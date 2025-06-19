Konoha

Konoha es un simple EA de ruptura para XAUUSD.

Cuando se especifica un número arbitrario de velas, coloca órdenes de stop pendientes en el máximo más alto y el mínimo más bajo de la barra actual (la barra en la que se coloca la orden) hasta el número especificado de velas.

El parámetro por defecto se establece en 180, lo que significa que las órdenes de stop se colocarán en el máximo más alto y el mínimo más bajo desde la barra actual hacia atrás 180 candeleros.

Descripción de los parámetros

■ ChooseStrategy --- Puede seleccionar una estrategia entre BuyAndSell, Buy_Only, o Sell_Only.

■ TIMEFLAME --- El EA se ejecuta en función del marco temporal seleccionado aquí. El comportamiento del EA, como BreakOutBars y la MA o Bar para el trailing stop, cambia dependiendo del timeframe seleccionado.

■ TakeProfit --- Nivel de Take Profit, en puntos.

■ StopLoss --- Nivel de Stop Loss, también en puntos.

■ BreakOutBars --- Periodo para determinar el máximo y el mínimo de la ruptura. Por ejemplo, si se establece en 100, las órdenes stop pendientes se colocarán en el máximo más alto y el mínimo más bajo del período que se remonta 100 barras (en el marco temporal seleccionado por TIMEFLAME) desde el momento en que se coloca la orden. Generalmente, un valor menor aumenta el número de operaciones pero reduce la tasa de ganancias. Un valor mayor reduce el número de operaciones pero aumenta la tasa de ganancias.

■ DynamicAutoTP --- Si se establece en true, calcula automáticamente el Take Profit basado en los movimientos de precios del mercado.

DynamicAutoTPFactor --- Valor utilizado en el cálculo de DynamicAutoTP. Un número mayor resulta en un valor mayor de Take Profit.

TrailingStop --- Si se establece en true, se aplica un trailing stop.

TrailingType --- Tipo de TrailingStop. Es un menú desplegable. Normal realiza un trailing stop por el número de puntos especificado en TrailingStopLevel. Bar mueve el trailing stop al máximo más alto o al mínimo más bajo de las velas H1 hasta el número de barras especificado en TrailingBars. MA realiza la toma de beneficios utilizando una Media Móvil.

■ TrailingStopLevel --- Cuando TrailingType es Normal, el stop loss sigue el precio actual, manteniendo una distancia en puntos especificada aquí.

■ TrailingStart --- Cuando TrailingType es Normal, el trailing stop comienza cuando el precio actual se desplaza una distancia en puntos especificada aquí desde el precio de ejecución.

■ TrailingBars --- Cuando TrailingType es Bar, especifica a cuántas velas atrás (máximo más alto/mínimo más bajo) debe moverse el stop loss.

■ MA period --- Cuando TrailingType es MA, establece el periodo de la MA utilizado para la toma de beneficios. El comportamiento difiere dependiendo del marco temporal establecido en TIMEFRAME: TF_1min y TF_5min utilizan una MA de 1 minuto, TF_15min utiliza una MA de 2 minutos, TF_30min utiliza una MA de 3 minutos, TF_h1 utiliza una MA de 5 minutos y TF_h4 utiliza una MA de 15 minutos.

■ Ganancia mínima --- Cuando TrailingType es MA, esto establece la ganancia mínima a asegurar cuando se determina que la ganancia no puede extenderse.

■ BreakEven --- Si se establece en true, se activa BreakEven.

■ BreakEvenTrigger --- Si BreakEven es verdadero y la posición está abierta, cuando el precio actual se mueve en la dirección de obtención de beneficios en este número de puntos desde el precio de ejecución, el stop loss se mueve al precio que es el precio de ejecución más los puntos especificados en BreakEvenOffset.

■ BreakEvenOffset --- El stop loss se desplaza al precio que se encuentra a la distancia del precio de ejecución en el número de puntos aquí establecido.

OrderOpenTime --- Hora a la que se coloca la orden. Por ejemplo, si se establece en 11, la orden se coloca exactamente a las 11:00 hora del servidor MT5. Si UseDaylightSavingTime se establece en true, esta hora se incrementa automáticamente en +1 hora hasta las 12:00 durante el horario de verano.

■ OrderOpenMinute --- Si se establece en un valor distinto de 0, la OrderOpenTime puede especificarse en minutos.

■ OrderDeleteTime --- Hora a la que se cancelan las órdenes de stop pendientes si no se ejecutan. Si UseDaylightSavingTime es verdadero, esta hora se incrementa en +1 hora durante el horario de verano.

■ OrderDeleteMinute --- Si se establece en un valor distinto de 0, la OrderDeleteTime puede especificarse en minutos.

WeekEndClose --- Determina si se cierran las posiciones mantenidas durante el fin de semana. Si es verdadero, las posiciones se cierran el fin de semana.

■ WeekEndCloseTime --- Hora de cierre del fin de semana. Las posiciones se cierran a esta hora el viernes hora del servidor MT5. Si UseDaylightSavingTime es verdadero, esta hora se incrementa en +1 hora durante el horario de verano.

■ UseDaylightSavingTime --- Si se establece en true, OrderOpenTime y otros tiempos se incrementan automáticamente en +1 hora durante el horario de verano.

■DST_Style --- Selecciona el formato DST del corredor cuando UseDaylightSavingTime es verdadero. US_DST corresponde al estilo de horario de verano de EE.UU., y EU_DST corresponde al estilo de horario de verano europeo.

■MaxSpread --- Establece el margen máximo permitido al colocar una orden. Si se establece en 60, no se colocará ninguna orden si el diferencial supera los 60 puntos.

■ Deslizamiento --- El deslizamiento máximo permitido para las operaciones.

■ MagicNumber --- El número de identificación del EA. El EA identifica sus propias posiciones mediante la combinación del par de divisas en el que se está ejecutando y el MagicNumber. Si ejecuta varias instancias de este EA en el mismo símbolo, utilice un MagicNumber diferente para cada una.

■ OrderComment --- El comentario adjunto a la posición.

■ LotManagement --- Si se establece en true, se activa la función de interés compuesto.

■ LotFactor --- Cuando LotManagement es verdadero, este valor se utiliza para calcular el tamaño del lote.

■ LoteFijo --- Cuando LotManagement es falso, este valor es el tamaño de lote fijo.

■ MaxLot --- El límite superior para el tamaño de lote negociado. No se ejecutarán operaciones con un tamaño de lote superior al establecido aquí.

■ MiniLot --- Límite inferior del tamaño del lote negociado. Las operaciones no se ejecutarán con un tamaño de lote inferior al establecido aquí.

RecoveryMode --- Si se establece en true, se activa el modo Recovery. En el Modo Recuperación, el capital inicial es recordado, y si el capital disminuye debido a pérdidas en las operaciones, el tamaño del lote se incrementa con cada operación subsiguiente hasta que se recupere el capital original de la cuenta. El tamaño de lote en el Modo Recuperación es (Tamaño de Lote Básico $\times$ RecoveryCount $\times$ RecoveryLotMultiplier). RecoveryCount aumenta en +1 cada vez que se ejecuta una operación hasta que se recupera el capital original.

El capital objetivo de la cuenta se muestra en el gráfico como RecoveryGoalBalance. No se inicializa cuando se reinicia MT5, pero se inicializa junto con RecoveryCount si se cambia el Magic Number o si se pulsa el botón "Reset RecoveryMode" en el gráfico.

■ MaxRecoveryCount --- Especifica el límite superior máximo para RecoveryCount.

■ RecoveryLotMultiplier --- El tamaño del lote se multiplica por este valor por cada incremento de +1 en RecoveryCount.

■ TradeEveryTime --- Ignora el tiempo establecido en OrderOpenTime, etc., y negocia constantemente.

■ OrderIntervalTime --- Cuando TradeEveryTime es verdadero, especifica cuántos minutos actualizar el precio de la orden stop pendiente.

■ DisplayTextOnChart --- Si se establece en true, el texto se muestra en la pantalla. Si se establece en false durante el backtesting, puede hacer que la prueba se ejecute ligeramente más rápido.

Productos recomendados
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Asesores Expertos
ET9 Nuevo en el mercado, ¡promoción de lanzamiento! Sólo quedan unas pocas copias a: $699 Siguiente precio: $799 Precio final: $1599 El mejor Asesor Experto en XAUUSD cualquier timeframes！ ET9 para MT5 Actualizado v4.80 !! Importante actualización: Fusionar estrategia de ruptura H4 de Dragon Ball, Optimizar parámetros , Añadir parámetros MaxStopLoss y MaxTakeProfit Incluye ET1 gratis para MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Actualizado v1.80 ! ! https://www.mql5.
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Asesores Expertos
Únete Deriv enlace en el perfil>>> Boom and Crash ACTUALIZACIÓN BOOM AND CRASH upgrade es un asesor experto 100% adaptativo basado en el movimiento de los precios. Tiene incorporado un algoritmo único de recuperación inteligente. Sólo un comercio a la vez. Cada operación tiene Stop Loss y Take Profit desde el principio, y no cambian. Esto es para aquellos que buscan un crecimiento estable a largo plazo. AJUSTES SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 GESTIÓN MONETARIA - LOTE CONSTANTE VALOR PARA "MON
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
Asesores Expertos
Ay XAUUSD Expert EA automático de tendencia para oro en M15｜Estable para scalping y day trading ¡La nueva referencia en trading automático de oro! Detección de tendencia de alta precisión × lógica constante de beneficios × resultados crecientes y estables “Ay XAUUSD Expert” es un EA de tendencia de alto rendimiento, diseñado exclusivamente para oro (XAUUSD) en el marco temporal M15. Incluye un algoritmo propio que resiste la volatilidad y los cambios bruscos del mercado. <Características princ
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar sus operaciones con estrategias automatizadas de primera calidad a un precio inmejorable. Aurum Rex: Su Estándar de Oro para el Trading Automatizado Libere su potencial de trading con Aurum Re x, un Asesor Experto de última generación diseñado para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento constante
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Asesores Expertos
Golden Harvest MT5 sistema automatizado de comercio es un sistema de comercio para el comercio de oro. por defecto de las variables para el comercio de oro mediante el uso de la función de Indicador Indicador de Bandas de Bollinger, ATR, std, Ma200 utilizando el método de negociación martingala. Junto con el uso de la red neuronal, el cuerpo principal de la búsqueda de buenas posiciones comerciales es principalmente utilizando bb basado en veinte años de backtesting. Obtener resultados satisfact
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
Tech EA
Heiko Kendziorra
Asesores Expertos
Comprar la caída - vender la subida del US Tech 100 Index Sin martingala, sin rejilla, siempre una sola orden abierta con StopLoss.  Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 El precio de salida es sólo para los primeros compradores, siguiente precio USD 399 y cada semana que termina con ganancias, se incrementa en otros 100. La configuración por defecto es para el gráfico US 100 Tech(Cash) CFD M15, los lotes por defecto son para una cuenta de USD 10000.   El saldo mínimo de l
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Asesores Expertos
Smart Breakout Zones EA Asesor Experto Automatizado London Session Breakout para MetaTrader 5 Descripción del producto Smart Breakout Zones EA es un sistema totalmente automatizado de operaciones de ruptura de la sesión de Londres desarrollado para MetaTrader 5. El Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad durante la sesión de Londres y ejecutar operaciones automáticamente basándose en reglas predefinidas. El EA elimina la necesidad de dibujar ra
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
ChronomaX
Jesper Christensen
5 (5)
Asesores Expertos
Venta de Navidad: Se venderán 10 copias con un 50% de descuento durante la venta de Navidad. Transforme sus operaciones en EURUSD con ChronomaX, un Asesor Experto avanzado que combina las estrategias tradicionales de trading con las últimas tecnologías de redes neuronales de inteligencia artificial. Únase a mi grupo abierto para preguntas relacionadas con cualquiera de mis productos: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Guía del usuario/ manual del EA: haga clic aquí. Para usar/pr
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Asesores Expertos
Goldmost - Trading de Precisión para XAUUSD Este EA implementa una estrategia de ruptura en múltiples marcos temporales para el XAUUSD, identificando niveles críticos de soporte/resistencia para ejecutar operaciones con ajustes dinámicos de SL/TP, y protocolos de salida inteligentes para una gestión optimizada del riesgo. Los parámetros se actualizan regularmente para adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado. De este modo, el modelo se ajusta continuamente a los cambios de sentim
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡La clave para múltiples cuentas financiadas! Presentamos el Prop Firm Pass EA, diseñado para traders que desean aprobar y mantener cuentas financiadas en las firmas de fondeo más populares. Construido para ofrecer consistencia, precisión y bajo drawdown, este EA es una herramienta probada para traders serios. Prop Firm Pass EA combina el reconocimiento inteligente de la estructura del mercado con una lógica de ruptura diseñada para identificar retrocesos de alta probabilidad antes de la contin
Gold Farming
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Farming es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en la Desviación Estándar, CCI, y varios otros indicadores como confirmaciones. Este EA forex utiliza take profit y stop loss adaptativos basados en la acción del precio, y stop loss duro fijo para asegurar la reducción de la equidad. Este robot de comercio de divisas funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para el Oro H1 marco de ti
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
El XAUUSD es un activo especial con características especiales que necesita una optimización especial de los productos, hemos creado un sistema que se adapta a este valor e intenta aprovechar sus ventajas y eliminar las diferencias. Aunque este sistema está diseñado y optimizado para su uso en el XAUUSD, puede ser utilizado en otros pares y valores, incluyendo índices bursátiles y materias primas. Es un sistema que mediante un algoritmo de múltiples operaciones y múltiples lotes trata de real
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Hachidori es un asesor experto de seguimiento de tendencias que realiza compras y ventas al alza. Es compatible con EURUSD, USDJPY, GBPUSD, y AUDUSD , y configura automáticamente los parámetros para el comercio basado en el par de divisas seleccionado en la configuración de EA. Por defecto, su objetivo es un beneficio de alrededor de 3 a 6 pips por operación , pero tiene como objetivo capturar mayores ganancias utilizando un trailing stop en función de los movimientos del mercado. Una vez
FREE
Mitsuha MT5
Noriyuki Suzuki
Asesores Expertos
Este EA aprovecha las anomalías del USDJPY y ejecuta unas 12 operaciones al mes. Por lo tanto, el par de divisas recomendado es USDJPY , y no hay un marco de tiempo específico recomendado (puede operar en cualquier gráfico). El rendimiento tiende a ser mejor con corredores que ofrecen un spread USDJPY ajustado y swap positivo en posiciones de COMPRA . Dado que el EA utiliza el comercio basado en el tiempo, por favor, utilice un corredor donde el desplazamiento GMT es +3 durante el horario de ve
FREE
Orca
Noriyuki Suzuki
Asesores Expertos
Orca detecta tendencias y ligeros estancamientos de precios, con el objetivo de tomar posiciones en la dirección de la ruptura. Al evitar los movimientos complicados de los precios en condiciones de rango y centrarse en las rupturas, consigue stop losses ajustados. Funciona bien en mercados con tendencia, pero tiende a estancarse en condiciones de rango prolongado. Es adecuado para instrumentos como el USDJPY y el oro, en los que las tendencias suelen dar lugar a movimientos de precios unilater
FREE
Orca MT4
Noriyuki Suzuki
Asesores Expertos
Orca detecta una tendencia junto con un ligero estancamiento de los precios y, a continuación, toma una posición buscando una ruptura en la dirección de la tendencia. Al evitar los movimientos complicados típicos de las condiciones de rango limitado y, en su lugar, buscar las rupturas, consigue unos ajustes ajustados de los límites de pérdidas. Funciona bien en los mercados en tendencia, pero puede mostrar un estancamiento en los resultados cuando persisten las condiciones de rango limitado. Est
FREE
MikenekoDream
Noriyuki Suzuki
Asesores Expertos
MikenekoDream es un EA simple que realiza operaciones de inversión basado en la tasa de desviación de la media móvil. Sólo opera en la apertura de cada marco temporal. Entra en una operación cuando el precio de cierre de la barra anterior supera la tasa de desviación establecida, y sale cuando ocurre lo contrario. Debido a que la lógica es simple, puede ser utilizado para el comercio de otras monedas. Tiene una buena afinidad con divisas como el euro y el dólar canadiense, pero poca con el USD/
FREE
Filtro:
Bon Lee
82
Bon Lee 2025.12.22 16:30 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Noriyuki Suzuki
2638
Respuesta del desarrollador Noriyuki Suzuki 2025.12.23 09:43
Thank you for your compliment. I wish you success in your trading.
Budi Barbar
47
Budi Barbar 2025.11.15 04:27 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Noriyuki Suzuki
2638
Respuesta del desarrollador Noriyuki Suzuki 2025.11.15 11:05
Thank you. I felt that the code in version 2.3 was putting too much strain on MT5 and the VPS, so I changed the code a bit from version 2.4 onwards. I may revert it back depending on the situation.
jopebo24
119
jopebo24 2025.08.08 02:16 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Noriyuki Suzuki
2638
Respuesta del desarrollador Noriyuki Suzuki 2025.08.08 12:27
Thank you for your review. Wishing you successful trades : )
Ricky Zoltan Beznec
588
Ricky Zoltan Beznec 2025.07.22 09:32 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Noriyuki Suzuki
2638
Respuesta del desarrollador Noriyuki Suzuki 2025.07.22 14:37
Thank you for your review. Wishing you successful trades : )
Respuesta al comentario