Indicador de Detección de Brechas de Valor Justo para MetaTrader 5 (MT5)

🔍 ¿Buscas una herramienta de trading real, no solo otro indicador cualquiera?

FVG Smart Zones – Edición Gratuita te ofrece una visión profesional del mercado detectando automáticamente las Brechas de Valor Justo (FVG) y destacando zonas de trading de alta probabilidad directamente en tu gráfico.

🎯 Diseñado para traders que siguen:

✅ Conceptos de Dinero Inteligente (SMC)

✅ Conceptos de Trading ICT

✅ Acción del Precio (Price Action)

✅ Análisis de Oferta y Demanda

✅ Estrategias de Trading Institucional

Este indicador te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa: zonas donde es probable que el precio reaccione.

Funciones Clave:

Detección de Zonas Inteligentes

✔ Detección automática de FVG alcistas y bajistas

✔ Zonas visuales limpias y profesionales

✔ Filtrado inteligente para eliminar brechas débiles o irrelevantes

Confirmaciones Avanzadas

✔ Validación de confluencia en marcos temporales superiores (HTF)

✔ Eliminación inteligente de zonas inválidas cuando el precio las rellena

✔ Separación visual clara entre zonas activas y llenadas

Rendimiento Optimizado

✔ Ligero y rápido – no ralentiza tus gráficos

✔ Compatible con todos los pares y temporalidades

✔ Funcionamiento fluido en condiciones de trading reales

Personalización Completa

✔ Colores y estilo totalmente ajustables

✔ Perfecto para Forex, Oro (XAUUSD), Índices y Criptomonedas

✔ Adecuado para Day Trading, Swing Trading y Scalping

Diseño Profesional

✔ Sin señales confusas – solo zonas de precio puras

✔ Funciona junto con Asesores Expertos (EAs) y trading manual

✔ Diseñado para condiciones reales de mercado – no ilusiones de backtesting

✔ Rendimiento estable y fluido sin sobrecargar el gráfico

Por Qué Usar FVG Smart Zones?

El precio rara vez se mueve al azar.

Las instituciones dejan huellas en forma de desequilibrios de precio.

FVG Smart Zones te ayuda a visualizar estos desequilibrios y seguir su posible impacto en el movimiento futuro del precio.

En lugar de adivinar los puntos de entrada, aprenderás a:

📍 Identificar la actividad institucional

📍 Enfocarte en zonas de alto interés

📍 Optimizar el timing de entrada

📍 Evitar operaciones aleatorias

📍 Leer gráficos como un profesional

Para Quién Es Este Indicador?

Perfecto para traders que utilizan:

✔ Conceptos de Dinero Inteligente (SMC)

✔ Conceptos de Trading ICT

✔ Oferta y Demanda

✔ Trading basado en Liquidez

✔ Análisis de Estructura de Mercado

✔ Estrategias de Trading Institucional

✔ Sistemas de Acción del Precio

⚠ Nota Importante:

Este indicador es una herramienta de análisis, no un sistema de trading automático.

No genera señales de compra/venta – está diseñado para ayudar en la toma de decisiones, no reemplazarla.

Edición Gratuita – Completa

FVG Smart Zones – Edición Gratuita no es una prueba limitada.

Es una herramienta de análisis totalmente funcional, proporcionada de forma gratuita, diseñada para ayudarte a convertirte en un trader real, no perseguir ilusiones.

🚀 Versión Premium Próximamente

La próxima versión premium incluirá:

✨ Señales de trading inteligentes

✨ Niveles de Take Profit automáticos

✨ Sistema de alertas multicanal

✨ Estadísticas detalladas de rendimiento

✨ Integración con indicadores auxiliares

✨ Panel de control completo

✨ Soporte premium

Ayúdanos a Crecer

Si disfrutas usando este indicador y te ayuda en tu trading:

✅ Deja una valoración ★★★★★

✅ Escribe un comentario breve

✅ Apoya el desarrollo futuro

Tu feedback ayuda directamente a mejorar la próxima versión.

💡 Descubre Más Herramientas Profesionales:

También ofrecemos una suite de productos avanzados para MetaTrader 5 (MT5):

Price Edge – Analiza fuerza y momentum del precio con precisión.

Candle Sentinel – Monitorea los cierres de velas en tiempo real.

Golden Panel – Un panel integral que entrega información profesional del mercado.

✅ ¡Explora estas herramientas y lleva tu trading al siguiente nivel!