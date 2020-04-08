MTF Levels And Moving Averages

MTF Levels And Moving Averages es un indicador profesional diseñado para identificar niveles clave de soporte y resistencia en múltiples marcos temporales. La herramienta ayuda a los operadores a localizar puntos de entrada y salida precisos analizando la estructura del mercado y los patrones de acción de los precios.

Características principales

El indicador proporciona análisis en múltiples marcos temporales que cubren simultáneamente los periodos H1, H4, D1 y W1. Identifica las zonas de oferta y demanda en las que suelen reaccionar los precios, utilizando una visualización codificada por colores para distinguir entre los distintos plazos y tipos de niveles. La integración de Heikin Ashi mejora la visualización de la tendencia, mientras que el sistema de alertas le avisa cuando el precio interactúa con niveles importantes.

Enfoque técnico

MTF Levels And Moving Averages utiliza algoritmos de estructura de mercado para identificar auténticos niveles de soporte y resistencia. El indicador analiza la acción histórica de los precios para determinar máximos y mínimos significativos, creando una visión completa de las posibles zonas de reacción. Este enfoque se centra en el reconocimiento de patrones de precios, la identificación de máximos y mínimos, y el mapeo de zonas de oferta y demanda en múltiples marcos temporales.

El indicador funciona con tres parámetros principales que controlan el comportamiento de las medias móviles

MovingAveragePeriod (Predeterminado: 21) Este parámetro determina el periodo de retrospectiva para calcular las medias móviles. Un periodo de 21 significa que el indicador considera las 21 barras anteriores cuando calcula cada valor de media móvil. Los periodos más cortos (como 10-14) crean gráficos más sensibles que reaccionan rápidamente a los cambios de precios, mientras que los periodos más largos (30-50) producen gráficos más suaves que enfatizan las tendencias a largo plazo. Los operadores pueden ajustar este valor en función de su marco temporal de negociación y de los requisitos de su estrategia.

SecondParam (Predeterminado: 0.5) Varios tipos de medias móviles requieren parámetros matemáticos adicionales para afinar sus cálculos. El SecondParam sirve a este propósito para algoritmos específicos incluyendo T3, T3_basic, REMA (Regularized EMA), JSmooth (Jurik Smoothing), y ALMA (Arnaud Legoux Moving Average). Para las variantes T3, este valor controla el factor de volumen en el cálculo, afectando a la agresividad con la que la media suaviza los datos de precios. Para REMA, representa el coeficiente lambda que regula el comportamiento del suavizado. Para ALMA, determina el parámetro de desplazamiento que influye en dónde se centra la media dentro de la ventana de retrospectiva. Los valores suelen oscilar entre 0,5 y 1,0, con valores más altos que generalmente producen resultados más suaves.

ThirdParam (Predeterminado: 5) Este parámetro proporciona un control adicional para las medias móviles que requieren un tercer valor de entrada. Actualmente, afecta a los cálculos de los filtros ALMA y Laguerre. Para ALMA, ThirdParam establece el valor sigma, que controla la anchura de la distribución gaussiana utilizada en el cálculo. Para el filtro de Laguerre, determina el orden del filtro, decidiendo esencialmente cuántas etapas de filtrado se aplican a los datos de precios. Los órdenes más altos producen resultados más suaves, pero pueden introducir más retardo.

Aplicaciones comerciales

El indicador sirve a los operadores técnicos que se basan en el análisis de soportes y resistencias. Beneficia a los operadores de marcos temporales múltiples que necesitan un análisis consolidado, a los operadores de acción de precios que buscan niveles clave de mercado y a los operadores de swing que identifican puntos óptimos de entrada y salida.

Para las estrategias de entrada, busque el precio que se acerca a los niveles identificados con la confirmación Heikin Ashi. Entre cuando el precio reaccione a estos niveles con una gestión adecuada del riesgo. Para las salidas, tome beneficios en el siguiente nivel identificado en la dirección de su operación, o cuando el precio rompa el nivel de soporte.

Ventajas prácticas

La herramienta proporciona puntos de entrada y salida más claros, reduce el tiempo de análisis mediante la identificación automática de niveles y aumenta la confianza en la negociación. Mejora la gestión del riesgo al ofrecer oportunidades precisas de colocación de stop-loss y una mejor comprensión de la estructura del mercado en todos los plazos.

MTF Levels And Moving Averages transforma su análisis técnico proporcionando una identificación profesional de soportes y resistencias. El indicador funciona en los principales pares de divisas y marcos temporales, por lo que es adecuado para diversos estilos de negociación y condiciones de mercado.


Productos recomendados
Prism Breakout Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Prism Breaker Pro V2 – Multi-Symbol Portfolio Range Trading System Prism Breaker Pro V2 is a professional range breakout trading system featuring sophisticated portfolio management, multi-symbol support, and advanced risk controls. It is designed for traders seeking to capitalize on market range breakouts across multiple currency pairs simultaneously. Key Features Advanced Range Trading Strategies Simple Breakouts:   Clean price action breakout entries. Confirmed Breakouts:   Multi-filter valid
FREE
BoS CHoCH Indicator
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
El Asesor Experto para este indicador se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/115445 El indicador de Ruptura de Estructura (BoS) y Cambio de Carácter es una potente herramienta diseñada para identificar puntos de inflexión clave en los movimientos de los precios en los gráficos financieros. Mediante el análisis de la acción del precio, este indicador destaca los casos en los que el mercado pasa de una tendencia a una posible fase de inversión o consolidación. Utilizando
Smart FVG Levels Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicadores
Indicador Inteligente de Niveles FVG para MT5 Categoría Plataforma Nivel Tipo Marcos temporales Estilo de negociación mercado ICT Indicador SMC Meta Trader 5 Indicador de nivel Indicador de nivel Todos los plazos Scalpers Day Traders Swing Traders Position Traders Todo tipo de mercados Introducción El Indicador Inteligente de Niveles FVG para MT5 es una poderosa herramienta de trading diseñada para ayudarle a identificar los Fair Value Gaps (FVGs) automáticamente en sus gráficos. Tan
Geek Engine
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Geek Engine EA is a professional-grade automated trading system that combines multiple proven technical analysis strategies with sophisticated risk management and performance tracking capabilities. Designed for both novice and experienced traders seeking consistent, rule-based trading execution. KEY FEATURES Multi-Strategy Trading System - MA Crossover Strategy with multi-timeframe confirmation - RSI Momentum Strategy with divergence detection - MACD Signal Strategy with histogram analysis -
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si le gusta este producto, por favor, valórelo con 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador dibuja líneas verticales que marcan las principales sesiones de negociación de Forex (Asia, Londres, Nueva York) para un número configurable de días anteriores. Estas líneas "Silver Bullet" ayudan a los operadores a visualizar rápidamente las horas de inicio y fin de sesión en el gráfico. DíasParaMostrar: Cuántas líneas de sesión de días anteriores mostrar. Colores de sesión: Colores de
FREE
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Pronosticador de Precios Pro ¡Convierta los patrones del mercado en ganancias predecibles! Está cansado de adivinar dónde irá el mercado a continuación? Con Price Predictor Pro , operará con confianza detectando potentes patrones gráficos y recibiendo proyecciones de precios precisas, directamente en su gráfico MT5. Qué hace Price Predictor Pro: ️ Detecta patrones gráficos de alta probabilidad como Doble Techo, Doble Fondo, Cabeza y Hombros, Banderas, Banderines y más . ️ Proyecta instant
FREE
Trade Results By Magic Number
Abd Al Mouhemen Mo Haj Madoun
Indicadores
¿Utiliza Multi Epert Advisor? Usted necesita este indicador ... TradeResultsByMagic Visión General Este indicador crea un informe de operaciones detallado en una ventana separada, mostrando las métricas de rendimiento de las operaciones agrupadas por números mágicos a través de múltiples símbolos. Muestra varias métricas incluyendo recuentos de operaciones, tamaños de lote, precios, beneficios, tasas de ganancia y porcentajes de exposición. Características principales Seguimiento de múltiples n
Four MA on OBV
Danton Dos Santos Sardinha Junior
5 (1)
Indicadores
Four MA on OBV - ¡Su Guía Definitiva para el Éxito en el Trading! Desbloquee el verdadero potencial de sus operaciones con el indicador Four MA on OBV . Diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 5, este potente indicador combina cuatro medias móviles con el On-Balance Volume (OBV) para proporcionar señales precisas y fiables. Características Técnicas: Cuatro Medias Móviles: Integración de medias móviles simples, exponenciales, suavizadas y lineales para un monitoreo detallado de las
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indicadores
Este indicador es el indicador más común que usamos todos los días, incluidas nuestras estrategias más utilizadas, ICT y SMC, los límites de Stop Loss y los límites de liquidez que ocurren en las horas de apertura y cierre de los intercambios, así como el volumen de intercambios con Fibonacci y haciendo zoom in y out, y las acciones más comunes que desea ver, como seleccionar el movimiento de intercambio que desea ver y tirar de Fibonacci, son indicadores completamente automáticos que le permite
Highest High and Lowest Low indicator
Seti Gautama Adi Nugroho
Indicadores
Indicador de máximo más alto y mínimo más bajo (HH_LL) Descripción : El indicador HH_LL es una herramienta de negociación diseñada para ayudar a los operadores a identificar puntos clave del mercado trazando automáticamente líneas Higher High (HH) y Lower Low (LL) en múltiples marcos temporales. Este indicador permite a los operadores detectar fácilmente niveles significativos en el gráfico, lo que facilita la toma de decisiones de negociación más precisas. Características principales: Análisis
FREE
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador calcula y dibuja los puntos pivote y los niveles de soporte/resistencia para los marcos temporales diario y semanal: Nivel pivote (central) Niveles de soporte S1, S2, S3 Niveles de resistencia R1, R2, R3 Permite mostrar pivotes diarios, semanales o de ambos tipos , ofreciendo a los operadores referencias visuales de posibles zonas de soporte/resistencia. Modo pivote: Elija qu
FREE
Ict and Smc PriceAction toolkit
Bukola Omolola Adesina
Indicadores
PriceActionToolKit - Indicador profesional de TIC y conceptos de dinero inteligente Transforme sus operaciones con análisis de nivel institucional PriceActionToolKit es un indicador completo que lleva el poder de la metodología Inner Circle Trader (ICT) y Smart Money Concepts directamente a su plataforma MetaTrader 5. Esta solución "todo en uno" elimina las conjeturas de sus decisiones de negociación mediante la identificación automática de las estructuras clave del mercado que los operadores in
Session Momentum Dashboard
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Session Momentum Dashboard – Analítica de Trading Futurista Un panel profesional que analiza las sesiones de trading (Asia/Londres/Nueva York) con detección de Kill Zones, rupturas del rango asiático y puntuación de momentum en tiempo real. Session Momentum Dashboard Un panel todo-en-uno para traders ICT/Smart Money que siguen las sesiones del mercado y las Kill Zones. Funciones principales: Análisis de las 3 sesiones principales Asia, Londres y Nueva York con estado en tiempo real. Detección de
TrendFactor
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Trend Factor es un indicador que se basa en el cálculo de los valores de los precios para responder a preguntas sobre la dirección en la que está actuando la tendencia en el mercado en este momento y cuándo terminará esta tendencia. Al lanzar el indicador Trend Factor, el usuario verá dos líneas y barras de diferentes colores, que pueden cambiar de color a verde durante una tendencia alcista, a rojo durante una tendencia bajista o ser amarillas durante una incertidumbre. El operador utiliza e
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
Indicadores
El indicador "Bloque de rechazo" de MetaTrader 5 ofrece a los operadores una herramienta completa para identificar y visualizar patrones de velas de rechazo, comúnmente conocidos como bloques de rechazo. Estos patrones son fundamentales para discernir posibles retrocesos o continuaciones del mercado, por lo que son muy valiosos para los operadores que buscan mejorar su análisis. Características principales: Detección de Bloques de Rechazo: El indicador escanea diligentemente los datos de precios
FREE
RSI Signal Alert
Adam Zolei
Indicadores
Por qué el indicador de alerta RSI es esencial para sus herramientas de negociación En el vertiginoso mundo del trading, la información oportuna y precisa es crucial. El Indicador de Alerta RSI es una potente herramienta diseñada para ayudarle a adelantarse al mercado mediante alertas en tiempo real cuando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) alcanza niveles críticos. Tanto si es usted un operador principiante como un profesional experimentado, este indicador puede mejorar significativamente su
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Indicadores
Scalper Pro – Indicador avanzado para scalping de XAUUSD, EURUSD y JPY (M1/M5/M15) con picos de volumen + rupturas de estructura de mercado Opera más inteligente. Opera más rápido. Opera con Scalper Pro. Scalper Pro es un indicador de scalping para MetaTrader 5 de alto rendimiento , diseñado para traders profesionales que se especializan en scalping de XAUUSD, trading intradía de EURUSD y estrategias de ruptura en JPY . Optimizado para precisión en gráficos M1 y con confirmación de múltiples mar
FFXMV Forex Dashboard Indicator MT5
Opengates Success International
Indicadores
FULL FOREX MARKET VIEW Indicador de Panel MT5 Este es un indicador personalizado creado para la plataforma MT5 que ofrece a los traders una visión completa de lo que sucede en el mercado. Utiliza datos en tiempo real para analizar el mercado y mostrar toda la información necesaria para realizar operaciones exitosas. INSTALACIÓN: Antes de adjuntar este indicador a tu gráfico, ve al panel de Observación del Mercado en tu MT5 y OCULTA todos los pares de divisas que no necesites o no operes, dejando
Aussenstab Markttechnik
Alexander Josef Zeidler
Indicadores
Este indicador muestra barras externas ("Aussenstäbe") en el gráfico en forma de vela. Los colores de las velas pueden ajustarse individualmente. También son posibles diferentes colores para barras bajistas y alcistas. Además, el color de las mechas o contornos también es ajustable. Las barras externas son mencionadas, por ejemplo, por Michael Voigt en el libro "Das große Buch der Markttechnik". Todas las demás velas son barras internas.
StudentK Sync Chart
Chui Yu Lui
Indicadores
--- StudentK Sync Chart --- 1. Mover gráficos al mismo tiempo 2. Comprobación cruzada entre diferentes Símbolos y Plazos 3. Planifique sus propias estrategias de trading --- Contexto --- StudentK no se indica como un maestro o K Sir para persona con conocimientos que afirma para ganar todo el tiempo. (Pero muchos comerciantes deben saber el hecho de que rara vez es verdad, sobre todo en período fluctuado de tiempo) StudentK es un grupo de comerciantes con años de experiencia que quieren compa
Kiobi
Firas Al-qasimi
Indicadores
VISIÓN KIOBI KIOBI VISION es un indicador de análisis multifactorial diseñado para operadores profesionales que desean una visión clara y estructurada del mercado a lo largo de varias unidades temporales. Objetivo El indicador ofrece una tabla resumen única que combina varias herramientas técnicas (RSI, MACD, Estocástico, Vórtice, Momentum, PSAR, DMI, MFI, Fisher y tendencia general) para proporcionar señales fiables de compra y venta rápidas de interpretar. Principales características Análisis
Prism Phi
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicadores
Prisma Phi - Mapa de mercado Fibonacci multidimensional Prism Phi toma el eterno método Fibonacci y lo refracta a través de un moderno "prisma" analítico de múltiples capas, revelando ángulos de la estructura del mercado invisibles para las herramientas estándar. Anclado en la proporción áurea (Φ) y mejorado con algoritmos adaptativos, Prism Phi traza retrocesos, extensiones y zonas de confluencia con un nivel de claridad y profundidad que transforma la forma en que los operadores interpretan la
Chart patterns scanner MT5
Jan Flodin
4.33 (6)
Indicadores
Este indicador de marco de tiempo múltiple e indicador de símbolo múltiple identifica patrones dobles superior / inferior, cabeza y hombro, banderín / triángulo y bandera. También es posible configurar alertas solo cuando se ha producido una ruptura del escote / triángulo / asta de bandera (ruptura del escote = señal confirmada para arriba / abajo y cabeza y hombros).       El indicador también se puede utilizar en modo de gráfico único. Lea más sobre esta opción en el producto   blog . Combinad
VWAP Signal
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Indicadores
Gratis hasta el 1 de enero de 2026 VWAR 2.2 (Volume Weighted Average Roadmap) es un indicador avanzado de MT5 de nivel institucional que le ofrece el análisis VWAP (Volume Weighted Average Price) más potente en múltiples marcos temporales, además de señales de operación filtradas mediante sólidas confirmaciones de tendencia e impulso. Características principales: Líneas VWAP Multi-Tiempo: Traza niveles VWAP diarios, semanales y mensuales para una visión instantánea de la estructura del mercad
FREE
Symbol Changer Indicator
Oladimeji Ogunseye
Indicadores
Symbol Changer Indicator Este es un indicador simple pero intuitivo. El indicador proporciona una fácil navegación a través de varios símbolos y a través de diferentes marcos de tiempo, todo en un gráfico. Los botones se muestran en el gráfico principal. Es flexible y fácil de usar con una rápida velocidad de respuesta. CARACTERÍSTICAS Utilizar pares personalizados : Si se establece en true, carga todos los símbolos disponibles en el Market Watch. No significa que carga los pares sele
Go Ferramentas
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Este producto es un conjunto de herramientas que ayudan al trader a tomar decisiones, aportando información de diferentes categorías que se complementan entre sí: tendencia, soporte/resistencia y patrones de velas. También dispone de un panel con información sobre el balance. La tendencia tiene dos cálculos diferentes y se muestra como velas de colores. La estrategia 1 es más larga y tiene 3 estados diferentes: tendencia alcista, bajista y neutral. La estrategia 2 tiene una respuesta más rápida
GGP Chandelier Exit Alert MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
Indicadores
El indicador GGP Chandelier Exit Alert MT5 es un indicador basado en la volatilidad que identifica puntos de salida de stop loss para posiciones de trading largas y cortas. Chandelier Exit se basa en el indicador Average True Range (ATR). Está diseñado para mantener a los operadores en la tendencia hasta que se produzca un cambio de tendencia definido. Los operadores utilizan CE para maximizar sus beneficios en una operación y tomar decisiones de salida de stop loss. Se basa en el principio de q
VWAP session
Kettani abdouessalam
Indicadores
Indicador VWAP (Volume Weighted Average Price) con bandas ±1σ y ±2σ calculadas a partir del volumen real negociado. Las horas de inicio y fin de la sesión son totalmente configurables, así como los niveles de desviación estándar y el número de bandas mostradas. Muestra el precio medio ponderado por volumen del día y ayuda a los operadores a identificar con precisión zonas de valor, precios extremos y oportunidades de negociación intradía.
FREE
CrossMaster PRO
Abderrahmane Benali
Indicadores
CrossMaster PRO - Donde se revelan las tendencias CrossMaster PRO es un indicador de precisión diseñado para identificar los momentos críticos en los que la dirección del mercado comienza a cambiar. Mediante el seguimiento de la interacción entre dos medias móviles, proporciona señales claras exactamente cuando el momento es más importante. Diseñado para los operadores que valoran la claridad sobre el ruido, esta herramienta transforma simples cruces en información procesable, con el apoyo de a
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El Indicador de Presión Compradores-Vendedores muestra el sentimiento del mercado en múltiples marcos temporales desde M1 hasta D1. Calcula porcentajes de presión de compra y venta utilizando análisis de momentum de medias móviles durante un período configurable. El panel visual muestra barras de progreso con fuerza compradora en verde azulado y dominio vendedor en rojo, junto con valores porcentuales cuando son significativos. Cada marco temporal incluye medición de fuerza de tendencia ADX con
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El indicador High Low Cloud Trend es una herramienta de análisis técnico basada en canales que identifica la dirección de la tendencia y oportunidades de reversión a la media a través de límites de precio adaptativos. El sistema opera calculando el máximo más alto y el mínimo más bajo durante un período de retrospección especificado, creando límites de canal externos que definen el rango de precio general. Un canal interno secundario utiliza un período más corto (un cuarto del período de retrosp
Magic Trend Candle
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Magic Trend Candle - Un sofisticado sistema de confirmación de tendencias que combina bandas de volatilidad SuperTrend con filtros de impulso RSI y tendencia MACD para identificar oportunidades comerciales de alta probabilidad. El indicador recolorea velas basándose en triple confirmación - las velas verdes aparecen cuando SuperTrend es alcista Y RSI está por encima de 50 Y MACD es positivo, mientras que las velas rojas requieren las tres confirmaciones bajistas simultáneamente. Lógica de Señale
FREE
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Oscilador Elliott - Una herramienta de análisis de momento que detecta reversiones de tendencia a través de patrones de convergencia de medias móviles. El indicador muestra histogramas azules para momento alcista e histogramas rojos para condiciones bajistas, mientras dibuja automáticamente líneas de tendencia entre picos y valles significativos. Sistema de Alertas : Elija entre dos modos - Alertas de Barra Actual (alertsOnCurrent = true) se activan inmediatamente en barras en desarrollo pero pu
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El Solarwind No Repaint es un oscilador técnico que aplica la Transformación de Fisher a datos de precios normalizados, creando un indicador basado en histograma que identifica potenciales puntos de giro del mercado. Este indicador convierte los movimientos de precios en una distribución normal gaussiana, haciendo que los patrones cíclicos y los cambios de momentum sean más visibles para los traders. Cómo Funciona El indicador procesa los datos de precios a través de varios pasos computacionales
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller El indicador FNCD constituye una herramienta avanzada de análisis técnico que combina la transformación de Fisher con la normalización estadística de precios para crear un oscilador sofisticado. La base comienza con la normalización de puntuación Z, donde los datos de precios se estandarizan calculando cuántas desviaciones estándar se sitúa el precio actual desde su media móvil durante un período específico. Este proceso de
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller El indicador FNCD constituye una herramienta avanzada de análisis técnico que combina la transformación de Fisher con la normalización estadística de precios para crear un oscilador sofisticado. La base comienza con la normalización de puntuación Z, donde los datos de precios se estandarizan calculando cuántas desviaciones estándar se sitúa el precio actual desde su media móvil durante un período específico. Este proceso de
FREE
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller El Solarwind No Repaint es un oscilador técnico que aplica la Transformación de Fisher a datos de precios normalizados, creando un indicador basado en histograma que identifica potenciales puntos de giro del mercado. Este indicador convierte los movimientos de precios en una distribución normal gaussiana, haciendo que los patrones cíclicos y los cambios de momentum sean más visibles para los traders. Cómo Funciona El indicad
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El indicador MOON SNIPER es una herramienta de detección de rupturas que combina análisis de acción del precio con matemáticas de Distribución Gaussiana para identificar puntos de entrada de alta probabilidad en el trading de forex. Mecanismo Principal: El indicador calcula niveles de soporte y resistencia utilizando distribución estadística de precios en lugar de puntos pivot tradicionales. Aplica principios de Distribución Gaussiana para determinar dónde es más probable que el precio encuentre
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Tres sistemas de bandas RSI separados mostrados simultáneamente en su gráfico para un análisis integral del mercado. Cada sistema calcula niveles de soporte y resistencia basados en valores RSI con períodos y umbrales personalizables. El indicador proporciona señales de trading visuales a través de marcadores de flecha cuando el precio rompe a través de las bandas calculadas. Las señales largas aparecen cuando el precio se mueve por encima de la banda inferior después de estar por debajo de ella
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Ashod Scalper - Estrategia Oscillator of a Moving Average MACD Este indicador calcula el MACD a partir de valores del oscilador Oscillator of a Moving Average para identificar puntos de entrada precisos para scalping. El sistema detecta cambios de impulso cuando la media móvil exponencial rápida cruza la media móvil exponencial lenta, luego filtra estas señales mediante un suavizado secundario de línea de señal. Las flechas aparecen en el gráfico en el momento exacto del cruce, con flechas verde
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Velas es un completo indicador de visualización de gráficos para MetaTrader 5 que transforma la forma en que los operadores ven la acción del precio. En lugar de mostrar velas estándar, este indicador traza barras de precios utilizando más de 34 cálculos de medias móviles diferentes, junto con el tradicional gráfico Heiken Ashi y el renombrado gráfico Kagi. Este enfoque único proporciona a los operadores una visualización de precios suavizada que filtra el ruido del mercado al tiempo que mantien
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Kagi Avanzado con Adaptación ATR y Alertas Inteligentes Transforme su análisis de precios con este indicador Kagi profesional que filtra el ruido del mercado y destaca cambios genuinos de tendencia. Basado en métodos tradicionales japoneses de gráficos de los mercados de arroz de la década de 1870, esta herramienta se enfoca puramente en movimientos significativos de precios mientras ignora fluctuaciones basadas en el tiempo. Características Principales: Métodos Duales de Reversión Del
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El indicador Linear Regression Volume Profile combina el análisis de regresión lineal con el perfilado de distribución de volumen para crear una herramienta sofisticada de visualización de estructura de mercado. La base comienza con el cálculo de regresión lineal a través de un número especificado de barras históricas, computando tanto la pendiente (inclinación) como los valores de intersección con el eje Y que definen la trayectoria de la línea de tendencia a través de la acción del precio. Est
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Fair Value Gap Este indicador identifica desequilibrios de precio en tres velas donde el rango de la vela central no se superpone completamente con las velas adyacentes. Estos huecos revelan interrupciones temporales del flujo de órdenes causadas por presión súbita de compra o venta durante períodos volátiles. Filtro de Volumen El filtro de volumen asegura que los huecos aparezcan solo cuando están respaldados por actividad de trading significativa. Los huecos alcistas requieren direcc
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilidades
Descripción de la Herramienta Un asistente de trading completo que pone el control al alcance de tu mano. La herramienta optimiza la ejecución de órdenes y la gestión de posiciones mientras ofrece soporte inteligente a través de múltiples proveedores de IA. TRADE - Ejecuta posiciones largas y cortas con capacidades de cobertura. Configura niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) con precisión. Coloca órdenes pendientes y gestiona la configuración de volumen. La interfaz soporta modos MARKET
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario