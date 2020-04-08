MTF Levels And Moving Averages es un indicador profesional diseñado para identificar niveles clave de soporte y resistencia en múltiples marcos temporales. La herramienta ayuda a los operadores a localizar puntos de entrada y salida precisos analizando la estructura del mercado y los patrones de acción de los precios.

Características principales

El indicador proporciona análisis en múltiples marcos temporales que cubren simultáneamente los periodos H1, H4, D1 y W1. Identifica las zonas de oferta y demanda en las que suelen reaccionar los precios, utilizando una visualización codificada por colores para distinguir entre los distintos plazos y tipos de niveles. La integración de Heikin Ashi mejora la visualización de la tendencia, mientras que el sistema de alertas le avisa cuando el precio interactúa con niveles importantes.

Enfoque técnico

MTF Levels And Moving Averages utiliza algoritmos de estructura de mercado para identificar auténticos niveles de soporte y resistencia. El indicador analiza la acción histórica de los precios para determinar máximos y mínimos significativos, creando una visión completa de las posibles zonas de reacción. Este enfoque se centra en el reconocimiento de patrones de precios, la identificación de máximos y mínimos, y el mapeo de zonas de oferta y demanda en múltiples marcos temporales.



El indicador funciona con tres parámetros principales que controlan el comportamiento de las medias móviles

MovingAveragePeriod (Predeterminado: 21) Este parámetro determina el periodo de retrospectiva para calcular las medias móviles. Un periodo de 21 significa que el indicador considera las 21 barras anteriores cuando calcula cada valor de media móvil. Los periodos más cortos (como 10-14) crean gráficos más sensibles que reaccionan rápidamente a los cambios de precios, mientras que los periodos más largos (30-50) producen gráficos más suaves que enfatizan las tendencias a largo plazo. Los operadores pueden ajustar este valor en función de su marco temporal de negociación y de los requisitos de su estrategia.

SecondParam (Predeterminado: 0.5) Varios tipos de medias móviles requieren parámetros matemáticos adicionales para afinar sus cálculos. El SecondParam sirve a este propósito para algoritmos específicos incluyendo T3, T3_basic, REMA (Regularized EMA), JSmooth (Jurik Smoothing), y ALMA (Arnaud Legoux Moving Average). Para las variantes T3, este valor controla el factor de volumen en el cálculo, afectando a la agresividad con la que la media suaviza los datos de precios. Para REMA, representa el coeficiente lambda que regula el comportamiento del suavizado. Para ALMA, determina el parámetro de desplazamiento que influye en dónde se centra la media dentro de la ventana de retrospectiva. Los valores suelen oscilar entre 0,5 y 1,0, con valores más altos que generalmente producen resultados más suaves.

ThirdParam (Predeterminado: 5) Este parámetro proporciona un control adicional para las medias móviles que requieren un tercer valor de entrada. Actualmente, afecta a los cálculos de los filtros ALMA y Laguerre. Para ALMA, ThirdParam establece el valor sigma, que controla la anchura de la distribución gaussiana utilizada en el cálculo. Para el filtro de Laguerre, determina el orden del filtro, decidiendo esencialmente cuántas etapas de filtrado se aplican a los datos de precios. Los órdenes más altos producen resultados más suaves, pero pueden introducir más retardo.

Aplicaciones comerciales

El indicador sirve a los operadores técnicos que se basan en el análisis de soportes y resistencias. Beneficia a los operadores de marcos temporales múltiples que necesitan un análisis consolidado, a los operadores de acción de precios que buscan niveles clave de mercado y a los operadores de swing que identifican puntos óptimos de entrada y salida.

Para las estrategias de entrada, busque el precio que se acerca a los niveles identificados con la confirmación Heikin Ashi. Entre cuando el precio reaccione a estos niveles con una gestión adecuada del riesgo. Para las salidas, tome beneficios en el siguiente nivel identificado en la dirección de su operación, o cuando el precio rompa el nivel de soporte.

Ventajas prácticas

La herramienta proporciona puntos de entrada y salida más claros, reduce el tiempo de análisis mediante la identificación automática de niveles y aumenta la confianza en la negociación. Mejora la gestión del riesgo al ofrecer oportunidades precisas de colocación de stop-loss y una mejor comprensión de la estructura del mercado en todos los plazos.

MTF Levels And Moving Averages transforma su análisis técnico proporcionando una identificación profesional de soportes y resistencias. El indicador funciona en los principales pares de divisas y marcos temporales, por lo que es adecuado para diversos estilos de negociación y condiciones de mercado.