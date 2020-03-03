PCA Pairs Trader Pro
PCA Pairs Trader Pro — это экспертный советник, который на основе метода главных компонент (PCA) автоматически находит оптимальную пару активов из портфеля из пяти инструментов и строит между ними рыночно-нейтральную хеджирующую позицию из двух позиций LONG и SHORT. В отличие от классического парного трейдинга, где анализируется лишь одна пара, PCA Pairs Trader Pro выполняет многомерный статистический анализ, выявляет скрытые паттерны и адаптируется к изменяющимся рыночным условиям без ручных настроек.
“Профессионалы, как правило, не обладают большими знаниями или большим мастерством. Они зарабатывают деньги, потому что играют в совершенно другую игру.”
Измените свой подход к торговле, используйте “другие” правила и подходы в своей торговле, как это делают успешные “большие парни” в лучших торговых компаниях и хедж-фондах.
Почему PCA Pairs Trader Pro — это следующий уровень парного трейдинга
Мультиактивный анализ
Вместо двух активов Советник рассматривает сразу Сектор из пяти инструментов, выявляя лучшие Пары через PCA и расчет ковариационной матрицы. Это раскрывает скрытые взаимосвязи, недоступные при традиционном подходе.
Метод главных компонент + алгоритм Машинного Обучения
Вычисление ключевых векторов распределения рынка с помощью алгоритма ML позволяет объективно отделить общий тренд от аномалий. Мы получаем Пары, которые действительно отклоняются, а не просто находятся в корреляции.
Продвинутое машинное обучение и автоматизация
Советник "учится" на исторических данных, адаптируется к изменению корреляций и волатильности. Он самостоятельно регулирует позиционные размеры, не требуя ручных настроек — всё учитывается автоматически .
Рыночно-нейтральная позиция и защита капитала
LONG и SHORT в одной Паре компенсируют общее движение рынка. Это снижает общий риск и приносит стабильность даже в периоды высокой волатильности.
Отсутствие высоко рискованных схем
Никакого мартингейла, усреднения или сеточной торговли — только строгий математический анализ и система управления рисками .
Почему именно этот Советник?
- Единственный ЕА на MarketMQL, в котором для подбора Пары применяется полноценный PCA-анализ по сектору из пяти активов для поиска “истинных” Пар для парной торговли.
- Традиционный парный трейдинг ограничен корреляцией двух активов. PCA Pairs Trader Pro обрабатывает статистику сразу пяти инструментов, позволяя выявить скрытые паттерны, недоступные при анализе пар одиночно.
- Высокая надёжность благодаря объективным статистическим критериям: вход и выход из сделки — по количественным сигналам, а не по экзотическим индикаторам.
- Нет рисковых техник вроде сеточной торговли или наращивания лота. Совершенно чистая математическая стратегия.
Откройте для себя новое поколение Парного Трейдинга с “PCA Pairs Trader Pro” – когда рынок говорит на языке чисел, а вы получаете преимущество!
Руководство по использованию советника.
Установка на график
- Выбор графика:
Советник использует символ графика в качестве первого актива. Поэтому рекомендуется открыть график актива, который вы считаете основным в данной стратегии, например возьмем сектор “Банки” из акций США: График - JPM. Со второго по пятый символ: BAC, WFC, C, BK (задаются в параметрах).
- ВАЖНО: Вам следует искать ПЯТЬ инструментов, которые имеют высокую корреляцию между собой - например, NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI (технологии), USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN (Европейские валюты относительно USD) и т.д.
- Присоединение к графику:
Перетащите советника на график выбранного актива. После этого в окне «Настройки эксперта» отобразятся все входные параметры, которые можно изменить.
Параметры по умолчанию - это произвольно установленные Символы. Вы должны самостоятельно установить в Параметрах значения Символов (Форекс, CFD, Акции, ETF) и провести оптимизацию в зависимости от условий вашего брокера, например:
Установить на график - JPM
Symbol2 - BAC
Symbol3 - WFC
Symbol4 - C
Symbol5 - BK
Для Акций и ЕТF - используйте брокера с максимально возможным кредитным плечом и максимально доступными Акции и ETF.
При тестировании учитывайте Маржа плечо вашего брокера!
Ваше будущее создается тем, что вы делаете сегодня, а не завтра. Если вы стремитесь выйти за рамки стандартных алгоритмов и открыть для себя новые возможности в управлении рисками, PCA Pairs Trader Pro – это именно тот инструмент, который вам нужен. Примите вызов, инвестируйте в своё будущее и управляйте рынком на новом уровне профессионализма. Не ждите, действуйте – приобретите PCA Pairs Trader Pro прямо сейчас и позвольте своей торговле зазвучать по-новому!
Для дополнительного понимания принципа метода PCA, изучите краткие статьи из моего блога:
Преодоление Рыночных Шумов: Как Метод PCA Преобразует Стратегии Торговли и Управление Рисками.
Метод РСА в практическом использовании. Порядок и критерии выбора, и установки символов активов.
Отказ от ответственности: Торговля — в частности на Forex и с использованием CFD, фьючерсов – связана с существенным уровнем риска. Использование кредитного плеча может увеличить как потенциальную прибыль, так и возможные убытки. Вы можете потерять часть или весь инвестированный капитал, а иногда и больше. Никогда не инвестируйте средства, которые вы не готовы потерять. Нет никаких гарантий будущей прибыли. Результаты, демонстрируемые в прошлом или на тестовых стратегиях, не гарантируют аналогичных результатов в будущем