Konoha es un simple EA de ruptura para XAUUSD.

Cuando se especifica un número arbitrario de velas, coloca órdenes de stop pendientes en el máximo más alto y el mínimo más bajo de la barra actual (la barra en la que se coloca la orden) hasta el número especificado de velas.

El parámetro por defecto se establece en 180, lo que significa que las órdenes de stop se colocarán en el máximo más alto y el mínimo más bajo desde la barra actual hacia atrás 180 candeleros.

Descripción de los parámetros

■ ChooseStrategy --- Puede seleccionar una estrategia entre BuyAndSell, Buy_Only, o Sell_Only.

■ TIMEFLAME --- El EA se ejecuta en función del marco temporal seleccionado aquí. El comportamiento del EA, como BreakOutBars y la MA o Bar para el trailing stop, cambia dependiendo del timeframe seleccionado.

■ TakeProfit --- Nivel de Take Profit, en puntos.

■ StopLoss --- Nivel de Stop Loss, también en puntos.

■ BreakOutBars --- Periodo para determinar el máximo y el mínimo de la ruptura. Por ejemplo, si se establece en 100, las órdenes stop pendientes se colocarán en el máximo más alto y el mínimo más bajo del período que se remonta 100 barras (en el marco temporal seleccionado por TIMEFLAME) desde el momento en que se coloca la orden. Generalmente, un valor menor aumenta el número de operaciones pero reduce la tasa de ganancias. Un valor mayor reduce el número de operaciones pero aumenta la tasa de ganancias.

■ DynamicAutoTP --- Si se establece en true, calcula automáticamente el Take Profit basado en los movimientos de precios del mercado.

DynamicAutoTPFactor --- Valor utilizado en el cálculo de DynamicAutoTP. Un número mayor resulta en un valor mayor de Take Profit.

TrailingStop --- Si se establece en true, se aplica un trailing stop.

TrailingType --- Tipo de TrailingStop. Es un menú desplegable. Normal realiza un trailing stop por el número de puntos especificado en TrailingStopLevel. Bar mueve el trailing stop al máximo más alto o al mínimo más bajo de las velas H1 hasta el número de barras especificado en TrailingBars. MA realiza la toma de beneficios utilizando una Media Móvil.

■ TrailingStopLevel --- Cuando TrailingType es Normal, el stop loss sigue el precio actual, manteniendo una distancia en puntos especificada aquí.

■ TrailingStart --- Cuando TrailingType es Normal, el trailing stop comienza cuando el precio actual se desplaza una distancia en puntos especificada aquí desde el precio de ejecución.

■ TrailingBars --- Cuando TrailingType es Bar, especifica a cuántas velas atrás (máximo más alto/mínimo más bajo) debe moverse el stop loss.

■ MA period --- Cuando TrailingType es MA, establece el periodo de la MA utilizado para la toma de beneficios. El comportamiento difiere dependiendo del marco temporal establecido en TIMEFRAME: TF_1min y TF_5min utilizan una MA de 1 minuto, TF_15min utiliza una MA de 2 minutos, TF_30min utiliza una MA de 3 minutos, TF_h1 utiliza una MA de 5 minutos y TF_h4 utiliza una MA de 15 minutos.

■ Ganancia mínima --- Cuando TrailingType es MA, esto establece la ganancia mínima a asegurar cuando se determina que la ganancia no puede extenderse.



■ BreakEven --- Si se establece en true, se activa BreakEven.

■ BreakEvenTrigger --- Si BreakEven es verdadero y la posición está abierta, cuando el precio actual se mueve en la dirección de obtención de beneficios en este número de puntos desde el precio de ejecución, el stop loss se mueve al precio que es el precio de ejecución más los puntos especificados en BreakEvenOffset.

■ BreakEvenOffset --- El stop loss se desplaza al precio que se encuentra a la distancia del precio de ejecución en el número de puntos aquí establecido.

OrderOpenTime --- Hora a la que se coloca la orden. Por ejemplo, si se establece en 11, la orden se coloca exactamente a las 11:00 hora del servidor MT5. Si UseDaylightSavingTime se establece en true, esta hora se incrementa automáticamente en +1 hora hasta las 12:00 durante el horario de verano.

■ OrderOpenMinute --- Si se establece en un valor distinto de 0, la OrderOpenTime puede especificarse en minutos.

■ OrderDeleteTime --- Hora a la que se cancelan las órdenes de stop pendientes si no se ejecutan. Si UseDaylightSavingTime es verdadero, esta hora se incrementa en +1 hora durante el horario de verano.

■ OrderDeleteMinute --- Si se establece en un valor distinto de 0, la OrderDeleteTime puede especificarse en minutos.

WeekEndClose --- Determina si se cierran las posiciones mantenidas durante el fin de semana. Si es verdadero, las posiciones se cierran el fin de semana.

■ WeekEndCloseTime --- Hora de cierre del fin de semana. Las posiciones se cierran a esta hora el viernes hora del servidor MT5. Si UseDaylightSavingTime es verdadero, esta hora se incrementa en +1 hora durante el horario de verano.

■ UseDaylightSavingTime --- Si se establece en true, OrderOpenTime y otros tiempos se incrementan automáticamente en +1 hora durante el horario de verano.

■DST_Style --- Selecciona el formato DST del corredor cuando UseDaylightSavingTime es verdadero. US_DST corresponde al estilo de horario de verano de EE.UU., y EU_DST corresponde al estilo de horario de verano europeo.

■MaxSpread --- Establece el margen máximo permitido al colocar una orden. Si se establece en 60, no se colocará ninguna orden si el diferencial supera los 60 puntos.



■ Deslizamiento --- El deslizamiento máximo permitido para las operaciones.

■ MagicNumber --- El número de identificación del EA. El EA identifica sus propias posiciones mediante la combinación del par de divisas en el que se está ejecutando y el MagicNumber. Si ejecuta varias instancias de este EA en el mismo símbolo, utilice un MagicNumber diferente para cada una.

■ OrderComment --- El comentario adjunto a la posición.

■ LotManagement --- Si se establece en true, se activa la función de interés compuesto.

■ LotFactor --- Cuando LotManagement es verdadero, este valor se utiliza para calcular el tamaño del lote.

■ LoteFijo --- Cuando LotManagement es falso, este valor es el tamaño de lote fijo.

■ MaxLot --- El límite superior para el tamaño de lote negociado. No se ejecutarán operaciones con un tamaño de lote superior al establecido aquí.

■ MiniLot --- Límite inferior del tamaño del lote negociado. Las operaciones no se ejecutarán con un tamaño de lote inferior al establecido aquí.

RecoveryMode --- Si se establece en true, se activa el modo Recovery. En el Modo Recuperación, el capital inicial es recordado, y si el capital disminuye debido a pérdidas en las operaciones, el tamaño del lote se incrementa con cada operación subsiguiente hasta que se recupere el capital original de la cuenta. El tamaño de lote en el Modo Recuperación es (Tamaño de Lote Básico $\times$ RecoveryCount $\times$ RecoveryLotMultiplier). RecoveryCount aumenta en +1 cada vez que se ejecuta una operación hasta que se recupera el capital original.

El capital objetivo de la cuenta se muestra en el gráfico como RecoveryGoalBalance. No se inicializa cuando se reinicia MT5, pero se inicializa junto con RecoveryCount si se cambia el Magic Number o si se pulsa el botón "Reset RecoveryMode" en el gráfico.

■ MaxRecoveryCount --- Especifica el límite superior máximo para RecoveryCount.

■ RecoveryLotMultiplier --- El tamaño del lote se multiplica por este valor por cada incremento de +1 en RecoveryCount.

■ TradeEveryTime --- Ignora el tiempo establecido en OrderOpenTime, etc., y negocia constantemente.

■ OrderIntervalTime --- Cuando TradeEveryTime es verdadero, especifica cuántos minutos actualizar el precio de la orden stop pendiente.

■ DisplayTextOnChart --- Si se establece en true, el texto se muestra en la pantalla. Si se establece en false durante el backtesting, puede hacer que la prueba se ejecute ligeramente más rápido.