Pro Smart Spread Timer
- Indicadores
- Daiki Watanabe
- Versión: 6.1
- Actualizado: 11 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Deje de perder dinero por la repentina ampliación de los diferenciales.
En los mercados volátiles modernos (especialmente el oro y las criptomonedas), los diferenciales pueden duplicarse en cuestión de segundos. Los temporizadores de spread manuales son anticuados y molestos de configurar.
Pro Smart Spread Timer (Pro SST) resuelve esto con "Zero Config Technology™".
Simplemente colóquelo en cualquier gráfico. Analiza automáticamente las últimas 100 barras, aprende el spread "normal" para ese símbolo específico y establece el umbral de alerta perfecto al instante.
¿Por qué Pro SST?
-
Configuración Cero: No necesita teclear "2.0" para EURUSD o "30" para Oro. Se configura solo.
-
Predicción Inteligente: Cambia de color en función de los niveles de peligro en tiempo real.
-
⚪ Blanco/Plata: Estable (Seguro para operar)
-
🟡 O ro: Precaución (Amplio margen)
-
🔴 Rojo: Peligro (Volátil - ¡Aléjate!)
-
-
Interfaz de usuario sin superposiciones:calcula automáticamente los píxeles de la pantalla para garantizar que el texto NUNCA se superponga a la línea de precios, independientemente del zoom que utilice.
-
Multi-Asset Ready: Probado en Forex, XAUUSD (Oro), BTCUSD, y los índices.
Características principales:
-
Auto-Calibración: Calcula el spread medio y alerta a 1.5x (personalizable).
-
Cuenta atrás exacta: Muestra el tiempo restante de la barra (mm:ss) con precisión.
-
Advertencia visual de 3 etapas:Vea instantáneamente las condiciones del mercado a través del color del texto.
-
Conjunto completo de notificaciones: notificaciones emergentes , sonoras y push para móviles.
-
Registro CSV: Guarda automáticamente el historial de spreads enarchivos MQL5 para backtesting.
-
Ligero:Código optimizado para cero lag, incluso en 10+ gráficos.
🧪 CÓMO PROBAR (Verificar los Colores):
Puedes forzar los colores de alerta para verificar la funcionalidad incluso en un mercado tranquilo:
-
Vaya a Configuración del Indicador (Entradas).
-
Busque "2. Sensibilidad de Predicción".
-
Cambie 'Multiplicador de Precaución' a 0.5 -> El texto se vuelve ORO.
-
Cambie "Multiplicador de peligro" a 0,5 -> El texto se vuelve ROJO.
(Por favor, restablezca los valores por defecto después de la prueba)