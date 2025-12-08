Fvg Edge

FVG Smart Zones – Edición Gratuita

Indicador de Detección de Brechas de Valor Justo para MetaTrader 5 (MT5)

🔍 ¿Buscas una herramienta de trading real, no solo otro indicador cualquiera?
FVG Smart Zones – Edición Gratuita te ofrece una visión profesional del mercado detectando automáticamente las Brechas de Valor Justo (FVG) y destacando zonas de trading de alta probabilidad directamente en tu gráfico.

🎯 Diseñado para traders que siguen:
✅ Conceptos de Dinero Inteligente (SMC)
✅ Conceptos de Trading ICT
✅ Acción del Precio (Price Action)
✅ Análisis de Oferta y Demanda
✅ Estrategias de Trading Institucional

Este indicador te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa: zonas donde es probable que el precio reaccione.

Funciones Clave:

Detección de Zonas Inteligentes
✔ Detección automática de FVG alcistas y bajistas
✔ Zonas visuales limpias y profesionales
✔ Filtrado inteligente para eliminar brechas débiles o irrelevantes

Confirmaciones Avanzadas
✔ Validación de confluencia en marcos temporales superiores (HTF)
✔ Eliminación inteligente de zonas inválidas cuando el precio las rellena
✔ Separación visual clara entre zonas activas y llenadas

Rendimiento Optimizado
✔ Ligero y rápido – no ralentiza tus gráficos
✔ Compatible con todos los pares y temporalidades
✔ Funcionamiento fluido en condiciones de trading reales

Personalización Completa
✔ Colores y estilo totalmente ajustables
✔ Perfecto para Forex, Oro (XAUUSD), Índices y Criptomonedas
✔ Adecuado para Day Trading, Swing Trading y Scalping

Diseño Profesional
✔ Sin señales confusas – solo zonas de precio puras
✔ Funciona junto con Asesores Expertos (EAs) y trading manual
✔ Diseñado para condiciones reales de mercado – no ilusiones de backtesting
✔ Rendimiento estable y fluido sin sobrecargar el gráfico

Por Qué Usar FVG Smart Zones?

El precio rara vez se mueve al azar.
Las instituciones dejan huellas en forma de desequilibrios de precio.
FVG Smart Zones te ayuda a visualizar estos desequilibrios y seguir su posible impacto en el movimiento futuro del precio.

En lugar de adivinar los puntos de entrada, aprenderás a:
📍 Identificar la actividad institucional
📍 Enfocarte en zonas de alto interés
📍 Optimizar el timing de entrada
📍 Evitar operaciones aleatorias
📍 Leer gráficos como un profesional

Para Quién Es Este Indicador?

Perfecto para traders que utilizan:
✔ Conceptos de Dinero Inteligente (SMC)
✔ Conceptos de Trading ICT
✔ Oferta y Demanda
✔ Trading basado en Liquidez
✔ Análisis de Estructura de Mercado
✔ Estrategias de Trading Institucional
✔ Sistemas de Acción del Precio

Nota Importante:
Este indicador es una herramienta de análisis, no un sistema de trading automático.
No genera señales de compra/venta – está diseñado para ayudar en la toma de decisiones, no reemplazarla.

Edición Gratuita – Completa

FVG Smart Zones – Edición Gratuita no es una prueba limitada.
Es una herramienta de análisis totalmente funcional, proporcionada de forma gratuita, diseñada para ayudarte a convertirte en un trader real, no perseguir ilusiones.

🚀 Versión Premium Próximamente
La próxima versión premium incluirá:
✨ Señales de trading inteligentes
✨ Niveles de Take Profit automáticos
✨ Sistema de alertas multicanal
✨ Estadísticas detalladas de rendimiento
✨ Integración con indicadores auxiliares
✨ Panel de control completo
✨ Soporte premium

Ayúdanos a Crecer

Si disfrutas usando este indicador y te ayuda en tu trading:
✅ Deja una valoración ★★★★★
✅ Escribe un comentario breve
✅ Apoya el desarrollo futuro

Tu feedback ayuda directamente a mejorar la próxima versión.

💡 Descubre Más Herramientas Profesionales:
También ofrecemos una suite de productos avanzados para MetaTrader 5 (MT5):

  • Price Edge – Analiza fuerza y momentum del precio con precisión.

  • Candle Sentinel – Monitorea los cierres de velas en tiempo real.

  • Golden Panel – Un panel integral que entrega información profesional del mercado.

✅ ¡Explora estas herramientas y lleva tu trading al siguiente nivel!


Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.12.09 10:25 
 

Good. Thank you for sharing.

Golden Panel
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indicadores
Golden Trader Panel - Panel de Trading Definitivo ¿Por qué elegir Golden Trader Panel? Características poderosas: Panel profesional con diseño dorado elegante Visión completa de la cuenta de un solo vistazo Auto-actualización cada 1-10 segundos (personalizable) Codificación de colores inteligente para reconocimiento instantáneo del estado de las operaciones Visualización de información en tiempo real: Cantidad de operaciones abiertas   - Rastrea todas las posiciones activas Saldo de la
FREE
Price Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indicadores
Price Edge – Ve el precio antes de que se mueva el mercado En el trading, un solo segundo puede marcar la diferencia entre una operación rentable y una oportunidad perdida . Con Price Edge en MetaTrader 5 (MT5) , nunca volverás a perder un tick. Price Edge no es solo un indicador, es tu ventaja en el trading. Proporciona actualizaciones de precio en tiempo real , para que tus decisiones sean siempre precisas, rápidas y confiables. Por qué elegir Price Edge Live Price Indicator MT5 – ve el p
FREE
Candle Sentinel
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Indicadores
En el trading, el tiempo no es una ventaja — es todo. La diferencia entre una operación ganadora y una perdedora a menudo se mide en segundos . Candle Sentinel te da control total sobre el tiempo al mostrar exactamente cuánto le queda de vida a la vela actual — en tiempo real . Sin adivinanzas. Sin esperar a ciegas. Sin entrar demasiado tarde. Solo precisión pura . Por qué los traders eligen Candle Sentinel Candle Sentinel no es solo un temporizador… es un arma para tomar decisiones . Conoc
FREE
Guardian Integra
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
Utilidades
Panel de Trading GUARDIAN Controla el mercado. No lo sigas. GUARDIAN no es solo otro panel de trading. Es un sistema de mando para traders que rechazan el caos, la indecisión o la ejecución emocional. Diseñado para profesionales que entienden una verdad: La velocidad y el control en la ejecución determinan los resultados. ️ GUARDIAN elimina la brecha entre decisión y acción. Sustituye la aleatoriedad por estructura. ️ Convierte tu gráfico en un centro de control. Lo que GUARDIAN i
FREE
keziah4881
24
keziah4881 2025.12.14 21:12 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Kran5
454
Kran5 2025.12.12 23:08 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
806
Respuesta del desarrollador Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami 2025.12.13 16:35
Olá! É ótimo saber que está PROBANDO (a testar) o nosso produto! Esperamos sinceramente que a sua experiência seja excelente e proveitosa. Se tiver qualquer dúvida ou precisar de ajuda durante os testes, por favor, não hesite em contactar-nos. Estamos aqui para garantir que tira o máximo proveito da ferramenta. Como tem sido a sua primeira impressão até agora?
1001035938
465
1001035938 2025.12.12 13:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
806
Respuesta del desarrollador Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami 2025.12.13 16:32
Agradecemos imensamente por mais esta mensagem! É um prazer e uma grande motivação receber o seu entusiasmo. O seu feedback "Muito bom indicador! Parabéns ao desenvolvedor!" é a prova de que estamos no caminho certo. Visto que o nosso indicador o(a) impressionou, estamos confiantes de que o resto dos nossos produtos também o(a) ajudarão a atingir os seus próximos objetivos. Estamos ansiosos para o(a) ver descobrir as restantes ferramentas!
Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.12.09 10:25 
 

Good. Thank you for sharing.

Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
806
Respuesta del desarrollador Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami 2025.12.09 12:53
That's great! We appreciate the positive feedback and are happy to hear you're finding the FVG Smart Zones indicator useful. We aim to provide professional, effective tools for traders focusing on SMC, ICT, and Price Action. If you have any suggestions for the upcoming premium version, please feel free to share them!
Mohammed Kyari
145
Mohammed Kyari 2025.12.08 22:29 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
806
Respuesta del desarrollador Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami 2025.12.09 12:54
That is wonderful feedback! Thank you so much for the detailed and enthusiastic review. We are delighted to hear that you find the FVG Smart Zones indicator to be highly precise and effective in aligning with market direction and providing accurate flow—especially compared to other tools on the MQL5 market. We truly appreciate your encouragement to continue releasing high-quality products. We understand the strong demand for an Expert Advisor (EA) that can work seamlessly with this specific FVG indicator, and your feedback emphasizes this priority for our future development plans. We are committed to delivering professional-grade tools for traders, and your success is our motivation. Since you value precision and high quality, we would love for you to explore our other professional tools for MetaTrader 5 (MT5) as well: Price Edge: For analyzing price strength and momentum. Candle Sentinel: For monitoring candle closing times in real-time. Golden Panel: A comprehensive dashboard for professional market insights. They are designed with the same commitment to professional standards.
