RazorQuant AI
- Asesores Expertos
- Steffen Schmidt
- Versión: 3.4
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 20
RAZORQUANT AI v3.4 (EA MT5)
-
Propósito: EA de trading automatizado que combina filtros técnicos clásicos con señales de machine-learning y asesoramiento opcional de IA externa (LLM) para decidir COMPRAR/VENDER/MANTENER y gestionar las operaciones.
-
Reglas básicas de negociación y riesgo:
-
Se ejecuta en un marco temporal elegido (por defecto M1), con MagicNumber, operaciones máximas por símbolo/día, minutos mínimos entre operaciones, spread máximo y límite de pérdida diario (% del saldo).
-
El tamaño de la posición admite lote fijo o % de riesgo.
-
-
Filtros técnicos (basados en reglas):
-
Estructura tendencia/MA (rápida/media/lenta + EMA200 opcional), filtro MTF opcional.
-
Indicadores de confirmación: Régimen ADX, RSI, Bandas de Bollinger, MACD, filtro de volatilidad ATR.
-
"Modo de acuerdo" puede requerir un número mínimo de filtros para pasar antes de operar.
-
-
ML dentro del EA (inteligencia primaria):
-
Una DNN inspirada en Quantum (pesos de estilo de valores complejos, conexiones residuales, atención, abandono, norma de lotes).
-
Incluye entrenamiento en barras históricas, reentrenamiento continuo, optimizador Adam, recorte de gradiente, normalización de características y estimación de incertidumbre.
-
Utiliza la repetición de experiencias (opcionalmente priorizada) y el aprendizaje conjunto (múltiples modelos de sembrado diferente) para reducir el sobreajuste y estimar la confianza.
-
-
Modelo ONNX opcional (ruta ML secundaria):
-
Puede cargar un modelo .onnx externo desde MQL5/Archivos, normalizar las entradas (mediante _norm.csv opcional), ejecutar la inferencia y, a continuación, convertir las salidas en probabilidades de COMPRA/VENTA/MANTENIMIENTO utilizando umbrales.
-
-
Integración de IA externa (opcional):
-
Puede llamar a ChatGPT / Claude / Gemini / DeepSeek vía WebRequest usando sus claves API.
-
Soporta votaciones/consensos de un único proveedor o de varias IAs, con enfriamiento, umbral de confianza y "requerir acuerdo" opcional.
-
También puede utilizar IA para sugerir ajustes SL/TP para posiciones abiertas a intervalos.
-
-
Gestión de operaciones:
-
Múltiples modos de trailing(fijo / ATR / breakeven+ / adaptativo), además de trailing agresivo + "bloquear beneficios inmediatamente".
-
Take-profits parciales mediante niveles y porcentajes de hitos.
-
Los controles de seguridad incluyen una distancia mínima de stop basada en los niveles de stop/congelación del broker (con margen de seguridad).
-
-
Interfaz de usuario/operaciones:
-
Incluye un panel de control en el gráfico y amplias opciones de registro de depuración.
-
