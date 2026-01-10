XAI Sentinel Pro Grok 4
- Asesores Expertos
- Jacob Medah
- Versión: 5.70
- Activaciones: 5
Grok AI Pulse PRO es un Asesor Experto inteligente que combina el análisis técnico clásico (RSI, Media Móvil, ATR) con la confirmación real de IA utilizando Grok (xAI).
El EA sólo opera con configuraciones de alta calidad, filtra el ruido con la puntuación de confianza de la IA y adapta automáticamente el riesgo en función de la equidad de la cuenta.
Diseñado para Forex, Oro (XAUUSD), y Crypto (BTCUSD).
🔹 Visión general
Grok AI Pulse PRO es un Asesor Experto de próxima generación que combina estrategias técnicas probadas con confirmación de inteligencia artificial real.
El EA genera señales comerciales utilizando filtros RSI y de tendencia, luego le pide a Grok AI que valide el contexto comercial (tendencia, volatilidad, riesgo de noticias).
Sólo se ejecutan las operaciones con suficiente confianza de la IA.
Este enfoque reduce significativamente las entradas de baja calidad y el exceso de operaciones.
Lógica de la estrategia
Señal técnica
-
Confirmación del impulso del RSI
-
Filtro de tendencia mediante media móvil
-
Stop Loss y Take Profit basados en ATR
-
Trailing stop basado en ATR para protección de la operación
Confirmación AI (Opcional)
-
Grok AI valida la señal
-
AI devuelve:
-
DECISIÓN (SÍ / NO)
-
CONFIANZA (0-100)
-
-
El comercio se abre sólo si la confianza ≥ umbral requerido
Gestión del riesgo
-
Riesgo basado en la equidad de la cuenta
-
Escalado automático de lotes a medida que crece la cuenta
-
Umbrales de confianza AI específicos para cada símbolo:
-
BTCUSD → confianza alta
-
XAUUSD → confianza media
-
Forex → menor confianza
-
Control de sesión
-
Negocia sólo durante las sesiones de Londres y Nueva York
-
Evita las horas de baja liquidez
🔹 Características principales
✅ Confirmación real de IA mediante Grok (xAI)
✅ Lógica de negociación RSI + Tendencia
✅ Gestión de riesgos basada en acciones
✅ SL, TP y trailing stop basados en ATR
✅ Puntuación de confianza de IA
✅ Una solicitud de IA por vela (seguro & eficiente)
✅ Filtro de sesión (Londres & NY)
✅ Funciona en Forex, Oro, Cripto
✅ Compatible con VPS
✅ Sin martingala
✅ Sin rejilla
✅ Sin over-trading.
🔹IMPORTANTE
🔹 Pasos para la instalación
(EL FILTRO GROK AI SÓLO FUNCIONA EN EL COMERCIO REAL NO BACKTESTING!) UTILIZAR DINERO DE DEMOSTRACIÓN PARA EL COMERCIO REAL PARA PROBAR!!!)
-
Adjuntar EA al gráfico
-
Establecer AI_API_Key (comprar la clave de la API de https://console.x.ai/)
-
Activar AutoTrading
-
Permitir WebRequest:h ttps:// api.x.ai