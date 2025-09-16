Aurum Ra Gold EA

4.67

Aurum Ra Gold EA

Aurum Ra Gold EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para el comercio de Oro (XAUUSD). Ejecuta operaciones en dos momentos programados cada día, centrándose en oportunidades de ruptura de alta probabilidad. El EA calcula automáticamente los niveles de ruptura y coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop alrededor de estos niveles. Una vez que se activa un lado, la orden opuesta se cancela al instante, lo que garantiza que sólo se abra una posición.

El sistema emplea dos estrategias distintas para captar los diferentes comportamientos del mercado:

Estrategia 1 : Se centra en la ruptura del día completo, analizando los movimientos de los precios a lo largo de toda la sesión bursátil.

Estrategia 2 : Se centra en la apertura del mercado estadounidense, capturando la volatilidad durante la sesión de Nueva York.

Este enfoque dual permite al EA adaptarse tanto a la acción del precio durante todo el día como al impulso clave generado en la apertura del mercado estadounidense.


Observación

El EA Aurum Ra Gold está diseñado para cuentas pequeñas (USD100 a USD500) y opera con un tamaño de lote fijo de 0,01 para una gestión controlada del riesgo.

Los operadores que deseen manejar cuentas más grandes o explorar diferentes enfoques de tamaño de posición también pueden estar interesados en AuRange Hunter EA, que aplica una metodología de ruptura similar en una configuración más amplia.


Ficheros de Set

Archivo de configuración por defecto optimizado para gráficos de precios de 2 dígitos Descargar aquí

Archivo de configuración por defecto optimizado para gráficos de precios de 3 dígitos Descargar aquí


Requisitos y recomendaciones

Tipo de cuenta : RAW, ECN, o Zero Spread (recomendado para un mejor rendimiento)

Símbolo : XAUUSD (ORO)Marco temporal : M5 (gráfico de 5 minutos)

Depósito mínimo : USD100 a USD500

VPS : Muy recomendable para garantizar un funcionamiento ininterrumpido


Cómo empezar

1 Instale el EA en su plataforma MT5.

2 Abra un gráfico XAUUSD en el marco de tiempo M5.

3 Adjunte el EA al gráfico.

4 Configure el tamaño del lote o seleccione un ajuste de riesgo.

5 Active Auto Trading para permitir que el EA se ejecute.


Descargo de responsabilidad

Este EA es una herramienta para el trading automático y conlleva riesgos. Utilice una cuenta demo para probar el rendimiento y asegurarse de que los ajustes se alinean con su estrategia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Comentarios 16
Emanuel533
314
Emanuel533 2025.12.14 06:27 
 

exelente

mas94
24
mas94 2025.12.12 15:58 
 

how can i change the volume of each trade? for example 2% of balance for each trade involved

sergiowalter
14
sergiowalter 2025.12.10 22:01 
 

muy buen bot,poco pero seguro ,par xau/usd m5 temp. ecxelente amigo.

Cedric Landry Shema
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy Quant Pulse , el asesor experto de confirmación de tendencia más sofisticado con múltiples marcos de tiempo jamás diseñado. ¿Mi especialidad? El trading de tendencia con precisión quirúrgica en múltiples mercados, con exactitud implacable. Opero GOLD (XAUUSD) y GBPUSD con precisión quirúrgica, brindándote oportunidades de trading consistentes mediante el aprovechamiento del análisis triple de marcos temporales. ¿Qué me hace especial? Soy un EA de confirmación de tendencia, m
FREE
Algo Edge
Niklas Templin
3 (2)
Asesores Expertos
Algo Edge EA -DE40/ Tec100 EA trabajando con alta y baja de la última vela. Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización Configuración. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. Asesor Experto Multifuncional puede operar con todos los pares de divisas o Indize. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30-21:30 -inp1_ =Hora de trab
FREE
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Asesores Expertos
Al principio, le hincaba el diente a Phoenix Ultra Expert Advisor . Este Asesor Experto apoyará orden de cierre automático si la dirección es correcta y realizar la recuperación si la dirección es incorrecta. Si introduce una orden: 1. El precio va en la dirección correcta y alcanza el Min Profit Point , trailing stop 20% del beneficio actual. 2. El precio va en la dirección opuesta, el Asesor Experto colocará la orden con el volumen es Porcentaje de Volumen de Recuperación en la entrada, la di
Unbeatable hunter for gold
Fahd Hammoune
Asesores Expertos
Descubra "UNBEATABLE HUNTER FOR GOLD" - ¡El robot que domina las fluctuaciones del oro! tenga en cuenta: el precio inicial está en promoción  ¿Está cansado de las dificultades y los imprevistos en el mercado del oro?  ¡No te preocupes más!  Con nuestro robot, puedes acabar con estos problemas de una vez por todas.  Gracias a un cuidadoso estudio de la historia del oro, nuestro robot es capaz de dominar todas las fluctuaciones y monitorear la profundidad del mercado en tiempo real.  He aquí por
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Asesores Expertos
FusionPro v1.1 Beta - EA Multi-Estrategia Consciente de las Noticias ️ CONSERVADOR Sistema de negociación multiparidad con protección avanzada frente al riesgo VERSIÓN BETA LIMITADA - $299 (El precio aumenta +$100 después de cada 10 ventas - ¡Asegure su copia ahora!) ️ ENFOQUE DE TRADING QUE DA PRIORIDAD A LA SEGURIDAD Gestión Conservadora del Riesgo - Máximo 0.1%-2.0% de riesgo por par, nunca arriesgada martingala Protección de Eventos de Noticias - Bloquea automáticamente las op
VHV Trend U
Hadi Sadek
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO -- Compre un EA, si le gusta, ponga comentarios y obtenga el segundo gratis Este es el EA opuesto a mi otro EA "VHV Trend D". Este EA se basa en Tendencias Alcistas con un algoritmo inteligente personalizado en combinación con RSI . No tiene demasiados parámetros, es muy simple de usar. Señal en vivo https://www.mql5.com/en/signals/867539 Marco de tiempo recomendado es H1. Par de divisas recomendado : cualquier par de divisas puede funcionar (Probado en EURUSD) Cantid
GoldMachina MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Asesores Expertos
Te invito a comprar mi EA y apoyarme, GoldMachina MT5 Quedan 10 copias por $50 El precio se incrementará en $20 con cada 10 compras. Precio final $399 ¡Atencion! ¡Experto no comercia a menudo, tenga esto en cuenta antes de comprar! No espere una operación todos los días! Las operaciones son raras! La ventaja importante de este EA es que usted puede comenzar a operar con un mínimo de $ 200 de depósito inicial, que el comercio de apoyo en XAUUSD (Oro) y el tamaño del lote se puede personalizar
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Asesores Expertos
Este algoritmo se basa en la estrategia de cuadrícula y realiza una gestión dinámica de las posiciones para que funcione en cuentas de compensación. A diferencia de otros robots, este sistema grid basa sus entradas en el beneficio a lo largo del tiempo del activo en lugar de utilizar pips. Este parámetro es el que corresponde a la "Distancia Media". Puede operar con las 28 divisas principales simultáneamente. Parámetros: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! RSI Grid se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa de RSI y abre una cuadrícula cuando la operación está en el lado perdedor del mercado. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso del precio alcista y bajista, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Un activo generalmente se considera sobrecom
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Emanuel533
314
Emanuel533 2025.12.14 06:27 
 

exelente

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.12.15 16:40
Thank you very much for feedback and review :)
mas94
24
mas94 2025.12.12 15:58 
 

how can i change the volume of each trade? for example 2% of balance for each trade involved

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.12.12 16:45
Thank you very much for feedback and review :)
The Aurum Ra Gold EA is designed for smaller accounts (USD100 to USD500) and trades with a fixed lot size of 0.01 for controlled risk management.
sergiowalter
14
sergiowalter 2025.12.10 22:01 
 

muy buen bot,poco pero seguro ,par xau/usd m5 temp. ecxelente amigo.

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.12.12 16:46
Thank you very much for feedback and review :)
Bahadir786
118
Bahadir786 2025.12.07 08:06 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.12.12 16:45
Thank you for feedback and review :)
Роман Мирошниченко
162
Роман Мирошниченко 2025.12.03 14:59 
 

The advisor showed excellent results during testing. I installed it on a demo account—everything was fine, too. But then, when I installed it on a real account, it LOADED MY DEPOSIT BY OPENING A LOT OF TRADES! Screenshot for discussion!

devon25
50
devon25 2025.11.18 11:04 
 

Works really well even on $100 account. I'd love to run this on a prop firm if we can increase lot size

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.11.18 11:40
Thank you very much for feedback and review :)
The Aurum Ra Gold EA is designed for smaller accounts (USD100 to USD500) and trades with a fixed lot size of 0.01 for controlled risk management.
Lion
389
Lion 2025.11.11 23:27 
 

Great EA, you should probably change the description as it's says you can change your lot size when clearly you can't. :D

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.11.18 11:39
Thank you very much for feedback and review :)
Sante M.
114
Sante M. 2025.11.06 15:52 
 

I have used it so far both in backtest and demo, it seems to work well

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.11.07 08:43
Thank you very much for feedback and review :)
[Eliminado] 2025.11.03 03:52 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.11.03 07:36
Thank you for your feedback and review :)
shogun1543
461
shogun1543 2025.11.02 03:10 
 

Good!

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.11.02 19:02
Thank you for your feedback and review :)
Harvey Franco
212
Harvey Franco 2025.10.27 01:51 
 

EA results look great. Please add an adjustable lot size from .01 to .05

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.10.27 06:55
Hi Harvey, Thank you for feedback and Review :)
Anthony
97
Anthony 2025.10.24 00:08 
 

this ea deserves more than five stars. it doesn't overtrade and that's one of the good things I like about it. I've been testing on my $100 demo account, and it's been very profitable and looking safe especially with the inclusion of stoploss. I want to give big thanks to Akapop for making this amazing ea. I'm also grateful to him for making it affordable for people with small account balance like me. He is also very supportive. honestly, I can't wait to buy the (AuRange Hunter ea). Thank you Akapop you're a true genius

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.10.24 07:46
Thank you for review :)
Ricky Zoltan Beznec
588
Ricky Zoltan Beznec 2025.09.30 05:06 
 

looks good ea still testing on demo on after very good backtest, 8 wins from 8 so far .doesnt trade much but looks safe and steady.

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.09.30 12:06
Thank you for feedback and review :)
Aris Susanto
20
Aris Susanto 2025.09.20 08:36 
 

can i buy this mq5 ea file?

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.09.21 06:19
Thank you for your interest in my EA :)
I’m unable to provide the .mt5 file for this EA.
If you’re interested in a system with flexible lot sizing and an auto lot feature, you may want to check out my AuRange Hunter EA. :)
zhengruisi
34
zhengruisi 2025.09.20 00:50 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.09.20 06:50
谢谢您的反馈和评价 :)
patrickdrew
2887
patrickdrew 2025.09.18 07:11 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Akapop Srisang
11742
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.09.19 08:10
Thank you for feedback and 5 star review :)
