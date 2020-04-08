HolyGrail MotherBar Indicator

El Santo Grial Indicador MotherBar: Su camino definitivo hacia ganancias consistentes en el trading





El problema con todos los demás indicadores que ha probado





Déjame adivinar - has gastado incontables horas y cientos (tal vez miles) de dólares en indicadores que prometen el mundo pero entregan resultados mediocres. Lo ha intentado:





- Indicadores rezagados que le dicen lo que ya ha pasado

- Sistemas sobre-optimizados que funcionan en backtests pero fallan en mercados reales

- Configuraciones complejas con más de 20 líneas confusas en su gráfico

- Fórmulas secretas que funcionan hasta que dejan de funcionar





Consejos profesionales:

1. Asegúrese de que la ruptura de la Barra Madre se produce en la cuarta o quinta vela o barra.

2. 2. Si la ruptura es en la dirección de la tendencia predominante, tome 1:1.5 -2 RR trade

3. Si la ruptura es en contra de la tendencia predominante, tome 1:1 Trade

4. Recuerde que el Stoploss es de 1 pip por encima/por debajo de la MotherBar High/Low.









La verdad es que la mayoría de los indicadores están diseñados para PARECER impresionantes en lugar de SER rentables. Están construidos para vender, no para ganar.





Pero, ¿y si te dijera que hay un patrón -una formación simple, fiable y probada con el tiempo- que los traders profesionales han utilizado durante décadas? ¿Un patrón tan poderoso que una vez que lo domine, se preguntará cómo pudo operar sin él?





Se lo presentamos: El Santo Grial Indicador MotherBar





Este no es un indicador más. Este es su GPS de trading que le guiará hacia configuraciones de alta probabilidad mientras mantiene la gestión del riesgo en primer plano.





¿Qué hace que el patrón MotherBar sea tan poderoso?





El patrón MotherBar representa la consolidación del mercado en su máxima expresión. Es la calma antes de la tormenta. La compresión antes de la explosión. Cuando el precio se consolida dentro de una Barra Madre, está acumulando energía para el siguiente movimiento significativo.





Esto es lo que ocurre





1. 1. Se forma la Barra Madre - Una vela grande que establece un rango claro.

2. Le siguen dos barras interiores - El precio se consolida, mostrando indecisión

3. 3. Se produce la ruptura: el mercado elige la dirección con un impulso explosivo.





Este patrón funciona porque se basa en la psicología del mercado:





- La barra madre muestra un fuerte impulso inicial

- Las barras interiores representan la indecisión y la consolidación de los operadores.

- La ruptura representa la resolución y el nuevo impulso





Cómo operar la Barra Madre del Santo Grial de forma rentable





La configuración exacta (paso a paso):





Paso 1: Identificación del patrón





- Espere a que el indicador MotherBar detecte el patrón

- Busque el rectángulo verde y la etiqueta "MOTHER BAR

- Asegúrese de que las dos velas siguientes están COMPLETAMENTE dentro del rango de la Mother Bar





Paso 2: Estrategia de entrada





- NO entre cuando aparezca el patrón por primera vez

- ESPERE a que se produzca la ruptura fuera del rango de la Barra Madre

- CONFIRME la ruptura con un cierre por encima/por debajo del máximo/mínimo de la Barra Madre





Paso 3: Gestión del Riesgo (El verdadero Santo Grial)





- Stop Loss: Colóquelo en el lado opuesto de la Barra Madre

- Para operaciones LARGAS: SL por debajo del mínimo de la Barra Madre

- Para operaciones CORTAS: SL por encima del máximo de la Barra Madre

- Take Profit: Establezca el doble de su riesgo (Riesgo:Recompensa = 1:2)





Paso 4: Gestión de la operación





- Muévase al punto de equilibrio cuando el precio alcance 1x su riesgo

- Considere la posibilidad de tomar beneficios parciales a 1,5 veces el riesgo

- Deje que los corredores lleguen a 2x riesgo o utilice trailing stops





Ejemplo real:





```

Rango de la Barra Madre: 1.1050 - 1.1080

Ruptura por encima: 1.1080

Entrada: 1.1082

Stop Loss: 1.1048 (32 pips de riesgo)

Toma de beneficios: 1,1146 (64 pips de recompensa)

Riesgo:Recompensa = 1:2

```





Por qué este indicador destaca de todos los demás





1. Mecanismo de paciencia incorporado





La mayoría de los indicadores gritan "¡CAMBIE AHORA!" a cada pequeña fluctuación. El Santo Grial MotherBar le obliga a esperar a las configuraciones de mayor probabilidad. El escáner encuentra oportunidades, pero la confirmación de la ruptura evita entradas prematuras.





2. Cálculo automático del riesgo





La Barra Madre define naturalmente sus parámetros de riesgo. El máximo y el mínimo se convierten en sus niveles automáticos de stop loss. Ya no tendrá que adivinar dónde colocar los stops.





3. Capacidad Multi-Tiempo





Opere el patrón en:





- M15 para day trading

- H1 para swing trading

- H4/D1 para operaciones de posición

Las mismas reglas se aplican en todos los marcos temporales.





4. Sistema de confirmación de tres niveles





1. 1. Detección del patrón - Encuentra la formación de la MotherBar

2. Confirmación de ruptura - Espera a que el precio rompa el rango

3. Alineación en ZigZag - Utiliza el ZigZag incorporado para confirmar la dirección de la tendencia





5. Autocontención total





Sin dependencias externas, sin instalaciones complicadas, sin cuotas continuas. Un indicador lo hace todo.





Estrategias de negociación avanzadas





Estrategia 1: El Trader Conservador





- Sólo opere patrones MotherBar en la dirección de la tendencia del marco de tiempo superior.

- Espere a volver a probar el nivel de ruptura antes de entrar

- Use 1:3 riesgo-recompensa en lugar de 1:2





Estrategia 2: El operador agresivo





- Opere cada patrón MotherBar válido independientemente de la tendencia

- Entre en la vela de ruptura (no espere al cierre)

- Escala posiciones con múltiples entradas





Estrategia 3: El operador explorador





- Utilice la función "SCAN ALL" para encontrar configuraciones en todos los pares.

- Céntrese en los patrones más fuertes con las rupturas más limpias

- Diversifique entre 3 y 5 pares de divisas





Gestión del riesgo : Su ventaja injusta





La relación riesgo-recompensa incorporada de 1:2 significa que sólo necesita acertar el 34% de las veces para ser rentable. La mayoría de los operadores necesitan acertar más del 60% para obtener una mala relación riesgo-recompensa.





Con la Barra Madre del Santo Grial:





- Gana 3 operaciones: +6R

- Pierde 6 operaciones: -6R

- Neto: BREAK EVEN con una tasa de ganancias del 33

- Gana 4 operaciones: +8R

- Pierde 6 operaciones: -6R

- Neto: +2R de beneficio con una tasa de ganancias del 40





Para quién es este indicador





Perfecto para:





- Traders cansados de la sobrecarga de indicadores

- Aquellos que entienden la importancia de la gestión del riesgo

- Operadores disciplinados que pueden esperar a las mejores configuraciones

- Principiantes que quieren un sistema claro, basado en reglas

- Profesionales que buscan añadir otra herramienta a su arsenal





No es para:





- Operadores que buscan hacerse ricos rápidamente

- Aquellos que no pueden seguir reglas simples

- Personas que quieren operar 20 veces al día

- Operadores que no entienden la gestión básica del riesgo





¿Cuánto vale su futuro comercial?





Piense en lo siguiente:





- ¿Cuánto ha gastado en formación que no ha funcionado?

- ¿Cuánto ha perdido por una mala gestión del riesgo?

- ¿Cuánto tiempo ha perdido analizando gráficos?

- ¿Cuánto vale su libertad financiera?





El Indicador MotherBar del Santo Grial no es sólo otra compra - es una inversión en su futuro comercial. Es el sistema que finalmente cierra la brecha entre el análisis y la ejecución.





Comience hoy mismo





La belleza de este sistema es su simplicidad. No necesita ser un experto en análisis técnico. No necesita pasar horas analizando gráficos. Sólo tiene que seguir las reglas.





Su camino hacia la rentabilidad constante comienza con tres sencillos pasos:





1. 1. Cargue el indicador en su marco temporal preferido

2. Espere a que se confirme el patrón y la ruptura

3. Ejecutar con una gestión adecuada del riesgo





El escáner hace el trabajo duro de encontrar oportunidades. Las reglas claras le indican exactamente cuándo entrar, dónde colocar su stop y dónde tomar beneficios.





