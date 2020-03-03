PCA Pairs Trader Pro es un asesor experto que, basado en el método de componentes principales (PCA), encuentra automáticamente la pareja óptima de activos dentro de un portafolio de cinco instrumentos y construye una posición de cobertura mercado‑neutral compuesta por dos posiciones: LONG y SHORT. A diferencia del trading de pares clásico, donde se analiza únicamente una pareja, PCA Pairs Trader Pro realiza un análisis estadístico multidimensional, identifica patrones ocultos y se adapta a las cambiantes condiciones del mercado sin necesidad de ajustes manuales.

Por qué PCA Pairs Trader Pro es el siguiente nivel en trading de pares



Análisis multiactivo

En lugar de dos activos, el Asesor considera de inmediato un sector de cinco instrumentos, identificando las mejores parejas mediante PCA y el cálculo de la matriz de covarianzas. Esto revela interrelaciones ocultas, inaccesibles con el enfoque tradicional.

Método de Componentes Principales + Algoritmo de Machine Learning

El cálculo de los vectores clave de distribución del mercado gracias al algoritmo de ML permite separar objetivamente la tendencia general de las anomalías. Obtenemos parejas que realmente se desvían, y no simplemente correlacionadas.

Machine Learning avanzado y automatización

El Asesor “aprende” de datos históricos, se adapta a cambios en correlaciones y volatilidad. Ajusta automáticamente el tamaño de las posiciones sin requerir configuración manual: todo queda bajo control de forma automática.

Posición mercado‑neutral y protección de capital

Las posiciones LONG y SHORT dentro de una pareja compensan el movimiento general del mercado. Esto reduce el riesgo global y aporta estabilidad incluso en períodos de alta volatilidad.

Ausencia de esquemas de alto riesgo

Nada de martingala, promedios o grid trading: solo análisis matemático riguroso y un sólido sistema de gestión de riesgos.

¿Por qué elegir este Asesor?



El único EA en MarketMQL que aplica un análisis PCA completo sobre un sector de cinco activos para encontrar las “verdaderas” parejas para trading de pares.

El trading de pares tradicional se limita a la correlación de dos activos. PCA Pairs Trader Pro procesa estadística de inmediato sobre cinco instrumentos, permitiendo descubrir patrones ocultos imposibles de detectar con análisis unipar.

Alta fiabilidad gracias a criterios estadísticos objetivos: la entrada y salida de operaciones se basan en señales cuantitativas, no en indicadores exóticos.

Sin técnicas de riesgo como grid trading o aumento de lotaje. Estrategia puramente matemática.

Descubre la nueva generación de trading de pares con “PCA Pairs Trader Pro” – cuando el mercado habla en números, tú obtienes la ventaja.

Guía de uso del Asesor

Instalación en el gráfico

Selección del gráfico:

El Asesor utiliza el símbolo del gráfico como primer activo. Por ello, se recomienda abrir el gráfico del activo que consideres principal en la estrategia. Por ejemplo, para el sector “Banca” de acciones estadounidenses: Gráfico – JPM.

Del segundo al quinto símbolo: BAC, WFC, C, BK (se configuran en los parámetros).

IMPORTANTE: Debes seleccionar CINCO instrumentos con alta correlación entre sí, por ejemplo:

NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI (tecnología)

USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN (divisas europeas frente al USD), etc.

Adjuntar Asesor al gráfico:

Arrastra el Asesor al gráfico del activo seleccionado. A continuación, en la ventana “Configuración del experto” aparecerán todos los parámetros de entrada disponibles para modificar.

Los valores predeterminados son símbolos de ejemplo. Debes ingresarlos manualmente según tu bróker (Forex, CFD, Acciones, ETF) y optimizarlos conforme a sus condiciones:

Instalar en el gráfico: JPM

Symbol2: BAC

Symbol3: WFC

Symbol4: C

Symbol5: BK

Para Acciones y ETF, utiliza un bróker que ofrezca el máximo apalancamiento posible y acceso a los mayores volúmenes de acciones y ETF.

Al realizar backtests, considera el margen y el apalancamiento de tu bróker.

IMPORTANTE: Recuerda que el trading de pares es trading de cartera. No busques grandes ganancias de una sola pareja. Tiene más sentido y efectividad construir un portafolio de al menos 3–5 parejas y distribuir el capital según tu política de riesgo.

IMPORTANTE: Recuerda que el trading de pares es trading de cartera. No busques grandes ganancias de una sola pareja. Tiene más sentido y efectividad construir un portafolio de al menos 3–5 parejas y distribuir el capital según tu política de riesgo.

Descargo de responsabilidad: El trading, especialmente en Forex, CFDs y futuros, conlleva un nivel significativo de riesgo. El uso de apalancamiento puede aumentar tanto las ganancias potenciales como las pérdidas. Puedes perder parte o la totalidad del capital invertido, e incluso más. Nunca inviertas fondos que no estés dispuesto a perder. No existe garantía alguna de beneficios futuros. Los resultados mostrados en el pasado o en backtests no aseguran resultados similares en el futuro.



