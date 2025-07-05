PCA Pairs Trader Pro

PCA Pairs Trader Pro — un Expert Advisor che, basandosi sul metodo delle Componenti Principali (PCA), individua automaticamente la coppia di asset ottimale all’interno di un portafoglio di cinque strumenti e costruisce una posizione di hedging market-neutral composta da due posizioni LONG e SHORT. A differenza del trading di coppia classico, in cui si analizza un’unica coppia, PCA Pairs Trader Pro esegue un’analisi statistica multidimensionale, identifica pattern nascosti e si adatta alle mutevoli condizioni di mercato senza alcuna configurazione manuale.

“I professionisti, di norma, non possiedono conoscenze straordinarie né abilità eccezionali. Guadagnano perché giocano una partita completamente diversa.”

Modifica il tuo approccio al trading, adotta “regole” e metodologie differenti, proprio come fanno i grandi operatori nei migliori hedge fund e società di trading.

Questa è un’offerta limitata a 10 copie con licenza perpetua. Il prezzo dell’EA crescerà rapidamente: approfitta ora del prezzo scontato con licenza a vita! Successivamente sarà disponibile soltanto in affitto.

Perché PCA Pairs Trader Pro è il livello successivo nel trading di coppia

Analisi multi-asset
Invece di due asset, l’Expert Advisor considera un intero settore di cinque strumenti, individuando le migliori coppie tramite PCA e calcolo della matrice di covarianza. Questo rivela correlazioni nascoste irraggiungibili con l’approccio tradizionale.

Metodo delle Componenti Principali + Machine Learning
Il calcolo dei vettori principali di distribuzione del mercato attraverso algoritmi di ML consente di separare oggettivamente il trend di fondo dalle anomalie. Otteniamo coppie che si discostano realmente, non semplicemente correlate.

Machine learning avanzato e automazione
L’EA “apprende” dai dati storici, si adatta alle variazioni di correlazioni e volatilità. Regola automaticamente le dimensioni delle posizioni senza richiedere interventi manuali: tutto è gestito in automatico.

Posizione market-neutral e protezione del capitale
LONG e SHORT nella stessa coppia compensano i movimenti generali del mercato. Ciò riduce il rischio complessivo e garantisce stabilità anche in fasi di elevata volatilità.

Assenza di schemi ad alto rischio
Niente martingala, scaling o trading a griglia: solo analisi matematica rigorosa e gestione del rischio strutturata.

Perché scegliere proprio questo Expert Advisor?

  • È l’unico EA su MarketMQL che utilizza un’analisi PCA su un settore di cinque asset per selezionare le “vere” coppie da tradare.

  • Il trading di coppia tradizionale si limita alla correlazione tra due asset. PCA Pairs Trader Pro elabora statistiche su cinque strumenti consentendo di scoprire pattern nascosti.

  • Massima affidabilità grazie a criteri statistici oggettivi: entrata e uscita dalle posizioni sono determinate da segnali quantitativi, non da indicatori esotici.

  • Assenza di tecniche rischiose come griglie o aumento progressivo del lotto. Una strategia puramente matematica.

Scopri la nuova generazione del Pair Trading con “PCA Pairs Trader Pro”: quando il mercato parla in numeri, tu ottieni un vantaggio!

Guida all’utilizzo dell’Expert Advisor

Installazione sul grafico

Scelta del grafico:
L’EA utilizza il simbolo del grafico come primo asset. Si consiglia di aprire il grafico dell’asset principale per la strategia; ad esempio, nel settore “Banche” USA: grafico JPM. I simboli da secondo a quinto vanno impostati nei parametri: BAC, WFC, C, BK.

IMPORTANTE: scegli cinque strumenti altamente correlati tra loro, per esempio:

  • Settore tecnologico: NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI

  • Valute europee vs USD: USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN

Applicazione sul grafico:
Trascina l’EA sul grafico selezionato. Nella finestra “Parametri Expert” compariranno tutti i settaggi modificabili.

Parametri di default dell’Expert Advisor PCA Pairs Trader Pro

I simboli di default sono esempi: dovrai personalizzarli in base al tuo broker e tipo di strumenti (Forex, CFD, Azioni, ETF), quindi eseguire l’ottimizzazione:

  • Attach to chart: JPM

  • Symbol2: BAC

  • Symbol3: WFC

  • Symbol4: C

  • Symbol5: BK

Per Azioni e ETF, utilizza un broker con leva massima e ampia disponibilità di titoli.
Durante i backtest considera sempre la margine e la leva del broker.

IMPORTANTE: ricorda che il Pair Trading è fondamentalmente trading di portafoglio. Non aspettarti grandi profitti da una singola coppia: è più efficace selezionare un portafoglio di almeno 3–5 coppie e allocare il capitale secondo la tua policy di rischio.

Il tuo futuro si costruisce con le azioni di oggi, non di domani. Se cerchi di superare gli algoritmi comuni e scoprire nuove frontiere nella gestione del rischio, PCA Pairs Trader Pro è lo strumento che fa per te. Accetta la sfida, investi nel tuo futuro e gestisci il mercato a un livello di professionalità superiore. Non aspettare: acquista PCA Pairs Trader Pro ora e trasforma il tuo trading!

Per approfondire il principio del metodo PCA, consulta le brevi pubblicazioni sul mio blog:

Disclaimer: Il trading, in particolare in Forex, CFD e futures, comporta un livello significativo di rischio. L’uso della leva può amplificare sia i profitti sia le perdite. Potresti perdere parte o tutto il capitale investito, e talvolta anche di più. Non investire mai fondi che non puoi permetterti di perdere. Non esistono garanzie di rendimento futuro: i risultati passati o sui test non garantiscono performance analoghe in futuro.


