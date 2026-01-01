Orca erkennt Trends und leichte Kursstagnationen und zielt darauf ab, Positionen in Richtung des Ausbruchs einzugehen.

Indem er heikle Kursbewegungen während einer Handelsspanne vermeidet und auf Ausbrüche abzielt, erreicht er enge Stop-Losses.

Er erzielt gute Ergebnisse in Märkten mit Trends, neigt aber dazu, bei längeren Kursschwankungen zu stagnieren.

Er eignet sich für Instrumente wie USDJPY und Gold, wo Trends häufig zu einseitigen Kursbewegungen führen.

Dieser EA arbeitet auf dem H1-Zeitrahmen.■Parameterbeschreibungen

■LotManagement --- Wenn auf true gesetzt, wird die zusammengesetzte Losgröße aktiviert.

■LotFactor --- Wenn LotManagement auf true gesetzt ist, wird dieser Wert zur Berechnung der Lotgröße verwendet.

■FixedLot --- Wenn LotManagement falsch ist, wird dieser Wert als feste Losgröße verwendet.

■MaxLot --- Maximale Losgröße für den Handel. Der EA wird nicht über diesen Wert hinaus handeln.

MiniLot --- Minimale Losgröße für den Handel. Der EA wird nicht unter diesem Wert handeln.

■RecoveryMode --- Bei true wird der Recovery-Modus aktiviert. Im Erholungsmodus merkt sich der EA den ursprünglichen Kontostand. Wenn der Kontostand aufgrund von Verlusten sinkt, erhöht der EA die Losgröße bei jedem Handel, bis der ursprüngliche Kontostand wieder erreicht ist. Die Losgröße im Wiederherstellungsmodus wird berechnet als (Basislos × RecoveryCount × RecoveryLotMultiplier). RecoveryCount erhöht sich bei jedem Handel um 1, bis der ursprüngliche Saldo wiederhergestellt ist.

Der Zielkontostand wird auf dem Diagramm als RecoveryGoalBalance angezeigt. Dieser Wert wird nicht zurückgesetzt, selbst wenn MT5 neu gestartet wird. Wenn Sie jedoch die MagicNumber ändern oder die Schaltfläche "RecoveryMode zurücksetzen" auf dem Chart drücken, werden sowohl RecoveryCount als auch RecoveryGoalBalance zurückgesetzt.

■MaxRecoveryCount --- Maximale Grenze für RecoveryCount.

■RecoveryLotMultiplier --- Jedes Mal, wenn RecoveryCount um 1 steigt, wird die Losgröße mit diesem Wert multipliziert.

■slippage --- Maximal erlaubter Slippage für Trades.

■MagicNumber --- EA-Bezeichner. Der EA verwendet die Kombination aus dem Symbol und der MagicNumber, um seine eigenen Positionen zu identifizieren. Wenn Sie mehrere Instanzen dieses EA auf demselben Symbol laufen lassen, verwenden Sie unterschiedliche MagicNumbers.

■OrderComment --- Kommentar zur Position.

■symbol_pair --- Wenn ein Währungspaar ausgewählt wird, stellt der EA automatisch die Parameter und den Zeitrahmen unter dieser Position für den Handel ein. Ab Juli 2025 sollen die Parameter profitabel sein, aber bitte passen Sie sie entsprechend den Marktbedingungen an. Sobald ein Währungspaar ausgewählt wurde, werden Änderungen an den Parametern unterhalb dieses Punktes nicht mehr in den Handel übernommen. Wenn Sie mit Ihren eigenen Einstellungen handeln möchten, wählen Sie unter diesem Punkt "CUSTOM".

TakeProfit --- Take-Profit-Wert, in Punkten.

StopLoss --- Stop-Loss-Wert, ebenfalls in Punkten.

■BreakOutBarCount --- Anzahl der Kerzen, die zur Berechnung der Spanne verwendet werden. Die Preisspanne von der aktuellen Kerze zurück über den angegebenen Zeitraum (H1) wird verwendet, um festzustellen, ob sich der Markt in einer Spanne befindet.

■RangeSize --- Legt die Breite der Spanne vor dem Ausbruch fest. Wenn sich ein Trend bildet und der Kurs innerhalb dieser Breite liegt, platziert der EA Stop-Orders in die Ausbruchsrichtung. niedrigere Werte erhöhen die Gewinnrate, verringern aber die Handelshäufigkeit. Höhere Werte führen zu mehr Geschäften, obwohl die Gewinnrate sinken kann.

■TrailingStop --- Wenn auf true gesetzt, wird der Trailing-Stop aktiviert.

■TrailingBars --- Wenn TrailingStop auf true gesetzt ist, legt dies fest, wie viele vorherige H1-Kerzen verwendet werden, um den Stop-Loss auf ihr Hoch oder Tief zu verschieben.

BreakEven --- Bei "true" wird der Breakeven aktiviert.

BreakEvenTrigger --- Wenn sich der Kurs um diese Anzahl von Punkten vom Einstiegskurs in den Gewinn bewegt, wird der Stop Loss auf das in BreakEvenOffset angegebene Niveau verschoben.

■BreakEvenOffset --- Wenn Breakeven aktiviert ist, wird der Stop-Loss auf diese Anzahl von Punkten verschoben.

■StartHour --- Die Zeit, zu der der EA seinen Betrieb aufnimmt. Wenn er auf 4 eingestellt ist, beginnt er um 4:00 Uhr MT5-Zeit. Wenn UseDaylightSavingTime wahr ist, beginnt er um 5:00 Uhr während der Sommerzeit.

EndHour --- Die Zeit, zu der der EA aufhört zu arbeiten. Wenn er auf 17 eingestellt ist, läuft er bis 17:59 Uhr. Wenn UseDaylightSavingTime wahr ist, wird die Zeit während der Sommerzeit um +1 Stunde angepasst.

■WeekEndClose --- Legt fest, ob Positionen vor dem Wochenende geschlossen werden sollen. Wenn true, werden die Positionen geschlossen.

■WeekEndCloseTime --- Die Zeit am Freitag, zu der Positionen geschlossen werden, wenn WeekEndClose wahr ist. Wenn UseDaylightSavingTime wahr ist, wird die Zeit während der Sommerzeit um +1 Stunde angepasst.

■UseDaylightSavingTime --- Wenn true, werden OrderOpenTime und andere zeitbasierte Einstellungen während der Sommerzeit automatisch um +1 Stunde angepasst.

■LWMA_SlowMa ～ BBdeviation --- Indikatorwerte, die für den Handel verwendet werden. Der EA erkennt Trends anhand dieser Werte. Die Verwendung von CUSTOM-Einstellungen ist in der Regel mit den Standardwerten in Ordnung, aber eine Feinabstimmung könnte die Ergebnisse verbessern.

HINWEIS:

Wenn die Anzahl der auf dem Chart angezeigten H1-Kerzen geringer ist als der Wert von BBlongperiod, gibt der EA einen Fehler aus.



