PCA Pairs Trader Pro — это экспертный советник, который на основе метода главных компонент (PCA) автоматически находит оптимальную пару активов из портфеля из пяти инструментов и строит между ними рыночно-нейтральную хеджирующую позицию из двух позиций LONG и SHORT. В отличие от классического парного трейдинга, где анализируется лишь одна пара, PCA Pairs Trader Pro выполняет многомерный статистический анализ, выявляет скрытые паттерны и адаптируется к изменяющимся рыночным условиям без ручных настроек.

Почему PCA Pairs Trader Pro — это следующий уровень парного трейдинга



Мультиактивный анализ

Вместо двух активов Советник рассматривает сразу Сектор из пяти инструментов, выявляя лучшие Пары через PCA и расчет ковариационной матрицы. Это раскрывает скрытые взаимосвязи, недоступные при традиционном подходе.



Метод главных компонент + алгоритм Машинного Обучения

Вычисление ключевых векторов распределения рынка с помощью алгоритма ML позволяет объективно отделить общий тренд от аномалий. Мы получаем Пары, которые действительно отклоняются, а не просто находятся в корреляции.



Продвинутое машинное обучение и автоматизация

Советник "учится" на исторических данных, адаптируется к изменению корреляций и волатильности. Он самостоятельно регулирует позиционные размеры, не требуя ручных настроек — всё учитывается автоматически .



Рыночно-нейтральная позиция и защита капитала

LONG и SHORT в одной Паре компенсируют общее движение рынка. Это снижает общий риск и приносит стабильность даже в периоды высокой волатильности.



Отсутствие высоко рискованных схем

Никакого мартингейла, усреднения или сеточной торговли — только строгий математический анализ и система управления рисками .





Почему именно этот Советник?

Единственный ЕА на MarketMQL, в котором для подбора Пары применяется полноценный PCA-анализ по сектору из пяти активов для поиска “истинных” Пар для парной торговли.

Традиционный парный трейдинг ограничен корреляцией двух активов. PCA Pairs Trader Pro обрабатывает статистику сразу пяти инструментов, позволяя выявить скрытые паттерны, недоступные при анализе пар одиночно.

Высокая надёжность благодаря объективным статистическим критериям: вход и выход из сделки — по количественным сигналам, а не по экзотическим индикаторам.

Нет рисковых техник вроде сеточной торговли или наращивания лота. Совершенно чистая математическая стратегия.





Откройте для себя новое поколение Парного Трейдинга с “ PCA Pairs Trader Pro ” – когда рынок говорит на языке чисел, а вы получаете преимущество!







Руководство по использованию советника.



Установка на график

Выбор графика:

Советник использует символ графика в качестве первого актива. Поэтому рекомендуется открыть график актива, который вы считаете основным в данной стратегии, например возьмем сектор “Банки” из акций США: График - JPM. Со второго по пятый символ: BAC, WFC, C, BK (задаются в параметрах).

ВАЖНО: Вам следует искать ПЯТЬ инструментов, которые имеют высокую корреляцию между собой - например, NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI (технологии), USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN (Европейские валюты относительно USD) и т.д.

Присоединение к графику:

Перетащите советника на график выбранного актива. После этого в окне «Настройки эксперта» отобразятся все входные параметры, которые можно изменить.

РУКОВОДСТВО ПО ПАРАМЕТРАМ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТНИКА PCA Pairs Trader Pro. Параметры по умолчанию - это произвольно установленные Символы. Вы должны самостоятельно установить в Параметрах значения Символов (Форекс, CFD, Акции, ETF) и провести оптимизацию в зависимости от условий вашего брокера, например:

Установить на график - JPM

Symbol2 - BAC

Symbol3 - WFC

Symbol4 - C

Symbol5 - BK

Для Акций и ЕТF - используйте брокера с максимально возможным кредитным плечом и максимально доступными Акции и ETF.

При тестировании учитывайте Маржа плечо вашего брокера!

ВАЖНО: Помните, что Парная Торговля - это Портфельная торговля. Не стремитесь получить много прибыли от одной выбранной Пары. Будет иметь больше смысла и эффективности, если вы подберете Портфель минимум из 3-5 пар для торговли и распределите капитал в соответствии своей политике рисков.







Ваше будущее создается тем, что вы делаете сегодня, а не завтра. Если вы стремитесь выйти за рамки стандартных алгоритмов и открыть для себя новые возможности в управлении рисками, PCA Pairs Trader Pro – это именно тот инструмент, который вам нужен. Примите вызов, инвестируйте в своё будущее и управляйте рынком на новом уровне профессионализма. Не ждите, действуйте – приобретите PCA Pairs Trader Pro прямо сейчас и позвольте своей торговле зазвучать по-новому!

Отказ от ответственности: Торговля — в частности на Forex и с использованием CFD, фьючерсов – связана с существенным уровнем риска. Использование кредитного плеча может увеличить как потенциальную прибыль, так и возможные убытки. Вы можете потерять часть или весь инвестированный капитал, а иногда и больше. Никогда не инвестируйте средства, которые вы не готовы потерять. Нет никаких гарантий будущей прибыли. Результаты, демонстрируемые в прошлом или на тестовых стратегиях, не гарантируют аналогичных результатов в будущем



