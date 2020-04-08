Gamma Buyers Sellers pressure

El Indicador de Presión Compradores-Vendedores muestra el sentimiento del mercado en múltiples marcos temporales desde M1 hasta D1. Calcula porcentajes de presión de compra y venta utilizando análisis de momentum de medias móviles durante un período configurable. El panel visual muestra barras de progreso con fuerza compradora en verde azulado y dominio vendedor en rojo, junto con valores porcentuales cuando son significativos. Cada marco temporal incluye medición de fuerza de tendencia ADX con indicadores direccionales que muestran tendencias alcistas, bajistas o mercados laterales. Durante períodos laterales (ADX por debajo de 23), los traders pueden jugar estrategias de rango comprando en niveles de soporte y vendiendo en zonas de resistencia. Puntos de señal codificados por color proporcionan confirmación visual rápida de condiciones del mercado para timing óptimo de entrada.

Mensaje de Éxito: ¡Análisis completo! Datos de sentimiento multi-temporal listos para decisiones comerciales estratégicas.