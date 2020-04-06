Orca detecta tendencias y ligeros estancamientos de precios, con el objetivo de tomar posiciones en la dirección de la ruptura.

Al evitar los movimientos complicados de los precios en condiciones de rango y centrarse en las rupturas, consigue stop losses ajustados.

Funciona bien en mercados con tendencia, pero tiende a estancarse en condiciones de rango prolongado.

Es adecuado para instrumentos como el USDJPY y el oro, en los que las tendencias suelen dar lugar a movimientos de precios unilaterales.

Este EA opera en el marco temporal H1.■Descripción de parámetros

■LotManagement --- Cuando se establece en true, habilita el tamaño de lote compuesto.

■LotFactor --- Cuando LotManagement es verdadero, este valor se utiliza para calcular el tamaño del lote.

■FixedLot --- Cuando LotManagement es falso, este valor se utiliza como tamaño de lote fijo.

■MaxLot --- Tamaño máximo del lote para operar. El EA no operará por encima de este valor.

■MiniLot --- Tamaño mínimo de lote para operar. El EA no operará por debajo de este valor.

■RecoveryMode --- Si es verdadero, activa el modo de recuperación. En el modo de recuperación, el EA recuerda el saldo original de la cuenta. Si el saldo disminuye debido a pérdidas, el AE aumenta el tamaño del lote con cada operación hasta recuperar el saldo original. El tamaño del lote durante el modo de recuperación se calcula como (lote base × RecoveryCount × RecoveryLotMultiplier). RecoveryCount aumenta en 1 con cada operación hasta que se recupere el saldo original.

El saldo objetivo de la cuenta se muestra en el gráfico como RecoveryGoalBalance. Este valor no se reinicia aunque se reinicie MT5. Sin embargo, si se cambia el MagicNumber o se pulsa el botón "Reset RecoveryMode" en el gráfico, se restablecerán tanto el RecoveryCount como el RecoveryGoalBalance.

■MaxRecoveryCount --- Límite máximo para RecoveryCount.

■RecoveryLotMultiplier --- Cada vez que RecoveryCount aumenta en 1, el tamaño del lote se multiplica por este valor.

■slippage --- Deslizamiento máximo permitido para las operaciones.

■MagicNumber --- Identificador del EA. El EA utiliza la combinación del símbolo y el MagicNumber para identificar sus propias posiciones. Si ejecuta varias instancias de este EA en el mismo símbolo, utilice diferentes MagicNumbers.

■OrderComment --- Comentario adjunto a la posición.

■symbol_pair --- Cuando se selecciona un par de divisas, el EA establece automáticamente los parámetros y el marco temporal debajo de este elemento para operar. A partir de julio de 2025, los parámetros están pensados para ser rentables, pero por favor, ajústelos según las condiciones del mercado. Una vez seleccionado un par de divisas, los cambios en los parámetros debajo de este elemento no se reflejarán en las operaciones. Si desea operar con sus propios parámetros, seleccione "PERSONALIZADO" en este elemento.

TakeProfit --- Valor de Take Profit, en puntos.

■StopLoss --- Valor de Stop Loss, también en puntos.

■BreakOutBarCount --- Número de velas utilizadas para calcular la amplitud del rango. El rango de precios desde la vela actual hacia atrás durante el período especificado (H1) se utiliza para determinar si el mercado está en un rango.

■RangeSize --- Establece el ancho del rango antes de la ruptura. Cuando se está formando una tendencia y el precio encaja dentro de esta anchura, el EA coloca órdenes stop en la dirección de la ruptura.Los valores más bajos aumentan la tasa de ganancias pero reducen la frecuencia de las operaciones. Los valores más altos dan lugar a más operaciones, aunque la tasa de ganancias puede disminuir.

■TrailingStop --- Cuando se establece en true, activa el trailing stop.

■TrailingBars --- Cuando TrailingStop es verdadero, esto establece cuántas velas H1 previas se usan para mover el stop loss a su máximo o mínimo.

■BreakEven --- Cuando se establece en true, habilita el breakeven.

■BreakEvenTrigger --- Cuando el precio se mueve en beneficio por este número de puntos desde el precio de entrada, el stop loss se mueve al nivel especificado en BreakEvenOffset.

■BreakEvenOffset --- Cuando el punto de equilibrio está activado, el stop loss se desplaza a este número de puntos.

■StartHour --- Hora a la que empieza a funcionar el EA. Si se establece en 4, comienza a las 4:00 hora MT5. Si UseDaylightSavingTime es verdadero, comienza a las 5:00 durante el horario de verano.

■EndHour --- Hora a la que el EA deja de funcionar. Si se establece en 17, funciona hasta las 17:59. Si UseDaylightSavingTime es verdadero, la hora se ajusta en +1 hora durante el horario de verano.

■WeekEndClose --- Determina si se cierran las posiciones antes del fin de semana. Si es verdadero, se cierran las posiciones.

WeekEndCloseTime --- Hora del viernes a la que se cierran las posiciones si WeekEndClose es verdadero. Si UseDaylightSavingTime es verdadero, la hora se ajusta en +1 hora durante el horario de verano.

■UseDaylightSavingTime --- Si es verdadero, OrderOpenTime y otros ajustes basados en la hora se ajustan automáticamente en +1 hora durante el horario de verano.

■LWMA_SlowMa ～ BBdeviation --- Valores de los indicadores utilizados para operar.El EA detecta tendencias basándose en estos valores.El uso de ajustes PERSONALIZADOS está normalmente bien con los valores por defecto, pero ajustarlos podría potencialmente mejorar los resultados.

NOTA:

Si el número de velas H1 mostradas en el gráfico es menor que el valor de BBlongperiod, el EA producirá un error.



