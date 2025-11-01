Aurora X
- Experten
- Daniele Pio Candido
- Version: 5.0
- Aktualisiert: 1 November 2025
- Aktivierungen: 5
Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um die richtigen Dateisets zu erhalten.
Aurora X - Dynamisches ATR-gesteuertes Ausbruchssystem
Aurora X ist ein fortschrittlicher volatilitätsadaptiver Expert Advisor, der für Netting-Konten entwickelt wurde.
Er kombiniert eine doppelte Pending-Breakout-Logik (Buy Stop / Sell Stop) mit ATR-basierten Abständen und einem Trendfilter (EMA 9 / EMA 34), um nur während sinnvoller Volatilitätsausweitungen zu handeln.
Jeder Handel wird unabhängig durch einen mehrphasigen Schutzzyklus gehandhabt, der Aggressivität und Sicherheit ausbalanciert, um eine konsistente Performance sowohl in Trend- als auch in Schwankungsbedingungen zu erzielen.
Kern-Logik
ATR-adaptive Abstände passen den Einstiegsabstand automatisch an die Marktvolatilität an.
Dual Pending System: ein Buy Stop und ein Sell Stop pro Symbol, trendorientiert.
Initialer ATR-Stopp: Schutz vor Volatilität über kurzfristiges Rauschen hinaus.
Breakeven und Trailing: Sobald der Gewinn 0,5 × ATR überschreitet, wird die Position abgesichert und ein dynamisches Trailing eingeleitet.
Soft Stop und Basket Exit: Schließt profitable Baskets bei starken Umkehrungen, um aufgelaufene Gewinne zu schützen.
Aurora X verwendet keine Martingale, Mittelwertbildung oder Grid-Layering.
Es wird mit einer Position pro Richtung gehandelt, wobei die Disziplin auf institutioneller Ebene und volatilitätsbasierte Einstiege anstelle von festen Pip-Rastern beibehalten werden.
Das macht es zu einem Breakout-System und nicht zu einem klassischen Grid-EA - obwohl es eine Dual-Pending-Struktur verwendet, die den Grid-Entry-Setups ähnelt.
Hauptmerkmale
Volle Netting-Kompatibilität (eine aktive Position pro Symbol).
Eingebaute Broker-Sicherheitsfilter (Stop-Level und Freeze-Level Schutz).
Dynamische Losgröße auf Basis des prozentualen Aktienrisikos oder des festen Volumens.
Automatischer täglicher Drawdown-Schutz.
Optimiert für MQL5 Marktvalidierung und stabiles Backtesting.
Sehr empfehlenswert für XAUUSD (Gold) aufgrund seiner starken ATR-Reaktion und robusten Volatilitätsanpassung.
Empfohlene Einstellungen
Paare: XAUUSD (sehr empfohlen), EURUSD, GBPUSD
Zeitrahmen: M15 - H1 - D1
Konto-Typ: Netting
Mindestguthaben: 100 USD (50 USD zur Validierung)
Zusammenfassung
Aurora X ist ein intelligentes, volatilitätsgesteuertes Breakout-System, das für disziplinierte Risikokontrolle und adaptive Einstiege entwickelt wurde.
Es ist besonders effektiv bei XAUUSD, wo die ATR-basierte Dynamik eine präzise Anpassung an die reale Marktvolatilität ermöglicht.