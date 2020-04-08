MT5 Candles

Velas es un completo indicador de visualización de gráficos para MetaTrader 5 que transforma la forma en que los operadores ven la acción del precio. En lugar de mostrar velas estándar, este indicador traza barras de precios utilizando más de 34 cálculos de medias móviles diferentes, junto con el tradicional gráfico Heiken Ashi y el renombrado gráfico Kagi. Este enfoque único proporciona a los operadores una visualización de precios suavizada que filtra el ruido del mercado al tiempo que mantiene la información crítica de la tendencia.

La diferencia de las velas

Los gráficos de velas tradicionales muestran los movimientos brutos de los precios, que a menudo incluyen un ruido significativo que puede dificultar la identificación de la tendencia. Las velas solucionan este problema reconstruyendo los valores de apertura, máximo, mínimo y cierre de cada barra mediante cálculos de medias móviles. Este efecto suavizante ayuda a los operadores a centrarse en la tendencia subyacente en lugar de en las fluctuaciones menores de los precios.

Explicación de los tres parámetros de entrada

El indicador funciona con tres parámetros principales que controlan el comportamiento de las medias móviles:

MovingAveragePeriod (Predeterminado: 21) Este parámetro determina el período de retroceso para calcular las medias móviles. Un periodo de 21 significa que el indicador considera las 21 barras anteriores cuando calcula cada valor de media móvil. Los periodos más cortos (como 10-14) crean gráficos más sensibles que reaccionan rápidamente a los cambios de precios, mientras que los periodos más largos (30-50) producen gráficos más suaves que enfatizan las tendencias a largo plazo. Los operadores pueden ajustar este valor en función de su marco temporal de negociación y de los requisitos de su estrategia.

SecondParam (Predeterminado: 1.0) Varios tipos de medias móviles requieren parámetros matemáticos adicionales para afinar sus cálculos. El SecondParam sirve a este propósito para algoritmos específicos incluyendo T3, T3_basic, REMA (Regularized EMA), JSmooth (Jurik Smoothing), y ALMA (Arnaud Legoux Moving Average). Para las variantes T3, este valor controla el factor de volumen en el cálculo, afectando a la agresividad con la que la media suaviza los datos de precios. Para REMA, representa el coeficiente lambda que regula el comportamiento del suavizado. Para ALMA, determina el parámetro de desplazamiento que influye en dónde se centra la media dentro de la ventana de retrospectiva. Los valores suelen oscilar entre 0,5 y 1,0, y los valores más altos suelen producir resultados más suaves.

ThirdParam (Predeterminado: 5) Este parámetro proporciona un control adicional para las medias móviles que requieren un tercer valor de entrada. Actualmente, afecta a los cálculos de los filtros ALMA y Laguerre. Para ALMA, ThirdParam establece el valor sigma, que controla la anchura de la distribución gaussiana utilizada en el cálculo. Para el filtro de Laguerre, determina el orden del filtro, decidiendo esencialmente cuántas etapas de filtrado se aplican a los datos de precios. Los órdenes más altos producen resultados más suaves pero pueden introducir más retardo.

Tipos de medias móviles disponibles

El indicador incluye una amplia selección de 34 algoritmos de medias móviles, cada uno de los cuales ofrece características distintas:

Medias básicas: La media móvil simple (SMA), la media móvil exponencial (EMA), la media móvil suavizada (SMMA), la media móvil lineal ponderada (LWMA) y la media móvil de Wilder proporcionan opciones de suavizado básicas con las que la mayoría de los operadores están familiarizados.

Suavizado avanzado: La Media Móvil de Casco (HMA), la EMA de Retraso Cero, la Media Móvil Exponencial Doble (DEMA), la Media Móvil Exponencial Triple (TEMA), la EMA Suavizada Doble y la EMA Suavizada Triple ofrecen un retardo reducido a la vez que mantienen una acción suave de los precios.

Basadas en el volumen: La media móvil ponderada por volumen (VWMA), la media móvil ponderada por volumen elástico (eVWMA) y la media móvil exponencial ponderada por volumen (VEMA) incorporan datos de volumen en sus cálculos, dando más peso a los periodos con mayor actividad de negociación.

Filtros especializados: T3, T3_basic, JSmooth (Jurik Smoother), filtro Laguerre, filtros Butterworth (BF2P y BF3P), SuperSmoother y Decycler proporcionan sofisticadas técnicas de filtrado desarrolladas para fines específicos de análisis de mercado.

Basado en la regresión: Least Square Moving Average (LSMA), Integral of Linear Regression Slope (ILRS) e IE/2 (combinación de LSMA e ILRS) utilizan las matemáticas de regresión lineal para proyectar la dirección de la tendencia.

Geométricos y estadísticos: la media móvil ponderada sinusoidal, la media móvil triangular (TriMA), la TriMA generalizada, la mediana móvil, la media geométrica y el ALMA emplean enfoques matemáticos únicos para promediar precios.

Métodos adaptativos: Regularized EMA (REMA), Instantaneous Trendline (ITrend) y Exponential Weighted Moving Average (EWMA) ajustan su comportamiento en función de las condiciones del mercado.

Integración Heiken Ashi

Además de los gráficos de medias móviles, Candles incluye el popular método de gráficos Heiken Ashi. Las barras Heiken Ashi se calculan utilizando valores de precios promediados, lo que suaviza los gráficos de velas estándar y facilita la identificación de tendencias. La técnica utiliza fórmulas modificadas para los valores de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre que incorporan datos de barras anteriores. Esto crea una representación visual en la que los mercados en tendencia muestran barras consecutivas del mismo color, haciendo más evidentes los patrones de continuación e inversión de tendencia.

Implementación del gráfico Kagi

El gráfico Kagi es una técnica gráfica japonesa que se centra en el movimiento del precio independientemente del tiempo. A diferencia de los gráficos basados en el tiempo, donde cada barra representa un período de tiempo fijo, los gráficos Kagi sólo crean nuevas líneas cuando el precio se mueve en una cantidad predeterminada (el parámetro Delta).

La implementación de Kagi en este indicador utiliza la entrada Delta para establecer el umbral de inversión. Cuando el precio se mueve más allá de este umbral en la dirección opuesta, el gráfico dibuja un nuevo segmento de línea y potencialmente cambia de color para indicar la dirección de la tendencia. Las líneas gruesas (o colores específicos) representan movimientos al alza, mientras que las líneas finas (o colores diferentes) muestran movimientos a la baja. Estos cambios de grosor o color se producen cuando el precio atraviesa máximos o mínimos significativos anteriores, lo que indica posibles cambios de tendencia.

El parámetro MaxBars de la sección Kagi limita el número de barras hacia atrás que calculará el indicador, lo que ayuda a gestionar los recursos informáticos en plazos más largos o cuando se utilizan grandes conjuntos de datos históricos.

Aplicaciones prácticas

Los operadores pueden utilizar las Velas de múltiples maneras dependiendo de su estrategia:

Identificación de tendencias: Los gráficos de medias móviles suavizan de forma natural la acción del precio, haciendo más clara la dirección de la tendencia. Cuanto más suave sea el tipo de media seleccionada, más fácil será identificar la tendencia principal sin la distracción de pequeños retrocesos.

Soportes y resistencias: Los valores máximos y mínimos reconstruidos de las medias móviles pueden servir como niveles de soporte y resistencia, ya que representan extremos promediados en lugar de picos de precios individuales.

Señales de entrada y salida: Los cambios de color en el gráfico indican cuándo el Cierre basado en la media móvil cruza por encima o por debajo de la Apertura, lo que sugiere cambios de impulso que podrían señalar oportunidades de entrada o salida.

Análisis multitemporal: Al aplicar diferentes periodos o tipos de medias móviles, los operadores pueden observar cómo se comporta el precio en varios niveles de suavizado, de forma similar al análisis simultáneo de múltiples marcos temporales.

Reducción del ruido: En mercados volátiles o agitados, las barras suavizadas ayudan a filtrar las señales falsas que podrían aparecer en los gráficos estándar.

Sistema de codificación por colores

El indicador utiliza un sistema de dos colores para representar la dirección del mercado. Las barras alcistas (en las que el cierre de la media móvil está por encima de la apertura) se muestran en un color (por defecto: azul), mientras que las barras bajistas se muestran en otro (por defecto: rojo). Esta distinción visual hace que sea inmediatamente obvio si la acción del precio suavizado se está moviendo hacia arriba o hacia abajo, lo que permite un análisis gráfico rápido.

Sistema de alertas

Candles incluye un sistema de alertas integrado que notifica a los operadores cuando se producen cambios de tendencia en función del tipo de gráfico de medias móviles seleccionado. El indicador monitoriza los cambios de color en las barras y puede activar alertas a través de múltiples canales:

  • Alertas emergentes estándar de MetaTrader
  • Notificaciones push para móviles
  • Notificaciones por correo electrónico

Los operadores pueden configurar qué métodos de alerta utilizar y establecer parámetros para el tiempo de alerta, incluyendo si se debe alertar en la barra actual o esperar a la confirmación de la barra. Esta característica asegura que los operadores no pierdan oportunidades potenciales de negociación cuando están lejos de sus gráficos.

Consideraciones técnicas

El indicador procesa cada cálculo de media móvil para los cuatro componentes del precio (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre), asegurando que la relación entre estos valores permanece matemáticamente consistente. Esta atención al detalle preserva la integridad de los patrones gráficos y las técnicas de análisis técnico que se basan en la estructura de barras.

Para las medias móviles que requieren múltiples etapas de cálculo (como DEMA, TEMA o T3), el indicador mantiene buffers separados para los valores intermedios, asegurando un cálculo preciso incluso cuando se forman nuevas barras.

Conclusión

Las velas representan una poderosa herramienta para los operadores que buscan formas alternativas de visualizar la acción del precio. Al ofrecer más de 32 tipos de gráficos de medias móviles, Heiken Ashi y Kagi en un único indicador, proporciona flexibilidad para adaptarse a diversos estilos de negociación y condiciones de mercado. Tanto si prefiere la simplicidad de los gráficos SMA, la capacidad de respuesta de la media móvil de Hull, la integración del volumen de VWMA o la estructura independiente del tiempo de Kagi, este indicador ofrece una visualización de gráficos limpia y con filtro de ruido que puede mejorar su análisis técnico y sus decisiones de negociación.

Los tres parámetros ajustables dan a los operadores el control sobre la agresividad con la que el indicador suaviza los datos de precios, permitiendo la personalización para diferentes instrumentos, plazos y entornos de volatilidad. Las velas se adaptan a sus necesidades analíticas, desde el scalping en plazos más cortos hasta la negociación de posiciones en gráficos diarios.

Productos recomendados
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
El Santo Grial Indicador MotherBar : Su camino definitivo hacia ganancias consistentes en el trading El problema con todos los demás indicadores que ha probado Déjame adivinar - has gastado incontables horas y cientos (tal vez miles) de dólares en indicadores que prometen el mundo pero entregan resultados mediocres. Lo ha intentado: - Indicadores rezagados que le dicen lo que ya ha pasado - Sistemas sobre-optimizados que funcionan en backtests pero fallan en mercados reales - Configuraciones
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Indicadores
Este indicador utiliza un algoritmo de cálculo matemático . Este algoritmo calcula el resto entre el modelo actualizado y los valores reales y produce el posible progreso del gráfico en el gráfico. No es un super profeta en el comercio, pero es muy bueno para el comerciante al entrar en el mercado y para analizarlo antes de entrar. Aplicable para todas las monedas. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и реаль
SMT divergence indicator
Ehsan Ashoori
5 (3)
Indicadores
Este indicador de divergencia SMT (Smart Money Technique) identifica las discrepancias en el movimiento de los precios entre dos símbolos de negociación diferentes, ayudando a los operadores a detectar posibles retrocesos del mercado. Esta herramienta compara la acción de los precios de dos activos correlacionados, como dos pares de divisas o índices, para detectar divergencias cuando el precio de un activo se mueve en dirección opuesta al del otro. Por ejemplo, mientras que un símbolo puede est
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicadores
Sistema KasTon Trend: La Estrategia Completa 2 en 1 Identifique la tendencia, confirme la señal y opere con confianza. ¿Sufre de confusión al operar? ¿Le resulta difícil determinar la dirección del mercado? ¿Está cansado de perder dinero por señales falsas? KasTon Trend System es la solución integrada a todos estos problemas. No se trata sólo de un indicador, sino de una estrategia de trading completa basada en la sinergia de dos potentes indicadores creados a medida. Nuestro principal objetiv
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Antique Trend es una solución revolucionaria para el comercio y filtrado de tendencias, ¡con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta! El indicador Antique Trend es bueno para cualquier trader, adecuado para cualquier trader tanto para Forex como para opciones binarias. No hay necesidad de configurar nada, todo ha sido perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante los pisos y las tendencias.
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Capacidad de predecir la probabilidad de un cambio de tendenc
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicadores
Indicador para determinar plano y tendencia. Si el precio está por debajo de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de venta. Al comprar esta versión del indicador, la versión MT4 para una cuenta real y una demo, ¡como regalo (para recibir, escríbame un mensaje privado)! Si el precio está por encima de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de compra. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Si el
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicadores
El indicador genera señales tempranas basándose en los datos de lectura del ADX combinados con elementos de patrones de precios. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales. El indicador no redibuja sus señales. Usted ve las mismas cosas en la historia y en tiempo real. Para una mejor percepción visual las señales se muestran como flechas (para no sobrecargar el gráfico). Características Los mejores resultados se obtienen cuando el indicador trabaja en dos marcos temporales. Por ejemplo:
Mario Order Blocks
Sandeep Kumar Tiwary
Indicadores
Visión general del indicador de bloques de órdenes de Mario El Indicador Profesional de Bloque de Órdenes es una herramienta avanzada de análisis técnico que identifica y muestra automáticamente bloques de órdenes institucionales en su gráfico. Basado en conceptos de dinero inteligente, este indicador ayuda a los operadores a identificar zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad donde los operadores institucionales han colocado órdenes significativas. Características principalesDetecci
Reversal Pattern AI MT5
Stanislav Konin
5 (1)
Indicadores
Reversal Pattern AI - un avance absoluto en el mundo del desarrollo de indicadores, que combina algoritmos de inteligencia artificial, análisis de mercado multinivel y métodos clásicos de análisis técnico. No sólo detecta patrones de inversión, sino que también evalúa las ineficiencias del mercado, generando señales de trading muy precisas. Gracias a un modelo híbrido que utiliza el análisis de la acción del precio, Volúmenes, Volatilidad, VWAP, y Volumen AVG %, el indicador se adapta fácilmente
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indicadores
Con Renko Plus puede utilizar las características de la funcionalidad del indicador, sólo tiene que añadirlo al gráfico de Metatrader5. El gráfico Renko es un tipo de gráfico, desarrollado por los japoneses, que se construye utilizando el movimiento de los precios en lugar de precios estandarizados e intervalos de tiempo como la mayoría de los gráficos. Se cree que debe su nombre a la palabra japonesa para ladrillos, "renga", ya que el gráfico parece una serie de ladrillos. Se crea un nuevo l
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Smooth Patterns
Roman Vashchilin
Indicadores
Operar con patrones en Forex se considera el nivel más alto de trading, ya que normalmente requiere años de dominio de varios patrones (formas y combinaciones de velas) y las formas en que afectan al precio. Los patrones son diferentes combinaciones de velas japonesas en un gráfico, formas del análisis técnico clásico, así como cualquier regularidad del comportamiento del mercado que se repite muchas veces en las mismas condiciones. Una vez que los patrones aparecen en un gráfico, el precio comi
ATR HeikenAshi by Gerega
Illia Hereha
Indicadores
El Indicador ATR Basado en Heiken Ashi es una herramienta de análisis de volatilidad única que combina el Rango Verdadero Promedio (ATR) con los cálculos de velas Heiken Ashi para proporcionar una medida más estable y confiable de la volatilidad del mercado. A diferencia del ATR tradicional, que usa velas estándar, este indicador aplica la fórmula de Heiken Ashi para filtrar el ruido del mercado y ofrecer señales de volatilidad más precisas. Características principales: • Cálculo de ATR basado
FREE
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicadores
Este indicador de operaciones no se repinta, no se redibuja y no se retrasa, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para operaciones manuales como automatizadas. Es un sistema basado en la acción del precio que aprovecha la fuerza del precio y el impulso para dar a los operadores una ventaja real en el mercado. Con técnicas avanzadas de filtrado para eliminar el ruido y las señales falsas, mejora la precisión y el potencial de las operaciones. Combinando múltiples capas de sofisticados
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds añade un algoritmo de promediación adaptativo de Laguerre y alertas al popular indicador SuperTrend. Como su nombre indica, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) es un indicador de tendencia que funciona mejor en mercados de tendencia (no agitados). El SuperTrend es un indicador muy popular para operaciones intradía y diarias, y puede utilizarse en cualquier marco temporal. Incorporarle la ecuación de Laguerre puede facilitar una detección de tendencias más sólida y filtros
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Indicadores
Descripción Universal Trendline Breakout Strategy es un indicador avanzado de MetaTrader 5 diseñado para detectar y operar rupturas de líneas de tendencia con precisión. Identifica automáticamente niveles dinámicos de soporte y resistencia mediante análisis de pivotes y dibuja líneas de tendencia en tiempo real. Características clave Detección automática de líneas de tendencia mediante pivotes Alertas de ruptura de soporte y resistencia Colores, ancho, número máximo de líneas y extensión totalme
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Indicador ADX de dirección de tendencia Trend Direction ADX es parte de una serie de indicadores utilizados para caracterizar las condiciones del mercado. Casi cualquier estrategia sólo funciona bajo ciertas condiciones de mercado. Por lo tanto, es importante ser capaz de caracterizar las condiciones del mercado en cualquier momento: dirección de la tendencia, fuerza de la tendencia, volatilidad, etc. Trend Direction ADX es un indicador que se utiliza para caracterizar la dirección de la ten
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
Se trata de una versión avanzada del popular Hull Moving Average (HMA) para varios marcos temporales. Características Dos líneas del indicador Hull de diferentes marcos temporales en el mismo gráfico. La línea HMA del marco temporal superior define la tendencia, y la línea HMA del marco temporal actual define los movimientos de precios a corto plazo. Un panel gráfico con los datos del indicador HMA de todos los plazos al mismo tiempo . Si la HMA cambia de dirección en cualquier marco temporal, e
Renko Brick Pro
Timothy Chuma Ifiora
Indicadores
Renko Brick Pro - Indicador Renko avanzado para MT5 Ladrillos Renko profesionales con dimensionamiento ATR inteligente y buffers de integración EA listos para usar. Los gráficos Renko eliminan el ruido del mercado creando ladrillos sólo cuando el precio se mueve una cantidad específica. A diferencia de los gráficos de precios tradicionales, cada ladrillo representa el mismo movimiento de precios, dándole una identificación de tendencia más limpia y mejores puntos de entrada. Este indicador lleva
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicadores
Trend Trading es un indicador diseñado para sacar el máximo provecho posible de las tendencias que tienen lugar en el mercado, mediante el cronometraje de retrocesos y rupturas. Encuentra oportunidades comerciales al analizar qué está haciendo el precio durante las tendencias establecidas. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Opere en los mercados financieros con confianza y eficiencia Aproveche las tendencias establecidas sin ser
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
Un indicador del patrón #31 ("Long Island") de Encyclopedia of Chart Patterns por Thomas N. Bulkowski. El segundo gap es en dirección opuesta. Parámetros: Alertas - mostrar alerta cuando aparece una flecha Push - envía una notificación push cuando aparece una flecha (requiere configuración en el terminal) GapSize - tamaño mínimo del hueco en puntos ArrowType - un símbolo de 1 a 17 ArrowVShift - desplazamiento vertical de las flechas en puntos ShowLevels - mostrar niveles ColUp - color de una lí
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El Indicador de Presión Compradores-Vendedores muestra el sentimiento del mercado en múltiples marcos temporales desde M1 hasta D1. Calcula porcentajes de presión de compra y venta utilizando análisis de momentum de medias móviles durante un período configurable. El panel visual muestra barras de progreso con fuerza compradora en verde azulado y dominio vendedor en rojo, junto con valores porcentuales cuando son significativos. Cada marco temporal incluye medición de fuerza de tendencia ADX con
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El indicador High Low Cloud Trend es una herramienta de análisis técnico basada en canales que identifica la dirección de la tendencia y oportunidades de reversión a la media a través de límites de precio adaptativos. El sistema opera calculando el máximo más alto y el mínimo más bajo durante un período de retrospección especificado, creando límites de canal externos que definen el rango de precio general. Un canal interno secundario utiliza un período más corto (un cuarto del período de retrosp
Magic Trend Candle
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Magic Trend Candle - Un sofisticado sistema de confirmación de tendencias que combina bandas de volatilidad SuperTrend con filtros de impulso RSI y tendencia MACD para identificar oportunidades comerciales de alta probabilidad. El indicador recolorea velas basándose en triple confirmación - las velas verdes aparecen cuando SuperTrend es alcista Y RSI está por encima de 50 Y MACD es positivo, mientras que las velas rojas requieren las tres confirmaciones bajistas simultáneamente. Lógica de Señale
FREE
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Oscilador Elliott - Una herramienta de análisis de momento que detecta reversiones de tendencia a través de patrones de convergencia de medias móviles. El indicador muestra histogramas azules para momento alcista e histogramas rojos para condiciones bajistas, mientras dibuja automáticamente líneas de tendencia entre picos y valles significativos. Sistema de Alertas : Elija entre dos modos - Alertas de Barra Actual (alertsOnCurrent = true) se activan inmediatamente en barras en desarrollo pero pu
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El Solarwind No Repaint es un oscilador técnico que aplica la Transformación de Fisher a datos de precios normalizados, creando un indicador basado en histograma que identifica potenciales puntos de giro del mercado. Este indicador convierte los movimientos de precios en una distribución normal gaussiana, haciendo que los patrones cíclicos y los cambios de momentum sean más visibles para los traders. Cómo Funciona El indicador procesa los datos de precios a través de varios pasos computacionales
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller El indicador FNCD constituye una herramienta avanzada de análisis técnico que combina la transformación de Fisher con la normalización estadística de precios para crear un oscilador sofisticado. La base comienza con la normalización de puntuación Z, donde los datos de precios se estandarizan calculando cuántas desviaciones estándar se sitúa el precio actual desde su media móvil durante un período específico. Este proceso de
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller El indicador FNCD constituye una herramienta avanzada de análisis técnico que combina la transformación de Fisher con la normalización estadística de precios para crear un oscilador sofisticado. La base comienza con la normalización de puntuación Z, donde los datos de precios se estandarizan calculando cuántas desviaciones estándar se sitúa el precio actual desde su media móvil durante un período específico. Este proceso de
FREE
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller El Solarwind No Repaint es un oscilador técnico que aplica la Transformación de Fisher a datos de precios normalizados, creando un indicador basado en histograma que identifica potenciales puntos de giro del mercado. Este indicador convierte los movimientos de precios en una distribución normal gaussiana, haciendo que los patrones cíclicos y los cambios de momentum sean más visibles para los traders. Cómo Funciona El indicad
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indicadores
MTF Levels And Moving Averages es un indicador profesional diseñado para identificar niveles clave de soporte y resistencia en múltiples marcos temporales. La herramienta ayuda a los operadores a localizar puntos de entrada y salida precisos analizando la estructura del mercado y los patrones de acción de los precios. Características principales El indicador proporciona análisis en múltiples marcos temporales que cubren simultáneamente los periodos H1, H4, D1 y W1. Identifica las zonas de oferta
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El indicador MOON SNIPER es una herramienta de detección de rupturas que combina análisis de acción del precio con matemáticas de Distribución Gaussiana para identificar puntos de entrada de alta probabilidad en el trading de forex. Mecanismo Principal: El indicador calcula niveles de soporte y resistencia utilizando distribución estadística de precios en lugar de puntos pivot tradicionales. Aplica principios de Distribución Gaussiana para determinar dónde es más probable que el precio encuentre
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Tres sistemas de bandas RSI separados mostrados simultáneamente en su gráfico para un análisis integral del mercado. Cada sistema calcula niveles de soporte y resistencia basados en valores RSI con períodos y umbrales personalizables. El indicador proporciona señales de trading visuales a través de marcadores de flecha cuando el precio rompe a través de las bandas calculadas. Las señales largas aparecen cuando el precio se mueve por encima de la banda inferior después de estar por debajo de ella
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Ashod Scalper - Estrategia Oscillator of a Moving Average MACD Este indicador calcula el MACD a partir de valores del oscilador Oscillator of a Moving Average para identificar puntos de entrada precisos para scalping. El sistema detecta cambios de impulso cuando la media móvil exponencial rápida cruza la media móvil exponencial lenta, luego filtra estas señales mediante un suavizado secundario de línea de señal. Las flechas aparecen en el gráfico en el momento exacto del cruce, con flechas verde
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Kagi Avanzado con Adaptación ATR y Alertas Inteligentes Transforme su análisis de precios con este indicador Kagi profesional que filtra el ruido del mercado y destaca cambios genuinos de tendencia. Basado en métodos tradicionales japoneses de gráficos de los mercados de arroz de la década de 1870, esta herramienta se enfoca puramente en movimientos significativos de precios mientras ignora fluctuaciones basadas en el tiempo. Características Principales: Métodos Duales de Reversión Del
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indicadores
El indicador Linear Regression Volume Profile combina el análisis de regresión lineal con el perfilado de distribución de volumen para crear una herramienta sofisticada de visualización de estructura de mercado. La base comienza con el cálculo de regresión lineal a través de un número especificado de barras históricas, computando tanto la pendiente (inclinación) como los valores de intersección con el eje Y que definen la trayectoria de la línea de tendencia a través de la acción del precio. Est
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indicadores
Indicador Fair Value Gap Este indicador identifica desequilibrios de precio en tres velas donde el rango de la vela central no se superpone completamente con las velas adyacentes. Estos huecos revelan interrupciones temporales del flujo de órdenes causadas por presión súbita de compra o venta durante períodos volátiles. Filtro de Volumen El filtro de volumen asegura que los huecos aparezcan solo cuando están respaldados por actividad de trading significativa. Los huecos alcistas requieren direcc
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilidades
Descripción de la Herramienta Un asistente de trading completo que pone el control al alcance de tu mano. La herramienta optimiza la ejecución de órdenes y la gestión de posiciones mientras ofrece soporte inteligente a través de múltiples proveedores de IA. TRADE - Ejecuta posiciones largas y cortas con capacidades de cobertura. Configura niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) con precisión. Coloca órdenes pendientes y gestiona la configuración de volumen. La interfaz soporta modos MARKET
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario