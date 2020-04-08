MT5 Candles

Velas es un completo indicador de visualización de gráficos para MetaTrader 5 que transforma la forma en que los operadores ven la acción del precio. En lugar de mostrar velas estándar, este indicador traza barras de precios utilizando más de 34 cálculos de medias móviles diferentes, junto con el tradicional gráfico Heiken Ashi y el renombrado gráfico Kagi. Este enfoque único proporciona a los operadores una visualización de precios suavizada que filtra el ruido del mercado al tiempo que mantiene la información crítica de la tendencia.

La diferencia de las velas

Los gráficos de velas tradicionales muestran los movimientos brutos de los precios, que a menudo incluyen un ruido significativo que puede dificultar la identificación de la tendencia. Las velas solucionan este problema reconstruyendo los valores de apertura, máximo, mínimo y cierre de cada barra mediante cálculos de medias móviles. Este efecto suavizante ayuda a los operadores a centrarse en la tendencia subyacente en lugar de en las fluctuaciones menores de los precios.

Explicación de los tres parámetros de entrada

El indicador funciona con tres parámetros principales que controlan el comportamiento de las medias móviles:

MovingAveragePeriod (Predeterminado: 21) Este parámetro determina el período de retroceso para calcular las medias móviles. Un periodo de 21 significa que el indicador considera las 21 barras anteriores cuando calcula cada valor de media móvil. Los periodos más cortos (como 10-14) crean gráficos más sensibles que reaccionan rápidamente a los cambios de precios, mientras que los periodos más largos (30-50) producen gráficos más suaves que enfatizan las tendencias a largo plazo. Los operadores pueden ajustar este valor en función de su marco temporal de negociación y de los requisitos de su estrategia.

SecondParam (Predeterminado: 1.0) Varios tipos de medias móviles requieren parámetros matemáticos adicionales para afinar sus cálculos. El SecondParam sirve a este propósito para algoritmos específicos incluyendo T3, T3_basic, REMA (Regularized EMA), JSmooth (Jurik Smoothing), y ALMA (Arnaud Legoux Moving Average). Para las variantes T3, este valor controla el factor de volumen en el cálculo, afectando a la agresividad con la que la media suaviza los datos de precios. Para REMA, representa el coeficiente lambda que regula el comportamiento del suavizado. Para ALMA, determina el parámetro de desplazamiento que influye en dónde se centra la media dentro de la ventana de retrospectiva. Los valores suelen oscilar entre 0,5 y 1,0, y los valores más altos suelen producir resultados más suaves.

ThirdParam (Predeterminado: 5) Este parámetro proporciona un control adicional para las medias móviles que requieren un tercer valor de entrada. Actualmente, afecta a los cálculos de los filtros ALMA y Laguerre. Para ALMA, ThirdParam establece el valor sigma, que controla la anchura de la distribución gaussiana utilizada en el cálculo. Para el filtro de Laguerre, determina el orden del filtro, decidiendo esencialmente cuántas etapas de filtrado se aplican a los datos de precios. Los órdenes más altos producen resultados más suaves pero pueden introducir más retardo.

Tipos de medias móviles disponibles

El indicador incluye una amplia selección de 34 algoritmos de medias móviles, cada uno de los cuales ofrece características distintas:

Medias básicas: La media móvil simple (SMA), la media móvil exponencial (EMA), la media móvil suavizada (SMMA), la media móvil lineal ponderada (LWMA) y la media móvil de Wilder proporcionan opciones de suavizado básicas con las que la mayoría de los operadores están familiarizados.

Suavizado avanzado: La Media Móvil de Casco (HMA), la EMA de Retraso Cero, la Media Móvil Exponencial Doble (DEMA), la Media Móvil Exponencial Triple (TEMA), la EMA Suavizada Doble y la EMA Suavizada Triple ofrecen un retardo reducido a la vez que mantienen una acción suave de los precios.

Basadas en el volumen: La media móvil ponderada por volumen (VWMA), la media móvil ponderada por volumen elástico (eVWMA) y la media móvil exponencial ponderada por volumen (VEMA) incorporan datos de volumen en sus cálculos, dando más peso a los periodos con mayor actividad de negociación.

Filtros especializados: T3, T3_basic, JSmooth (Jurik Smoother), filtro Laguerre, filtros Butterworth (BF2P y BF3P), SuperSmoother y Decycler proporcionan sofisticadas técnicas de filtrado desarrolladas para fines específicos de análisis de mercado.

Basado en la regresión: Least Square Moving Average (LSMA), Integral of Linear Regression Slope (ILRS) e IE/2 (combinación de LSMA e ILRS) utilizan las matemáticas de regresión lineal para proyectar la dirección de la tendencia.

Geométricos y estadísticos: la media móvil ponderada sinusoidal, la media móvil triangular (TriMA), la TriMA generalizada, la mediana móvil, la media geométrica y el ALMA emplean enfoques matemáticos únicos para promediar precios.

Métodos adaptativos: Regularized EMA (REMA), Instantaneous Trendline (ITrend) y Exponential Weighted Moving Average (EWMA) ajustan su comportamiento en función de las condiciones del mercado.

Integración Heiken Ashi

Además de los gráficos de medias móviles, Candles incluye el popular método de gráficos Heiken Ashi. Las barras Heiken Ashi se calculan utilizando valores de precios promediados, lo que suaviza los gráficos de velas estándar y facilita la identificación de tendencias. La técnica utiliza fórmulas modificadas para los valores de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre que incorporan datos de barras anteriores. Esto crea una representación visual en la que los mercados en tendencia muestran barras consecutivas del mismo color, haciendo más evidentes los patrones de continuación e inversión de tendencia.

Implementación del gráfico Kagi

El gráfico Kagi es una técnica gráfica japonesa que se centra en el movimiento del precio independientemente del tiempo. A diferencia de los gráficos basados en el tiempo, donde cada barra representa un período de tiempo fijo, los gráficos Kagi sólo crean nuevas líneas cuando el precio se mueve en una cantidad predeterminada (el parámetro Delta).

La implementación de Kagi en este indicador utiliza la entrada Delta para establecer el umbral de inversión. Cuando el precio se mueve más allá de este umbral en la dirección opuesta, el gráfico dibuja un nuevo segmento de línea y potencialmente cambia de color para indicar la dirección de la tendencia. Las líneas gruesas (o colores específicos) representan movimientos al alza, mientras que las líneas finas (o colores diferentes) muestran movimientos a la baja. Estos cambios de grosor o color se producen cuando el precio atraviesa máximos o mínimos significativos anteriores, lo que indica posibles cambios de tendencia.

El parámetro MaxBars de la sección Kagi limita el número de barras hacia atrás que calculará el indicador, lo que ayuda a gestionar los recursos informáticos en plazos más largos o cuando se utilizan grandes conjuntos de datos históricos.

Aplicaciones prácticas

Los operadores pueden utilizar las Velas de múltiples maneras dependiendo de su estrategia:

Identificación de tendencias: Los gráficos de medias móviles suavizan de forma natural la acción del precio, haciendo más clara la dirección de la tendencia. Cuanto más suave sea el tipo de media seleccionada, más fácil será identificar la tendencia principal sin la distracción de pequeños retrocesos.

Soportes y resistencias: Los valores máximos y mínimos reconstruidos de las medias móviles pueden servir como niveles de soporte y resistencia, ya que representan extremos promediados en lugar de picos de precios individuales.

Señales de entrada y salida: Los cambios de color en el gráfico indican cuándo el Cierre basado en la media móvil cruza por encima o por debajo de la Apertura, lo que sugiere cambios de impulso que podrían señalar oportunidades de entrada o salida.

Análisis multitemporal: Al aplicar diferentes periodos o tipos de medias móviles, los operadores pueden observar cómo se comporta el precio en varios niveles de suavizado, de forma similar al análisis simultáneo de múltiples marcos temporales.

Reducción del ruido: En mercados volátiles o agitados, las barras suavizadas ayudan a filtrar las señales falsas que podrían aparecer en los gráficos estándar.

Sistema de codificación por colores

El indicador utiliza un sistema de dos colores para representar la dirección del mercado. Las barras alcistas (en las que el cierre de la media móvil está por encima de la apertura) se muestran en un color (por defecto: azul), mientras que las barras bajistas se muestran en otro (por defecto: rojo). Esta distinción visual hace que sea inmediatamente obvio si la acción del precio suavizado se está moviendo hacia arriba o hacia abajo, lo que permite un análisis gráfico rápido.

Sistema de alertas

Candles incluye un sistema de alertas integrado que notifica a los operadores cuando se producen cambios de tendencia en función del tipo de gráfico de medias móviles seleccionado. El indicador monitoriza los cambios de color en las barras y puede activar alertas a través de múltiples canales:

Alertas emergentes estándar de MetaTrader

Notificaciones push para móviles

Notificaciones por correo electrónico

Los operadores pueden configurar qué métodos de alerta utilizar y establecer parámetros para el tiempo de alerta, incluyendo si se debe alertar en la barra actual o esperar a la confirmación de la barra. Esta característica asegura que los operadores no pierdan oportunidades potenciales de negociación cuando están lejos de sus gráficos.

Consideraciones técnicas

El indicador procesa cada cálculo de media móvil para los cuatro componentes del precio (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre), asegurando que la relación entre estos valores permanece matemáticamente consistente. Esta atención al detalle preserva la integridad de los patrones gráficos y las técnicas de análisis técnico que se basan en la estructura de barras.

Para las medias móviles que requieren múltiples etapas de cálculo (como DEMA, TEMA o T3), el indicador mantiene buffers separados para los valores intermedios, asegurando un cálculo preciso incluso cuando se forman nuevas barras.

Conclusión

Las velas representan una poderosa herramienta para los operadores que buscan formas alternativas de visualizar la acción del precio. Al ofrecer más de 32 tipos de gráficos de medias móviles, Heiken Ashi y Kagi en un único indicador, proporciona flexibilidad para adaptarse a diversos estilos de negociación y condiciones de mercado. Tanto si prefiere la simplicidad de los gráficos SMA, la capacidad de respuesta de la media móvil de Hull, la integración del volumen de VWMA o la estructura independiente del tiempo de Kagi, este indicador ofrece una visualización de gráficos limpia y con filtro de ruido que puede mejorar su análisis técnico y sus decisiones de negociación.

Los tres parámetros ajustables dan a los operadores el control sobre la agresividad con la que el indicador suaviza los datos de precios, permitiendo la personalización para diferentes instrumentos, plazos y entornos de volatilidad. Las velas se adaptan a sus necesidades analíticas, desde el scalping en plazos más cortos hasta la negociación de posiciones en gráficos diarios.