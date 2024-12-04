US30 Morning Break Scalper
- Asesores Expertos
- Akapop Srisang
- Versión: 2.3
- Actualizado: 20 abril 2025
- Activaciones: 10
Escalador US30 Morning Break MT5
Véase la señal para el archivo de configuración por defecto (Short Trailing Stop): https://www.mql5.com/en/signals/2295678
Reglas de Precios
Próximo Precio (Diciembre 1, 2025 - 31 de diciembre de 2025) : $490
Precio siguiente( 1 deenero de 2025 - 31 de enero de 2025) : $550
Ficheros de ajuste
- Default Set File (Short Trailing Stop) - Descargar aquí
Utiliza un trailing stop corto para operaciones más rápidas y una captura de beneficios más estable.
- Archivo de configuración adicional (Trailing Stop más largo) - Descargar aquí
Utiliza un trailing stop más largo, permitiendo que las operaciones permanezcan abiertas más tiempo cuando se rompen las tendencias, capturando potencialmente mayores beneficios.
Este EA está diseñado específicamente para el índice US30 (Dow Jones). Si está buscando un EA que funcione con múltiples símbolos, eche un vistazo a mi EA universal:
Daily Range Breakout Scalper MT5
Requisitos de la cuenta
Cómo utilizar el EA
Establezca el tiempo de ruptura y la desviación de la colocación de la orden.Elija el marco de tiempo para el cálculo del rango.Ajuste las ranuras de rango para las órdenes de compra y venta.
Establezca el tamaño del lote y los parámetros de riesgo.
Defina la hora de finalización de la operación y el vencimiento de la orden.Habilite la eliminación automática de órdenes pendientes una vez finalizado el tiempo de negociación.Ajuste el offset de entrada para afinar los puntos de entrada.Establezca los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL).Opcionalmente cierre las órdenes de compra a una hora específica.
Defina el tamaño del rango de scalping (en puntos).Establezca los parámetros de scalping trigger y trailing.
Activar/desactivar operaciones de compra/venta.Establecer fechas específicas de negociación.
I have been using it for almost 2 months - it works properly and most importantly profitable) EA makes one trade per day. pros: it is always good to have such EA in the collection, buying power is not taken away, you always know at what time will be a trade, good for beginners. cons: you will not become a millionaire with only one EA))