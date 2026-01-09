Market Exhaustion

El indicador de agotamiento del mercado mide la persistencia direccional en los movimientos de los precios para identificar dónde pierden impulso las tendencias. A diferencia de otros osciladores, este mide la dirección del movimiento del precio (arriba +1, abajo-1, plano=0) dentro del periodo seleccionado, ignorando completamente la magnitud de los cambios de precio. Basado en el periodo seleccionado, lecturas altas significan agotamiento potencial.
El cálculo ponderado enfatiza la dirección reciente del precio, haciéndolo menos propenso a fallar en movimientos rápidos del precio.

