Iconic Trendline EMA Combi Push signals

ICONIC TRENDLINE para MetaTrader 5

Título: ICONIC TRENDLINE: Indicador de tendencia avanzado con panel MTF y alertas

Descripción breve

¿Cansado de identificar tendencias demasiado tarde y de caer en señales falsas en mercados laterales? El indicador ICONIC TRENDLINE para MT5 es tu solución. Este instrumento avanzado combina lógica inteligente de EMA con la potencia del ADX para entregarte señales de tendencia claras, tempranas y filtradas. Con una línea de tendencia dinámica, un panel multi-marco temporal (MTF) y notificaciones push instantáneas, podrás operar con más confianza y precisión que nunca.

Funciones clave del indicador

Línea de tendencia dinámica con cambio de color

Una línea clara en tu gráfico que cambia de color según la dirección actual:

Azul: tendencia alcista confirmada.

Rojo: tendencia bajista confirmada.

En fases neutrales, la línea conserva su color previo para evitar cambios innecesarios y confusos (whipsaws).

Filtrado inteligente de tendencia con ADX

¡El corazón del indicador! Solo se señaliza tendencia cuando las EMA clave (9, 21, 50) están alineadas correctamente Y el ADX indica una fuerza mínima (por defecto > 20). Este filtro elimina de forma efectiva los periodos débiles/laterales, donde se concentran la mayoría de falsas señales.

Panel GUI Multi-Timeframe (MTF)

¡Visión “top-down” al instante! Un panel limpio y profesional en el lado derecho del gráfico muestra el estado actual (Bullish, Bearish o Neutral) para:

M15

H1

H4

D1

Así podrás alinear tus entradas con las tendencias de marcos superiores sin esfuerzo.

Notificaciones push inmediatas en cambios de tendencia

No vuelvas a perderte movimientos importantes. Activa las notificaciones para recibir en tu móvil un aviso en cuanto se confirme un cambio de tendencia al cierre de la vela.

Lógica detrás de ICONIC TRENDLINE

Identificación de tendencia:

Alcista cuando EMA 9 > EMA 21 > EMA 50 .

Bajista cuando EMA 9 < EMA 21 < EMA 50 .

Confirmación de fuerza:

La tendencia solo se muestra visualmente si el ADX supera el umbral definido. Es tu protección esencial contra mercados “irregulares”.

Claridad visual:

La línea de tendencia sigue la EMA más rápida (periodo 9) para una respuesta óptima y se colorea según la tendencia confirmada.

Al centrarse en EMAs rápidas y filtrar con ADX, el indicador es mucho más sensible que las estrategias tradicionales que esperan EMAs lentas (100/200), dándote una ventaja temporal crucial.

Ajustes totalmente personalizables

ema_lengths (1–5): define los periodos de las cinco EMAs.

ADX_Period (por defecto: 14): periodo de cálculo del ADX.

ADX_Threshold (por defecto: 20.0): ¡tu filtro más potente! Súbelo (p. ej., a 25) para operar solo tendencias más fuertes , o bájalo para mayor sensibilidad .

EnablePushNotifications (por defecto: true): activa/desactiva avisos con un clic.

Por qué necesitas ICONIC TRENDLINE

Detección más temprana de tendencias: entra antes en los nuevos movimientos.

Menos señales falsas: el filtro ADX protege tu capital en rangos laterales.

Visión completa del mercado: el panel MTF ahorra tiempo valioso.

Gráfico limpio: sin elementos sobrantes; solo información esencial .

Siempre informado: alertas móviles para actuar incluso fuera de la pantalla.

ICONIC TRENDLINE es la herramienta ideal para trend traders, scalpers y swing traders que necesitan una lectura confiable y completa de la dinámica del mercado.

Descarga ICONIC TRENDLINE hoy mismo y lleva tu trading al siguiente nivel.

Aviso legal (disclaimer)

Operar en divisas, acciones y otros instrumentos financieros implica alto riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este indicador es una herramienta de apoyo al análisis y no garantiza beneficios. Úsalo siempre junto con una estrategia sólida y una gestión del riesgo apropiada.



