Gamma Buyers Sellers pressure

El Indicador de Presión Compradores-Vendedores muestra el sentimiento del mercado en múltiples marcos temporales desde M1 hasta D1. Calcula porcentajes de presión de compra y venta utilizando análisis de momentum de medias móviles durante un período configurable. El panel visual muestra barras de progreso con fuerza compradora en verde azulado y dominio vendedor en rojo, junto con valores porcentuales cuando son significativos. Cada marco temporal incluye medición de fuerza de tendencia ADX con indicadores direccionales que muestran tendencias alcistas, bajistas o mercados laterales. Durante períodos laterales (ADX por debajo de 23), los traders pueden jugar estrategias de rango comprando en niveles de soporte y vendiendo en zonas de resistencia. Puntos de señal codificados por color proporcionan confirmación visual rápida de condiciones del mercado para timing óptimo de entrada.

Mensaje de Éxito: ¡Análisis completo! Datos de sentimiento multi-temporal listos para decisiones comerciales estratégicas.

Productos recomendados
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicadores
Caos de Trading Avanzado El objetivo principal del indicador es ayudar al trader a detectar las señales descritas por Bill Williams en sus libros para tomar una decisión de trading rápida y correcta. 1)Barra de reversión alcista/bajista (BDB) 2) Barra Divergente(DB) 3) Segunda Señal Sage - la tercera barra consecutiva del Awesome Oscillator 4) Fractales de trabajo (Fractales que trabajaron por encima/debajo de la frente roja 5) Tres modos de coloreado de barras 5.1) Coloreado de barras según e
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indicadores
Echa un vistazo a mi TRADE PLANNER MT5 - muy recomendable para anticipar escenarios de cuenta antes de arriesgar dinero. Este es un indicador multisímbolo, multi-marco de tiempo, basado en tablas para MetaTrader 5 que identifica 46 tipos de formaciones de velas. Cada formación tiene su propia imagen para facilitar su reconocimiento. El indicador incluye patrones populares como Engulfing, Hammer, Three Line Strike, Piercing y velas tipo Doji. Puede comprobar la lista completa de patrones en las
Full Trend Killer
Tete Adate Adjete
Indicadores
FULL TREND KILLER es un indicador basado en las Bandas de Bollingen y es fácil de usar; no hay que hacer ajustes internos. Está especialmente diseñado para índices sintéticos pero también funciona bien en activos Forex. El mejor marco temporal para usar en índices sintéticos es M15, esto es sólo un consejo, sin embargo puede ser usado en todos los marcos temporales. Ajustes : PERIODO DE BANDAS Notificación Push Notificación por Email Alerta Audible
Quant Levels
Abdeljalil El Kedmiri
5 (1)
Indicadores
Quant Levels Indicator es un componente premium del Quantitative Trading Analysis Toolkit , diseñado para transformar el trading subjetivo en una toma de decisiones basada en datos. Esta herramienta avanzada proporciona análisis de soporte y resistencia de nivel institucional directamente en sus gráficos MT5. " Por favor, apoye nuestro trabajo dejando una reseña ". Como regalo de agradecimiento, compartiremos una plantilla especial que le ayudará a visualizar el historial de operaciones de señal
FREE
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
Gold Master Indicator MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Gold Master Indicator MT5 - Indicador Especializado en Oro VISIÓN GENERAL Gold Master Indicator es un indicador técnico especializado diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). El indicador combina múltiples métodos de análisis para proporcionar señales completas de los movimientos del mercado del oro. COMPONENTES DE ANÁLISIS Análisis de Tendencia - Identificación de tendencia basada en EMA - Confirmación de la tendencia en múltiples marcos temporales - Medición de la fuerza de
Currency Strength Meter Pro Graph for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Indicadores
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currenc
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow Micro Scalper es un indicador diseñado para especulación y comercio a corto plazo, integrado en cualquier gráfico e instrumento financiero (monedas, criptomonedas, acciones, metales). En su trabajo utiliza análisis de ondas y un filtro de dirección de tendencia. Recomendado para usar en marcos de tiempo de M1 a H4. Cómo trabajar con el indicador. El indicador contiene 2 parámetros externos para cambiar la configuración, el resto ya está configurado de forma predeterminada. Las flechas gr
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indicadores
El indicador Stratos Pali es una herramienta revolucionaria diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante la identificación precisa de las tendencias del mercado. Este sofisticado indicador utiliza un algoritmo único para generar un histograma completo, que registra cuándo la tendencia es Larga o Corta. Cuando se produce un cambio de tendencia, aparece una flecha que indica la nueva dirección de la tendencia. Información Importante Revelada Deja un comentario y ponte en contacto
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Indicador Fibo Daily Channel Este indicador es una potente herramienta para los operadores, ya que proporciona niveles diarios precisos de soporte y resistencia basados en cálculos de extensión y retroceso de Fibonacci. Este indicador traza automáticamente puntos pivote clave (PP, R1, R2, S1, S2), así como niveles de extensión adicionales (R3, R4, S3, S4), lo que ayuda a los operadores a identificar posibles zonas de reversión y ruptura con facilidad. Incluye alertas personalizables y notificaci
PipFinite Razor Scalper MT5
Karlo Wilson Vendiola
2 (1)
Indicadores
Pipfinite crea herramientas de trading únicas, de alta calidad y asequibles. Nuestras herramientas pueden o no funcionar para usted, por lo que le sugerimos encarecidamente que pruebe primero la versión demo para MT4. Por favor, pruebe el indicador antes de comprarlo para determinar si funciona para usted. Queremos tus buenas críticas, así que date prisa y pruébalo gratis... esperamos que lo encuentres útil. Combo Razor Scalper con Trend Laser Estrategia: Scalp en la dirección de la tendencia V
FXC iMACD DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
Indicadores
FXC iMACD-DivergencE Indicador MT5 Este es un indicador MACD avanzado que encuentra divergencias de giro de tendencia en el símbolo actual. El indicador detecta la divergencia entre el MACD y los movimientos del precio como un fuerte patrón de giro de tendencia. Características principales: Ajustes avanzados de divergencia Precio basado en precios de Cierre, Apertura o Máximo/Mínimo Da señales de compra/venta abiertas Notificaciones PUSH Envío de e-mail Alerta emergente Panel de información pers
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PATTERN 123 PRO - INDICADOR REVOLUCIONARIO DE SEÑALES DE TRADING POR QUÉ EL 98% DE LOS OPERADORES FRACASAN - Y CÓMO LO SOLUCIONAMOS Los operadores pierden dinero no porque no sepan leer los gráficos, sino porque no saben filtrar el RUIDO de las OPORTUNIDADES REALES. Ven patrones por todas partes, pero ¿cuáles funcionan realmente? ¿Qué señales siguen siendo válidas cuando las detectan? BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 --------------------
MTF Qristalium Arrows MT5
Elena Kusheva
Indicadores
El indicador MTF Qristalium Arrows es un sistema de comercio semiautomático terminado. Funciona en todos los pares de divisas.  En el indicador están involucrados tres reglas: 1) operar sólo por la tendencia, 2) "comprar, cuando todo el mundo vende y vender, cuando todo el mundo compra", 3) el Precio siempre va en contra de la multitud.  El indicador MTF Qristalium Arrows filtra los datos de la regla en varios Marcos de tiempo con indicadores integrados. Si coincide con la tendencia en las l
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicadores
Gold Venamax : este es el mejor indicador técnico de acciones. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Características del indicador: Este es un súper indicador con Magia y dos bloques de flechas de tendencia para un comercio cómodo y rentable. El botón rojo para cambiar de bloque se muestra en el gráfico. La magia se establece en la configuración del indicador, por lo que puede instalar el indicador en d
Nova AC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova AC Trader es una automatización moderna del Accelerator Oscillator (AC) , una herramienta de impulso de Bill Williams diseñada para detectar cambios en la aceleración del mercado antes de que se formen completamente las tendencias. Este EA transforma la naturaleza de alerta temprana del indicador en un sistema de trading estructurado que reacciona sólo cuando los cambios de momentum son claros y consistentes. En lugar de esperar a que la tendencia sea obvia, Nova AC Trader identifica cuándo
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Presentamos PivotWave : su compañero de trading definitivo que redefine la precisión y el análisis de mercado. Diseñado pensando en los operadores, PivotWave es más que un indicador: es una potente herramienta que capta el pulso del mercado, identificando los puntos de inflexión y las tendencias clave con una precisión milimétrica. PivotWave aprovecha algoritmos avanzados para proporcionar señales visuales claras de los puntos óptimos de entrada y salida, facilitando a los operadores la navegaci
Waterfall by Kratus
Justine Kelechi Ekweh
5 (1)
Indicadores
Visión general El indicador Waterfall Trading es una poderosa herramienta de detección de momentum diseñada para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad a través de múltiples marcos temporales. Construido sobre el análisis de la acción del precio puro, este indicador proporciona señales claras, sin repintado que son especialmente eficaces para las opciones binarias y el comercio de divisas. Características principales Señales sin repintado : Basado en la acción del precio en ti
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
Indicadores
MetaCOT 2 es un conjunto de indicadores y utilidades especializadas para el análisis de los informes de la Commodity Futures Trading Commission estadounidense. Gracias a los informes emitidos por la Comisión, es posible analizar el tamaño y la dirección de las posiciones de los principales participantes del mercado, lo que eleva la precisión de la predicción de precios a largo plazo a un nuevo nivel de calidad, inaccesible para la mayoría de los operadores. Estos indicadores, relacionados con el
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
Supply Demand Ranger
Krzysztof Janusz Stankiewic
5 (4)
Indicadores
El indicador dibuja zonas de oferta y demanda. El marco temporal de la zona puede establecerse independientemente del marco temporal del gráfico. Por ejemplo, es posible establecer zonas M5 en un gráfico H4. La importancia de las zonas puede ajustarse utilizando el parámetro de fuerza de la zona. Las zonas de demanda se muestran si al menos una vela en el rango de la zona está completamente por encima de la zona. Del mismo modo, las zonas de oferta se muestran si al menos una vela dentro de la z
Forex Sessions with Alerts
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
En el mundo en constante evolución del mercado de divisas, la comprensión de las diferentes sesiones de negociación es fundamental para tomar decisiones de negociación informadas. Cada sesión de negociación tiene sus propias características, oportunidades y desafíos, y reconocerlos puede mejorar en gran medida sus estrategias de negociación. Tanto si eres un principiante como un trader experimentado, las tres sesiones principales del mercado de divisas - Asia, Londres y Nueva York - son hitos c
Spread and Swap screener
Makarii Gubaydullin
Indicadores
Selector de mercado: Precio, Spread y Swap, para símbolos seleccionados (Market Watch) Puedes personalizar la lista: establece solo los símbolos (pares de divisas) que necesites. El número de símbolos es ilimitado. La lista puede ordenarse en orden ascendente o descendente (nombre del símbolo). El panel puede moverse a cualquier lugar del gráfico. También puedes minimizar el panel. Hay una opción para notificar sobre el aumento del tamaño del spread en comparación con el valor promedio. Mi  #1
Swing Points
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
Indicador Swing Points para MetaTrader 5 El **Indicador de Puntos de Oscilación** es una herramienta técnica personalizada diseñada para MetaTrader 5 (MT5), utilizada principalmente para identificar puntos cruciales de reversión en la acción del precio. Mediante el trazado de máximos y mínimos oscilantes, pone de relieve posibles cambios de tendencia, por lo que es una herramienta valiosa para los operadores que se basan en el análisis de la acción del precio. Este indicador ayuda a los operad
Daily Zone Breaker
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Daily Zone Breaker - Visión general del indicador MT5 Daily Zone Breaker es un indicador avanzado de regresión multi-núcleo que identifica zonas críticas de precios y momentos de ruptura con precisión quirúrgica. Utilizando sofisticados algoritmos de suavizado de kernel, filtra el ruido del mercado para revelar el verdadero impulso direccional y las zonas clave de negociación donde el precio tiene más probabilidades de romper los niveles de resistencia o soporte. Qué hace Funciones principales D
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indicadores
Monitor de ZONA ROJA Monitor de Riesgo de Corte de Pérdidas y Punto de Equilibrio para Operadores de Promedio (MT5) RED ZONE Monitor es un indicador de gestión de riesgo para operadores que utilizan promediando, escalando o múltiples posiciones abiertas . Muestra visualmente: La zona de riesgo de corte de pérdidas (liquidación) El precio de equilibrio En función de las posiciones abiertas, los lotes y las condiciones de margen actuales Este indicador no proporciona señales de entrada. No promet
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicadores
Ultimate Boom and Crash Indicator El Ultimate Boom and Crash Indicator es una herramienta de vanguardia desarrollada por Coetsee Digital , diseñada para identificar oportunidades potenciales de picos en el mercado. Creado para los operadores que se centran en los mercados sintéticos Deriv y Weltrade, este indicador está optimizado para operar exclusivamente en los marcos temporales de 3 minutos (M3), 5 minutos (M5), 15 minutos (M15), 30 minutos (M30) y 1 hora (H1), y sólo admite los siguientes
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
PipFinite Energy Beam MT5
Karlo Wilson Vendiola
Indicadores
Pipfinite crea herramientas de trading únicas, de alta calidad y asequibles. Nuestras herramientas pueden o no funcionar para usted, por lo que le sugerimos encarecidamente que pruebe primero la versión demo para MT4. Por favor, pruebe el indicador antes de comprarlo para determinar si funciona para usted. Queremos tus buenas críticas, así que date prisa y pruébalo gratis... esperamos que lo encuentres útil. Combo Rayo de Energía con Swing Control Estrategia: Confirme las señales de swing pullb
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El indicador High Low Cloud Trend es una herramienta de análisis técnico basada en canales que identifica la dirección de la tendencia y oportunidades de reversión a la media a través de límites de precio adaptativos. El sistema opera calculando el máximo más alto y el mínimo más bajo durante un período de retrospección especificado, creando límites de canal externos que definen el rango de precio general. Un canal interno secundario utiliza un período más corto (un cuarto del período de retrosp
Magic Trend Candle
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Magic Trend Candle - Un sofisticado sistema de confirmación de tendencias que combina bandas de volatilidad SuperTrend con filtros de impulso RSI y tendencia MACD para identificar oportunidades comerciales de alta probabilidad. El indicador recolorea velas basándose en triple confirmación - las velas verdes aparecen cuando SuperTrend es alcista Y RSI está por encima de 50 Y MACD es positivo, mientras que las velas rojas requieren las tres confirmaciones bajistas simultáneamente. Lógica de Señale
FREE
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Oscilador Elliott - Una herramienta de análisis de momento que detecta reversiones de tendencia a través de patrones de convergencia de medias móviles. El indicador muestra histogramas azules para momento alcista e histogramas rojos para condiciones bajistas, mientras dibuja automáticamente líneas de tendencia entre picos y valles significativos. Sistema de Alertas : Elija entre dos modos - Alertas de Barra Actual (alertsOnCurrent = true) se activan inmediatamente en barras en desarrollo pero pu
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El Solarwind No Repaint es un oscilador técnico que aplica la Transformación de Fisher a datos de precios normalizados, creando un indicador basado en histograma que identifica potenciales puntos de giro del mercado. Este indicador convierte los movimientos de precios en una distribución normal gaussiana, haciendo que los patrones cíclicos y los cambios de momentum sean más visibles para los traders. Cómo Funciona El indicador procesa los datos de precios a través de varios pasos computacionales
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller El indicador FNCD constituye una herramienta avanzada de análisis técnico que combina la transformación de Fisher con la normalización estadística de precios para crear un oscilador sofisticado. La base comienza con la normalización de puntuación Z, donde los datos de precios se estandarizan calculando cuántas desviaciones estándar se sitúa el precio actual desde su media móvil durante un período específico. Este proceso de
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller El indicador FNCD constituye una herramienta avanzada de análisis técnico que combina la transformación de Fisher con la normalización estadística de precios para crear un oscilador sofisticado. La base comienza con la normalización de puntuación Z, donde los datos de precios se estandarizan calculando cuántas desviaciones estándar se sitúa el precio actual desde su media móvil durante un período específico. Este proceso de
FREE
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller El Solarwind No Repaint es un oscilador técnico que aplica la Transformación de Fisher a datos de precios normalizados, creando un indicador basado en histograma que identifica potenciales puntos de giro del mercado. Este indicador convierte los movimientos de precios en una distribución normal gaussiana, haciendo que los patrones cíclicos y los cambios de momentum sean más visibles para los traders. Cómo Funciona El indicad
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indicadores
MTF Levels And Moving Averages es un indicador profesional diseñado para identificar niveles clave de soporte y resistencia en múltiples marcos temporales. La herramienta ayuda a los operadores a localizar puntos de entrada y salida precisos analizando la estructura del mercado y los patrones de acción de los precios. Características principales El indicador proporciona análisis en múltiples marcos temporales que cubren simultáneamente los periodos H1, H4, D1 y W1. Identifica las zonas de oferta
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El indicador MOON SNIPER es una herramienta de detección de rupturas que combina análisis de acción del precio con matemáticas de Distribución Gaussiana para identificar puntos de entrada de alta probabilidad en el trading de forex. Mecanismo Principal: El indicador calcula niveles de soporte y resistencia utilizando distribución estadística de precios en lugar de puntos pivot tradicionales. Aplica principios de Distribución Gaussiana para determinar dónde es más probable que el precio encuentre
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Tres sistemas de bandas RSI separados mostrados simultáneamente en su gráfico para un análisis integral del mercado. Cada sistema calcula niveles de soporte y resistencia basados en valores RSI con períodos y umbrales personalizables. El indicador proporciona señales de trading visuales a través de marcadores de flecha cuando el precio rompe a través de las bandas calculadas. Las señales largas aparecen cuando el precio se mueve por encima de la banda inferior después de estar por debajo de ella
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Ashod Scalper - Estrategia Oscillator of a Moving Average MACD Este indicador calcula el MACD a partir de valores del oscilador Oscillator of a Moving Average para identificar puntos de entrada precisos para scalping. El sistema detecta cambios de impulso cuando la media móvil exponencial rápida cruza la media móvil exponencial lenta, luego filtra estas señales mediante un suavizado secundario de línea de señal. Las flechas aparecen en el gráfico en el momento exacto del cruce, con flechas verde
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Velas es un completo indicador de visualización de gráficos para MetaTrader 5 que transforma la forma en que los operadores ven la acción del precio. En lugar de mostrar velas estándar, este indicador traza barras de precios utilizando más de 34 cálculos de medias móviles diferentes, junto con el tradicional gráfico Heiken Ashi y el renombrado gráfico Kagi. Este enfoque único proporciona a los operadores una visualización de precios suavizada que filtra el ruido del mercado al tiempo que mantien
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Kagi Avanzado con Adaptación ATR y Alertas Inteligentes Transforme su análisis de precios con este indicador Kagi profesional que filtra el ruido del mercado y destaca cambios genuinos de tendencia. Basado en métodos tradicionales japoneses de gráficos de los mercados de arroz de la década de 1870, esta herramienta se enfoca puramente en movimientos significativos de precios mientras ignora fluctuaciones basadas en el tiempo. Características Principales: Métodos Duales de Reversión Del
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El indicador Linear Regression Volume Profile combina el análisis de regresión lineal con el perfilado de distribución de volumen para crear una herramienta sofisticada de visualización de estructura de mercado. La base comienza con el cálculo de regresión lineal a través de un número especificado de barras históricas, computando tanto la pendiente (inclinación) como los valores de intersección con el eje Y que definen la trayectoria de la línea de tendencia a través de la acción del precio. Est
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Fair Value Gap Este indicador identifica desequilibrios de precio en tres velas donde el rango de la vela central no se superpone completamente con las velas adyacentes. Estos huecos revelan interrupciones temporales del flujo de órdenes causadas por presión súbita de compra o venta durante períodos volátiles. Filtro de Volumen El filtro de volumen asegura que los huecos aparezcan solo cuando están respaldados por actividad de trading significativa. Los huecos alcistas requieren direcc
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilidades
Descripción de la Herramienta Un asistente de trading completo que pone el control al alcance de tu mano. La herramienta optimiza la ejecución de órdenes y la gestión de posiciones mientras ofrece soporte inteligente a través de múltiples proveedores de IA. TRADE - Ejecuta posiciones largas y cortas con capacidades de cobertura. Configura niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) con precisión. Coloca órdenes pendientes y gestiona la configuración de volumen. La interfaz soporta modos MARKET
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario