Simple And Unique Tool

Un asistente de trading completo que pone el control al alcance de tu mano. La herramienta optimiza la ejecución de órdenes y la gestión de posiciones mientras ofrece soporte inteligente a través de múltiples proveedores de IA.

TRADE - Ejecuta posiciones largas y cortas con capacidades de cobertura. Configura niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) con precisión. Coloca órdenes pendientes y gestiona la configuración de volumen. La interfaz soporta modos MARKET y HEDGE con parámetros SL/TP ajustables.

CLOSE - Gestiona las salidas con precisión. Cierra posiciones individuales, cierra operaciones rentables selectivamente, o limpia toda tu cartera—posiciones y órdenes pendientes—con una sola acción. Las opciones incluyen cerrar por dirección (BUY/SELL), por estado de rentabilidad, por tamaño de volumen, o por tiempo (más antiguo/más nuevo).

MANAGE - Protege ganancias y limita pérdidas con funcionalidad de trailing stop y automatización de punto de equilibrio. Configura puntos de entrada de equilibrio (BE Start), niveles de activación (BE Level), parámetros de trailing stop (TS Start, TS Step, TS Dist). Tus posiciones se adaptan a medida que los mercados se mueven a tu favor con configuraciones de comportamiento personalizables.

AI - Accede a asistencia conversacional de cinco servicios de IA líderes incluyendo Claude (Anthropic), OpenAI (GPT), xAI (Grok), OpenRouter y Google. Obtén perspectivas del mercado, discusiones de estrategias o soporte de trading general a través de interacción en lenguaje natural. Alterna retención de contexto, habilita modo sigiloso y empareja IA con datos de trading actuales.

OTHERS - Revisa tu viaje de trading con historial detallado de cuenta y estadísticas. Rastrea métricas de rendimiento incluyendo operaciones totales, tasa de éxito (ejemplo mostrado 66.67%), operaciones ganadoras/perdedoras promedio, rachas consecutivas de victorias/derrotas. Accede al monitoreo de sesiones de tiempo global para los mercados de Sydney, Tokio, Frankfurt, Londres y Nueva York.

Guía de Configuración de IA (Menú Option + O)

Agregar URLs de Servicios de IA

OpenRouter

  • URL: https://openrouter.ai/api/v1
  • Obtener Clave API: Visita https://openrouter.ai → Regístrate → Crea clave API
  • Características: Acceso a más de 400 modelos de IA de múltiples proveedores a través de un solo punto final
  • Compatible con formato OpenAI SDK

Claude (Anthropic)

OpenAI (GPT)

xAI (Grok)

  • URL: https://api.x.ai/v1
  • Obtener Clave API: Visita https://x.ai/api → Crear cuenta → Gestionar claves API
  • Modelos: grok-4, grok-beta
  • Mejor para: Información en tiempo real, integración con plataforma X, eventos actuales

Google AI

Pasos de Configuración

  1. Abre el menú Option + O en el panel de IA
  2. Selecciona el proveedor de IA que deseas configurar
  3. Ingresa la URL base de la lista anterior
  4. Pega tu clave API (manténla segura - nunca la compartas públicamente)
  5. Opcional: Configura preferencias de modelo, temperatura, tokens máximos
  6. Prueba la conexión con una consulta simple
  7. Guarda la configuración para futuras sesiones.

