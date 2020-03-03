PCA Pairs Trader Pro ist ein Expert Advisor, der auf Basis der Hauptkomponenten­analyse (PCA) automatisch das optimale Asset‑Paar aus einem Portfolio von fünf Instrumenten ermittelt und zwischen diesen eine marktneutrale Absicherungsposition mit einem LONG‑ und einem SHORT‑Trade aufbaut. Im Gegensatz zum klassischen Paar­trading, bei dem nur ein einziges Paar analysiert wird, führt PCA Pairs Trader Pro eine mehrdimensionale statistische Analyse durch, erkennt versteckte Muster und passt sich ohne manuelle Einstellungen an sich ändernde Marktbedingungen an.

Warum PCA Pairs Trader Pro die nächste Stufe im Paartrading ist



Multi‑Asset‑Analyse

Anstatt nur zwei Assets betrachtet der Advisor einen Sektor aus fünf Instrumenten und identifiziert die besten Paare mithilfe der PCA und der Berechnung der Kovarianzmatrix. Dies deckt versteckte Zusammenhänge auf, die im traditionellen Ansatz verborgen bleiben.

Hauptkomponenten­analyse + Machine‑Learning‑Algorithmus

Die Berechnung der zentralen Marktverteilungs­vektoren mittels ML‑Algorithmus ermöglicht eine objektive Trennung von Gesamtrend und Anomalien. Wir erhalten Paare, die tatsächlich abweichen, und nicht nur in Korrelation stehen.

Fortgeschrittenes Machine Learning und Automatisierung

Der Advisor „lernt“ aus historischen Daten, passt sich Änderungen in Korrelationen und Volatilität an. Er regelt die Positionsgrößen eigenständig, ohne manuelle Anpassungen zu benötigen – alles wird automatisch berücksichtigt.

Marktneutrale Position und Kapitalschutz

LONG‑ und SHORT‑Trades in einem Paar kompensieren die Gesamtmarktbewegung. Das reduziert das Gesamtrisiko und sorgt selbst in Phasen hoher Volatilität für Stabilität.

Keine hochriskanten Strategien

Kein Martingale, Averaging oder Grid‑Trading – nur strenge mathematische Analysen und ein ausgereiftes Risikomanagement.

Warum gerade dieser Expert Advisor?



Der einzige EA auf MarketMQL, der für die Auswahl des Paares eine vollständige PCA‑Analyse eines Sektors mit fünf Assets anwendet, um „echte“ Paare für das Paartrading zu finden.

Klassisches Paartrading ist auf die Korrelation von zwei Assets beschränkt. PCA Pairs Trader Pro wertet die Statistik von fünf Instrumenten gleichzeitig aus und deckt dabei versteckte Muster auf, die im Einzel‑/Zweier‑Analyseverfahren verborgen bleiben.

Hohe Zuverlässigkeit dank objektiver statistischer Kriterien: Ein‑ und Ausstieg erfolgen über quantitative Signale, nicht mittels exotischer Indikatoren.

Keine risikoreichen Methoden wie Grid‑Trading oder Positionsaufbau per Lot‑Steigerung. Eine völlig saubere mathematische Strategie.

Bedienungsanleitung für den Expert Advisor

Installation im Chart

Chart‑Auswahl:

Der Advisor verwendet das Symbol des Charts als erstes Asset. Daher empfiehlt es sich, das Chart jenes Instruments zu öffnen, das Sie für Ihre Strategie als zentral ansehen – beispielsweise im Sektor „Banken“ der US‑Aktien: Chart – JPM. Als zweites bis fünftes Symbol: BAC, WFC, C, BK (im Parameterfenster festlegbar).

WICHTIG: Sie sollten FÜNF Instrumente auswählen, die eine hohe Korrelation untereinander aufweisen – z. B. NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI (Technologie) oder USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN (europäische Währungen im Verhältnis zum USD) usw.

Anbringen am Chart:

Ziehen Sie den Advisor auf das Chart des gewählten Instruments. Im Fenster „Experten‑Einstellungen“ werden danach alle Eingabeparameter angezeigt, die Sie anpassen können.

Die Standardparameter sind Platzhalter‑Symbole. Sie müssen in den Einstellungen selbst die gewünschten Symbole (Forex, CFD, Aktien, ETF) eintragen und je nach Ihren Broker‑Bedingungen optimieren, z. B.:

Chart‑Instrument: JPM

Symbol2: BAC

Symbol3: WFC

Symbol4: C

Symbol5: BK

Für Aktien und ETFs wählen Sie einen Broker mit dem höchstmöglichen Hebel und maximalem Angebot an Aktien und ETFs.

Berücksichtigen Sie bei Ihren Backtests stets die Margin‑Anforderungen und den Hebel Ihres Brokers!

WICHTIG: Denken Sie daran, dass Paartrading Portfoliotrading ist. Streben Sie nicht an, hohe Gewinne aus nur einem Paar zu erzielen. Es ist sinnvoller und effektiver, ein Portfolio von mindestens 3–5 Paaren zu wählen und das Kapital gemäß Ihrer Risikostrategie zu verteilen.

Für ein tieferes Verständnis der PCA‑Methode lesen Sie die Artikel in meinem Blog:

Überwindung von Marktrauschen: Wie die PCA‑Methode Trading‑Strategien und Risikomanagement transformiert.

Die PCA-Methode in der praktischen Anwendung. Reihenfolge und Kriterien für die Auswahl und Festlegung von Handelssymbol.

Haftungsausschluss:

Trading – insbesondere auf Forex und mittels CFDs und Futures – ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Der Einsatz von Hebelwirkung kann sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste vergrößern. Sie können Teile oder das gesamte investierte Kapital verlieren und unter Umständen sogar darüber hinausgehende Verluste erleiden. Investieren Sie niemals Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Es gibt keine Garantie für zukünftige Gewinne. Vergangene oder auf Backtests basierende Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Resultate.



