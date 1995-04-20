El Solarwind No Repaint es un oscilador técnico que aplica la Transformación de Fisher a datos de precios normalizados, creando un indicador basado en histograma que identifica potenciales puntos de giro del mercado. Este indicador convierte los movimientos de precios en una distribución normal gaussiana, haciendo que los patrones cíclicos y los cambios de momentum sean más visibles para los traders.

Cómo Funciona El indicador procesa los datos de precios a través de varios pasos computacionales:

Análisis Alto-Bajo: Calcula el máximo más alto y el mínimo más bajo durante el período especificado Normalización de Precios: Toma el punto medio del rango alto-bajo de cada barra y lo normaliza contra el rango del período, escalando valores entre -1 y +1 Aplicación de Transformación Fisher: Aplica la fórmula matemática de Transformación Fisher 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) con suavizado Procesamiento de Señales de Tendencia: Genera señales direccionales basadas en cambios de valores y umbrales de momentum

Características Clave

Visualización en Histograma: Se muestra como barras coloreadas en una ventana de indicador separada

Diseño Sin Repintado: Usa solo barras completadas para prevenir cambios de señal en la barra actual

Persistencia de Señales: Mantiene la dirección de tendencia hasta que ocurre un cambio significativo de momentum

Parámetros

Período (Extperiod): Período de retrospección para cálculos alto-bajo (predeterminado: 10)

Usar Barras Completadas: Previene repintado usando solo barras terminadas (predeterminado: true)

Ancho de Histograma: Grosor visual de las barras del histograma (predeterminado: 2)

Aplicaciones de Trading

Evaluación de Momentum : Identifica fuerza y dirección del momentum de precios

: Identifica fuerza y dirección del momentum de precios Detección de Reversiones : Ayuda a detectar cambios potenciales de tendencia a través de cambios de momentum

: Ayuda a detectar cambios potenciales de tendencia a través de cambios de momentum Confirmación de Tendencia : Valida la acción del precio con análisis de momentum

: Valida la acción del precio con análisis de momentum Análisis Cíclico : Efectivo para identificar comportamiento cíclico del mercado

: Efectivo para identificar comportamiento cíclico del mercado Timing de Entrada: Proporciona sesgo direccional específico barra por barra

Interpretación

Barras Verdes : Fase de momentum alcista — favorecer posiciones largas

: Fase de momentum alcista — favorecer posiciones largas Barras Rojas : Fase de momentum bajista — favorecer posiciones cortas

: Fase de momentum bajista — favorecer posiciones cortas Barras Neutrales (colores desvanecidos): Momentum débil — incertidumbre de tendencia

(colores desvanecidos): Momentum débil — incertidumbre de tendencia Línea Cero : Punto de referencia para cambios de dirección del momentum

: Punto de referencia para cambios de dirección del momentum Valores Extremos: Lecturas más allá de ±2 pueden señalar reversiones potenciales (depende de parámetros)

El Solarwind No Repaint funciona óptimamente en mercados con comportamiento cíclico claro y trabaja efectivamente como filtro de momentum cuando se combina con análisis de acción del precio u otros indicadores técnicos para confirmación de operaciones.