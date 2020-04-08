Inside Bar Dominator Indicator and Scanner

desbloquee el secreto de las 4 velas: opere como un profesional con "inside bar dominator".

¡ ATENCIÓN A TODOS LOS TRADERS!

¿Está cansado de:

- ¿Perder operaciones por falsas rupturas?
- ¿Perder entradas porque está atascado analizando gráficos?
- ¿Indicadores complejos que dan señales contradictorias?
- ¿Luchando por encontrar niveles claros de stop loss y take profit?

¿Y si le dijera que hay UN patrón que utilizan las instituciones... que aparece TODOS LOS DÍAS en TODOS los plazos... y que le proporciona automáticamente configuraciones TAN ALCISTAS COMO BAJAS?


PRESENTACIÓN : "Inside Bar Dominator"

¡El primer escáner de barras internas de 4 velas del mundo que le muestra AMBAS caras de negociación al instante!

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

OTROS INDICADORES INSIDE BAR DOMINATOR
Muestra sólo UNA dirección Muestra AMBAS configuraciones de COMPRA y VENTA automáticamente
Cálculo manual necesario Calcula automáticamente Entrada, SL, TP1, TP2, TP3
No hay gestión de riesgos Buffer ATR incorporado que protege contra spreads/picos
Gráficos desordenados Visualización limpia y profesional con alertas emergentes
Adivina dónde colocar las órdenes Los precios exactos se muestran en el gráfico
Funciona en un solo marco temporal Escanea M15, M30, H1, H4 simultáneamente

---

NUESTRAS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS QUE NADIE MÁS TIENE

"TECNOLOGÍA " DUAL-SIDED TRADING

¡Coloque AMBAS órdenes y deje que el mercado decida!

- Calcula automáticamente los precios de COMPRA STOP y VENTA STOP
- Muestra una gestión completa del riesgo para ambos lados
- Gane quien gane, ¡siempre estará preparado!

"SISTEMA DE " NIVELES DE PRECISIÓN

Ya no tendrá que adivinar dónde colocar las órdenes.

- Entrada: Exactamente 1 pip por encima/por debajo de la barra madre
- Stop Loss: ATR-protegido contra el ruido del mercado
- Toma de beneficios: 3 niveles basados en SU apetito de riesgo

"FILTRO " ZZ SEMAFOR POSITION

¡Sepa EN QUÉ punto del ciclo de mercado está operando!

- Posición 1 (Baja) = Sesgo alcista
- Posición 2 (Media) = Neutral
- Posición 3 (Alta) = Sesgo bajista
- Filtre las operaciones en función de la posición en el mercado (opcional)

"ALERTAS " CHART POP-UP

¡No más mirar gráficos todo el día!

- Bonitas notificaciones emergentes EN EL GRÁFICO
- Muestra ambos precios de entrada al instante
- Desaparece automáticamente a los 30 segundos
- Alertas sonoras para una atención inmediata

---

ESTO ES LO QUE OBTIENE:

EL PAQUETE INCLUYE:

Indicador Inside Bar Dominator v4.5 (MT5)
Estrategia de negociación completa en PDF (30 páginas)
Guía de ajustes óptimos para todos los pares/marcos de tiempo
Calculadora de Riesgo
Plantilla de Diario de Operaciones
Actualizaciones de por vida
Acceso a soporte 24/7

BONUS #1: "Masterclass de Trading de Posición" (Valor $197)

Aprenda a combinar el análisis de múltiples marcos temporales con nuestro indicador para obtener beneficios explosivos.

BONO #2: "Plan de Gestión de Riesgo" (Valor $147)

No vuelva a arruinar su cuenta con nuestro probado sistema de dimensionamiento de posiciones.

BONO #3: "Acceso al Grupo Privado de Telegram" (SIN PRECIO)

Únase a nuestra comunidad de traders rentables que comparten señales diariamente.

---

RESULTADOS DE TRADERS REALES :

"Pasé de perder $2,000 a ganar $8,743 en 3 meses. El trading de doble cara lo cambió todo". - James R., Londres

"¡Por fin un indicador que muestra AMBAS caras! Coloco mis órdenes y me voy a dormir. Así de simple". - Sarah K., Australia

"El filtro ZZ Semafor mejoró mi tasa de ganancias del 45% al 68%. Un cambio radical". - Michael T., EE.UU.

---

PARA QUIÉN ES

PERFECTO PARA:

- Operadores de Forex cansados de sistemas complicados
- Swing traders que buscan entradas/salidas claras
- Operadores diarios que buscan una ventaja
- Principiantes que quieren que todo se calcule automáticamente
- Profesionales que quieren ahorrar tiempo de análisis

NO ES PARA:

- Personas que buscan "hacerse ricos rápidamente
- Operadores poco dispuestos a seguir reglas
- Los que no creen en el análisis técnico
- Personas que quieren una tasa de ganancias del 100% (no existe tal cosa)

---

PRECIO Y OFERTA:

PRECIO NORMAL: $497

(Lo que pagaría por cualquier sistema de trading profesional)

PRECIO DE HOY: $97

(Oferta de lanzamiento por tiempo limitado)

¡SÍ! Por menos del costo de UNA operación perdedora, usted obtiene:

- Un sistema de trading profesional
- Gestión completa del riesgo
- Automatización para ahorrar tiempo
- Soporte y actualizaciones de por vida

ADEMÁS DE NUESTRA FÉRREA GARANTÍA:

"GARANTÍA DE 30 DÍAS DE DEVOLUCIÓN DE SU DINERO"
Utilice nuestro sistema durante 30 días. Si no recupera al menos 3 veces su inversión, le devolveremos el 100%. Sin preguntas.

¿Por qué podemos ofrecer esto? Porque SABEMOS que funciona cuando se utiliza correctamente.

---

COMO EMPEZAR:

PASO 1: HAGA CLIC EN "AÑADIR A LA CESTA"

Obtenga acceso instantáneo a las descargas

PASO 2: INSTALE EN 2 MINUTOS

Instalación sencilla mediante arrastrar y soltar

PASO 3: SIGA NUESTRA CONFIGURACIÓN

Utilice nuestra configuración óptima

PASO 4: EMPIECE A OPERAR

Realice su primera operación de doble cara hoy mismo

---

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES :

P: ¿Necesito experiencia?
R: ¡No! Nuestro sistema lo calcula todo. A los principiantes les encanta lo sencillo que es.

P: ¿Con qué pares funciona?
R: Todos los pares principales: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, Oro, etc.

P: ¿Cuál es el mejor marco temporal?
R:H1 y H4 para swing trading, M15/M30 para day trading.

P: ¿Puedo utilizarlo primero en demo?
R: ¡Por supuesto! Le recomendamos que pruebe la demo durante 1-2 semanas.

P: ¿Hay algún coste adicional?
R:¡NO! Pago único, acceso de por vida.

P: ¿Qué pasa si necesito ayuda?
R:24/7 apoyo a través de correo electrónico y grupo privado de Telegram.

---

BONO POR TIEMPO LIMITADO :

LOS PRÓXIMOS 50 COMPRADORES OBTIENEN:
"Configuración avanzada de filtros" (Valor $97)
"Sesión semanal de preguntas y respuestas en directo" durante 3 meses
"Soporte prioritario

¡Sólo quedan 23 plazas! (Contador de actualizaciones en vivo en nuestra página de ventas)

---

¿NECESITAS HABLAR?

WhatsApp: +2347025032078
E mail:su pport@saintemmafx.com
Telegram:@SaintEmmaFX

---

MENSAJE FINAL :

Imagínese esta vez el próximo mes ...

- Despertar con operaciones rentables ya realizadas
- No más análisis gráfico estresante
- Tener claros los puntos de entrada y salida
- Arriesgar con confianza un 1% para ganar un 2-3
- Tener por fin un sistema probado que funciona

La elección es sencilla:
Opción 1:Seguir haciendo lo que está haciendo, esperando resultados diferentes
Opción 2:Invertir $97 en un sistema probado con garantía de devolución de dinero

¿Qué futuro eliges?

---

¿LISTO PARA TRANSFORMAR SU TRADING?

[ HAGA CLIC AQUÍ PARA ENTRAR EN BAR DOMINATOR AHORA ]

Sólo $97 - Pago único - Acceso de por vida
Garantía de 30 días de devolución de su dinero

P.D. Recuerde - el próximo patrón de 4 velas se está formando AHORA MISMO en algún gráfico. ¿Estará listo para atraparlo o lo observará desde fuera?

P.P.D. Nuestra garantía de 30 días significa que literalmente no tiene NADA que perder y todo que ganar. Si no le funciona, le devolvemos su dinero. Pero si funciona (y funcionará), se preguntará por qué esperó tanto.

[ OBTENGA ACCESO INSTANTÁNEO AHORA - SÓLO QUEDAN 23 PLAZAS]

---

Resultados no típicos. Operar implica riesgos. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Opere sólo con dinero que pueda permitirse perder. Esto no es asesoramiento financiero.

Operar implica un riesgo considerable. Los resultados anteriores no garantizan los resultados futuros. Estas reglas mejoran la probabilidad, pero no eliminan el riesgo. Opere sólo con capital de riesgo. Esto no es asesoramiento financiero. Los resultados individuales variarán en función de la disciplina y las condiciones del mercado.

