XAU Fort Knox es un Asesor Experto profesional diseñado específicamente para XAUUSD en el marco temporal H1 , que combina un seguimiento de tendencia de precisión con una lógica inteligente de negociación por niveles . Mediante la utilización de un sistema optimizado de cruces MA10 y MA50, el robot captura el impulso de alta probabilidad mientras salvaguarda su capital a través de la gestión dinámica de Auto-Lot y un Trailing Stop automatizado para mantener una relación superior entre beneficios y pérdidas. Diseñado para los operadores que priorizan la seguridad "a nivel de fortaleza", ejecuta operaciones basadas en cierres de barras para eliminar el ruido del mercado y evitar detracciones excesivas.

