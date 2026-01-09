XAU Fort Knox
- Asesores Expertos
- Hanali Setiawati
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
XAU Fort Knox es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para XAUUSD en el marco temporal H1, que combina un seguimiento de tendencia de precisión con una lógica inteligente de negociación por niveles. Mediante la utilización de un sistema optimizado de cruces MA10 y MA50, el robot captura el impulso de alta probabilidad mientras salvaguarda su capital a través de la gestión dinámica de Auto-Lot y un Trailing Stop automatizado para mantener una relación superior entre beneficios y pérdidas. Diseñado para los operadores que priorizan la seguridad "a nivel de fortaleza", ejecuta operaciones basadas en cierres de barras para eliminar el ruido del mercado y evitar detracciones excesivas.