PCA Pairs Trader Pro ist ein Expert Advisor, der auf Basis der Hauptkomponenten­analyse (PCA) automatisch das optimale Asset‑Paar aus einem Portfolio von fünf Instrumenten ermittelt und zwischen diesen eine marktneutrale Absicherungsposition mit einem LONG‑ und einem SHORT‑Trade aufbaut. Im Gegensatz zum klassischen Paar­trading, bei dem nur ein einziges Paar analysiert wird, führt PCA Pairs Trader Pro eine mehrdimensionale statistische Analyse durch, erkennt versteckte Muster und passt sich ohne manuelle Einstellungen an sich ändernde Marktbedingungen an.

„Profis verfügen in der Regel weder über mehr Wissen noch über herausragende Fertigkeiten. Sie verdienen Geld, weil sie ein ganz anderes Spiel spielen.“

Ändern Sie Ihren Handelsansatz, wenden Sie „andere“ Regeln und Vorgehensweisen an, so wie es erfolgreiche „Big Player“ in den führenden Handelsunternehmen und Hedgefonds tun.

Dies ist ein auf 10 Exemplare limitiertes Angebot mit lebenslanger Lizenz. Der EA‑Preis wird sehr schnell steigen. Sichern Sie sich jetzt den Lifetime‑Zugang zum Einführungspreis! Anschließend ist nur noch Miete verfügbar.

Warum PCA Pairs Trader Pro die nächste Stufe im Paartrading ist

Multi‑Asset‑Analyse
Anstatt nur zwei Assets betrachtet der Advisor einen Sektor aus fünf Instrumenten und identifiziert die besten Paare mithilfe der PCA und der Berechnung der Kovarianzmatrix. Dies deckt versteckte Zusammenhänge auf, die im traditionellen Ansatz verborgen bleiben.

Hauptkomponenten­analyse + Machine‑Learning‑Algorithmus
Die Berechnung der zentralen Marktverteilungs­vektoren mittels ML‑Algorithmus ermöglicht eine objektive Trennung von Gesamtrend und Anomalien. Wir erhalten Paare, die tatsächlich abweichen, und nicht nur in Korrelation stehen.

Fortgeschrittenes Machine Learning und Automatisierung
Der Advisor „lernt“ aus historischen Daten, passt sich Änderungen in Korrelationen und Volatilität an. Er regelt die Positionsgrößen eigenständig, ohne manuelle Anpassungen zu benötigen – alles wird automatisch berücksichtigt.

Marktneutrale Position und Kapitalschutz
LONG‑ und SHORT‑Trades in einem Paar kompensieren die Gesamtmarktbewegung. Das reduziert das Gesamtrisiko und sorgt selbst in Phasen hoher Volatilität für Stabilität.

Keine hochriskanten Strategien
Kein Martingale, Averaging oder Grid‑Trading – nur strenge mathematische Analysen und ein ausgereiftes Risikomanagement.

Warum gerade dieser Expert Advisor?

  • Der einzige EA auf MarketMQL, der für die Auswahl des Paares eine vollständige PCA‑Analyse eines Sektors mit fünf Assets anwendet, um „echte“ Paare für das Paartrading zu finden.

  • Klassisches Paartrading ist auf die Korrelation von zwei Assets beschränkt. PCA Pairs Trader Pro wertet die Statistik von fünf Instrumenten gleichzeitig aus und deckt dabei versteckte Muster auf, die im Einzel‑/Zweier‑Analyseverfahren verborgen bleiben.

  • Hohe Zuverlässigkeit dank objektiver statistischer Kriterien: Ein‑ und Ausstieg erfolgen über quantitative Signale, nicht mittels exotischer Indikatoren.

  • Keine risikoreichen Methoden wie Grid‑Trading oder Positionsaufbau per Lot‑Steigerung. Eine völlig saubere mathematische Strategie.

Entdecken Sie die neue Generation des Paartrading mit „PCA Pairs Trader Pro“ – wenn der Markt in Zahlen spricht und Sie den entscheidenden Vorteil erhalten!


Bedienungsanleitung für den Expert Advisor

Installation im Chart
Chart‑Auswahl:
Der Advisor verwendet das Symbol des Charts als erstes Asset. Daher empfiehlt es sich, das Chart jenes Instruments zu öffnen, das Sie für Ihre Strategie als zentral ansehen – beispielsweise im Sektor „Banken“ der US‑Aktien: Chart – JPM. Als zweites bis fünftes Symbol: BAC, WFC, C, BK (im Parameterfenster festlegbar).
WICHTIG: Sie sollten FÜNF Instrumente auswählen, die eine hohe Korrelation untereinander aufweisen – z. B. NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI (Technologie) oder USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN (europäische Währungen im Verhältnis zum USD) usw.

Anbringen am Chart:
Ziehen Sie den Advisor auf das Chart des gewählten Instruments. Im Fenster „Experten‑Einstellungen“ werden danach alle Eingabeparameter angezeigt, die Sie anpassen können.

PARAMETERÜBERSICHT DES EXPERT ADVISOR PCA Pairs Trader Pro

Die Standardparameter sind Platzhalter‑Symbole. Sie müssen in den Einstellungen selbst die gewünschten Symbole (Forex, CFD, Aktien, ETF) eintragen und je nach Ihren Broker‑Bedingungen optimieren, z. B.:

  • Chart‑Instrument: JPM

  • Symbol2: BAC

  • Symbol3: WFC

  • Symbol4: C

  • Symbol5: BK

Für Aktien und ETFs wählen Sie einen Broker mit dem höchstmöglichen Hebel und maximalem Angebot an Aktien und ETFs.
Berücksichtigen Sie bei Ihren Backtests stets die Margin‑Anforderungen und den Hebel Ihres Brokers!

WICHTIG: Denken Sie daran, dass Paartrading Portfoliotrading ist. Streben Sie nicht an, hohe Gewinne aus nur einem Paar zu erzielen. Es ist sinnvoller und effektiver, ein Portfolio von mindestens 3–5 Paaren zu wählen und das Kapital gemäß Ihrer Risikostrategie zu verteilen.

Ihre Zukunft wird durch das bestimmt, was Sie heute tun und nicht morgen. Wenn Sie über Standardalgorithmen hinausgehen und neue Möglichkeiten im Risikomanagement entdecken möchten, ist PCA Pairs Trader Pro genau das richtige Werkzeug für Sie. Nehmen Sie die Herausforderung an, investieren Sie in Ihre Zukunft und gestalten Sie Ihren Handel auf einem neuen professionellen Niveau. Warten Sie nicht, handeln Sie – erwerben Sie PCA Pairs Trader Pro jetzt und lassen Sie Ihren Handel in einem neuen Klang erstrahlen!

Für ein tieferes Verständnis der PCA‑Methode lesen Sie die Artikel in meinem Blog:

Haftungsausschluss:
Trading – insbesondere auf Forex und mittels CFDs und Futures – ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Der Einsatz von Hebelwirkung kann sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste vergrößern. Sie können Teile oder das gesamte investierte Kapital verlieren und unter Umständen sogar darüber hinausgehende Verluste erleiden. Investieren Sie niemals Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Es gibt keine Garantie für zukünftige Gewinne. Vergangene oder auf Backtests basierende Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Resultate.


