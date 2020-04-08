Deje de perder dinero por la repentina ampliación de los diferenciales.

En los mercados volátiles modernos (especialmente el oro y las criptomonedas), los diferenciales pueden duplicarse en cuestión de segundos. Los temporizadores de spread manuales son anticuados y molestos de configurar.

Pro Smart Spread Timer (Pro SST) resuelve esto con "Zero Config Technology™".

Simplemente colóquelo en cualquier gráfico. Analiza automáticamente las últimas 100 barras, aprende el spread "normal" para ese símbolo específico y establece el umbral de alerta perfecto al instante.

¿Por qué Pro SST?

Configuración Cero: No necesita teclear "2.0" para EURUSD o "30" para Oro. Se configura solo.

Predicción Inteligente: Cambia de color en función de los niveles de peligro en tiempo real. ⚪ Blanco/Plata : Estable (Seguro para operar) 🟡 O ro: Precaución (Amplio margen) 🔴 Rojo: Peligro (Volátil - ¡Aléjate!)

Interfaz de usuario sin superposiciones: calcula automáticamente los píxeles de la pantalla para garantizar que el texto NUNCA se superponga a la línea de precios, independientemente del zoom que utilice.

Multi-Asset Ready: Probado en Forex, XAUUSD (Oro), BTCUSD, y los índices.

Características principales:

Auto-Calibración: Calcula el spread medio y alerta a 1.5x (personalizable). Cuenta atrás exacta: Muestra el tiempo restante de la barra (mm:ss) con precisión. Advertencia visual de 3 etapas:Vea instantáneamente las condiciones del mercado a través del color del texto. Conjunto completo de notificaciones: notificaciones emergentes , sonoras y push para móviles. Registro CSV: Guarda automáticamente el historial de spreads enarchivos MQL5 para backtesting. Ligero:Código optimizado para cero lag, incluso en 10+ gráficos.

🧪 CÓMO PROBAR (Verificar los Colores):

Puedes forzar los colores de alerta para verificar la funcionalidad incluso en un mercado tranquilo: