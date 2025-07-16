Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen

ICONIC PULSE — El Manifiesto

Silencia el ruido. Opera con datos, no con emociones.

Todo trader conoce el pulso: una docena de indicadores, señales que se contradicen, FOMO contra miedo. Resultado: vacilación, frustración, movimientos perdidos. ICONIC PULSE no se creó para añadir otra voz: se creó para apagar el ruido.

PULSE es un filtro de alta fidelidad basado en dos verdades del mercado:

  • El dinero mueve el precio (momentum y volumen).

  • La tendencia es la fuerza dominante (confluencia).

Es tu copiloto cuantitativo siempre encendido: frío, consistente e implacablemente objetivo.

Parte 1 — El Núcleo: dos motores de beneficio

ICONIC PULSE fusiona dos motores especializados, cada uno diseñado para capturar una ventaja distinta.

Motor A — IGNITION (Momentum explosivo)

Apunta a movimientos rápidos y decisivos en cuanto se “encienden”.

  • La Brújula (Tendencia H4): establece la dirección institucional para que nunca vayas contra la corriente.

  • La Chispa (Entrada M15): confirma el encendido mediante picos de volumen, fortaleza RSI, cambio de MACD y régimen de ATR (volatilidad).

  • El Guardián (Score A+): las señales solo se disparan cuando la confluencia alcanza un umbral alto. Los setups mediocres se filtran por diseño.

Motor B — CONFLUENCE (El poder de la tendencia)

Apila la alineación entre marcos temporales para cabalgar los movimientos dominantes.

  • ADN de Tendencia (cinta de EMA): una “cinta” limpia y alineada confirma un estado direccional sano.

  • Medidor de Potencia (filtro ADX): solo opera cuando la energía de tendencia es real — nada de serruchos de baja energía.

  • Confirmación multi-TF (score 0–100): se cuantifica la alineación M5/M15/H1/H4/D1. 100 significa que el mercado grita: este es el camino.

Parte 2 — Tu caja de herramientas inteligente

ICONIC PULSE es más que detección: es disciplina empaquetada.

  • Control absoluto (NUEVO): elige 1–3 take profits o ninguno. SL opcional para escalar con libertad. Ejecuta planes de trading completos o reduce a una señal “naked” (desnuda). Tus reglas, tu estilo.

  • Centro de mando (panel GUI): cockpit limpio en el gráfico con dirección, score, entrada, TP(s), SL — totalmente posicionable y personalizable.

  • Filtro de noticias universal (MEJORADO): radar independiente del símbolo (FX, GER40, Oro, BTCUSD, etc.) que avisa de eventos inminentes para evitar turbulencias.

  • Plan de trading automatizado: entradas/TP/SL sensibles al ATR convierten la volatilidad en decisiones estructuradas. Emoción OFF, proceso ON.

  • Alerta de breakeven: al alcanzar TP1, se te indica mover el SL al precio de entrada — riesgo a cero, upside abierto.

Parte 3 — Tu secuencia de lanzamiento en 3 minutos

  1. Obtén tu clave: crea una API key gratuita en finnhub.io.

  2. Prepara MT5: en MT5, permite WebRequest para https://finnhub.io .

  3. Lanza: pega la clave en los inputs del indicador. Listo.

Tu invitación

Ya viste la lógica y la profundidad. ICONIC PULSE no es magia; es una ventaja rigurosa y sistemática. La pregunta no es si funciona, sino si estás listo para usarlo con disciplina.

Deja de reaccionar al mercado. Empieza a dictar las condiciones.
Consigue ICONIC PULSE y opera como piloto, no como pasajero.

Aviso legal (Disclaimer)

ICONIC PULSE es una herramienta avanzada de análisis que genera ideas de trading potenciales mediante métodos matemáticos/estadísticos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Operar en los mercados conlleva riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Esta herramienta no sustituye tu análisis, tu criterio ni tu gestión del riesgo. Solo tú decides cuándo abrir, gestionar y cerrar operaciones. ICONIC SOLUTIONS no asume responsabilidad por pérdidas derivadas de su uso. Opera siempre con responsabilidad.


Filtro:
Craig1984
87
Craig1984 2025.09.05 23:19 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Maurice Prang
2364
Respuesta del desarrollador Maurice Prang 2025.09.05 23:20
Thanks bro, happy profits 💲💲💲
Respuesta al comentario