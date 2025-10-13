Safe Adaptive Trader PRO

🏆 Ventajas del sistema

Este es un sistema de trading profesional especialmente diseñado para trabajar con oro (XAUUSD). El sistema demuestra resultados estables debido a la protección multinivel y algoritmo adaptativo.

✅ Principales ventajas:

  • 📈 Alta eficiencia

  • 🛡️ Protección robusta

  • ⚖️ Riesgo equilibrado

  • 🔐 Control del riesgo multinivel

  • 🎯 Especialización en oro: Optimizado para la volatilidad del XAUUSD

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EA

Safe Adaptive Trader PRO v6.0 es un sistema profesional de trading automatizado con protección adaptativa avanzada contra el drawdown. El Asesor Experto combina análisis de mercado multiparámetro, gestión inteligente del riesgo y algoritmos autoadaptativos para trabajar en diferentes condiciones de mercado.

Principales características:

  • Sistema adaptativo de protección contra pérdidas con calibración en función del tamaño del depósito

  • Sistema de gestión del riesgo multinivel

  • Detección inteligente de los regímenes de mercado

  • Sistema avanzado de recuperación tras una serie de pérdidas

  • Soporte para depósitos pequeños con microlotes

2. PARÁMETROS BÁSICOS

2.1 Parámetros básicos

  • Número Mágico - identificador único del Asesor Experto para sus órdenes

  • Riesgo Base - nivel base de riesgo por operación

  • Min Bars Between Trades - número mínimo de barras entre operaciones

  • Multiplicador ATR SL - multiplicador ATR para el cálculo del stop loss

  • TP to SL Ratio - relación entreel Take Profity elStop Loss.

3. GESTIÓN DE LOTES

3.1 Control del tamaño de la posición

  • Max AllowedLot - Lote máximo permitido.

  • Use Fixed Lot - utilizarun lote fijo

  • Tamaño de lote fijo - tamaño de lotefijo

Cálculo de lote adaptable:

  • Cálculo orientado al riesgo basado en el saldo de la cuenta

  • Ajuste automático en caso de escasez de margen

  • Cálculo de microlotes de reserva para depósitos pequeños

4. PARÁMETROS DEL INDICADOR

4.1 Parámetros del indicador

  • Periodo RSI - Periodo RSI

  • ADX Period - Periodo ADX para determinar la fuerza de la tendencia

  • ATRPeriod - Periodo ATR para volatilidad

  • Fast MA Period - periodo de la media móvil rápida

  • Slow MA Period - periodo de la media móvil lenta

  • Periodo de análisis - periodo para el análisis

5. FILTROS DE SEÑAL

5.1 Filtro multifactor

  • Usar RSI - usarRSI para señales desobrecompra/sobreventa

  • Usar ADX - filtro para la fuerza de la tendencia

  • Usar MA - usar medias móviles

  • Min ADX Strength - fuerza de tendencia mínima

  • RSI Sobrecompra - nivel de sobrecompra

  • RSI Oversold - nivel de sobreventa

6. GESTIÓN DE RIESGOS

6.1 Protección multinivel

  • Max Daily Trades - número máximo de operaciones por día

  • Max Daily Loss - reducción máxima diaria

  • Max Total Loss - reduccióntotalmáxima (Hard Stop)

  • Usar Hard Stop - activación del HardStopcuando se alcanza MaxTotalLoss.

7. PROTECCIÓN ADAPTATIVA AVANZADA

7.1 Sistema de protección inteligente

  • Enable Adaptive Drawdown Protection - activación de la protección adaptativa

  • Tamaño del Depósito Base - tamaño del depósito base para la calibración

  • Factor de agresividad - Factor deagresividaddela protección

7.2 Parámetros de protección

  • MaxEquityDrawdown - reducción máxima del capital

  • Umbral de recuperación - umbral de recuperación para reanudar las operaciones

  • Recovery Timeout Hours - tiempo máximo en modo de recuperación

7.3 Parámetros técnicos de recuperación

  • Recovery RSI Period - RSI para analizar las condiciones de recuperación

  • Recovery MA Period - MA para analizar la tendencia de recuperación

  • Min/Max RSI For Recovery - niveles RSI permitidos para la salida de recuperación

8. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS

8.1 Adaptación tras pérdidas

  • MaxConsecutiveLosses - número máximo de pérdidas consecutivas

  • Recovery Lot Multiplier - multiplicador de lotes después de una serie de pérdidas

Lógica de funcionamiento:

  • Disminución del volumen de la posición después de una serie de operaciones perdedoras

  • Restablecimiento gradual del tamaño de lote normal al volver a la rentabilidad.

9. TRAILING STOP

9.1 Trailing dinámico

  • Usar Trailing Stop - activación del trailingstop.

  • Trailing Start ATR - nivel de activación en ATR.

  • Trailing Step ATR - paso de trailing en ATR

  • Use MATrailing - uso de MA para trailing stop

  • Trailing MA Period - periodo de trailing MA

10. FILTRO DE TIEMPO

10.1 Límites de tiempo

  • Use Time Filter - activación del filtro de tiempo

  • Trade Start/End Time - hora de inicio/fin de la sesión de negociación

11. FILTRO DE SESIONES

11.1 Sesiones Geográficas

  • Avoid Asian Session - evitar la sesión asiática

  • Trade European Open - operar en la apertura de la sesión europea

  • Trade American Open - opere en la apertura de la sesión americana

12. RIESGO DINÁMICO

12.1 Adaptación a la volatilidad

  • UtilizarRiesgo Dinámico - activación del cálculo del riesgo dinámico

  • Umbral deVolatilidad - umbral de volatilidad para la reducción del riesgo

  • Riesgo Mín/Máx - riesgo mínimo/máximo

  • Multiplicador de Volatilidad Alta/Baja - multiplicadoresde riesgo para volatilidad alta/baja.

13. PROTECCIÓN DEL DIFERENCIAL

13.1 Control de Diferencial

  • Use Spread Protection - activación de la protección extendida del spread

  • Max Spread Multiplier - desviación máxima del spread medio.

14. NIVELES MÍNIMOS DE STOP LOSS

14.1 Validación de Niveles Stop

  • Min Stop Distance Points - distancia mínima en puntos

  • Min Stop Distance ATR - distancia mínima en ATR

15. SEGURIDAD DE MÁRGENES

15.1 Seguridad de Márgenes

  • Bufferde Seguridad de Margen - buffer de seguridad de margen libre

  • Use Micro Lot Fallback - uso demicro lotes en caso de escasez de margen

16. MODO ADAPTATIVO PARA DEPÓSITOS PEQUEÑOS

16.1 Soporte para cuentas pequeñas

  • EnableSmall Deposit Mode - activación del modo de depósitos pequeños

  • Small DepositThreshold - umbral de depósitos pequeños.

Características del modo:

  • Cálculo automático de microlotes

  • Reglas especiales de gestión de riesgos

  • Parámetros de protección adaptables

17. DETECCIÓN DEL MODO MERCADO

17.1 Detección de mercado

  • UsarFiltro de Régimen de Mercado - filtrado por régimen de mercado

  • Trend/Range ADXThreshold - umbrales ADX para tendencia/plano.

Modos definidos:

  • TREND - mercado tendencial

  • RANGE - mercado plano

  • MIXTO - modo mixto

18. FUNCIONES ADICIONALES

18.1 Supervisión de la ejecución

  • Monitor deEjecución - seguimiento del deslizamiento y de la calidad de ejecución

  • Estadísticas de deslizamiento medio

  • Advertencias de alto deslizamiento

18.2 Validación de parámetros

  • Validación automática de parámetros correctos

  • Protección contra parámetros incoherentes

  • Mensajes de error detallados

18.3 Almacenamiento de datos en caché

  • Optimización del rendimiento mediante el almacenamiento en caché

  • Actualización automática de la caché

  • Reducción de la carga del sistema

18.4 Gestión de errores

  • Reintentos en caso de errores de red

  • Protección contra precios y niveles de stop no válidos

  • Registro detallado de todas las operaciones

19. SISTEMA DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN

19.1 Estadísticas detalladas

  • Registro de todas las operaciones con información completa

  • Estadísticas de rentabilidad y detracción

  • Seguimiento de las pérdidas y ganancias medias

  • Cálculo del factor de beneficio y otras métricas

19.2 Visualización del estado

  • Comentarios detallados sobre el gráfico

  • Estado de la protección contra detracciones

  • Información sobre las posiciones actuales

  • Parámetros de riesgo y volatilidad

20. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

20.1 Mecanismos de defensa

  • Hard Stop - cierre completo de todas las posiciones en caso de reducción crítica.

  • Modo de recuperación - parada temporal de la negociación en caso de reducción significativa.

  • Monitorización de la conexión - protección contra la pérdida de conexión.

VENTAJAS PARA LOS OPERADORES

  1. Adaptabilidad - ajuste automático al tamaño del depósito y a las condiciones del mercado.

  2. Seguridad: sistema multinivel de protección del capital.

  3. Transparencia: registro y seguimiento completos de todas las transacciones.

  4. Flexibilidad - amplias posibilidades de personalización según las preferencias individuales

  5. Fiabilidad: funcionamiento estable en diversas condiciones de mercado

El sistema está diseñado para operadores que valoran:el ahorro de capital , el enfoque sistemático y la gestión profesional del riesgo.


Advertencia: con este Asesor Experto no se hará rico mañana. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. (El asesor también puede incurrir en pérdidas).

Debe tener cuidado y utilizar un nivel de riesgo bajo. Ajuste los parámetros según sus necesidades y los resultados de las pruebas (demo y tester).

Recuerde que los reembolsos no son posibles después de descargar el Asesor Experto.

Otros productos de este autor
Event Horizon Trader
Vladimir Novikov
5 (3)
Asesores Expertos
Event Horizon Trader es un avanzado robot de trading automatizado construido sobre una innovadora arquitectura híbrida. Combina principios cuánticos, inteligencia artificial y un sistema de gestión de riesgos multinivel para la negociación adaptativa en los mercados financieros. El Asesor Experto está diseñado para trabajar en condiciones de mercado volátiles, ajustándose dinámicamente a periodos tendenciales, planos y de alta volatilidad. El Asesor Experto tiene una configuración de prueba para
FREE
Quantum Nexus EA V6
Vladimir Novikov
Asesores Expertos
**Quantum Nexus EA V6** **Asesor Experto multi-estratégico para MetaTrader 5 con gestión adaptativa del riesgo*. **Características principales:** 1. **4 estrategias en un algoritmo**: - **RSI + Estocástico + MA** (Sobrecompra / Sobreventa + Tendencia) - **RSI + Bandas de Bollinger + MA** (Volatilidad + tendencia) - RSI + EMA + MACD** (Tendencia a largo plazo + impulso) - **RSI + Volumen + CCI** (Volúmenes + Ciclos) - Cada estrategia funciona en su propio marco temporal (H1/D1). 2. **Gestión int
FREE
AlphaEvo
Vladimir Novikov
Asesores Expertos
4 estrategias independientes con combinaciones únicas de indicadores: Estrategia 1 : RSI + Estocástico + Media móvil Filtrado de sobrecompra/sobreventa del RSI Confirmación de inversión estocástica Detección de tendencia por MA Estrategia 2 : RSI + Bandas de Bollinger + MA Trading en Bandas de Bollinger Filtrado de tendencias por MA Confirmación de señales RSI Estrategia 3 : RSI + MA + MACD Combinación de señales de tendencia e impulso Sincronización de RSI y MACD Estrategia 4 : RSI + Volumen +
FREE
Vortex MultiStrategy Pro
Vladimir Novikov
Asesores Expertos
Puntos fuertes: 4 estrategias en un solo sistema RSI + Estocástico + MA ( tendencia + sobrecompra) RSI + Bandas de Bollinger + MA ( volatilidad + tendencia) RSI + MA + MACD ( convergencia de impulso) RSI + Volumen + CCI ( volúmenes + ciclos) → Diversificación de señales, reduciendo la dependencia de un único patrón. Gestión adaptativa del riesgo 3 modelos de riesgo : Fijo , Volatilidad-adaptativo , Fórmula de Kelly. Autocálculo de lotes con protección de margin call: Limitación del riesgo máx
FREE
Safe Adaptive Trader PRO Majors Edition
Vladimir Novikov
Asesores Expertos
Safe Adaptive Trader PRO v1.1 EDICIÓN MAYORES Se trata de un avanzado asesor de negociación multiindicador optimizado para trabajar con los principales pares de divisas. El sistema utiliza un conjunto de indicadores técnicos y métodos modernos de gestión de riesgos para tomar decisiones de negociación. Arquitectura del sistema 1. Conjunto de indicadores múltiples El Asesor Experto combina señales de 7 indicadores técnicos diferentes: Indicadores de tendencia: EMA (50 periodos) - media móvil rá
MultiStrategy GOLD
Vladimir Novikov
Asesores Expertos
MultiStrategy GOLD - Asesor experto inteligente para el comercio de oro. VENTAJAS 4 estrategias en una En lugar de una estrategia vulnerable - cuatro enfoques independientes que trabajan simultáneamente: Estrategia Swing - atrapa los retrocesos del mercado Estrategia fractal - realiza entradas precisas basadas en niveles Estrategia de tendencia - sigue la tendencia Estrategia de ruptura : capta los movimientos impulsivos ️ Protección del capital Cálculo automático de lotes - nunca arri
