Better Winner Oscillator

herramienta técnica combina la acción del precio con datos de volumen para proporcionar a los traders señales más claras sobre posibles cambios de tendencia y condiciones del mercado.

El indicador utiliza dos parámetros principales - Periods y SmoothingPeriod. El parámetro Periods controla la ventana de retrospección para los cálculos, mientras que SmoothingPeriod determina cómo se promedian los datos. Juntos, estos crean un histograma que oscila entre condiciones alcistas (verde lima) y bajistas (rojo).

La funcionalidad de alerta integrada notifica a los traders cuando el oscilador cruza de vuelta desde territorio de sobrecompra (por encima de 70) o sobreventa (por debajo de 30). El parámetro UseCurrentBar permite a los traders elegir si las alertas se activan en la barra actual en formación o solo en barras completadas, proporcionando flexibilidad para diferentes estilos de trading.

El Oscilador Winner sobresale en la identificación de divergencias y condiciones extremas del mercado, haciéndolo valioso tanto para traders de reversión como de impulso en todos los marcos temporales y mercados.