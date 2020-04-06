Aurora X
- Asesores Expertos
- Daniele Pio Candido
- Versión: 5.0
- Actualizado: 1 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Póngase en contacto conmigo después de la compra para recibir los conjuntos de archivos correctos.
Aurora X - Sistema dinámico de ruptura basado en ATR
Aurora X es un Asesor Experto avanzado adaptado a la volatilidad diseñado para cuentas de compensación.
Combina una lógica de ruptura pendiente dual (Buy Stop / Sell Stop) con un espaciado basado en ATR y un filtro de tendencia (EMA 9 / EMA 34) para operar sólo durante expansiones significativas de volatilidad.
Cada operación se gestiona de forma independiente a través de un ciclo de protección multifase, equilibrando la agresividad con la seguridad para lograr un rendimiento constante tanto en condiciones de tendencia como de oscilación.
Lógica central
-
El espaciado adaptativo ATR ajusta automáticamente la distancia de entrada a la volatilidad del mercado.
-
Sistema pendiente dual: un Stop de Compra y un Stop de Venta por símbolo, alineados con la tendencia.
-
Stop ATR inicial: stop de protección de la volatilidad más allá del ruido a corto plazo.
-
Breakeven y Trailing: una vez que el beneficio supera 0,5 × ATR, la posición bloquea la seguridad y comienza el trailing dinámico.
-
Soft Stop y salida de cesta: cierra las cestas rentables durante fuertes retrocesos para proteger las ganancias acumuladas.
Aurora X no utiliza martingala, promedios ni estratificación de rejilla.
Opera con una posición por dirección, manteniendo la disciplina a nivel institucional y entradas basadas en la volatilidad en lugar de cuadrículas de pips fijos.
Esto lo convierte en un sistema de ruptura, no en un EA de cuadrícula clásica, aunque utiliza una estructura de doble pendiente similar a las configuraciones de entrada de cuadrícula.
Características principales
-
Compatibilidad total con netting (una posición activa por símbolo).
-
Filtros de seguridad de broker incorporados (protección de nivel de stop y nivel de congelación).
-
Tamaño de lote dinámico basado en el porcentaje de riesgo de la renta variable o en el volumen fijo.
-
Protección diaria automática contra caídas.
-
Optimizado para MQL5 Validación de mercado y backtesting estable.
-
Altamente recomendado para XAUUSD (Oro) debido a su fuerte respuesta ATR y robusta adaptación a la volatilidad.
Ajustes recomendados
-
Pares: XAUUSD (Altamente Recomendado), EURUSD, GBPUSD
-
Plazos: M15 - H1 - D1
-
Tipo de cuenta: Netting
-
Saldo mínimo: 100 USD (50 USD para validación)
Resumen
Aurora X es un sistema inteligente de ruptura basado en la volatilidad, diseñado para un control disciplinado del riesgo y entradas adaptables.
Es especialmente eficaz en XAUUSD, donde la dinámica basada en ATR permite una alineación precisa con la volatilidad real del mercado.