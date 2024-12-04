US30 Morning Break Scalper

5

Escalador US30 Morning Break MT5

Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operadores que se centran en el índice US30 (Dow Jones). Capitaliza las rupturas pre-mercado identificando rangos de precios altos y bajos antes de la apertura del mercado. El EA coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop justo antes de que comience la sesión, y una vez que se activa un lado, la otra orden se elimina automáticamente. El AE ejecuta las operaciones una vez al día, asegurando una negociación centrada durante el periodo de ruptura previo a la apertura del mercado.

Véase la señal para el archivo de configuración por defecto (Short Trailing Stop): https://www.mql5.com/en/signals/2295678


Reglas de Precios

Próximo Precio (Diciembre 1, 2025 - 31 de diciembre de 2025) : $490

Precio siguiente( 1 deenero de 2025 - 31 de enero de 2025) : $550


Ficheros de ajuste

Utiliza un trailing stop corto para operaciones más rápidas y una captura de beneficios más estable.
  • Archivo de configuración adicional (Trailing Stop más largo) - Descargar aquí
Utiliza un trailing stop más largo, permitiendo que las operaciones permanezcan abiertas más tiempo cuando se rompen las tendencias, capturando potencialmente mayores beneficios.


Este EA está diseñado específicamente para el índice US30 (Dow Jones). Si está buscando un EA que funcione con múltiples símbolos, eche un vistazo a mi EA universal:

Daily Range Breakout Scalper MT5


Requisitos de la cuenta

Se recomiendan las cuentas RAW, ECN o Zero Spread.



Cómo utilizar el EA

1. Definir Parámetros de Breakout
Establezca el tiempo de ruptura y la desviación de la colocación de la orden.
Elija el marco de tiempo para el cálculo del rango.
Ajuste las ranuras de rango para las órdenes de compra y venta.
2. Configurar la gestión del riesgo
Establezca el tamaño del lote y los parámetros de riesgo.
3. Personalizar la configuración de compra/venta
Defina la hora de finalización de la operación y el vencimiento de la orden.
Habilite la eliminación automática de órdenes pendientes una vez finalizado el tiempo de negociación.
Ajuste el offset de entrada para afinar los puntos de entrada.
Establezca los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL).
Opcionalmente cierre las órdenes de compra a una hora específica.
4. Optimizar la estrategia de scalping
Defina el tamaño del rango de scalping (en puntos).
Establezca los parámetros de scalping trigger y trailing.
5. Configuración avanzada
Activar/desactivar operaciones de compra/venta.
Establecer fechas específicas de negociación.



Descargo de responsabilidad

Este EA es una herramienta para el comercio automatizado y conlleva riesgos. Utilice una cuenta demo para probar el rendimiento y asegurarse de que los ajustes se alinean con su estrategia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Comentarios 2
Alex Vito
191
Alex Vito 2025.04.15 15:25 
 

I have been using it for almost 2 months - it works properly and most importantly profitable) EA makes one trade per day. pros: it is always good to have such EA in the collection, buying power is not taken away, you always know at what time will be a trade, good for beginners. cons: you will not become a millionaire with only one EA))

Torben Petersen
1754
Torben Petersen 2025.03.13 16:54 
 

I purchased the US30 Morning Break Scalper on February 1st, and I am very satisfied. Initially, I experienced a losing streak of two trades that resulted in higher losses than expected. However, the author immediately took action to improve the EA and its settings, making it even more secure and effective. Since then, the US30 Morning Break Scalper has been trading very successfully and safely. The author and I exchanged many ideas and experiences, and he quickly implemented improvements based on our discussions. This EA has become an essential part of my portfolio and is performing exceptionally well. Thanks to the fixed stop-loss, my accounts are never at risk, even in the case of a losing trade. The communication with the author is excellent, and his dedication to improving the EA is truly commendable. So far, in March, the EA has generated around 7% profit with a very low drawdown of just 1.5%. I will update my review at the end of April with even more data!

Respuesta al comentario