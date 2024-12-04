US30 Morning Break Scalper

Escalador US30 Morning Break MT5

Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operadores que se centran en el índice US30 (Dow Jones). Capitaliza las rupturas pre-mercado identificando rangos de precios altos y bajos antes de la apertura del mercado. El EA coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop justo antes de que comience la sesión, y una vez que se activa un lado, la otra orden se elimina automáticamente. El AE ejecuta las operaciones una vez al día, asegurando una negociación centrada durante el periodo de ruptura previo a la apertura del mercado.

Véase la señal para el archivo de configuración por defecto (Short Trailing Stop): https://www.mql5.com/en/signals/2295678



Reglas de Precios

Próximo Precio (Diciembre 1, 2025 - 31 de diciembre de 2025) : $490 Precio siguiente( 1 deenero de 2025 - 31 de enero de 2025) : $550





Ficheros de ajuste

Default Set File (Short Trailing Stop) - Descargar aquí

Utiliza un trailing stop corto para operaciones más rápidas y una captura de beneficios más estable.

Archivo de configuración adicional (Trailing Stop más largo) - Descargar aquí

Utiliza un trailing stop más largo, permitiendo que las operaciones permanezcan abiertas más tiempo cuando se rompen las tendencias, capturando potencialmente mayores beneficios.





Este EA está diseñado específicamente para el índice US30 (Dow Jones). Si está buscando un EA que funcione con múltiples símbolos, eche un vistazo a mi EA universal:

Daily Range Breakout Scalper MT5





Requisitos de la cuenta

Se recomiendan las cuentas RAW, ECN o Zero Spread.









Cómo utilizar el EA

1. Definir Parámetros de Breakout

Establezca el tiempo de ruptura y la desviación de la colocación de la orden. Elija el marco de tiempo para el cálculo del rango. Ajuste las ranuras de rango para las órdenes de compra y venta.

2. Configurar la gestión del riesgo

Establezca el tamaño del lote y los parámetros de riesgo.

3. Personalizar la configuración de compra/venta

Defina la hora de finalización de la operación y el vencimiento de la orden. Habilite la eliminación automática de órdenes pendientes una vez finalizado el tiempo de negociación. Ajuste el offset de entrada para afinar los puntos de entrada. Establezca los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL). Opcionalmente cierre las órdenes de compra a una hora específica.

4. Optimizar la estrategia de scalping

Defina el tamaño del rango de scalping (en puntos). Establezca los parámetros de scalping trigger y trailing.

5. Configuración avanzada

Activar/desactivar operaciones de compra/venta. Establecer fechas específicas de negociación.







Descargo de responsabilidad

Este EA es una herramienta para el comercio automatizado y conlleva riesgos. Utilice una cuenta demo para probar el rendimiento y asegurarse de que los ajustes se alinean con su estrategia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.