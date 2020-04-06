🏆 MultiStrategy GOLD - Asesor experto inteligente para el comercio de oro.

✨ VENTAJAS

🎯 4 estrategias en una

En lugar de una estrategia vulnerable - cuatro enfoques independientes que trabajan simultáneamente:

Estrategia Swing - atrapalos retrocesos del mercado

Estrategia fractal - realiza entradas precisas basadas en niveles

Estrategia de tendencia - sigue la tendencia

Estrategia de ruptura: capta los movimientos impulsivos

🛡️ Protección del capital

Cálculo automático de lotes - nunca arriesgue más de un porcentaje establecido

Stop loss en cada operación - protege contra movimientos inesperados

Trailing stop : bloquea los beneficios cuando se produce un movimiento a su favor.

Protección contra caídas: detiene las operaciones cuando se alcanza el límite.

Filtrado inteligente

Filtro ADX - opera sólo en tendencias fuertes.

Filtro de diferencial - evita las comisiones elevadas

Filtros temporales - evita los periodos de alta volatilidad

Filtro de noticias - protege contra movimientos bruscos en las noticias

Automatización

Funciona 24/7 - sin necesidad de sentarse frente al monitor

Coloca las órdenes de forma independiente

Ajusta automáticamente los stop loss

Mantiene estadísticas en tiempo real

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

1. análisis del mercado

El Asesor Experto analiza el mercado del oro (XAUUSD) cada segundo utilizando cuatro estrategias independientes simultáneamente.

2. 2. Generación de señales

Cada estrategia busca sus propios patrones:

Estrategia 1 : Busca niveles de soporte/resistencia

Estrategia 2 : Identifica retrocesos fractales con confirmación del RSI

Estrategia 3 : Sigue la tendencia y espera los retrocesos

Estrategia 4: Busca rupturas de canales dinámicos

3. Filtrado de señales

Antes de abrir una operación, una señal pasa 7 comprobaciones:

Comprobación del diferencial (¿es demasiado alto?) Comprobación del ADX (¿existe una tendencia?) Comprobación temporal (¿no es un periodo de noticias?) Comprobación del límite (¿no se ha superado el límite diario?) Comprobación de reducción (¿no se ha alcanzado el nivel máximo?) Comprobación de capital (¿hay fondos suficientes?) Comprobación de riesgo (¿se corresponde la posición con los ajustes?)

4. abrir una posición

Si se superan todas las comprobaciones

El tamaño de la posición se calcula automáticamente

Se fijan el Stop Loss y el Take Profit.

Se abre una orden pendiente

La transacción va acompañada de un número mágico (para la identificación de la estrategia).

5. Gestión de operaciones

Después de abrir una posición:

Se controla el precio

Cuando se alcanza un determinado beneficio, el stop loss se desplaza al punto de equilibrio.

En caso de movimiento posterior, se activa un trailing stop.

Cuando se activa el take profit o el stop loss, se cierra la posición.

6. Estadísticas e informes

El Asesor Experto se muestra en el gráfico:

Número de operaciones por día

Ganancias/pérdidas

Reducción actual

Estado de cada estrategia

Calendario de trabajo

⚙️ AJUSTES CLAVE

📈 Ajustes para el oro (XAUUSD)

Lote mínimo - volumen mínimo de operaciones (0.01)

Lote máximo - volumen máximo de operaciones (1.00)

Spread Limit - spread máximo para operar (250 pips)

Multiplicador de volatilidad - adaptación para el oro (1.8)

🎮 Gestión del riesgo

texto Tipo de gestión del capital: - Porcentaje de riesgo - porcentaje de la cuenta por operación - Lote fijo - volumen constante - Porcentaje del depósito - porcentaje del saldo Riesgo máximo por operación - hasta el 5% Drawdown máximo - hasta el 25%.

⏰ F iltros temporales

Inicio de la operación - hora de inicio (GMT)

Fin de la operación - hora de fin de la operación (GMT)

Periodo de noticias - hora en la que se suspende la negociación.

Límite diario de órdenes - número máximo de operaciones por día (15).

🛡️ Mecanismos de protección

ATR para stop loss - tamaño de stop adaptable (2,2 x ATR)

TP/SL ratio - relación entre take profit y stop loss (1,8)

Breakeven - transferencia automática del stop cuando se alcanza el beneficio.

Trailingstop - stop-loss flotante para proteger los beneficios

📊 LO QUE VE UN OPERADOR

En el gráfico se muestra un panel de información:

================================ MultiStrategy GOLD v5.03 ================================ Órdenes diarias: 3/15 Beneficio hoy: $127.50 Tasa de ganancias: 67.5% Spread: 18.5 pips Reducción máxima: 8.2% ================================ Estrategia 1: HECHO Estrategia 2: ACTIVO Estrategia 3: HECHO Estrategia 4: ACTIVO ================================

🎯 ¿PARA QUIÉN ES ESTE EA?

✅ Para principiantes - automatización completa, sin necesidad de saber análisis técnico.

✅ Para traders experimentados - configuración flexible para cualquier estilo de trading

✅ Para inversores - gestión del capital a largo plazo

✅ Para personas ocupadas - funciona de forma independiente 24/7

💡 F ÁCIL INSTALACIÓN

Copia el archivo en la carpeta Experts Reinicie el terminal Arrastre el Asesor Experto al gráfico XAUUSD Ajuste los parámetros a su depósito Activar el comercio

MultiStrategy GOLD es una herramienta profesional para la negociación automatizada de oro que combina fiabilidad, seguridad y alta eficiencia. El Asesor Experto hace todo el trabajo duro por usted, permitiéndole centrarse en las decisiones estratégicas.

Depósito inicial - 1000 USD

Advertencia: con este Asesor Experto no se hará rico mañana. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. (El Asesor Experto también puede incurrir en pérdidas).

Debe tener cuidado y utilizar un nivel de riesgo bajo. Ajuste los parámetros según sus necesidades y los resultados de las pruebas (demo y tester).

Recuerde que los reembolsos no son posibles después de descargar el Asesor Experto.