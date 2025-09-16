Aurum Ra Gold EA



Aurum Ra Gold EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para el comercio de Oro (XAUUSD). Ejecuta operaciones en dos momentos programados cada día, centrándose en oportunidades de ruptura de alta probabilidad. El EA calcula automáticamente los niveles de ruptura y coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop alrededor de estos niveles. Una vez que se activa un lado, la orden opuesta se cancela al instante, lo que garantiza que sólo se abra una posición.

El sistema emplea dos estrategias distintas para captar los diferentes comportamientos del mercado:

Estrategia 1 : Se centra en la ruptura del día completo, analizando los movimientos de los precios a lo largo de toda la sesión bursátil.

Estrategia 2 : Se centra en la apertura del mercado estadounidense, capturando la volatilidad durante la sesión de Nueva York.

Este enfoque dual permite al EA adaptarse tanto a la acción del precio durante todo el día como al impulso clave generado en la apertura del mercado estadounidense.





Observación

El EA Aurum Ra Gold está diseñado para cuentas pequeñas (USD100 a USD500) y opera con un tamaño de lote fijo de 0,01 para una gestión controlada del riesgo.

Los operadores que deseen manejar cuentas más grandes o explorar diferentes enfoques de tamaño de posición también pueden estar interesados en AuRange Hunter EA, que aplica una metodología de ruptura similar en una configuración más amplia.





Ficheros de Set

Archivo de configuración por defecto optimizado para gráficos de precios de 2 dígitos Descargar aquí

Archivo de configuración por defecto optimizado para gráficos de precios de 3 dígitos Descargar aquí





Requisitos y recomendaciones

Tipo de cuenta : RAW, ECN, o Zero Spread (recomendado para un mejor rendimiento)

Símbolo : XAUUSD (ORO)Marco temporal : M5 (gráfico de 5 minutos)

Depósito mínimo : USD100 a USD500

VPS : Muy recomendable para garantizar un funcionamiento ininterrumpido





Cómo empezar

1 Instale el EA en su plataforma MT5.

2 Abra un gráfico XAUUSD en el marco de tiempo M5.

3 Adjunte el EA al gráfico.

4 Configure el tamaño del lote o seleccione un ajuste de riesgo.

5 Active Auto Trading para permitir que el EA se ejecute.





Descargo de responsabilidad

Este EA es una herramienta para el trading automático y conlleva riesgos. Utilice una cuenta demo para probar el rendimiento y asegurarse de que los ajustes se alinean con su estrategia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.