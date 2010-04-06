Linha PCM Fimathe
- Indicadores
- Anderson Maicon De Vargas Odorcik
- Versión: 23.0
- Activaciones: 5
Manual de instalación y configuración
Para obtener la mejor experiencia profesional, siga estos sencillos pasos para configurar su terminal:
1. Activación del terminal (Configuración de seguridad)
Antes de empezar, debemos asegurarnos de que MetaTrader le permite manipular la herramienta libremente:
-
Pulse Ctrl + O para abrir Opciones.
-
Vaya a la pestaña Gráficos.
-
Marque la opción: "Seleccionar objetos con un clic del ratón".
-
Esto le permitirá ajustar la regla de medición sobre la marcha.
2. Visualización de etiquetas (El toque maestro)
Para ver los nombres "CA", "C1" y "TAKE" junto a las líneas:
-
Pulsa F8 en tu teclado.
-
Ve a la pestaña General.
-
Marca la casilla: "Mostrar descripciones de objetos".
3. Instalación del archivo
-
Arrastre el archivo .ex5 a la carpeta MQL5/Indicators.
-
En el Navegador MetaTrader, haga clic con el botón derecho del ratón en Indicadores y seleccione Actualizar.
-
Arrastre Fimathe Pro Master a su gráfico.
🚀 Cómo operar con alta precisión
-
La Reg la deMedición: Tan pronto como el indicador se cargue, aparecerá una línea blanca (Regla). Arrastre los extremos de la misma para cubrir exactamente la mecha superior y la mecha inferior de las 4 velas que ha elegido como base.
-
Las Proyecciones: Al instante, las líneas AC y Ciclo 1 aparecerán en azul (o en el color que prefieras).
-
El Objetivo (Take): La línea TAKE se proyectará automáticamente con la expansión total acumulada (CA + C1), mostrándole exactamente dónde debe llegar el precio para que usted realice su ganancia.
-
Seguimiento: En la esquina inferior derecha, verá un sutil contador que le indicará el tamaño exacto de su canal y su objetivo en puntos.
⚙️ Personalización total
El trader profesional exige personalización. En las propiedades del indicador, puede definir:
-
Colores y estilos: Elija si desea líneas sólidas, discontinuas, finas o gruesas para cada nivel.
-
Posicionamiento: Ajuste la fuente y la posición del contador de puntos para que nunca interfiera en su visión del precio.
Domine el mercado con la herramienta que piensa como usted.