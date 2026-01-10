XAI Sentinel Pro Grok 4

Grok AI Pulse PRO es un Asesor Experto inteligente que combina el análisis técnico clásico (RSI, Media Móvil, ATR) con la confirmación real de IA utilizando Grok (xAI).

El EA sólo opera con configuraciones de alta calidad, filtra el ruido con la puntuación de confianza de la IA y adapta automáticamente el riesgo en función de la equidad de la cuenta.

Diseñado para Forex, Oro (XAUUSD), y Crypto (BTCUSD).





🔹 Visión general

Grok AI Pulse PRO es un Asesor Experto de próxima generación que combina estrategias técnicas probadas con confirmación de inteligencia artificial real.

El EA genera señales comerciales utilizando filtros RSI y de tendencia, luego le pide a Grok AI que valide el contexto comercial (tendencia, volatilidad, riesgo de noticias).

Sólo se ejecutan las operaciones con suficiente confianza de la IA.

Este enfoque reduce significativamente las entradas de baja calidad y el exceso de operaciones.

Lógica de la estrategia

Señal técnica

Confirmación del impulso del RSI

Filtro de tendencia mediante media móvil

Stop Loss y Take Profit basados en ATR

Trailing stop basado en ATR para protección de la operación

Confirmación AI (Opcional)

Grok AI valida la señal

AI devuelve: DECISIÓN (SÍ / NO) CONFIANZA (0-100)

El comercio se abre sólo si la confianza ≥ umbral requerido

Gestión del riesgo

Riesgo basado en la equidad de la cuenta

Escalado automático de lotes a medida que crece la cuenta

Umbrales de confianza AI específicos para cada símbolo: BTCUSD → confianza alta XAUUSD → confianza media Forex → menor confianza



Control de sesión

Negocia sólo durante las sesiones de Londres y Nueva York

Evita las horas de baja liquidez

🔹 Características principales

✅ Confirmación real de IA mediante Grok (xAI)

✅ Lógica de negociación RSI + Tendencia

✅ Gestión de riesgos basada en acciones

✅ SL, TP y trailing stop basados en ATR

✅ Puntuación de confianza de IA

✅ Una solicitud de IA por vela (seguro & eficiente)

✅ Filtro de sesión (Londres & NY)

✅ Funciona en Forex, Oro, Cripto

✅ Compatible con VPS

✅ Sin martingala

✅ Sin rejilla

✅ Sin over-trading.

🔹IMPORTANTE