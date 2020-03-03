PCA Pairs Trader Pro

PCA Pairs Trader Pro——是一款基于主成分分析（PCA）方法的专家顾问，它能够自动从五只工具组成的投资组合中选出最佳资产对，并在两头持仓（多头和空头）之间构建市场中性对冲头寸。与传统的单一资产对冲交易只分析一对资产不同，PCA Pairs Trader Pro 执行多维度统计分析，发掘隐藏模式，并能在不断变化的市场环境中自适应，无需人工调参。

“专业人士通常并不拥有更多的知识或更高的技巧。他们之所以能赚钱，是因为他们参与了完全不同的游戏。”

改变您的交易思路，运用“另类”规则和方法，就像大机构和对冲基金中的顶尖“玩家”那样。

这是限量的 10 套终身授权，EA 价格将迅速上涨。立即以优惠价格永久拥有！之后仅提供租赁服务。

为什么 PCA Pairs Trader Pro 是对冲交易的下一个层级

多资产分析
顾问不局限于两只资产，而是直接对五只工具组成的板块进行分析，通过主成分分析（PCA）和协方差矩阵运算，甄选出最佳资产对，这能揭示传统方法无法察觉的深层关联。

主成分分析 + 机器学习算法
利用机器学习算法计算市场分布的关键向量，可客观区分整体趋势与异常波动，从而找到真正偏离的资产对，而非仅仅根据相关性筛选。

先进的机器学习与自动化
顾问会“学习”历史数据，自动适应相关性和波动率变化，自主调整持仓规模，无需人工微调——一切由系统自动完成。

市场中性头寸与资本保护
多头与空头同时存在于同一资产对中，可抵消市场整体波动，降低组合风险，即使在高波动时期也能保持稳定。

无高风险策略
不使用马丁格尔、网格或加仓等高风险手法，仅依赖严谨的数学分析与风险管理体系。

为什么选择这款专家顾问？

唯一一款在 MarketMQL 上，针对五只资产板块实行完整 PCA 分析，以寻找真正对冲交易“真配对”的 EA。
传统对冲交易仅限于两资产相关性分析，而 PCA Pairs Trader Pro 同时处理五只工具的统计数据，发掘隐匿模式。
高度可靠：开平仓依据量化信号，而非臆造指标。
零高风险手法：无网格交易、无马丁格尔策略，纯粹数学驱动。

开启对冲交易新纪元——让市场用数字说话，您赢在信息优势！

专家顾问使用指南：

挂载至图表

  • 选择图表：
    顾问以当前图表标的作为第一个资产，建议以您所选策略的核心资产为主图标的对象，例如美股“银行”板块：主图 - JPM，第二至第五资产依次为 BAC、WFC、C、BK（可在参数中设置）。
    重要提示： 请选择五只高度相关的工具，如 NVDA、AVGO、AMD、QCOM、ADI（科技板块）；或 USDCHF、USDCZK、USDHUF、USDDKK、USDPLN（欧洲主要货币兑美元）等。

  • 附加至图表：
    将专家顾问拖拽至所选图表，在“专家设置”窗口中即可查看并修改全部输入参数。

PCA Pairs Trader Pro 专家顾问参数指南

默认参数仅作示例，您需在参数中自行设置符号（外汇、CFD、股票、ETF），并结合经纪商条件进行优化，例如：

  • 挂载至图表 – JPM

  • Symbol2 – BAC

  • Symbol3 – WFC

  • Symbol4 – C

  • Symbol5 – BK

对于股票和 ETF，建议选择杠杆率最高、可交易品种最丰富的经纪商。
测试时请注意您的经纪商保证金杠杆！

重要提示：
对冲交易是一种组合交易。不要指望单一资产对带来超额收益。最有效的方式是构建至少 3–5 对资产的组合，并根据您的风险管理策略分配资金。

“您的未来由今天的行动决定，而非明天。”
如果您渴望突破常规算法，探索风险管理新可能，PCA Pairs Trader Pro 正是您需要的利器。接受挑战，投资未来，用专业驾驭市场。立即购买 PCA Pairs Trader Pro，让您的交易焕然一新！

如需进一步了解 PCA 方法原理，请查阅博客短文：

免责声明：
交易——尤其是外汇、CFD 及期货——存在高风险。杠杆可放大收益，也可放大亏损。您可能会损失部分或全部投资本金，甚至更多。请勿投入您无法承受损失的资金。历史或模拟测试结果不代表未来收益。


