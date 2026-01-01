Orca

Orca erkennt Trends und leichte Kursstagnationen und zielt darauf ab, Positionen in Richtung des Ausbruchs einzugehen.

Indem er heikle Kursbewegungen während einer Handelsspanne vermeidet und auf Ausbrüche abzielt, erreicht er enge Stop-Losses.

Er erzielt gute Ergebnisse in Märkten mit Trends, neigt aber dazu, bei längeren Kursschwankungen zu stagnieren.

Er eignet sich für Instrumente wie USDJPY und Gold, wo Trends häufig zu einseitigen Kursbewegungen führen.

Dieser EA arbeitet auf dem H1-Zeitrahmen.■Parameterbeschreibungen

■LotManagement --- Wenn auf true gesetzt, wird die zusammengesetzte Losgröße aktiviert.

■LotFactor --- Wenn LotManagement auf true gesetzt ist, wird dieser Wert zur Berechnung der Lotgröße verwendet.

■FixedLot --- Wenn LotManagement falsch ist, wird dieser Wert als feste Losgröße verwendet.

■MaxLot --- Maximale Losgröße für den Handel. Der EA wird nicht über diesen Wert hinaus handeln.

MiniLot --- Minimale Losgröße für den Handel. Der EA wird nicht unter diesem Wert handeln.

■RecoveryMode --- Bei true wird der Recovery-Modus aktiviert. Im Erholungsmodus merkt sich der EA den ursprünglichen Kontostand. Wenn der Kontostand aufgrund von Verlusten sinkt, erhöht der EA die Losgröße bei jedem Handel, bis der ursprüngliche Kontostand wieder erreicht ist. Die Losgröße im Wiederherstellungsmodus wird berechnet als (Basislos × RecoveryCount × RecoveryLotMultiplier). RecoveryCount erhöht sich bei jedem Handel um 1, bis der ursprüngliche Saldo wiederhergestellt ist.

Der Zielkontostand wird auf dem Diagramm als RecoveryGoalBalance angezeigt. Dieser Wert wird nicht zurückgesetzt, selbst wenn MT5 neu gestartet wird. Wenn Sie jedoch die MagicNumber ändern oder die Schaltfläche "RecoveryMode zurücksetzen" auf dem Chart drücken, werden sowohl RecoveryCount als auch RecoveryGoalBalance zurückgesetzt.

■MaxRecoveryCount --- Maximale Grenze für RecoveryCount.

■RecoveryLotMultiplier --- Jedes Mal, wenn RecoveryCount um 1 steigt, wird die Losgröße mit diesem Wert multipliziert.

■slippage --- Maximal erlaubter Slippage für Trades.

■MagicNumber --- EA-Bezeichner. Der EA verwendet die Kombination aus dem Symbol und der MagicNumber, um seine eigenen Positionen zu identifizieren. Wenn Sie mehrere Instanzen dieses EA auf demselben Symbol laufen lassen, verwenden Sie unterschiedliche MagicNumbers.

■OrderComment --- Kommentar zur Position.

■symbol_pair --- Wenn ein Währungspaar ausgewählt wird, stellt der EA automatisch die Parameter und den Zeitrahmen unter dieser Position für den Handel ein. Ab Juli 2025 sollen die Parameter profitabel sein, aber bitte passen Sie sie entsprechend den Marktbedingungen an. Sobald ein Währungspaar ausgewählt wurde, werden Änderungen an den Parametern unterhalb dieses Punktes nicht mehr in den Handel übernommen. Wenn Sie mit Ihren eigenen Einstellungen handeln möchten, wählen Sie unter diesem Punkt "CUSTOM".

TakeProfit --- Take-Profit-Wert, in Punkten.

StopLoss --- Stop-Loss-Wert, ebenfalls in Punkten.

■BreakOutBarCount --- Anzahl der Kerzen, die zur Berechnung der Spanne verwendet werden. Die Preisspanne von der aktuellen Kerze zurück über den angegebenen Zeitraum (H1) wird verwendet, um festzustellen, ob sich der Markt in einer Spanne befindet.

■RangeSize --- Legt die Breite der Spanne vor dem Ausbruch fest. Wenn sich ein Trend bildet und der Kurs innerhalb dieser Breite liegt, platziert der EA Stop-Orders in die Ausbruchsrichtung. niedrigere Werte erhöhen die Gewinnrate, verringern aber die Handelshäufigkeit. Höhere Werte führen zu mehr Geschäften, obwohl die Gewinnrate sinken kann.

■TrailingStop --- Wenn auf true gesetzt, wird der Trailing-Stop aktiviert.

■TrailingBars --- Wenn TrailingStop auf true gesetzt ist, legt dies fest, wie viele vorherige H1-Kerzen verwendet werden, um den Stop-Loss auf ihr Hoch oder Tief zu verschieben.

BreakEven --- Bei "true" wird der Breakeven aktiviert.

BreakEvenTrigger --- Wenn sich der Kurs um diese Anzahl von Punkten vom Einstiegskurs in den Gewinn bewegt, wird der Stop Loss auf das in BreakEvenOffset angegebene Niveau verschoben.

■BreakEvenOffset --- Wenn Breakeven aktiviert ist, wird der Stop-Loss auf diese Anzahl von Punkten verschoben.

■StartHour --- Die Zeit, zu der der EA seinen Betrieb aufnimmt. Wenn er auf 4 eingestellt ist, beginnt er um 4:00 Uhr MT5-Zeit. Wenn UseDaylightSavingTime wahr ist, beginnt er um 5:00 Uhr während der Sommerzeit.

EndHour --- Die Zeit, zu der der EA aufhört zu arbeiten. Wenn er auf 17 eingestellt ist, läuft er bis 17:59 Uhr. Wenn UseDaylightSavingTime wahr ist, wird die Zeit während der Sommerzeit um +1 Stunde angepasst.

■WeekEndClose --- Legt fest, ob Positionen vor dem Wochenende geschlossen werden sollen. Wenn true, werden die Positionen geschlossen.

■WeekEndCloseTime --- Die Zeit am Freitag, zu der Positionen geschlossen werden, wenn WeekEndClose wahr ist. Wenn UseDaylightSavingTime wahr ist, wird die Zeit während der Sommerzeit um +1 Stunde angepasst.

■UseDaylightSavingTime --- Wenn true, werden OrderOpenTime und andere zeitbasierte Einstellungen während der Sommerzeit automatisch um +1 Stunde angepasst.

■LWMA_SlowMa ～ BBdeviation --- Indikatorwerte, die für den Handel verwendet werden. Der EA erkennt Trends anhand dieser Werte. Die Verwendung von CUSTOM-Einstellungen ist in der Regel mit den Standardwerten in Ordnung, aber eine Feinabstimmung könnte die Ergebnisse verbessern.

HINWEIS:

Wenn die Anzahl der auf dem Chart angezeigten H1-Kerzen geringer ist als der Wert von BBlongperiod, gibt der EA einen Fehler aus.


Empfohlene Produkte
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experten
Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Experten
Ein Expert Advisor mit neuronalem Netzwerk, der auf zwei gleitenden Durchschnitten mit Trainingsmodus basiert. Trainieren Sie den Expert Advisor an ausgewählten Beispielen und erzielen Sie einen Gewinn im echten Leben. Der EA kann auf jedem Instrument und in jedem Zeitrahmen arbeiten. Handelsalgorithmus des EA Zwei gleitende Durchschnitte werden vom Kern des neuronalen Netzwerks analysiert, das Befehle zum Kauf oder Verkauf erzeugt. Die Werte von zwei gleitenden Durchschnitten, dem schnellen (F
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experten
Dies ist meine neueste kostenlose Version für Gold. Mit optimierten Parametern und benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Version wahrscheinlich sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv. Sie können die TP- und SL-Parameter nach Belieben anpassen, aber die Standardeinstellungen sollten für Sie gut funktionieren, ohne dass Sie weitere Anpassungen vornehmen müssen. Diese Version ist für den M5 konzipiert. Diese Version erfordert keine große Kapitalinvestition; nur $100-$200 reichen aus, damit
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experten
Verwenden Sie diesen Expertenberater, dessen Strategie im Wesentlichen auf dem Relative Strength Index (RSI) Indikator sowie eine persönliche Note basiert. Andere kostenlose Expertenberater sind in meinem persönlichen Bereich sowie Signale zur Verfügung, zögern Sie nicht zu besuchen und einen Kommentar hinterlassen, wird es mich glücklich machen und wird mich wollen, um Inhalte anzubieten. Derzeit verfügbare Expert Advisors: LVL Schöpfer LVL Schöpfer Pro LVL Bollinger-Bänder Trading ist keine
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experten
MACD RSI Optimized EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Trends mithilfe einer klassischen Kombination von Indikatoren zu erfassen. Durch die Verschmelzung der Trendfolge-Fähigkeiten des MACD (Moving Average Convergence Divergence) mit der Momentum-Filterung des RSI (Relative Strength Index) zielt dieser EA darauf ab, Marktgeräusche herauszufiltern und Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit einzugehen. Diese Version wurde speziell für den Monat Oktober
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experten
Der Go Long EA implementiert eine fortgeschrittene Intraday-Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des systematischen täglichen Handels mit mehrfachen technischen Bestätigungen basiert. Während viele Händler nach komplexen Algorithmen suchen, kombiniert dieser EA einfache, aber effektive Konzepte mit ausgefeiltem Risikomanagement und mehreren technischen Filtern. Der EA öffnet Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, aber nur wenn die Marktbedingungen mit mehreren technischen Indikatoren
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experten
Die Besonderheit des Brent Trend Bot sind die einfachen Grundwerkzeuge und die Logik der Funktionsweise. Es gibt nicht viele Strategien und Dutzende von Einstellungen, wie bei anderen EAs, sondern er arbeitet nach einem einzigen Algorithmus. Das Funktionsprinzip ist eine Trendfolgestrategie mit dem Versuch, die maximale Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos zu erreichen. Daher kann er für Anfänger empfohlen werden. Seine Stärke ist das Prinzip des Abschlusses von Transaktionen. Sein
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experten
Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download! Hallo, liebe Trader der MQL5-Community! Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS! Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie ve
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Experten
Range Auto TP SL ist für Sie, 100% kostenlos für jetzt, laden Sie es und geben Sie mir eine gute Bewertung und Sie sind frei, es für die Lebensdauer !!!! verwenden. Range Auto TP SL ist ein EA, der Stop Loss und Take Profit Level auf Basis der Range mit Average True Range (ATR) setzt. Es funktioniert sowohl bei manuell eröffneten Positionen über PC MT5 Teriminals oder MT5 Mobiles als auch bei EA/Robotern eröffneten Positionen. Sie können eine magische Zahl angeben, mit der es arbeiten soll, od
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experten
Fibo Trader ist ein Expert Advisor, mit dem Sie automatisierte Voreinstellungen für Oszillationsmuster in Bezug auf Fibonacci-Retracements erstellen können, indem Sie ein vollautomatisches und dynamisch erstelltes Raster verwenden. Der Prozess wird erreicht, indem der EA zunächst optimiert und dann im automatischen Modus ausgeführt wird. Der EA erlaubt es Ihnen, zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln. Im manuellen Modus wird der Benutzer ein grafisches Panel verwenden, da
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Pivot point and RSI EA
Irvan Trias Putra
Experten
Dieser Handelsroboter basiert auf einem Kerzenmuster und einer RSI-Indikatorstrategie. Er sucht nach Kerzen, die einen kleinen Körper im Verhältnis zu ihrem Schatten haben, was auf eine Unentschlossenheit des Marktes hinweist. Wenn der Schluss einer der nächsten Kerzen die Widerstandslinie von unten durchbricht und der RSI über dem MA des RSI liegt, eröffnet der Roboter einen Kaufauftrag. Wenn der Schluss einer der nächsten Kerzen die Unterstützungslinie von oben durchbricht und der RSI unter d
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Experten
Bitte geben Sie eine Bewertung ab, um die Entwicklung dieses Expert Advisors zu unterstützen NeuroEdge EA ist ein fortschrittlicher trendfolgender Scalper, der sich dynamisch an das Marktverhalten anpasst. Mit präzisen Algorithmen und einer intelligenten Mittelwertbildungslogik sorgt er für einen minimalen Drawdown, während er hochwahrscheinliche Setups unter Trendbedingungen erfasst. NeuroEdge analysiert kontinuierlich den Marktfluss, um optimale Ein- und Ausstiege zu gewährleisten - und gibt
FREE
Grid Engulfing MT5
Yudi Sri Warsito
4.83 (6)
Experten
Grid Engulfing ist eine Handelsstrategie, die Grid Trading mit Engulfing-Mustern kombiniert. Grid-Handel: Bei einer Grid-Trading-Strategie werden in regelmäßigen Abständen (Grid-Größe) Kauf- und Verkaufsaufträge über und unter einem bestimmten Kursniveau platziert. Das Ziel ist es, von kleinen Kursbewegungen innerhalb eines Marktes, der sich in einer bestimmten Bandbreite bewegt, zu profitieren. Engulfing-Patterns: Engulfing-Muster sind eine Art von Candlestick-Muster, das eine potenzielle Tren
FREE
AvA 8 limited
Sveinn FRIDFINNSSON
Experten
INFORMATIV Es gibt keinen Preis für dieses Handelssystem "AvA - 8 limited", es ist kostenlos. Es hat eine begrenzte Anzahl von Eingabeparametern und eine begrenzte Anzahl von Niveaus für die Module GAMMA und DELTA, aber es hat genug, damit Sie es ausprobieren und sogar handeln können, es ist voll funktionsfähig. Die kostenpflichtige Version ist natürlich ideal für den Handel. Als professionelle Trader und Systementwickler haben wir beschlossen, dass der beste Weg nach vorne ist, so transparent
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Experten
Der Renko Expert Advisor basiert auf der Simulation von Renko-Balken. Der EA verfügt über zwei Optionen zur Erstellung von Renko-Balken. Klassisch und ATR. In der klassischen Version werden die Renko-Balken mit Flächen auf dem Hauptchart markiert; in der ATR-Version werden die Renko-Balken modelliert und im Indikatorfenster gezeichnet. Die Modellierung von Renko-Balken innerhalb des EA ermöglicht eine bessere Optimierung des Roboters als die Offline-Zeichnung von Renko-Balken. Unser neues, auf k
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Experten
DeM_Expert ist auf der Grundlage eines spezifischen Indikators der technischen Analyse ( DeMarker ) aufgebaut . Er verfügt über zahlreiche Parameter, so dass jeder Benutzer die passenden Einstellungen für sein Anlageprofil finden kann. Er kann mit 28 verschiedenen Paaren arbeiten, ein Paar pro Chart. Die Standardeinstellungen der Parameter sind indikativ, Ich empfehle, dass jeder Benutzer experimentiert, um seine eigenen Einstellungen zu finden.
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Experten
Überblick SDZ Trend Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der für alle Symbole arbeitet und den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen empfiehlt . Er kombiniert dynamische Preisaktionsmuster, EMA-Filter und eine streng sitzungsbasierte Handelslogik, um präzise Markteinstiege mit optimaler Risikokontrolle zu identifizieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die einen strukturierten, zeitlich gefilterten Handel während der aktiven Marktstunden bevorzugen. ️ Hauptmerkmale Dynamis
FREE
Mr Krabs Gold
Maher Matmati
Experten
ChatGPT a dit : Entdecken Sie mrKrabsGold – Kelly MultiTP , Ihren ultra-optimierten Scalping-EA, entwickelt, um Gewinne zu maximieren und Risiken zu kontrollieren: Hauptfunktionen: Scalping- & Hedging-Strategie: Erkennt und nutzt schnelle Trendwenden mit automatischem Hedging zur Begrenzung von Drawdowns. Dynamisches Kelly-Sizing: Verteilt die optimale Positionsgröße basierend auf Ihrer bisherigen Performance – anpassbarer Kelly-Faktor inklusive. Multi-Take-Profit-Stufen: Sichern
FREE
MACD Trader FREE MT5
Konstantin Nikitin
4 (1)
Experten
Dies ist ein automatisierter Expert Advisor, der mit den Indikatoren MACD und Envelopes handelt. Die kostenpflichtige Version ist hier erhältlich . Die kostenlose Version hat die folgenden Einschränkungen. Kein Panel zum Eröffnen von Aufträgen. Der Handel ist auf das Währungspaar EURUSD und ähnliche beschränkt. Orders können nur mit dem Mindestlot eröffnet werden, es können nicht mehr als 5 Orders in dieselbe Richtung eröffnet werden, insgesamt also 10 Orders. Die Pause nach Schließung aller Ord
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experten
Dreifach-Indikator Pro: ADX, BB & MA gestützter Handelsexperte Erschließen Sie den Präzisionshandel mit Triple Indicator Pro, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Marktvorteil zu maximieren. Dieser EA kombiniert die Leistung des ADX (Trendstärke), der Bollinger Bänder (Marktvolatilität) und des gleitenden Durchschnitts (Trendrichtung) und eröffnet Trades nur, wenn alle drei Indikatoren übereinstimmen 1 - ADX-Indikator (Average Directional Index) - Dieser Indi
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Experten
Dieser Expert Advisor prüft die Signale von Indikatoren wie MACD, Stochastik und RSI, um Markttrends und Wendepunkte zu erkennen. Er umfasst mehrere Strategien und arbeitet nahtlos zusammen. Der Advisor analysiert die Marktsituation in Echtzeit und führt automatisch Trades zu vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels aus. HydraAlchemist ist auch einfach zu bedienen. Der intuitive und leicht verständliche Setup-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Handelsstrategien mit wenigen Parametern auszuf
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Experten
Der von uns vorgestellte Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelsinstrument, das für den Forex-Markt entwickelt wurde und zwei weithin bekannte und angesehene technische Indikatoren verwendet: Bollinger Bänder und der Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands sind ein technisches Analyseinstrument, das aus einem oberen Band, einem unteren Band und einem einfachen gleitenden Durchschnitt in der Mitte besteht. Diese Bänder helfen dabei, die Volatilität und potenzielle Trendumkehrpunkte
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (381)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (41)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (90)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (16)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 179 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (85)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.15 (27)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Weitere Produkte dieses Autors
Mitsuha MT5
Noriyuki Suzuki
Experten
Dieser EA nutzt Anomalien im USDJPY aus und führt etwa 12 Trades pro Monat aus. Daher ist das empfohlene Währungspaar USDJPY , und es gibt keinen bestimmten empfohlenen Zeitrahmen (er kann mit jedem Chart handeln). Die Performance ist tendenziell besser bei Brokern, die einen engen USDJPY-Spread und einen positiven Swap auf BUY-Positionen anbieten. Da der EA zeitbasierten Handel verwendet, verwenden Sie bitte einen Broker, bei dem die GMT-Verschiebung während der Sommerzeit +3 und während der S
FREE
Konoha
Noriyuki Suzuki
Experten
Konoha ist ein einfacher Breakout-EA für XAUUSD. Wenn Sie eine beliebige Anzahl von Candlesticks angeben, platziert er ausstehende Stop-Orders beim höchsten Hoch und niedrigsten Tief vom aktuellen Balken (dem Balken, an dem die Order platziert wird) zurück zur angegebenen Anzahl von Candlesticks. Der Standardparameter ist auf 180 gesetzt, was bedeutet, dass Stop-Orders beim höchsten Hoch und niedrigsten Tief des aktuellen Balkens und 180 Candlesticks zurück platziert werden. Parameterbeschrei
FREE
MikenekoDream
Noriyuki Suzuki
Experten
MikenekoDream ist ein einfacher EA, der auf der Grundlage der Abweichungsrate vom gleitenden Durchschnitt einen Umkehrhandel durchführt. Er handelt nur zur Eröffnung eines jeden Zeitrahmens. Er geht einen Handel ein, wenn der Schlusskurs des vorherigen Balkens die festgelegte Abweichungsrate übersteigt, und steigt aus, wenn das Gegenteil eintritt. Da die Logik einfach ist, kann sie auch für den Handel mit anderen Währungen verwendet werden. Es hat eine gute Affinität zu Währungen wie dem Euro u
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension