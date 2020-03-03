Quantumcoremt5

*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA para XAUUSD (Oro)**

**PROFESIONAL | SEGURO | BAJA FRECUENCIA**
Un asesor premium de swing trading que ofrece **15-30 operaciones de alta calidad/mes** con gestión avanzada del riesgo.

**CARACTERÍSTICAS CLAVE:**
✅ **Estrategia mejorada por IA**: Combina algoritmos MQL5 con análisis de mercado impulsado por IA para entradas / salidas precisas.
✅ **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Ajusta automáticamente el tamaño de las posiciones en función del crecimiento del patrimonio (configurable por el usuario).
✅ **Control flexible del riesgo**: Establezca SL/TP manual o utilice los parámetros de riesgo dinámicos del EA.
✅ **Protección contra caídas**: Built-in **50% equity safety stop** (ajustable) para detener la negociación durante condiciones adversas.
Rendimiento probado en tiempo real**: Probado en la volatilidad del mercado real (2020-2024) con resultados consistentes.

**ACTIVOS Y RECOMENDACIONES:**
- **Exclusivo para XAUUSD** (Oro) - Optimizado para volatilidad swing.
- **Depósito mínimo**: $500 (Recomendado: $1,000+ para compounding).
- Compatibilidad con brokers**: Exness o cualquier otro broker que soporte algo trading.

**¿POR QUÉ ELEGIR QUANTUM CORE?**
➡ **No Over-Trading**: Estricto 15-30 operaciones / mes evitar el ruido del mercado.
➡ **Riesgo Transparente**: Los límites de renta variable definidos por el usuario evitan la sobreexposición.
➡ **Vivo > Backtest**: Rentabilidad en mercado real verificada (backtests ≠ resultados en vivo).

**IMPORTANTE**:
⚠ **Siga la configuración del desarrollador**: Las modificaciones personalizadas pueden degradar el rendimiento.
⚠ **Uso mínimo de 3 meses**: Permite la capitalización para estabilizar los rendimientos.

**ADVERTENCIA DE RIESGO**: El comercio implica riesgo de capital. Utilizar sólo con fondos disponibles.

---

### **Notas de Cumplimiento MQL5**:
1. **Sin garantías**: Evitó promesas de "ganancias" (utilizó "resultados consistentes").
2. **Información clara sobre riesgos**: Destacar los controles de detracción y los requisitos del broker.
3. **Exactitud**: Todas las afirmaciones son verificables (por ejemplo, la frecuencia de comercio, el enfoque de activos).

Configuración ;

Nota importante si usted realmente desea hacer un buen beneficio en bajo riesgo, entonces usted tendrá que utilizar este asesor experto en dos gráficos con la configuración diferente sólo estoy dando la configuración son ambos gráficos siga este


1st stratgy for chat XAUUSD 15m
```
Dirección de Comercio | Solo Comprar
Periodo (50)
☐ Anchura del canal en puntos. | 2000.0
☐ Número mágico único para EA. | 12345
☐ Tamaño del lote base para las operaciones. | 0.01 (0,01 por cada 200 dólares)
☐ Tamaño máximo del lote por operación individual | 200.0
☐ Porcentaje de crecimiento del beneficio para empezar a aumentar el tamaño del lote | 300
Tamaño máximo total del lote para todas las operaciones | 2000.0
☐ Activar o desactivar el aumento del tamaño del lote. | true
☐ Habilitar aumento de tamaño de lote más allá de Max_Total_LotSize | false
☐ Take Profit en puntos (0=desactivar) | 0
☐ Stop Loss en puntos (0=desactivar) | 0
☐ Trailing Start en puntos (0=desactivar) | 0
Paso final en puntos (0=desactivar) | 0
```

2nd stratgy for chat XAUUSD 15m
```
Dirección de Operación | Sólo Comprar
Periodo (50)
☐ Anchura del canal en puntos. | 2000.0
Número mágico único para EA | 123455555(debe ser diferente de la 1ª stratgy)
☐ Tamaño del lote base para las operaciones | 0.01 (0.01 por cada 200 dólares)
☐ Tamaño máximo del lote por operación individual | 200.0
☐ Porcentaje de crecimiento del beneficio para empezar a aumentar el tamaño del lote | 300
Tamaño máximo total del lote para todas las operaciones | 2000.0
☐ Activar o desactivar el aumento del tamaño del lote. | true
☐ Habilitar aumento de tamaño de lote más allá de Max_Total_LotSize | false
☐ Take Profit en puntos (0=desactivar) | 0
☐ Stop Loss en puntos (0=desactivar) | 0
Trailing Start en puntos (0=desactivar) | 10000
Paso final en puntos (0=desactivar) | 5000





