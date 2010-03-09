

⚠️ Advertencia - Fake Sigma Trend Protocolo EA STP Cualquier "Sigma Trend Protocol EA STP" vendido fuera de mi página oficial MQL5 es un producto falso estafa usando mi nombre para tomar su dinero. La única versión real y soportada está aquí:

👉 https://www.mql5.com/en/market/product/152096

👉 https://www.mql5.com/en/market/product/157301



No gastes tu dinero duramente ganado esperando un rendimiento premium de una copia barata. STP no puede ser fácilmente copiado o vendido como una versión de chatarra de descuento.



Señal STP: Antes de pensar en otra cosa echa un vistazo a los resultados en vivo de la señal: Sigma Trend Protocol MT5 Signal

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════





SIGMA TREND PROTOCOL STP EA MT5





SIGMA Protocolo de Tendencia: Sistema profesional de seguimiento de tendencias para el oro y los principales pares de divisas. Enfoque selectivo de bajo riesgo, ideal para retos de empresas de apoyo, cuentas con fondos y operaciones en vivo. Cuenta con un tamaño de posición adaptable, límites de pérdida estrictos (disyuntores) y validación de operaciones multicapa. NO es martingala, rejilla ni HFT: realiza entre 8 y 25 operaciones de calidad al mes. Operaciones bidireccionales, sólo se recomienda el marco temporal de 15M. Configuraciones disponibles de conservadoras a agresivas. Tasa de ganancias realista del 58-70%, factor de beneficios del 1,8-2,5, rango de reducción máxima del 12-28%. Incluye guía de optimización y conjuntos de parámetros preconfigurados. Cuenta mínima de 1.000 $, se recomiendan más de 5.000 $. Se recomienda VPS. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Soporte profesional incluido.





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO





- Sistema profesional de seguimiento de tendencias (NO martingala/rejilla/escalado)

- Negociación selectiva: 8-25 configuraciones de calidad mensuales (no HFT excesivo)

- Ideal para retos de empresas de apoyo y gestión de cuentas financiadas

- Validación de mercado multicapa antes de la ejecución de la operación

- Dimensionamiento adaptativo de las posiciones + protección disyuntor

- Optimizado para el oro (XAUUSD), funciona con los principales pares de divisas

- Bidireccional: Posiciones largas y cortas

- Requisito de marco temporal H1 (crítico para la lógica del sistema)

- Expectativas realistas: 58-70% de tasa de ganancias, reducción controlada

- Incluye guía de optimización + ajustes preconfigurados

- Asistencia por correo electrónico para la configuración y el ajuste de parámetros

- Compatible con brokers ECN/STP/Standard

- Mínimo $1,000, capital recomendado $5,000+





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════





Sigma Trend Protocol EA, Gold EA, XAUUSD Expert Advisor, Prop Firm EA, Funded Account Trading, Professional Trading System, Trend Following Robot, Low Drawdown EA, MT5 Expert Advisor, Forex Robot, Safe Trading System, Non-Martingale EA, Circuit Breaker Protection, Adaptive Position Sizing, Gold Trading Bot





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════





FAQ - RESPUESTAS





P: ¿Utiliza estrategias de martingala o rejilla?

R: No. Riesgo fijo/adaptativo por operación solamente. No promedia posiciones ni utiliza sistemas de rejilla.





P: ¿Cuántas operaciones realiza?

R: 8-25 al mes en Oro (configuración equilibrada). Calidad por encima de cantidad.





P: ¿Es adecuado para los retos de las empresas de apoyo?

R: Sí. Diseño de bajo drawdown, límites de pérdidas estrictos, sin estilos de negociación prohibidos.





P: ¿En qué mercados opera?

R: Optimizado para el oro (XAUUSD). Puede adaptarse a los principales pares de divisas e índices.





P: ¿Qué marco temporal se requiere?

R: M5, M15 y H1 (se recomiendan gráficos de 15M). No funcionará correctamente en otros marcos temporales.





P: ¿Cuál es el tamaño mínimo de la cuenta?

R: $1,000 mínimo para micro lotes en Oro. Se recomiendan $5.000+ para una gestión óptima del riesgo.





P: ¿Requiere optimización?

R: Se proporciona la configuración Gold por defecto. Se recomienda la optimización para obtener el mejor rendimiento con su corredor específico.





P: ¿Se requieren pruebas de demostración?

R: Se recomienda encarecidamente. Pruebe en la demo durante 2-4 semanas antes de la implementación en vivo.





P: ¿Cuál es la tasa de ganancias esperada?

R: 58-70% dependiendo de la configuración. Los sistemas de seguimiento de tendencias suelen tener más ganancias que pérdidas.





P: ¿Se proporciona soporte?

R: Sí. El soporte para la configuración, guía de optimización, y preguntas técnicas, preguntas y actualizaciones se manejan

a través de la pestaña Comentarios del producto y los mensajes internos de la plataforma solamente. No se utilizan mensajeros externos.





═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

FIN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





Ahora compruebe los resultados de la Señal de Trading en vivo:Sigma Trend Protocol MT5 Signal

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════



