UEX Pure USD Euro Index


* Debido a la autenticidad de los datos para las principales divisas, se recomienda el uso de gráficos en vivo.

¿Qué es UEX Pure USD Euro Index?

Descubra el verdadero pulso del mercado forex con Pure USD & Euro Index, un indicador innovador que revela la fortaleza y la debilidad ocultas entre las dos divisas más poderosas del mundo.

En lugar de basarse en un solo par como el EURUSD, esta herramienta mide el rendimiento agregado del dólar estadounidense y el euro en múltiples pares principales, lo que proporciona una visión clara y equilibrada del verdadero sentimiento del mercado.

Al combinar datos de todos los pares principales del USD y el euro, este indicador crea gráficos de índice sincronizados que reflejan los movimientos reales de las divisas, no solo las fluctuaciones de un par. Verá y recibirá una notificación al instante cuando el dólar domine, cuando el euro se recupere y obtendrá información cuando el equilibrio entre ambos cambie, a menudo minutos antes de que el mercado reaccione. Este concepto será su herramienta de referencia fiable para afrontar el mercado.
El Índice Puro del USD y el Euro permite a los operadores anticipar cambios de tendencia, filtrar señales falsas y alinear sus estrategias con el flujo real entre mercados.

Tanto si opera manualmente como con sistemas automatizados, ofrece una herramienta de confirmación transparente, que funciona en todos los marcos temporales y condiciones del mercado.

No se trata de un truco para repintar ni de un derivado de una única fuente de precios, sino de un modelo de índice matemáticamente genuino, cuidadosamente diseñado para operadores que exigen precisión y autenticidad.

Si busca una base sólida para su estrategia de trading, esta es su ventaja.

Índice Puro del USD y el Euro: porque la verdad del mercado comienza con sus divisas.

UEX se utiliza mejor en los siguientes pares de divisas: EURUSD y USDCHF. H1

Antes de utilizar el indicador UEX, asegúrese de que su cuenta MT5 tenga los siguientes pares de divisas a continuación:

//--- pair list used in index calc
string USD_pairs[] = {"EURUSD"+suffix,"USDJPY"+suffix,"GBPUSD"+suffix,"USDCAD"+suffix,"USDSEK"+suffix,"USDCHF"+suffix},
       EUR_pairs[] = {"EURUSD"+suffix,"EURGBP"+suffix,"EURJPY"+suffix,"EURSEK"+suffix,"EURCHF"+suffix};


