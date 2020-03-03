PCA Pairs Trader Pro

PCA Pairs Trader Pro es un asesor experto que, basado en el método de componentes principales (PCA), encuentra automáticamente la pareja óptima de activos dentro de un portafolio de cinco instrumentos y construye una posición de cobertura mercado‑neutral compuesta por dos posiciones: LONG y SHORT. A diferencia del trading de pares clásico, donde se analiza únicamente una pareja, PCA Pairs Trader Pro realiza un análisis estadístico multidimensional, identifica patrones ocultos y se adapta a las cambiantes condiciones del mercado sin necesidad de ajustes manuales.

“Los profesionales, por lo general, no poseen un conocimiento extraordinario ni una habilidad superior. Ganan dinero porque juegan un juego completamente distinto.”

Cambia tu enfoque de trading: emplea “otras” reglas y metodologías, tal como lo hacen los “grandes jugadores” en las mejores firmas comerciales y hedge funds.

Esta es una oferta limitada a 10 copias con licencia de por vida. El precio del EA aumentará muy rápidamente. ¡Aprovecha la oportunidad de adquirirlo ahora a precio reducido y con licencia perpetua! Más adelante solo estará disponible en modalidad de renta.

Por qué PCA Pairs Trader Pro es el siguiente nivel en trading de pares

Análisis multiactivo
En lugar de dos activos, el Asesor considera de inmediato un sector de cinco instrumentos, identificando las mejores parejas mediante PCA y el cálculo de la matriz de covarianzas. Esto revela interrelaciones ocultas, inaccesibles con el enfoque tradicional.

Método de Componentes Principales + Algoritmo de Machine Learning
El cálculo de los vectores clave de distribución del mercado gracias al algoritmo de ML permite separar objetivamente la tendencia general de las anomalías. Obtenemos parejas que realmente se desvían, y no simplemente correlacionadas.

Machine Learning avanzado y automatización
El Asesor “aprende” de datos históricos, se adapta a cambios en correlaciones y volatilidad. Ajusta automáticamente el tamaño de las posiciones sin requerir configuración manual: todo queda bajo control de forma automática.

Posición mercado‑neutral y protección de capital
Las posiciones LONG y SHORT dentro de una pareja compensan el movimiento general del mercado. Esto reduce el riesgo global y aporta estabilidad incluso en períodos de alta volatilidad.

Ausencia de esquemas de alto riesgo
Nada de martingala, promedios o grid trading: solo análisis matemático riguroso y un sólido sistema de gestión de riesgos.

¿Por qué elegir este Asesor?

El único EA en MarketMQL que aplica un análisis PCA completo sobre un sector de cinco activos para encontrar las “verdaderas” parejas para trading de pares.
El trading de pares tradicional se limita a la correlación de dos activos. PCA Pairs Trader Pro procesa estadística de inmediato sobre cinco instrumentos, permitiendo descubrir patrones ocultos imposibles de detectar con análisis unipar.
Alta fiabilidad gracias a criterios estadísticos objetivos: la entrada y salida de operaciones se basan en señales cuantitativas, no en indicadores exóticos.
Sin técnicas de riesgo como grid trading o aumento de lotaje. Estrategia puramente matemática.

Descubre la nueva generación de trading de pares con “PCA Pairs Trader Pro” – cuando el mercado habla en números, tú obtienes la ventaja.

Guía de uso del Asesor

Instalación en el gráfico

Selección del gráfico:
El Asesor utiliza el símbolo del gráfico como primer activo. Por ello, se recomienda abrir el gráfico del activo que consideres principal en la estrategia. Por ejemplo, para el sector “Banca” de acciones estadounidenses: Gráfico – JPM.
Del segundo al quinto símbolo: BAC, WFC, C, BK (se configuran en los parámetros).

IMPORTANTE: Debes seleccionar CINCO instrumentos con alta correlación entre sí, por ejemplo:

  • NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI (tecnología)

  • USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN (divisas europeas frente al USD), etc.

Adjuntar Asesor al gráfico:
Arrastra el Asesor al gráfico del activo seleccionado. A continuación, en la ventana “Configuración del experto” aparecerán todos los parámetros de entrada disponibles para modificar.

PARÁMETROS DEL EXPERTO PCA Pairs Trader Pro

Los valores predeterminados son símbolos de ejemplo. Debes ingresarlos manualmente según tu bróker (Forex, CFD, Acciones, ETF) y optimizarlos conforme a sus condiciones:

  • Instalar en el gráfico: JPM

  • Symbol2: BAC

  • Symbol3: WFC

  • Symbol4: C

  • Symbol5: BK

Para Acciones y ETF, utiliza un bróker que ofrezca el máximo apalancamiento posible y acceso a los mayores volúmenes de acciones y ETF.
Al realizar backtests, considera el margen y el apalancamiento de tu bróker.

IMPORTANTE: Recuerda que el trading de pares es trading de cartera. No busques grandes ganancias de una sola pareja. Tiene más sentido y efectividad construir un portafolio de al menos 3–5 parejas y distribuir el capital según tu política de riesgo.

Tu futuro se forja con lo que haces hoy, no con lo que harás mañana. Si quieres ir más allá de los algoritmos estándar y descubrir nuevas oportunidades en gestión de riesgos, PCA Pairs Trader Pro es la herramienta que necesitas. Acepta el reto, invierte en tu futuro y gestiona el mercado con un nivel de profesionalismo inédito. No esperes, actúa: adquiere PCA Pairs Trader Pro ahora y lleva tu trading a otro nivel.

Para profundizar en el método PCA, consulta estos artículos breves en mi blog:

Descargo de responsabilidad: El trading, especialmente en Forex, CFDs y futuros, conlleva un nivel significativo de riesgo. El uso de apalancamiento puede aumentar tanto las ganancias potenciales como las pérdidas. Puedes perder parte o la totalidad del capital invertido, e incluso más. Nunca inviertas fondos que no estés dispuesto a perder. No existe garantía alguna de beneficios futuros. Los resultados mostrados en el pasado o en backtests no aseguran resultados similares en el futuro.


Otros productos de este autor
ZScore Cointegration
Oleksandr Art'omenko
Indicadores
El indicador calcula y muestra el Z-Score del spread (spread cointegrado) entre dos instrumentos financieros. Se basa en el método de mínimos cuadrados (OLS) para estimar el coeficiente de relación entre los precios de dos símbolos y posteriormente normalizar la distribución del spread en valores de Z-Score. En una ventana independiente de la herramienta verá: Línea principal de Z-Score (roja) Umbrales superior e inferior (plateados, punteados), definidos por el usuario Al alcanzar los niveles d
PCA Arbitrage 3X
Oleksandr Art'omenko
Indicadores
Sumérgete en el mundo de la estadística de alta precisión y la distribución dinámica de capital con la herramienta avanzada: PCA Arbitrage 3X . Este indicador está basado en el Análisis de Componentes Principales (PCA) , un método empleado por traders de élite para descubrir patrones ocultos en el movimiento del mercado. Gracias al avanzado algoritmo de Jacobi (ML) para el cálculo de valores propios y vectores propios, el sistema convierte datos históricos complejos en señales claras para la ent
FREE
PCA Arbitrage3X EA
Oleksandr Art'omenko
5 (1)
Asesores Expertos
Método de Componentes Principales (PCA) – es un enfoque matemático cuantitativo que ayuda a extraer, de grandes volúmenes de datos, los factores más relevantes que determinan el comportamiento del mercado. En este Asesor, PCA analiza los movimientos históricos de precios de varios activos simultáneamente, para entender qué movimientos comunes (es decir, componentes principales) influyen en su dinámica y cuáles presentan desviaciones estadísticas atípicas. Con base en esta información, el Asesor
