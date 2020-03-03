PCA Pairs Trader Pro — 전문가용 EA로서 주성분 분석(PCA) 방법을 기반으로 다섯 개 자산으로 구성된 포트폴리오에서 최적의 자산 쌍을 자동으로 찾아 두 개의 LONG 및 SHORT 포지션으로 시장 중립 헤징 포지션을 구축합니다. 전통적인 페어 트레이딩이 단일 페어만을 분석하는 것과 달리, PCA Pairs Trader Pro는 다차원 통계 분석을 수행하여 숨겨진 패턴을 식별하고 수동 설정 없이 변화하는 시장 여건에 적응합니다.

🚀 왜 PCA Pairs Trader Pro가 페어 트레이딩의 다음 단계인가

멀티 에셋 분석

두 개 자산 대신 다섯 개 종목(섹터)을 동시에 분석하여 PCA 및 공분산 행렬 계산을 통해 최적의 페어를 도출합니다. 전통 방식으로는 포착할 수 없는 숨은 상관관계를 발견합니다.

주성분 분석 + 머신러닝 알고리즘

머신러닝 알고리즘으로 시장 분포의 주요 벡터를 계산해, 일반 트렌드와 이상치를 객관적으로 분리합니다. 진정으로 이탈한 페어만을 선별합니다.

고급 머신러닝 및 자동화

EA는 과거 데이터를 학습해 상관관계와 변동성 변화를 자동으로 반영하며, 포지션 사이즈도 수동 설정 없이 스스로 조정합니다.

시장 중립 포지션과 자본 보호

LONG과 SHORT 포지션이 시장 전반의 움직임을 상쇄하여, 높은 변동성 시기에도 안정적인 수익을 추구합니다.

고위험 기법 배제

마틴게일, 그리드, 평균 매수 등의 고위험 기법은 일체 사용하지 않으며, 엄격한 수학적 분석과 리스크 관리만을 적용합니다.

🎯 이 EA가 특별한 이유

MarketMQL에서 유일하게 다섯 개 자산 섹터에 대한 완전한 PCA 분석을 적용해 ‘진짜’ 페어를 찾아냅니다.

전통 페어 트레이딩이 두 종목 간 상관관계만을 보는데 반해, PCA Pairs Trader Pro는 다섯 종목의 통계를 동시에 처리해 숨은 패턴을 드러냅니다.

객관적 통계 기준에 기반한 진입·청산 신호로 높은 신뢰도를 보장합니다.

그리드나 랏 늘리기 같은 위험 기법 없이 순수한 수학 전략만을 사용합니다.

PCA Pairs Trader Pro와 함께 페어 트레이딩의 새 시대를 경험하십시오—시장이 숫자로 말할 때, 당신은 우위를 점합니다!

사용 가이드

설치 방법

차트 선택

EA는 차트 심볼을 첫 번째 자산으로 사용합니다. 예를 들어 미국 은행 섹터를 사용할 경우, 차트 심볼을 “JPM”으로 설정하고

나머지 네 심볼을 BAC, WFC, C, BK로 입력합니다.

중요: 상호 상관관계가 높은 다섯 종목을 선택해야 합니다. 예시: 테크 섹터: NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI

유럽 통화: USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN EA 적용

선택한 차트 위에 EA를 드래그&드롭한 뒤, ‘전문가 설정’ 창에서 입력 파라미터를 조정합니다.

Symbol1 (차트 심볼) – EA가 적용된 심볼입니다.

Symbol2–Symbol5 – 추가로 비교할 네 개 자산 심볼입니다.

Optimization – 사용 중인 브로커의 레버리지와 마진 요구 사항에 맞춰 심볼과 파라미터를 최적화하십시오.

Testing – 백테스트 시 브로커의 최대 레버리지와 마진을 고려해야 합니다.

중요: 페어 트레이딩은 포트폴리오 전략입니다. 한 페어에서 큰 수익을 얻으려 하기보다는, 최소 3–5개의 페어로 포트폴리오를 구성하고 자본을 분산하는 것이 효율적입니다.

참고 자료

PCA 방법론 소개: “시장 잡음을 극복하다: PCA가 트레이딩 및 리스크 관리를 어떻게 혁신하는가”

PCA 방법의 실용적 사용법: 자산 심볼 선택 및 설정 기준과 순서

면책 조항:

Forex, CFD, 선물 거래에는 높은 수준의 리스크가 수반되며, 레버리지 사용 시 손익이 모두 확대됩니다. 투자 원금을 일부 또는 전부 상실할 수 있으며, 때로는 원금 이상의 손실도 발생할 수 있습니다. 감내할 수 있는 자금만 투자하시기 바라며, 과거 성과나 백테스트 결과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.



