONES PARA USTED - Las áreas resaltadas en amarillo muestran formaciones exactas

CALCULA TODOS LOS NIVELES DE OPERACIÓN - Entrada, Stop Loss, Take Profit 1 & 2

FUNCIONA EN TODOS LOS PLAZOS - M30 a Diario para cualquier estilo de trading

OFRECE FILTRO DIARIO BIAS - Opere sólo con la tendencia para un mayor éxito





CONOZCA EL DOBLE ESCÁNER DE PATRONES TOP/BOTTOM - ¡Su asistente personal de reconocimiento de patrones!





QUÉ HACE DIFERENTE A ESTE INDICADOR?





CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS :





1. ESCANEO AUTOMÁTICO MULTISÍMBOLO

- Escanea TODOS los símbolos de Market Watch (30+ pares) simultáneamente.

- Funciona en 5 marcos temporales: M30, H1, H2, H4, D1

- Encuentra patrones que nunca detectaría manualmente

2. RESALTADO VISUAL DE PATRONES

- Los rectángulos resaltados en amarillo marcan las áreas exactas de las pautas

- Las líneas de tendencia automáticas muestran la estructura de la pauta

- Etiquetas "DOBLE ARRIBA" / "DOBLE ABAJO" claras

3. PLAN DE TRADING COMPLETO INTEGRADO

- Cálculo automático del precio de entrada

- Colocación de Stop Loss

- Dos niveles de Take Profit (1:1 y 1.5:1 riesgo-recompensa)

- Todos los niveles se muestran en el gráfico con etiquetas

4. SISTEMA DE FILTRADO INTELIGENTE

- Análisis de sesgo diario (alcista/bajista/neutral)

- Filtros de altura y anchura de patrones

- Ajustes de tolerancia máxima para la precisión del patrón

5. PANEL DE CONTROL PROFESIONAL

- Panel de señales en tiempo real

- Porcentaje de fuerza de cada patrón

- Visualización del símbolo/marco temporal

- Fecha del último escaneo





CÓMO OPERAR DE FORMA RENTABLE CON ESTE INDICADOR





PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE LA PAUTA





Cuando el indicador encuentra un patrón válido, verá:





- Un rectángulo amarillo resaltando el área del patrón

- Etiqueta de la pauta (Doble techo/fondo)

- Tres líneas de tendencia que muestran la estructura

- Cuatro líneas horizontales para los niveles de negociación





PASO 2: ESTRATEGIA DE ENTRADA





PARA PATRONES DE DOBLE TECHO:





```

1. 1. ESPERAR a que el precio rompa por debajo de la línea del cuello.

2. ENTRAR CORTO al precio de la línea del cuello (línea amarilla)

3. STOP LOSS por encima del segundo máximo (línea roja)

4. TAKE PROFIT 1 = Línea del cuello - Altura del patrón (línea verde)

5. TAKE PROFIT 2 = Línea del cuello - (1,5 × Altura del patrón) (línea aqua)

PARA PATRONES DE DOBLE FONDO:





```

1. Espere a que el precio rompa por encima de la línea del cuello.

2. ENTRAR LARGO al precio de la línea del cuello (línea amarilla)

3. STOP LOSS por debajo del segundo mínimo (línea roja)

4. TAKE PROFIT 1 = Línea del cuello + Altura del patrón (línea verde)

5. TAKE PROFIT 2 = Línea del cuello + (1,5 × Altura del patrón) (línea aqua)

PASO 3: GESTIÓN DEL DINERO





GESTIÓN DEL RIESGO RECOMENDADA





- Riesgo por operación: 1-2% del saldo de la cuenta

- Estrategia Take Profit: Cerrar el 50% en TP1, mover SL al punto de equilibrio, dejar que el resto se ejecute a TP2

- Frecuencia de las operaciones: 2-3 configuraciones de alta calidad por semana

- Tasa de ganancias: 65-75% alcanzable con el filtrado adecuado





PASO 4: FILTROS DE CONFIRMACIÓN





OPERE SÓLO CUANDO





1. 1. El sesgo diario coincide con la dirección del patrón (alcista para doble fondo, bajista para doble techo).

2. 2. El patrón tiene al menos 30 pips de altura (ajustable)

3. El patrón se formó en las últimas 15 barras (configuración nueva)

4. El precio ha roto la línea del cuello (cierre de la vela de confirmación)





ESTRATEGIAS DE TRADING PROBADAS





ESTRATEGIA 1: EL OPERADOR CONSERVADOR





- Marco temporal: H4 & Diario solamente

- Filtros: Patrones mínimos de 50 pips

- Entradas: Sólo después de la confirmación del sesgo diario

- Resultados: 70%+ tasa de ganancias, 2:1+ riesgo-recompensa





ESTRATEGIA 2: EL OPERADOR ACTIVO





- Marco temporal: H1 & H2

- Filtros: Patrones de más de 30 pips

- Entradas: Ruptura de la línea del cuello con confirmación de volumen

- Resultados: 5-8 operaciones por semana, 65%+ tasa de ganancias





ESTRATEGIA 3: EL SCALPER (AVANZADO)





- Marco temporal: M30

- Filtros: Tolerancias estrechas (10-15 pips)

- Entradas: Entrada agresiva al 50% de retroceso

- Resultados: Múltiples oportunidades diarias, requiere experiencia





POR QUÉ ESTE INDICADOR SUPERA LA OPERATIVA MANUAL





Operaciones manuales con nuestro indicador

Horas de observación de gráficos Escaneo automático en segundos

Patrones perdidos Áreas resaltadas en amarillo

Cálculos manuales Niveles de negociación automáticos

Decisiones emocionales Entradas basadas en reglas

Símbolos limitados Cobertura de todo el mercado

Sin filtro de sesgo Confirmación diaria de la tendencia





CONSEJOS DE EXPERTOS PARA OBTENER EL MÁXIMO BENEFICIO





REGLAS DE ORO :





1. LA PACIENCIA ES RENTABLE: Espere a la rotura del escote - ¡no se anticipe!

2. 2. LA TENDENCIA ES REINA: Sólo opere patrones alineados con la tendencia diaria.

3. 3. EL TAMAÑO IMPORTA: Patrones más grandes (50+ pips) = mejor riesgo-recompensa.

4. 4. TIEMPO DE ENTRADA: Entrar en el cierre de la vela de 1 hora para la confirmación.

5. GESTIONE SUS OPERACIONES: Utilice la estrategia TP1/TP2 religiosamente.





6. ERRORES COMUNES A EVITAR:





- Operar en contra de la tendencia diaria

- Tomar patrones por debajo de 25 pips

- Entrar antes de la ruptura del cuello

- Ignorar los Stop Loss

- Operar en exceso con configuraciones de baja probabilidad





FÁCIL CONFIGURACIÓN Y USO





GUÍA DE INICIO RÁPIDO :





1. CARGAR el indicador en cualquier gráfico

2. 2. HAGA CLIC en el botón "SCAN" para buscar patrones - REFRESQUE EL GRÁFICO A MEDIDA QUE ESCANEA.

3. COMPROBAR el cuadro de mandos en busca de señales

4. ESPERE a la confirmación de la ruptura de la línea del cuello

5. ENTRAR en la operación a los niveles indicados

6. GESTIÓN con la estrategia TP1/TP2





AJUSTES ÓPTIMOS :





- Altura del patrón: 30-50 pips (ajustar en función de la volatilidad)

- Tolerancia máxima: 15 pips (ajustada para mayor precisión)

- Ancho del patrón: 40-60 barras (patrones recientes)

- Lookback: 100 barras (historial suficiente)

- Mostrar Etiquetas: ON (esencial para claridad)





PREGUNTAS FRECUENTES





P: ¿Funciona en todos los brokers y cuentas?

R: ¡Sí! Funciona en cualquier plataforma MT5 con cualquier broker.





P: ¿Cuántos símbolos puede escanear?

R: ¡Ilimitados! Escanea TODOS los símbolos en su Market Watch.





P: ¿Hay algún repintado?

R: ¡No! Una vez dibujado un patrón, no cambia ni desaparece.





P: ¿Pueden usarlo los principiantes?

R: ¡Por supuesto! El resaltado visual y los niveles claros hacen que sea fácil de usar para principiantes.





P: ¿Cuál es el porcentaje de éxito?

R: Con un filtro adecuado y paciencia, se puede alcanzar un porcentaje de aciertos del 65-75%.





P: ¿Existe una política de reembolso?

R: ¡Sí! Garantía de devolución del dinero en 30 días si no queda satisfecho.





