🏆 Ventajas del sistema

Este es un sistema de trading profesional especialmente diseñado para trabajar con oro (XAUUSD). El sistema demuestra resultados estables debido a la protección multinivel y algoritmo adaptativo.

✅ Principales ventajas:

📈 Alta eficiencia

🛡️ Protección robusta

⚖️ Riesgo equilibrado

🔐 Control del riesgo multinivel

🎯 Especialización en oro: Optimizado para la volatilidad del XAUUSD

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EA

Safe Adaptive Trader PRO v6.0 es un sistema profesional de trading automatizado con protección adaptativa avanzada contra el drawdown. El Asesor Experto combina análisis de mercado multiparámetro, gestión inteligente del riesgo y algoritmos autoadaptativos para trabajar en diferentes condiciones de mercado.

Principales características:

Sistema adaptativo de protección contra pérdidas con calibración en función del tamaño del depósito

Sistema de gestión del riesgo multinivel

Detección inteligente de los regímenes de mercado

Sistema avanzado de recuperación tras una serie de pérdidas

Soporte para depósitos pequeños con microlotes

2. PARÁMETROS BÁSICOS

2.1 Parámetros básicos

Número Mágico - identificador único del Asesor Experto para sus órdenes

Riesgo Base - nivel base de riesgo por operación

Min Bars Between Trades - número mínimo de barras entre operaciones

Multiplicador ATR SL - multiplicador ATR para el cálculo del stop loss

TP to SL Ratio - relación entreel Take Profity elStop Loss.

3. GESTIÓN DE LOTES

3.1 Control del tamaño de la posición

Max Allowed Lot - Lote máximo permitido.

Use Fixed Lot - utilizar un lote fijo

Tamaño de lote fijo - tamaño de lotefijo

Cálculo de lote adaptable:

Cálculo orientado al riesgo basado en el saldo de la cuenta

Ajuste automático en caso de escasez de margen

Cálculo de microlotes de reserva para depósitos pequeños

4. PARÁMETROS DEL INDICADOR

4.1 Parámetros del indicador

Periodo RSI - Periodo RSI

ADX Period - Periodo ADX para determinar la fuerza de la tendencia

ATR Period - Periodo ATR para volatilidad

Fast MA Period - periodo de la media móvil rápida

Slow MA Period - periodo de la media móvil lenta

Periodo de análisis - periodo para el análisis

5. FILTROS DE SEÑAL

5.1 Filtro multifactor

Usar RSI - usar RSI para señales desobrecompra/sobreventa

Usar ADX - filtro para la fuerza de la tendencia

Usar MA - usar medias móviles

Min ADX Strength - fuerza de tendencia mínima

RSI Sobrecompra - nivel de sobrecompra

RSI Oversold - nivel de sobreventa

6. GESTIÓN DE RIESGOS

6.1 Protección multinivel

Max Daily Trades - número máximo de operaciones por día

Max Daily Loss - reducción máxima diaria

Max Total Loss - reducción total máxima (Hard Stop)

Usar Hard Stop - activación del HardStopcuando se alcanza MaxTotalLoss.

7. PROTECCIÓN ADAPTATIVA AVANZADA

7.1 Sistema de protección inteligente

Enable Adaptive Drawdown Protection - activación de la protección adaptativa

Tamaño del Depósito Base - tamaño del depósito base para la calibración

Factor de agresividad - Factor deagresividaddela protección

7.2 Parámetros de protección

Max Equity Drawdown - reducción máxima del capital

Umbral de recuperación - umbral de recuperación para reanudar las operaciones

Recovery Timeout Hours - tiempo máximo en modo de recuperación

7.3 Parámetros técnicos de recuperación

Recovery RSI Period - RSI para analizar las condiciones de recuperación

Recovery MA Period - MA para analizar la tendencia de recuperación

Min/Max RSI For Recovery - niveles RSI permitidos para la salida de recuperación

8. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS

8.1 Adaptación tras pérdidas

Max Consecutive Losses - número máximo de pérdidas consecutivas

Recovery Lot Multiplier - multiplicador de lotes después de una serie de pérdidas

Lógica de funcionamiento:

Disminución del volumen de la posición después de una serie de operaciones perdedoras

Restablecimiento gradual del tamaño de lote normal al volver a la rentabilidad.

9. TRAILING STOP

9.1 Trailing dinámico

Usar Trailing Stop - activación del trailing stop .

Trailing Start ATR - nivel de activación en ATR.

Trailing Step ATR - paso de trailing en ATR

Use MA Trailing - uso de MA para trailing stop

Trailing MA Period - periodo de trailing MA

10. FILTRO DE TIEMPO

10.1 Límites de tiempo

Use Time Filter - activación del filtro de tiempo

Trade Start/End Time - hora de inicio/fin de la sesión de negociación

11. FILTRO DE SESIONES

11.1 Sesiones Geográficas

Avoid Asian Session - evitar la sesión asiática

Trade European Open - operar en la apertura de la sesión europea

Trade American Open - opere en la apertura de la sesión americana

12. RIESGO DINÁMICO

12.1 Adaptación a la volatilidad

Utilizar Riesgo Dinámico - activación del cálculo del riesgo dinámico

Umbral de Volatilidad - umbral de volatilidad para la reducción del riesgo

Riesgo Mín/Máx - riesgo mínimo/máximo

Multiplicador de Volatilidad Alta/Baja - multiplicadoresde riesgo para volatilidad alta/baja.

13. PROTECCIÓN DEL DIFERENCIAL

13.1 Control de Diferencial

Use Spread Protection - activación de la protección extendida del spread

Max Spread Multiplier - desviación máxima del spread medio.

14. NIVELES MÍNIMOS DE STOP LOSS

14.1 Validación de Niveles Stop

Min Stop Distance Points - distancia mínima en puntos

Min Stop Distance ATR - distancia mínima en ATR

15. SEGURIDAD DE MÁRGENES

15.1 Seguridad de Márgenes

Buffer de Seguridad de Margen - buffer de seguridad de margen libre

Use Micro Lot Fallback - uso demicro lotes en caso de escasez de margen

16. MODO ADAPTATIVO PARA DEPÓSITOS PEQUEÑOS

16.1 Soporte para cuentas pequeñas

Enable Small Deposit Mode - activación del modo de depósitos pequeños

Small DepositThreshold - umbral de depósitos pequeños.

Características del modo:

Cálculo automático de microlotes

Reglas especiales de gestión de riesgos

Parámetros de protección adaptables

17. DETECCIÓN DEL MODO MERCADO

17.1 Detección de mercado

Usar Filtro de Régimen de Mercado - filtrado por régimen de mercado

Trend/Range ADXThreshold - umbrales ADX para tendencia/plano.

Modos definidos:

TREND - mercado tendencial

RANGE - mercado plano

MIXTO - modo mixto

18. FUNCIONES ADICIONALES

18.1 Supervisión de la ejecución

Monitor de Ejecución - seguimiento del deslizamiento y de la calidad de ejecución

Estadísticas de deslizamiento medio

Advertencias de alto deslizamiento

18.2 Validación de parámetros

Validación automática de parámetros correctos

Protección contra parámetros incoherentes

Mensajes de error detallados

18.3 Almacenamiento de datos en caché

Optimización del rendimiento mediante el almacenamiento en caché

Actualización automática de la caché

Reducción de la carga del sistema

18.4 Gestión de errores

Reintentos en caso de errores de red

Protección contra precios y niveles de stop no válidos

Registro detallado de todas las operaciones

19. SISTEMA DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN

19.1 Estadísticas detalladas

Registro de todas las operaciones con información completa

Estadísticas de rentabilidad y detracción

Seguimiento de las pérdidas y ganancias medias

Cálculo del factor de beneficio y otras métricas

19.2 Visualización del estado

Comentarios detallados sobre el gráfico

Estado de la protección contra detracciones

Información sobre las posiciones actuales

Parámetros de riesgo y volatilidad

20. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

20.1 Mecanismos de defensa

Hard Stop - cierre completo de todas las posiciones en caso de reducción crítica.

Modo de recuperación - parada temporal de la negociación en caso de reducción significativa.

Monitorización de la conexión - protección contra la pérdida de conexión.

VENTAJAS PARA LOS OPERADORES

Adaptabilidad - ajuste automático al tamaño del depósito y a las condiciones del mercado. Seguridad: sistema multinivel de protección del capital. Transparencia: registro y seguimiento completos de todas las transacciones. Flexibilidad - amplias posibilidades de personalización según las preferencias individuales Fiabilidad: funcionamiento estable en diversas condiciones de mercado