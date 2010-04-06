Linha PCM Fimathe

Manual de instalación y configuración

Para obtener la mejor experiencia profesional, siga estos sencillos pasos para configurar su terminal:

1. Activación del terminal (Configuración de seguridad)

Antes de empezar, debemos asegurarnos de que MetaTrader le permite manipular la herramienta libremente:

Pulse Ctrl + O para abrir Opciones .

Vaya a la pestaña Gráficos .

Marque la opción: "Seleccionar objetos con un clic del ratón" .

Esto le permitirá ajustar la regla de medición sobre la marcha.

2. Visualización de etiquetas (El toque maestro)

Para ver los nombres "CA", "C1" y "TAKE" junto a las líneas:

Pulsa F8 en tu teclado.

Ve a la pestaña General .

Marca la casilla: "Mostrar descripciones de objetos".

3. Instalación del archivo

Arrastre el archivo .ex5 a la carpeta MQL5/Indicators.

En el Navegador MetaTrader, haga clic con el botón derecho del ratón en Indicadores y seleccione Actualizar .

Arrastre Fimathe Pro Master a su gráfico.

🚀 Cómo operar con alta precisión

La Reg la deMedición: Tan pronto como el indicador se cargue, aparecerá una línea blanca (Regla). Arrastre los extremos de la misma para cubrir exactamente la mecha superior y la mecha inferior de las 4 velas que ha elegido como base. Las Proyecciones: Al instante, las líneas AC y Ciclo 1 aparecerán en azul (o en el color que prefieras). El Objetivo (Take): La línea TAKE se proyectará automáticamente con la expansión total acumulada (CA + C1), mostrándole exactamente dónde debe llegar el precio para que usted realice su ganancia. Seguimiento: En la esquina inferior derecha, verá un sutil contador que le indicará el tamaño exacto de su canal y su objetivo en puntos.

⚙️ Personalización total

El trader profesional exige personalización. En las propiedades del indicador, puede definir:

Colores y estilos : Elija si desea líneas sólidas, discontinuas, finas o gruesas para cada nivel.

Posicionamiento: Ajuste la fuente y la posición del contador de puntos para que nunca interfiera en su visión del precio.

Domine el mercado con la herramienta que piensa como usted.