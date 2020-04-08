LinearRegressionVolume Profile

El indicador Linear Regression Volume Profile combina el análisis de regresión lineal con el perfilado de distribución de volumen para crear una herramienta sofisticada de visualización de estructura de mercado. La base comienza con el cálculo de regresión lineal a través de un número especificado de barras históricas, computando tanto la pendiente (inclinación) como los valores de intersección con el eje Y que definen la trayectoria de la línea de tendencia a través de la acción del precio. Esta línea de regresión sirve como eje central alrededor del cual se analiza la distribución del volumen, adaptándose automáticamente a la dirección de tendencia predominante en lugar de permanecer horizontalmente estática. El indicador luego calcula un canal basado en ATR alrededor de esta línea de regresión, con el ancho del canal determinado por un ratio definido por el usuario multiplicado por un valor de Average True Range de 200 períodos, asegurando que los niveles del perfil se adapten proporcionalmente a la volatilidad actual del mercado. El análisis de distribución de volumen ocurre dividiendo este canal en múltiples niveles horizontales (por defecto 7 arriba y 7 debajo de la línea de regresión), donde cada nivel representa una zona de precio específica inclinada a lo largo del ángulo de regresión. Para cada barra histórica dentro del período de cálculo, el indicador examina qué niveles de precio fueron tocados por el rango alto-bajo de esa barra y acumula el volumen correspondiente en esos niveles. La distribución de volumen resultante se visualiza mediante barras horizontales codificadas por color que se extienden desde cada nivel, con colores que interpolan entre volumen mínimo (púrpura) y volumen máximo (amarillo) según el porcentaje de cada nivel del volumen total acumulado. Una flecha direccional aparece en la barra más antigua del período de cálculo, apuntando hacia arriba para pendientes de regresión positivas (tendencias bajistas en la lógica inversa del indicador) y hacia abajo para pendientes negativas (tendencias alcistas), proporcionando confirmación visual inmediata de la dirección de tendencia calculada. El perfil se recalcula automáticamente en cada nueva barra, manteniendo un análisis continuo de la acción de precio más reciente y la distribución de volumen dentro del canal de regresión. Cuando FirstBarToUse se establece por encima de cero, una línea vertical blanca punteada marca el punto de inicio del período de cálculo, delimitando claramente qué porción del gráfico se está analizando. Las etiquetas de porcentaje mostradas junto a cada nivel del perfil muestran qué proporción del volumen total se negoció en esa zona de precio específica, ayudando a los traders a identificar nodos de alto volumen que pueden actuar como áreas de soporte o resistencia. Esta combinación de niveles ajustados por regresión con perfilado de volumen crea una herramienta que revela dónde ocurrió actividad de trading significativa en relación con la estructura de tendencia predominante, en lugar de analizar el volumen contra niveles de precio horizontales fijos.

Parámetros:

  • FirstBarToUse: Desplazamiento desde la barra actual para comenzar los cálculos (0 comienza desde la barra más reciente)
  • CalculationLength: Número de barras históricas incluidas en el análisis de regresión y volumen (por defecto 101)
  • NumberOfLevels: Cantidad de niveles de perfil arriba y debajo de la línea de regresión (por defecto 7, creando 15 niveles totales)
  • ProfileWidth: Grosor visual de las barras del perfil de volumen en píxeles (por defecto 7)
  • ChannelSize: Multiplicador aplicado al ATR de 200 períodos para el cálculo del ancho del canal (por defecto 0.8)
  • ColorMaxVolume: Color asignado a los niveles con mayor concentración de volumen (por defecto amarillo 0xFFEB3B)
  • ColorMinVolume: Color asignado a los niveles con menor concentración de volumen (por defecto púrpura 0xC022DC)
  • LineStyle: Estilo visual para las líneas de nivel (por defecto punteado)
  • ShowArrow: Interruptor para mostrar la flecha de tendencia direccional (por defecto true)
  • UpTrendColor: Color para la indicación de flecha de tendencia alcista (por defecto lima)
  • DownTrendColor: Color para la indicación de flecha de tendencia bajista (por defecto rojo)
  • FontSizeArrows: Tamaño del símbolo de flecha direccional en puntos (por defecto 20)


