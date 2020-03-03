PCA Pairs Trader Pro

PCA Pairs Trader Pro — это экспертный советник, который на основе метода главных компонент (PCA) автоматически находит оптимальную пару активов из портфеля из пяти инструментов и строит между ними рыночно-нейтральную хеджирующую позицию из двух позиций LONG и SHORT. В отличие от классического парного трейдинга, где анализируется лишь одна пара, PCA Pairs Trader Pro выполняет многомерный статистический анализ, выявляет скрытые паттерны и адаптируется к изменяющимся рыночным условиям без ручных настроек.

“Профессионалы, как правило, не обладают большими знаниями или большим мастерством. Они зарабатывают деньги, потому что играют в совершенно другую игру.”

Измените свой подход к торговле, используйте “другие” правила и подходы в своей торговле, как это делают успешные “большие парни” в лучших торговых компаниях и хедж-фондах.

Это ограниченное предложение в 10 копий с пожизненной лицензией. Стоимость EA будет расти очень быстро. Успейте приобрести по сниженной цене в собственность с пожизненной лицензией! Далее будет доступна только аренда.

Почему PCA Pairs Trader Pro — это следующий уровень парного трейдинга

  1. Мультиактивный анализ
    Вместо двух активов Советник рассматривает сразу Сектор из пяти инструментов, выявляя лучшие Пары через PCA и расчет ковариационной матрицы. Это раскрывает скрытые взаимосвязи, недоступные при традиционном подходе.

  2. Метод главных компонент + алгоритм Машинного Обучения
    Вычисление ключевых векторов распределения рынка с помощью алгоритма ML позволяет объективно отделить общий тренд от аномалий. Мы получаем Пары, которые действительно отклоняются, а не просто находятся в корреляции.

  3. Продвинутое машинное обучение и автоматизация
    Советник "учится" на исторических данных, адаптируется к изменению корреляций и волатильности. Он самостоятельно регулирует позиционные размеры, не требуя ручных настроек — всё учитывается автоматически .

  4. Рыночно-нейтральная позиция и защита капитала
    LONG и SHORT в одной Паре компенсируют общее движение рынка. Это снижает общий риск и приносит стабильность даже в периоды высокой волатильности.

  5. Отсутствие высоко рискованных схем
    Никакого мартингейла, усреднения или сеточной торговли — только строгий математический анализ и система управления рисками .

Почему именно этот Советник?

  • Единственный ЕА на MarketMQL, в котором для подбора Пары применяется полноценный PCA-анализ по сектору из пяти активов для поиска “истинных” Пар для парной торговли. 
  • Традиционный парный трейдинг ограничен корреляцией двух активов. PCA Pairs Trader Pro обрабатывает статистику сразу пяти инструментов, позволяя выявить скрытые паттерны, недоступные при анализе пар одиночно.
  • Высокая надёжность благодаря объективным статистическим критериям: вход и выход из сделки — по количественным сигналам, а не по экзотическим индикаторам.
  • Нет рисковых техник вроде сеточной торговли или наращивания лота. Совершенно чистая математическая стратегия.

Откройте для себя новое поколение Парного Трейдинга с “PCA Pairs Trader Pro” – когда рынок говорит на языке чисел, а вы получаете преимущество!


Руководство по использованию советника.

   Установка на график

  • Выбор графика:
    Советник использует символ графика в качестве первого актива. Поэтому рекомендуется открыть график актива, который вы считаете основным в данной стратегии, например возьмем сектор “Банки” из акций США: График - JPM. Со второго по пятый символ: BAC, WFC, C, BK (задаются в параметрах). 
  • ВАЖНО: Вам следует искать ПЯТЬ инструментов, которые имеют высокую корреляцию между собой - например, NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI (технологии), USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN (Европейские валюты относительно USD) и т.д.
  • Присоединение к графику:
    Перетащите советника на график выбранного актива. После этого в окне «Настройки эксперта» отобразятся все входные параметры, которые можно изменить.
РУКОВОДСТВО ПО ПАРАМЕТРАМ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТНИКА PCA Pairs Trader Pro.

Параметры по умолчанию  - это произвольно установленные Символы. Вы должны самостоятельно установить в Параметрах значения Символов (Форекс, CFD, Акции, ETF) и провести оптимизацию в зависимости от условий вашего брокера, например:

Установить на график - JPM

Symbol2 - BAC 

Symbol3 - WFC

Symbol4 - C

Symbol5 - BK

Для Акций и ЕТF - используйте брокера с максимально возможным кредитным плечом и максимально доступными Акции и ETF.

При тестировании учитывайте Маржа плечо вашего брокера!

ВАЖНО: Помните, что Парная Торговля - это Портфельная торговля. Не стремитесь получить много прибыли от одной выбранной Пары. Будет иметь больше смысла и эффективности, если вы подберете Портфель минимум из 3-5 пар для торговли и распределите капитал в соответствии своей политике рисков. 


Ваше будущее создается тем, что вы делаете сегодня, а не завтра. Если вы стремитесь выйти за рамки стандартных алгоритмов и открыть для себя новые возможности в управлении рисками, PCA Pairs Trader Pro – это именно тот инструмент, который вам нужен. Примите вызов, инвестируйте в своё будущее и управляйте рынком на новом уровне профессионализма. Не ждите, действуйте – приобретите PCA Pairs Trader Pro прямо сейчас и позвольте своей торговле зазвучать по-новому!

Для дополнительного понимания принципа метода PCA, изучите краткие статьи из моего блога:

Преодоление Рыночных Шумов: Как Метод PCA Преобразует Стратегии Торговли и Управление Рисками.

Метод РСА в практическом использовании. Порядок и критерии выбора, и установки символов активов. 


Отказ от ответственности: Торговля — в частности на Forex и с использованием CFD, фьючерсов – связана с существенным уровнем риска. Использование кредитного плеча может увеличить как потенциальную прибыль, так и возможные убытки. Вы можете потерять часть или весь инвестированный капитал, а иногда и больше. Никогда не инвестируйте средства, которые вы не готовы потерять. Нет никаких гарантий будущей прибыли. Результаты, демонстрируемые в прошлом или на тестовых стратегиях, не гарантируют аналогичных результатов в будущем


