Aurora X

Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um die richtigen Dateisets zu erhalten.

Aurora X - Dynamisches ATR-gesteuertes Ausbruchssystem

Aurora X ist ein fortschrittlicher volatilitätsadaptiver Expert Advisor, der für Netting-Konten entwickelt wurde.
Er kombiniert eine doppelte Pending-Breakout-Logik (Buy Stop / Sell Stop) mit ATR-basierten Abständen und einem Trendfilter (EMA 9 / EMA 34), um nur während sinnvoller Volatilitätsausweitungen zu handeln.

Jeder Handel wird unabhängig durch einen mehrphasigen Schutzzyklus gehandhabt, der Aggressivität und Sicherheit ausbalanciert, um eine konsistente Performance sowohl in Trend- als auch in Schwankungsbedingungen zu erzielen.

Kern-Logik

  • ATR-adaptive Abstände passen den Einstiegsabstand automatisch an die Marktvolatilität an.

  • Dual Pending System: ein Buy Stop und ein Sell Stop pro Symbol, trendorientiert.

  • Initialer ATR-Stopp: Schutz vor Volatilität über kurzfristiges Rauschen hinaus.

  • Breakeven und Trailing: Sobald der Gewinn 0,5 × ATR überschreitet, wird die Position abgesichert und ein dynamisches Trailing eingeleitet.

  • Soft Stop und Basket Exit: Schließt profitable Baskets bei starken Umkehrungen, um aufgelaufene Gewinne zu schützen.

Aurora X verwendet keine Martingale, Mittelwertbildung oder Grid-Layering.
Es wird mit einer Position pro Richtung gehandelt, wobei die Disziplin auf institutioneller Ebene und volatilitätsbasierte Einstiege anstelle von festen Pip-Rastern beibehalten werden.
Das macht es zu einem Breakout-System und nicht zu einem klassischen Grid-EA - obwohl es eine Dual-Pending-Struktur verwendet, die den Grid-Entry-Setups ähnelt.

Hauptmerkmale

  • Volle Netting-Kompatibilität (eine aktive Position pro Symbol).

  • Eingebaute Broker-Sicherheitsfilter (Stop-Level und Freeze-Level Schutz).

  • Dynamische Losgröße auf Basis des prozentualen Aktienrisikos oder des festen Volumens.

  • Automatischer täglicher Drawdown-Schutz.

  • Optimiert für MQL5 Marktvalidierung und stabiles Backtesting.

  • Sehr empfehlenswert für XAUUSD (Gold) aufgrund seiner starken ATR-Reaktion und robusten Volatilitätsanpassung.

Empfohlene Einstellungen

  • Paare: XAUUSD (sehr empfohlen), EURUSD, GBPUSD

  • Zeitrahmen: M15 - H1 - D1

  • Konto-Typ: Netting

  • Mindestguthaben: 100 USD (50 USD zur Validierung)

Zusammenfassung

Aurora X ist ein intelligentes, volatilitätsgesteuertes Breakout-System, das für disziplinierte Risikokontrolle und adaptive Einstiege entwickelt wurde.
Es ist besonders effektiv bei XAUUSD, wo die ATR-basierte Dynamik eine präzise Anpassung an die reale Marktvolatilität ermöglicht.



