AuRange Hunter EA



AuRange Hunter EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Ejecuta operaciones en dos momentos programados cada día, centrándose en oportunidades de ruptura de alta probabilidad. El EA calcula automáticamente los niveles de ruptura y coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop alrededor de estos niveles. Una vez que se activa un lado, la orden opuesta se cancela al instante, lo que garantiza que sólo se abra una posición.

El sistema emplea dos estrategias distintas para captar los diferentes comportamientos del mercado:

Estrategia 1 : Tiene como objetivo la ruptura del día completo, analizando los movimientos de los precios a lo largo de toda la sesión bursátil.

Estrategia 2 : Se centra en la apertura del mercado estadounidense, capturando la volatilidad durante la sesión de Nueva York.

Este enfoque dual permite al EA adaptarse tanto a la acción del precio durante todo el día como al impulso clave generado en la apertura del mercado estadounidense.





Reglas de Precios

Precio siguiente( del 1 dediciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025) : 370 USD

Próximo precio (del 1 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026) : 420 USD





Ficheros de Fijación

Archivo de set por defecto optimizado para gráficos de precios de 2 dígitos Descargar aquí

Archivo de configuración por defecto optimizado para gráficos de precios de 3 dígitos Descargar aquí





Requisitos y recomendaciones

Tipo de cuenta : RAW, ECN, o Zero Spread (recomendado para un mejor rendimiento)

Símbolo : XAUUSD (ORO)Marco temporal : M5 (gráfico de 5 minutos)

Depósito mínimo : USD100 para 0.01 lote

VPS : Muy recomendable para garantizar un funcionamiento ininterrumpido





Cómo empezar

1 Instale el EA en su plataforma MT5.

2 Abra un gráfico XAUUSD en el marco de tiempo M5.

3 Adjunte el EA al gráfico.

4 Configure el tamaño del lote o seleccione un ajuste de riesgo.

5 Active Auto Trading para permitir que el EA se ejecute.





Descargo de responsabilidad

Este EA es una herramienta para el trading automático y conlleva riesgos. Utilice una cuenta demo para probar el rendimiento y asegurarse de que los ajustes se alinean con su estrategia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.