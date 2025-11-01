Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um die richtigen Dateisets zu erhalten.

Aurora X - Dynamisches ATR-gesteuertes Ausbruchssystem

Aurora X ist ein fortschrittlicher volatilitätsadaptiver Expert Advisor, der für Netting-Konten entwickelt wurde.

Er kombiniert eine doppelte Pending-Breakout-Logik (Buy Stop / Sell Stop) mit ATR-basierten Abständen und einem Trendfilter (EMA 9 / EMA 34), um nur während sinnvoller Volatilitätsausweitungen zu handeln.

Jeder Handel wird unabhängig durch einen mehrphasigen Schutzzyklus gehandhabt, der Aggressivität und Sicherheit ausbalanciert, um eine konsistente Performance sowohl in Trend- als auch in Schwankungsbedingungen zu erzielen.

Kern-Logik

ATR-adaptive Abstände passen den Einstiegsabstand automatisch an die Marktvolatilität an.

Dual Pending System : ein Buy Stop und ein Sell Stop pro Symbol, trendorientiert.

Initialer ATR-Stopp : Schutz vor Volatilität über kurzfristiges Rauschen hinaus.

Breakeven und Trailing : Sobald der Gewinn 0,5 × ATR überschreitet, wird die Position abgesichert und ein dynamisches Trailing eingeleitet.

Soft Stop und Basket Exit: Schließt profitable Baskets bei starken Umkehrungen, um aufgelaufene Gewinne zu schützen.

Aurora X verwendet keine Martingale, Mittelwertbildung oder Grid-Layering.

Es wird mit einer Position pro Richtung gehandelt, wobei die Disziplin auf institutioneller Ebene und volatilitätsbasierte Einstiege anstelle von festen Pip-Rastern beibehalten werden.

Das macht es zu einem Breakout-System und nicht zu einem klassischen Grid-EA - obwohl es eine Dual-Pending-Struktur verwendet, die den Grid-Entry-Setups ähnelt.

Hauptmerkmale

Volle Netting-Kompatibilität (eine aktive Position pro Symbol).

Eingebaute Broker-Sicherheitsfilter (Stop-Level und Freeze-Level Schutz).

Dynamische Losgröße auf Basis des prozentualen Aktienrisikos oder des festen Volumens.

Automatischer täglicher Drawdown-Schutz .

Optimiert für MQL5 Marktvalidierung und stabiles Backtesting .

Sehr empfehlenswert für XAUUSD (Gold) aufgrund seiner starken ATR-Reaktion und robusten Volatilitätsanpassung.

Empfohlene Einstellungen

Paare: XAUUSD (sehr empfohlen), EURUSD, GBPUSD

Zeitrahmen: M15 - H1 - D1

Konto-Typ: Netting

Mindestguthaben: 100 USD (50 USD zur Validierung)

Zusammenfassung

Aurora X ist ein intelligentes, volatilitätsgesteuertes Breakout-System, das für disziplinierte Risikokontrolle und adaptive Einstiege entwickelt wurde.

Es ist besonders effektiv bei XAUUSD, wo die ATR-basierte Dynamik eine präzise Anpassung an die reale Marktvolatilität ermöglicht.