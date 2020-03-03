PCA Pairs Trader Pro

PCA Pairs Trader Pro — 전문가용 EA로서 주성분 분석(PCA) 방법을 기반으로 다섯 개 자산으로 구성된 포트폴리오에서 최적의 자산 쌍을 자동으로 찾아 두 개의 LONG 및 SHORT 포지션으로 시장 중립 헤징 포지션을 구축합니다. 전통적인 페어 트레이딩이 단일 페어만을 분석하는 것과 달리, PCA Pairs Trader Pro는 다차원 통계 분석을 수행하여 숨겨진 패턴을 식별하고 수동 설정 없이 변화하는 시장 여건에 적응합니다.

“전문가들은 일반적으로 뛰어난 지식이나 고도의 기술을 가진 것이 아닙니다. 그들은 완전히 다른 게임을 하기 때문에 수익을 창출합니다.”

거래 방식을 바꾸십시오. 성공적인 대형 기관과 헤지펀드가 사용하는 ‘다른’ 규칙과 접근 방식을 도입하십시오.

이 제품은 평생 라이선스 10부 한정으로 제공됩니다. EA 가격은 빠르게 상승할 예정이니, 평생 라이선스를 소유할 수 있는 특별 할인가로 지금 바로 구매하세요! 이후에는 대여 방식만 제공됩니다.

🚀 왜 PCA Pairs Trader Pro가 페어 트레이딩의 다음 단계인가

멀티 에셋 분석
두 개 자산 대신 다섯 개 종목(섹터)을 동시에 분석하여 PCA 및 공분산 행렬 계산을 통해 최적의 페어를 도출합니다. 전통 방식으로는 포착할 수 없는 숨은 상관관계를 발견합니다.

주성분 분석 + 머신러닝 알고리즘
머신러닝 알고리즘으로 시장 분포의 주요 벡터를 계산해, 일반 트렌드와 이상치를 객관적으로 분리합니다. 진정으로 이탈한 페어만을 선별합니다.

고급 머신러닝 및 자동화
EA는 과거 데이터를 학습해 상관관계와 변동성 변화를 자동으로 반영하며, 포지션 사이즈도 수동 설정 없이 스스로 조정합니다.

시장 중립 포지션과 자본 보호
LONG과 SHORT 포지션이 시장 전반의 움직임을 상쇄하여, 높은 변동성 시기에도 안정적인 수익을 추구합니다.

고위험 기법 배제
마틴게일, 그리드, 평균 매수 등의 고위험 기법은 일체 사용하지 않으며, 엄격한 수학적 분석과 리스크 관리만을 적용합니다.

🎯 이 EA가 특별한 이유

  • MarketMQL에서 유일하게 다섯 개 자산 섹터에 대한 완전한 PCA 분석을 적용해 ‘진짜’ 페어를 찾아냅니다.

  • 전통 페어 트레이딩이 두 종목 간 상관관계만을 보는데 반해, PCA Pairs Trader Pro는 다섯 종목의 통계를 동시에 처리해 숨은 패턴을 드러냅니다.

  • 객관적 통계 기준에 기반한 진입·청산 신호로 높은 신뢰도를 보장합니다.

  • 그리드나 랏 늘리기 같은 위험 기법 없이 순수한 수학 전략만을 사용합니다.

PCA Pairs Trader Pro와 함께 페어 트레이딩의 새 시대를 경험하십시오—시장이 숫자로 말할 때, 당신은 우위를 점합니다!

사용 가이드

설치 방법

  1. 차트 선택
    EA는 차트 심볼을 첫 번째 자산으로 사용합니다. 예를 들어 미국 은행 섹터를 사용할 경우, 차트 심볼을 “JPM”으로 설정하고
    나머지 네 심볼을 BAC, WFC, C, BK로 입력합니다.
    중요: 상호 상관관계가 높은 다섯 종목을 선택해야 합니다. 예시:

    • 테크 섹터: NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI

    • 유럽 통화: USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN

  2. EA 적용
    선택한 차트 위에 EA를 드래그&드롭한 뒤, ‘전문가 설정’ 창에서 입력 파라미터를 조정합니다.

PCA Pairs Trader Pro 전문가 자문 설정 가이드.

  • Symbol1 (차트 심볼) – EA가 적용된 심볼입니다.

  • Symbol2–Symbol5 – 추가로 비교할 네 개 자산 심볼입니다.

  • Optimization – 사용 중인 브로커의 레버리지와 마진 요구 사항에 맞춰 심볼과 파라미터를 최적화하십시오.

  • Testing – 백테스트 시 브로커의 최대 레버리지와 마진을 고려해야 합니다.

중요: 페어 트레이딩은 포트폴리오 전략입니다. 한 페어에서 큰 수익을 얻으려 하기보다는, 최소 3–5개의 페어로 포트폴리오를 구성하고 자본을 분산하는 것이 효율적입니다.

당신의 미래는 오늘 당신이 하는 일로 결정됩니다. 표준 알고리즘의 한계를 넘어 새로운 리스크 관리 기법을 경험해보세요. PCA Pairs Trader Pro가 당신의 거래 방식을 완전히 혁신할 것입니다. 망설이지 말고 지금 투자하여 프로페셔널한 거래 우위를 확보하십시오!

참고 자료

면책 조항:
Forex, CFD, 선물 거래에는 높은 수준의 리스크가 수반되며, 레버리지 사용 시 손익이 모두 확대됩니다. 투자 원금을 일부 또는 전부 상실할 수 있으며, 때로는 원금 이상의 손실도 발생할 수 있습니다. 감내할 수 있는 자금만 투자하시기 바라며, 과거 성과나 백테스트 결과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.


