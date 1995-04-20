Mean Reversion Indicator mt4

El indicador High Low Cloud Trend es una herramienta de análisis técnico basada en canales que identifica la dirección de la tendencia y oportunidades de reversión a la media a través de límites de precio adaptativos. El sistema opera calculando el máximo más alto y el mínimo más bajo durante un período de retrospección especificado, creando límites de canal externos que definen el rango de precio general. Un canal interno secundario utiliza un período más corto (un cuarto del período de retrospección principal) para capturar movimientos de precio más inmediatos dentro del rango más amplio. La lógica central del indicador determina la dirección de la tendencia comparando el precio de cierre con un valor de referencia que se invierte entre los puntos más altos y más bajos según donde el precio toque estos extremos - cuando el precio alcanza el mínimo más bajo, la referencia cambia al máximo más alto, y viceversa. Esto crea un estado de tendencia binario donde el indicador muestra ya sea el canal inferior (tendencia alcista) o el canal superior (tendencia bajista) como histogramas rellenos o líneas. El mecanismo de detección de reversión a la media identifica patrones de cruce específicos donde el precio se mueve de regreso hacia el canal interno después de tocar el límite externo, generando señales de flecha que señalan entradas potenciales de reversión. El enfoque de canal de doble marco temporal combinado con lógica de tendencia basada en inversión hace que este indicador sea particularmente efectivo para mercados laterales mientras aún captura movimientos de tendencia, con alertas personalizables para cambios de tendencia y configuraciones de reversión a la media.

