RazorQuant AI

RAZORQUANT AI v3.4 (EA MT5)

  • Propósito: EA de trading automatizado que combina filtros técnicos clásicos con señales de machine-learning y asesoramiento opcional de IA externa (LLM) para decidir COMPRAR/VENDER/MANTENER y gestionar las operaciones.

  • Reglas básicas de negociación y riesgo:

    • Se ejecuta en un marco temporal elegido (por defecto M1), con MagicNumber, operaciones máximas por símbolo/día, minutos mínimos entre operaciones, spread máximo y límite de pérdida diario (% del saldo).

    • El tamaño de la posición admite lote fijo o % de riesgo.

  • Filtros técnicos (basados en reglas):

    • Estructura tendencia/MA (rápida/media/lenta + EMA200 opcional), filtro MTF opcional.

    • Indicadores de confirmación: Régimen ADX, RSI, Bandas de Bollinger, MACD, filtro de volatilidad ATR.

    • "Modo de acuerdo" puede requerir un número mínimo de filtros para pasar antes de operar.

  • ML dentro del EA (inteligencia primaria):

    • Una DNN inspirada en Quantum (pesos de estilo de valores complejos, conexiones residuales, atención, abandono, norma de lotes).

    • Incluye entrenamiento en barras históricas, reentrenamiento continuo, optimizador Adam, recorte de gradiente, normalización de características y estimación de incertidumbre.

    • Utiliza la repetición de experiencias (opcionalmente priorizada) y el aprendizaje conjunto (múltiples modelos de sembrado diferente) para reducir el sobreajuste y estimar la confianza.

  • Modelo ONNX opcional (ruta ML secundaria):

    • Puede cargar un modelo .onnx externo desde MQL5/Archivos, normalizar las entradas (mediante _norm.csv opcional), ejecutar la inferencia y, a continuación, convertir las salidas en probabilidades de COMPRA/VENTA/MANTENIMIENTO utilizando umbrales.

  • Integración de IA externa (opcional):

    • Puede llamar a ChatGPT / Claude / Gemini / DeepSeek vía WebRequest usando sus claves API.

    • Soporta votaciones/consensos de un único proveedor o de varias IAs, con enfriamiento, umbral de confianza y "requerir acuerdo" opcional.

    • También puede utilizar IA para sugerir ajustes SL/TP para posiciones abiertas a intervalos.

  • Gestión de operaciones:

    • Múltiples modos de trailing(fijo / ATR / breakeven+ / adaptativo), además de trailing agresivo + "bloquear beneficios inmediatamente".

    • Take-profits parciales mediante niveles y porcentajes de hitos.

    • Los controles de seguridad incluyen una distancia mínima de stop basada en los niveles de stop/congelación del broker (con margen de seguridad).

  • Interfaz de usuario/operaciones:

    • Incluye un panel de control en el gráfico y amplias opciones de registro de depuración.


    Filtro:
    patrickdrew
    2857
    patrickdrew 2025.12.17 08:02 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Igor Tonov
    309
    Igor Tonov 2025.12.16 06:48 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Respuesta al comentario