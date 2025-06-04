PCA Arbitrage3X EA

5

Método de Componentes Principales (PCA) – es un enfoque matemático cuantitativo que ayuda a extraer, de grandes volúmenes de datos, los factores más relevantes que determinan el comportamiento del mercado. En este Asesor, PCA analiza los movimientos históricos de precios de varios activos simultáneamente, para entender qué movimientos comunes (es decir, componentes principales) influyen en su dinámica y cuáles presentan desviaciones estadísticas atípicas. Con base en esta información, el Asesor genera una posición equilibrada que minimiza la influencia de las oscilaciones generales del mercado.

Puede unirse al chat grupal para consultas y debates - PCA Arbitrage3X EA - Chat para debate y soporte.

Cómo funciona en el Asesor

Señal cualitativa basada en datos:
En lugar de basarse en indicadores técnicos tradicionales, que con frecuencia arrojan señales contradictorias y dependen de parámetros de configuración, PCA trabaja de manera cuantitativa con datos estadísticos financieros históricos. Extrae las fuerzas o patrones principales que se forman a partir de la interacción de varios activos.

Aplicación del algoritmo de Jacobi:
Para calcular los componentes principales, el Asesor utiliza el algoritmo de Jacobi, uno de los métodos más eficientes para encontrar valores y vectores propios de una matriz. Esto ayuda a determinar de forma objetiva qué parte de la información (es decir, si el mercado en su conjunto o el comportamiento relativo de instrumentos individuales) es la más relevante en un momento dado.

Aprendizaje automático y automatización:
El método PCA puede considerarse como un elemento de aprendizaje automático, ya que se “entrena” con datos estadísticos financieros históricos y luego aplica el conocimiento adquirido para pronosticar y formar posiciones. Este enfoque permite que el Asesor se adapte automáticamente a los cambios del mercado, sin depender de evaluaciones subjetivas.

¡NO HAY MÁRTINGALE, PROMEDIO DE POSICIONES NI TRADING EN RED!

Ventajas de PCA frente a otras estrategias

Objetividad y fiabilidad:
En lugar de usar reglas basadas en indicadores técnicos tradicionales (por ejemplo, medias móviles u osciladores), que a menudo emiten señales ambiguas o contradictorias, PCA se fundamenta en cálculos matemáticos cuantitativos respaldados por Aprendizaje Automático. Esto significa que las entradas y salidas de operaciones se determinan mediante criterios cuantitativos objetivos, basados en estadística de series temporales y financieras.

Diversificación y neutralidad de mercado:
Al analizar simultáneamente varios activos, el método permite crear una canasta neutral al mercado. Aquí, las posiciones largas y cortas se equilibran de tal manera que minimizan el efecto de riesgo general provocado por el movimiento global del mercado. Esto es especialmente útil para proteger el capital en períodos de alta volatilidad.

Adaptabilidad al cambio de volatilidad:
La combinación de PCA con el indicador ATR (Average True Range) ayuda a regular automáticamente el tamaño de las posiciones según la volatilidad actual del mercado. Como resultado, la estrategia se vuelve flexible y capaz de adaptarse a las variaciones en las condiciones del mercado.

Ventaja del análisis cuantitativo:
Los métodos basados en indicadores técnicos suelen tener una ventaja estadística dudosa y pueden verse afectados por ajustes excesivos (“overfitting”). PCA, como método cuantitativo, utiliza datos históricos reales para identificar patrones sólidos, lo que aumenta la probabilidad de obtener resultados estables a largo plazo.

Resumen

La aplicación del método de Componentes Principales (PCA) en este Asesor significa que usted está empleando una poderosa herramienta cuantitativa que separa lo relevante del ruido en los datos del mercado. Gracias a la automatización de los cálculos mediante el algoritmo de Jacobi y a la integración con la evaluación de volatilidad a través de ATR, este enfoque ayuda a formar posiciones neutrales al mercado, minimizar el riesgo sistémico y tomar decisiones fundamentadas en bases matemáticas objetivas. Este método puede ofrecer al trader resultados más estables en comparación con las estrategias basadas en indicadores técnicos tradicionales, que a menudo emiten señales poco confiables y están sujetas a influencias de ajustes subjetivos.

Valor final para el trader

Al utilizar PCA, usted obtiene una herramienta que permite extraer los factores más relevantes de los movimientos del mercado, eliminando “ruido” y fluctuaciones aleatorias. Esto significa que:

  • Apueste por una señal cualitativa basada en datos históricos, en lugar de depender de pronósticos especulativos.

  • La posición neutral formada ayuda a compensar riesgos, de modo que el resultado general no dependa del sentimiento del mercado, sino de la diferencia relativa en el comportamiento de los activos.

  • La gestión automática de riesgos permite adaptar la estrategia a las condiciones actuales del mercado, contribuyendo a preservar capital incluso en periodos de alta volatilidad.

De esta manera, el método de Componentes Principales (PCA) no es solo un algoritmo matemático, sino una herramienta que capacita al trader para tomar decisiones más fundamentadas, reducir el riesgo sistémico y operar con disciplina en un mercado cambiante. Esta estrategia es especialmente valiosa para quienes buscan estabilidad y minimizar emociones en sus operaciones.

Guía de uso del Asesor

  1. Instalación en el gráfico

    Selección del gráfico:
    El Asesor utiliza automáticamente el símbolo del gráfico como el primer activo. Por ello, se recomienda abrir el gráfico del activo principal que usted considere para esta estrategia, por ejemplo US500. El segundo y tercer activos (por ejemplo, USTEC y US30) se definen en los parámetros. IMPORTANTE: Debe buscar tres instrumentos que presenten alta correlación entre sí, por ejemplo: SPY-QQQ-IWM, GDX-GLD-GDXJ, COP-XOM-CVX, etc.

    Adjuntar al gráfico:
    Arrastre el Asesor al gráfico del activo seleccionado. A continuación, en la ventana de “Propiedades del Asesor” se mostrarán todos los parámetros de entrada que usted puede modificar.

MUY IMPORTANTE: Cómo seleccionar e instalar Símbolos.

  1. Parámetros del Asesor y recomendaciones de configuración

    Symbol2, Symbol3
    Descripción: Especifican los símbolos del segundo y tercer activos utilizados en el cálculo de PCA.
    Recomendaciones: Indique activos correlacionados con el símbolo principal para obtener una posición mercado-neutral.

    MagicNumber
    Descripción: Identificador único de las operaciones abiertas por el asesor.
    Recomendaciones: Use un número exclusivo para evitar conflictos con otros asesores.

    ATR_Period
    Descripción: Período para el cálculo del indicador ATR (Average True Range).
    Recomendaciones: Deje el valor predeterminado (14) si no necesita adaptar la estrategia a la volatilidad cambiante. O bien aumente hasta 200 para obtener lecturas de volatilidad más estables y realistas.

    Dispersion
    Descripción: Valor de verificación de la calidad de la dispersión para los componentes.
    Recomendaciones: Mantenga el valor estándar (0,3), ya que satisface la mayoría de los criterios de calidad de dispersión. O ajústelo hasta 0,7 para obtener señales más estables. Rango de optimización: 0,0–1,0, paso 0,05.

    Window for PCA
    Descripción: Período histórico (en barras) para el cálculo de PCA.
    Recomendaciones: El valor debe ser suficiente para garantizar cálculos estables — normalmente de 350 a 500 barras. Optimización: 50–500.

    Alpha
    Descripción: Valor umbral para la señal Score2. Si la señal sale del rango [–Alpha; Alpha], el asesor considera la entrada al mercado.
    Recomendaciones: Ajústelo según la sensibilidad deseada. Valores más altos reducen la frecuencia de entradas. Optimización: 0–2, paso 0,1.

    Risk limit in % of Balance
    Descripción: Porcentaje (%) de riesgo sobre el saldo de la cuenta que determina el capital total destinado a operaciones.
    Recomendaciones: Seleccione un porcentaje acorde con su tolerancia al riesgo. Por ejemplo, puede definir una cantidad fija para invertir en la cesta de 3 instrumentos. Regla habitual: 2 %–3 % del saldo por cesta en configuraciones conservadoras.

    TakeProfit in % of Risk y StopLoss in % of Balance
    Descripción: Porcentajes de beneficio (TP) y de pérdida (SL) para cerrar la cesta de posiciones, basados en el límite de riesgo.
    Recomendaciones: Defina niveles de TP según sus objetivos de ganancia y tolerancia al riesgo.

    StopLoss in % of Balance
    Descripción: En el trading de cesta de instrumentos por PCA, el SL suele establecerse como la pérdida predeterminada del saldo o la máxima caída admisible de la cuenta.
    Recomendaciones: Elija un porcentaje de acuerdo con su tolerancia al riesgo. Rango típico: 15 %–25 % de máxima caída de la cuenta.

    TradingStartHour/TradingStartMinute y TradingEndHour/TradingEndMinute
    Descripción: Definen el intervalo horario en que el asesor puede abrir/cerrar posiciones según TP/SL.
    Recomendaciones: Especifique la sesión de trading en la que desea operar, por ejemplo, desde la apertura hasta el cierre de la sesión principal.

    Exit positions on TP/SL only during trading hours
    Descripción: Indicador que determina si cerrar posiciones por TP/SL solo durante el horario de trading.
    Recomendaciones: Si desea que el asesor respete la ventana de trading al alcanzar TP/SL, active true . Recomendado para cestas que incluyan CFDs, acciones o ETFs, ya que así no cerrará posiciones de CFDs que cotizan 24/7.

    BasketRetryAttempts y BasketRetryDelayMS
    Descripción: Parámetros que controlan la lógica de reintentos al abrir o cerrar posiciones.
    Recomendaciones: Los valores estándar (por ejemplo, 5 intentos con 100 ms de demora) son adecuados para la mayoría de los casos; ajústelos según la estabilidad de su red o servidor.

  2. Recomendaciones generales de uso

    Pruebas:
    Antes de ejecutar el Asesor en una cuenta real, pruébelo en el probador de estrategias y en una cuenta demo. MUY IMPORTANTE: Este es un algoritmo cuantitativo de alta precisión, por lo que requiere datos de calidad. Optimice y pruebe solo con datos reales de buena calidad (por ejemplo, de Ducascopy). Esto le permitirá entender cómo se comporta la estrategia en diferentes condiciones de mercado.

    Monitoreo:
    El Asesor cuenta con mecanismos de control de la integridad de la canasta y reintentos de órdenes. Sin embargo, se recomienda revisar periódicamente su funcionamiento, especialmente ante cambios bruscos de volatilidad o posibles fallos técnicos del bróker.

    Adaptación de parámetros:
    Puede ajustar los parámetros a condiciones de mercado específicas. Por ejemplo, si el mercado se vuelve más volátil, conviene revisar el período del ATR o el riesgo total (RiskAmountCurrency) asignado.

    Documentación y retroalimentación:
    Documente sus observaciones y ajustes de parámetros con el tiempo para optimizar la estrategia según sus objetivos. Si necesita ayuda o percibe desviaciones en la lógica, siempre puede consultar información adicional o soporte.

    IMPORTANTE: Recuerde que operar con canastas es negociación de portafolios. No intente obtener grandes ganancias de una sola canasta. Será más eficaz si construye un portafolio de, al menos, 3–5 canastas de tres instrumentos cada una y distribuye el capital según su política de riesgo.

    Al seguir esta guía, podrá comprender mejor el algoritmo del Asesor, sus parámetros clave y los principios de entrada/salida del mercado. Así, obtendrá la posibilidad de adaptarlo a sus estrategias y niveles de riesgo, asegurando una cobertura neutral al mercado mediante PCA.

“Los profesionales, por lo general, no tienen más conocimiento, más habilidad ni más fortaleza psicológica. Ganan dinero porque juegan a un juego completamente distinto.”

Transforme su enfoque de trading, utilice “otras” reglas y métodos en sus operaciones, tal como lo hacen los grandes jugadores en las mejores empresas de trading y fondos de cobertura.

Su futuro se crea con lo que hace hoy, no con lo que hará mañana. Si busca ir más allá de los algoritmos estándar y descubrir nuevas oportunidades en la gestión de riesgos, PCA Arbitrage3X EA es la herramienta que necesita. Acepte el desafío, invierta en su futuro y gestione el mercado con un nuevo nivel de profesionalismo. No espere, actúe: adquiera PCA Arbitrage3X EA ahora mismo y déle a su trading un sonido completamente nuevo.

P.S.: El precio de PCA Arbitrage3X EA aumentará muy rápido. ¡Aproveche para comprarlo a precio reducido!

Descargo de responsabilidad:
El trading – especialmente en Forex y con CFDs o futuros – conlleva un nivel significativo de riesgo. El uso de apalancamiento puede aumentar tanto las ganancias potenciales como las pérdidas posibles. Puede perder parte o la totalidad del capital invertido, e incluso más. Nunca invierta fondos que no esté dispuesto a perder.
No hay ninguna garantía de beneficios futuros. Los resultados mostrados de rendimientos pasados o de estrategias de prueba no aseguran resultados similares en el futuro.


Comentarios 1
Bassem Ibrahim Mohamed Attia
287
Bassem Ibrahim Mohamed Attia 2025.07.20 16:37 
 

good EA , and author very copertion

Productos recomendados
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Asesores Expertos
Estimados Traders, Me complace presentarles nuestro último proyecto. EA BitBull. ¡El trading real de criptomonedas ahora es una realidad! Debido a que esta estrategia es tan única, solo quiero vender un número limitado de licencias. Por lo tanto, el precio aumentará de forma constante para limitar las ventas. El próximo precio es de 790 USD. Con la ayuda de nuestros estimados socios de todo el mundo, hemos logrado desarrollar una estrategia innovadora de criptomonedas. Esta estrategia combina
SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
Ignacio Rubio Bustos Fierro
Asesores Expertos
STEADYRANGE M5 — Sistema Profesional de Trading en Rango para EURUSD (M5) Precio de Lanzamiento — Oferta Limitada SteadyRange M5 se ofrece actualmente a un precio introductorio reducido durante su fase de lanzamiento. A medida que se incorporen nuevas mejoras y se amplíe el rango operativo, el precio podrá ajustarse. Los compradores en esta etapa conservarán acceso completo a todas las actualizaciones futuras sin coste adicional. Arquitectura de Precisión • Micro-Rangos Modulares • Filtrado por
Revera
Anton Kondratev
4 (2)
Asesores Expertos
REVERA EA   es una herramienta abierta, multidivisa, flexible, totalmente automatizada y multifacética para identificar vulnerabilidades en el mercado de EURUSD + AUDUSD + AUDCAD. Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 GUÍA DE REVERA Señales Reembolso de la comisión del corredor Actualizaciones Mi blog Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for
Prospector Scalper EA
Robots4Forex Ltd
Asesores Expertos
El Prospector Scalper EA es un Asesor Experto totalmente automatizado que realiza scalping durante periodos de alta volatilidad utilizando un algoritmo híbrido de multiplicación de lotes. El EA opera utilizando órdenes de mercado y oculta su toma de decisiones del broker. Este EA funcionará en cualquier par, pero funciona mejor en EURUSD y USDJPY en el marco de tiempo M5. Un VPS es aconsejable cuando el comercio de este sistema. Compruebe los comentarios de los resultados de las pruebas y la con
FREE
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Idea Converter
Ivan Simonika
Asesores Expertos
El bot es un bisturí y trabaja con ticks en consecuencia. El bot funciona en cualquier tipo de cuenta: netting, hedging. Trabaja con cotizaciones de 5 dígitos. El bot no utiliza el historial almacenado en la base de datos para trabajar. Para sus propias necesidades, carga datos históricos en línea, creando su propia base de datos. Para lograr buenos resultados en el modo de ticks reales en el probador, es necesario llevar a cabo la optimización. El optimizador interno, después de optimizar seg
Grid Hedging Modular
Kamel Zerki
Asesores Expertos
Cobertura de red (modular) Presentamos Grid Hedging (Modular), la herramienta de trading definitiva diseñada para revolucionar su experiencia de trading. Este asesor experto (EA) es un sistema potente y versátil que abre todo un nuevo mundo de posibilidades para los operadores de todos los niveles. Si usted es un profesional experimentado o acaba de empezar en el mundo del trading, este EA está diseñado para adaptarse a su estilo de trading único. ¿Qué puede hacer este AE? Grid Hedging (Modul
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Asesores Expertos
El sistema de AO Trade está diseñado específicamente para el comercio de tendencias, aprovechando los tiempos de subasta o de noticias como puntos de referencia para comparar con otros tiempos de pedido específicos y anticipar las tendencias del mercado. **Todos los parámetros de tiempo utilizados en el EA se basan en la hora de su terminal. Los diferentes brokers pueden operar en diferentes zonas horarias GMT, lo que puede variar aún más debido a los ajustes de horario de verano.** **Por favo
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Asesores Expertos
Ea no utiliza martingala o rejilla y tiene un stop loss para cada posición. Símbolos: EURCHF, EURCAD, USDCHF y otros. Marco temporal: M15 Los mejores resultados en EURCAD M15. Señales en vivo y otros productos aquí - https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products El EA debe funcionar en un VPS continuamente sin interrupción. Asesor multidivisa. Puede introducir pares en la configuración de EA para las pruebas. Recomiendo la configuración por defecto. Puede instalar un asesor en cualquier
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
SUPER TREND EA para Meta Trader 5 - Opere de forma más inteligente, cualquier plazo, cualquier mercado Libere todo el potencial del trading automatizado con SUPER TREND EA para MT5 , un Asesor Experto profesional construido para la precisión, la flexibilidad y la gestión inteligente del riesgo. Perfecto para Forex, Oro, índices y criptodivisas, este EA se adapta a cualquier marco temporal, desde scalping ultrarrápido en M1 hasta swing trading a largo plazo en D1. Tanto si opera movimientos intra
Grid MT5 Recovery
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
También se puede utilizar un asesor de cuadrícula con un sistema adaptable para "Resolver" una canasta de pedidos para restaurar posiciones no rentables en la cuenta. Funciona dentro de un canal de regresión lineal, ingresa en varias condiciones. La señal usa la dirección del canal de regresión lineal, promedios móviles exponenciales, volatilidad diaria promedio, luego construye una cuadrícula de órdenes si el precio se desvía. El paso de la cuadrícula es configurable, y si el precio va en nu
CAD Sniper X MT5
Mr James Daniel Coe
4.92 (12)
Asesores Expertos
BASANDOME EN EL EXITO DE MI POPULAR EA GRATUITO 'CAD SNIPER'... ¡PRESENTO CAD SNIPER X! MILES DE OPERACIONES MAS | SIN LIMITACIONES DE BROKER | MEJORES ESTADISTICAS | MULTIPLES ESTRATEGIAS Envíeme un MENSAJE PRIVADO después de la compra para el manual y un bono gratis DOS ESTRATEGIAS EN UNA PARA AUDCAD, NZDCAD, GBPCAD y CADCHF La estrategia 1 se puede utilizar con cualquier broker, opera con mucha más frecuencia y es la estrategia por defecto de CAD Sniper X. Ha demostrado un gran éxito e
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Asesores Expertos
Presentamos: ¡Quant Fleet MT5 2.0! Quant Fleet opera en el par USDJPY utilizando cinco estrategias independientes para lograr una diversificación amplia. La diferencia con Quant Fleet MT5 1.0 es que ahora hay seis subestrategias que refuerzan el rendimiento. Promoción de lanzamiento: El precio aumentará después de vender las primeras 20 copias. Grupo público:  Join Documentación y preajustes:  click here Señal:  click here Características clave: Instalación fácil: Listo en solo unos pasos
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Asesores Expertos
VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Asesores Expertos
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisión en US30 Potenciado por VENOM LABS EL EA QUE NUNCA QUEMARÁ TU CUENTA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Para brokers con una zona horaria diferente (como Exness), por favor configure la última entrada en TRUE si su broker no está en GMT+3. Utilice solamente el marco de tiempo de  H1 minutos. ️ Advertencia : Configuraciones incorrectas de zona horaria o marco de tiempo pueden afectar el funcionamiento del EA. PRECIO INICIAL SOLO POR 24
NeuroNNX
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Trabajo muy sencillo sobre el principio de trabajo. Se utiliza la red neuronal elemental, con la ayuda de la cual se analiza el indicador RSI normalizado, la red neuronal tiene tres salidas. Uno es responsable de la dirección del comercio, los otros dos para stop loss y take profit. Así, optimizando los coeficientes de la red neuronal (es la optimización habitual mediante un algoritmo genético), obtenemos una red bien adaptada para trabajar en el futuro. El muestreo según los resultados de la op
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Prop Firm Killer EA es un sistema de trading automatizado listo para prop-firm, construido con una estricta gestión del riesgo y el cumplimiento de las reglas en mente. Se centra en la coherencia, la protección del capital y la ejecución disciplinada en lugar de la negociación agresiva. Características principales Límite de pérdida máxima diaria : detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanza el umbral de pérdida diaria. Objetivo de beneficio diario : bloquea los beneficios y desacti
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Asesores Expertos
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA para XAUUSD (Oro)** **PROFESIONAL | SEGURO | BAJA FRECUENCIA** Un asesor premium de swing trading que ofrece **15-30 operaciones de alta calidad/mes** con gestión avanzada del riesgo. **CARACTERÍSTICAS CLAVE:** **Estrategia mejorada por IA**: Combina algoritmos MQL5 con análisis de mercado impulsado por IA para entradas / salidas precisas. **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Ajusta automáticamente el tamaño de las posiciones en función del cr
Equity Gaurd
Eredewei Henry Tiemo
Utilidades
️ Equity Protector EA - Auto SL & Trailing Stop para MT5 Proteja su capital. Automatice su riesgo. Maximice su control. El EA Equity Protector es una poderosa herramienta de gestión de riesgos diseñada para los traders de Meta Trader 5 que priorizan la preservación del capital y la automatización inteligente de las operaciones. Tanto si eres un scalper, swing trader o inversor a largo plazo, este EA asegura que tu cuenta se mantenga protegida mientras optimiza las salidas de operaciones con pr
Gold Scalper pro Nova
Emmanuel Eliud Kaguangi Mwaura
Asesores Expertos
El Asesor Experto totalmente automatizado construido exclusivamente para XAU/USD (Oro). Este EA combina una estrategia de seguimiento de tendencia de tres EMA de alta probabilidad con un sistema profesional de gestión de riesgos de dos etapas para asegurar los beneficios de forma rápida y eficiente. Optimizado para los marcos temporales M1/M5. La Estrategia: Filtrado 3-EMA Crossover Nuestro sistema utiliza tres Medias Móviles Exponenciales para confirmar tanto el impulso como la dirección de
Apparatus Aurum EA
Wilfred Early
Asesores Expertos
El Aparato Aurum es un MetaTrader 4 y 5 SÓLO EA utilizado para determinar y predecir las inversiones de la estructura del mercado. Un EA que es totalmente AI impulsado con herramientas de aprendizaje de mercado que se especializa en minimizar el riesgo y maximizar los beneficios (riesgo moderado). Una herramienta diseñada con mucha pasión, experiencia en el mercado, backtesting e inteligencia fundamental donde el CDF del oro (contrato por diferencia) es fuertemente observado y analizado. ¡Aunque
Doji Style
Dimpho Simon
1 (1)
Asesores Expertos
(Siéntase libre de descargar esto en absolutamente ningún costo, si te gusta tengo un gestor de scalping aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/101312 ) [Siéntase libre de sugerir mejoras que se pueden implementar. Este EA seguirá siendo libre para siempre]. Marco de tiempo: 5 Min hacia arriba (El marco de tiempo de 1 minuto tiene velas muy cortas, stoploss no se puede establecer) Divisas: Multi Ajustes: Lotsize: el volumen de negociación para el EA Cuánto tiempo se mantendrá una posic
FREE
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto para operar con redes neuronales profundas que se entrenan a sí mismas con machine learning , hasta 1512 medidas ponderadas por cada símbolo, según avanza el mercado. Opera en varios símbolos Forex y marcos horarios , también, anulando la selección de los símbolos y timeframes , puede configurarse para el gráfico actual en su símbolo y timeframe . Se puede configurar para distintos pares y se puede manejar una red neuronal distinta en cada gráfico. Puede configurar símbolos, perío
Sparking Rush
Vladyslav Buhera
Asesores Expertos
Este asesor está diseñado para funcionar con una plataforma de negociación e implementa una estrategia automatizada de apertura y cierre de posiciones basada en indicadores técnicos. Analiza el precio actual en relación con una Media Móvil Simple (SMA) durante un periodo especificado y utiliza el Rango Medio Real (ATR) para determinar los posibles niveles de stop-loss. El asesor trata de actuar cuando el precio se desvía de la media, aplicando parámetros de entrada definidos por el usuario, como
Range Lover
Sio Kei Wong
Asesores Expertos
Sistema de inversión Range Lover Visión General del Sistema El Sistema de Trading Range Lover es una potente herramienta de trading automatizada diseñada para capitalizar la volatilidad del mercado y obtener beneficios. Los usuarios sólo tienen que establecer un rango de precios (límites superior e inferior), y el sistema funciona 24/7 sin intervención manual. Dentro del rango de precios especificado, el sistema utiliza algoritmos inteligentes para calcular y acumular beneficios de forma contin
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Asesores Expertos
Olvide todo lo que sabe sobre los robots de trading. Presentamos Synthesis X Neural EA , el primer Sistema de Trading de Inteligencia Híbrida del mundo. Hemos ido más allá de las limitaciones de los EAs simples, basados en indicadores, para crear una sofisticada inteligencia artificial de dos partes diseñada con un único propósito: generar un crecimiento estable y consistente de la cartera con una gestión del riesgo sin precedentes. Synthesis X no es un mero algoritmo, sino una arquitectura de
Adaptive trader
Tshemokgolo Douglas Kgeresi
Asesores Expertos
Adaptive AI Trader - Guía completa del usuario Visión general El Adaptive AI Trader es un sofisticado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 que combina la tecnología de redes neuronales con el análisis técnico tradicional para ejecutar operaciones automatizadas. Este EA está diseñado tanto para traders principiantes como experimentados que quieran aprovechar las estrategias de trading impulsadas por IA. Características principales Trading potenciado por IA Predicción de red neuronal : Util
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
Indicadores
"¡Vuélalo!": el indicador de trading que cuestiona tus decisiones vitales Cansado de los indicadores aburridos? Conoce a tu nuevo compañero de mercado que cumple: F lechas "¡YOLO BUY!" cuando probablemente deberías entrar en pánico Confeti de rectángulos explosivos ( porque, ¿por qué no?) 200+ citas que te destrozan el alma como "Tu stop loss es imaginario" y "Esto no es trading, es donar a las ballenas" Alertas aleatorias que asan tu estrategia . Este indicador es como una te
Quantum bot
Samuel Bedin
Asesores Expertos
bot quantum diseñado para el comercio de divisas. prueba en eur / usd da buenos rendimientos. basado en varios indicadores incluyen la gestión de riesgos. mejores marcos de tiempo 1h; 4h. este bot fue backtesting para el año pasado y da 2000% de retorno de beneficios. no oculta las operaciones perdidas en el código. los ajustes son personalizables para darle una mejor experiencia de negociación. en contacto conmigo para más detalles o guía de instalación
Currency Curator Ex
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Curador de divisas: Un moderno robot de comercio de divisas multidivisa Introducción Currency Curator es un innovador robot de trading multidivisa diseñado específicamente para automatizar y mejorar su experiencia de trading en Forex. Aprovechando algoritmos de vanguardia, este asesor experto realiza un análisis en profundidad de las condiciones del mercado y ejecuta operaciones con alta eficiencia. Su principal objetivo es dotar a los usuarios de herramientas fiables para operar con éxito, mini
Los compradores de este producto también adquieren
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Asesores Expertos
Opere con Bitcoin como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable! ¿Por qué elegir Bitcoin Prince EA ? Ejecución a la velocidad del rayo- Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo . Estrategia probada específica para Bitcoin - A diferencia de los EAs genéricos, el Bitcoin Prince EA está ajustado exclusivamente para BC/USD , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas de
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Asesores Expertos
Acerca de APE (Alpha Prop Edge) APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media . Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas. Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación. APE ha
Xauron
Roberto Liguoro
Asesores Expertos
XAURON EA - Asesor Experto en Breakout de Oro Inteligente XAURON es un Asesor Experto de Oro Premium diseñado para capturar rupturas explosivas en XAU/USD utilizando algoritmos de alta precisión, protección dinámica y adaptabilidad en tiempo real a las condiciones del mercado. ENLACE A LA SEÑAL EN VIVO DE MYFXBOOK El rendimiento de las operaciones puede variar significativamente dependiendo de múltiples factores, incluyendo: Condiciones del broker Velocidad de ejecución y deslizamiento Late
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
Asesores Expertos
Nuestro equipo - @Supremacy_Lab - se complace en presentar nuestro primer producto - EA_Supremacy_NT - una solución técnica única para el day trading, scalping y seguimiento de tendencias. EA_Supremacy_NT es una versión no comercial de nuestro asesor automatizado principal, que se lanzará más adelante. Se trata de un producto realmente innovador que se basa en un enfoque poco convencional del procesamiento de datos de mercado. El algoritmo subyacente permite a los operadores obtener el máximo
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Asesores Expertos
Traders Toolbox Premium es una herramienta todo en uno Características: 19 Señales individuales : cada una de estas señales está sesgada en una configuración de estilo de red neuronal para constituir el resultado final / general. Cada señal tiene su propia configuración que se puede personalizar u optimizar si es necesario.   En integral Screen Display - Seis paneles broche de distancia Con la amplia información y consejos de herramientas. (haga clic en el borde del panel para desplegarlo o
Ew3
Roberto Alencar
Asesores Expertos
EW3 - Asesor Experto en Reversión Media en Forex Visión general Un Asesor Experto diseñado para operar con una estrategia de reversión a la media con una gestión disciplinada del riesgo, evitando enfoques de alto riesgo como los métodos de cuadrícula o martingala. Características principales - Estrategia de reversión a la media : Identifica y negocia movimientos de corrección del mercado - Soporte multisímbolo : Opera con 26 pares de divisas simultáneamente - Control de riesgo centralizado : G
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Asesores Expertos
GoldPulser EA - Descripción para el Mercado MQL5 Descripción en Español GoldPulser EA - Sistema avanzado de scalping multidivisa y seguimiento de tendencias GoldPulser EA es un sofisticado sistema de trading que combina la precisión del scalping con la fiabilidad del seguimiento de tendencias. Diseñado para los operadores de Forex que buscan rendimientos consistentes, este asesor experto utiliza un algoritmo patentado para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especia
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Asesores Expertos
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. ADVERTENCIA: EA ha optimizado conjuntos de ORO (XAUUSD) SOLAMENTE (Capital mínimo: $ 1000) Descargar conjuntos de abajo: Utilice estos sets para XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Sistema profesional de trading con gestión avanzada del riesgo Este sofisticado Asesor Experto emplea una estrategia de rejilla bidireccional diseñada para un rendimiento constante en mercados volátiles. El sistema abre
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
MAX XAUUSD - el sistema de trading inteligente que brilla en el mercado del oro ¡Hola traders! Soy MAX XAUUSD , el miembro más nuevo de la familia del Sistema de Trading Inteligente de Trend de extraordinaria potencia. ¿Mi especialidad? El oro . Así es, opero el par Oro/USD con precisión y confianza, ¡brindándole oportunidades de trading sin igual en el reluciente mercado del oro! ¿Por qué MAX XAUUSD? Sistema inteligente de seguimiento de tendencias Adopción de algoritmos avanzados de
Master Oscillators
Ioannis Xenos
Asesores Expertos
¡Conoce a Master Oscillators, un bot que hace que el trading sea simple y flexible! Elige entre las señales de RSI, CCI o Stochastic y construye tu propia estrategia. Este bot te proporciona muchas herramientas, como filtro MA, tamaños de lote dinámicos, calculadora del criterio de Kelly, niveles SL y TP dinámicos, y más. No importa tu estilo de trading, Master Oscillators está aquí para ti. Te proporciona información importante, estadísticas y más, manteniendo siempre seguras tus operaciones. S
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Asesores Expertos
¡Perdón por el excelente rendimiento del 340% anual! Sí, has leído bien: estos resultados de backtest con un 340% anual son casi indecentemente buenos. Pero, por favor, no lo malinterpretes: no es un truco de marketing, sino el resultado de una programación limpia y backtests honestos. Por supuesto, tales rendimientos de ensueño no son realmente sostenibles a largo plazo, porque después de unos años cualquier EA en el backtest acaba alcanzando el límite de lotes. Aun así: Stealth 150 DE40
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Asesores Expertos
XignalCoding Prop Grid EA Construye tu propia estrategia. Supera los retos de prop firm con confianza. El Prop Grid EA de XignalCoding es una herramienta de trading altamente flexible y potente, diseñada para traders que quieren un control total sobre su estrategia, sistema de grid y riesgo. Tanto si estás probando ideas como si quieres superar retos como FTMO, este EA te da la estructura y la seguridad que necesitas. Características principales Creación de estrategias personalizadas Elija su s
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex . Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta: ECN/RAW recomendada Conexión: 24/7 (VPS sugerido) Marcos temporales: M1–H4 Configuración inicial Active Algo Trading . Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_M
GOLD Max MT5
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
DayRest
Viktor Timofeev
Asesores Expertos
PRINCIPIOS DAYREST: el EA se basa en una estrategia contra-tendencia Utilizamos dos características 1. La presencia de correcciones en la tendencia. Por regla general, siempre hay un "pullback" tras los impulsos progresivos. 2. El carácter cíclico del mercado. El precio se mueve entre valores máximos y mínimos históricos. La mayor probabilidad de corrección se fija cuando el precio alcanza los límites de este canal. La señal para abrir una posición es que el precio cruce el límite superior o inf
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Asesores Expertos
Scalper EA Pro - ¡El Robot de Trading Automatizado de Alta Precisión!   FOR GOLD - XAUUSD ¿Qué hay de nuevo en la versión 3.0? Tras meses de desarrollo y pruebas rigurosas, ¡presentamos la versión más avanzada y confiable del Scalper EA Pro! Con nuevos filtros inteligentes, gestión de riesgo mejorada y entradas más precisas, este EA está diseñado para operar en los mercados con máxima eficiencia. Actualizaciones principales: Filtro de tendencia ajustable Ahora con EMAs person
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada utilizando un historial de 10 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan sólo en GBP/USD. Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros por usted. Estrategia de negociación El sistema NO utiliza estrategias peligrosas como el promedio o martingala, p
Otros productos de este autor
ZScore Cointegration
Oleksandr Art'omenko
Indicadores
El indicador calcula y muestra el Z-Score del spread (spread cointegrado) entre dos instrumentos financieros. Se basa en el método de mínimos cuadrados (OLS) para estimar el coeficiente de relación entre los precios de dos símbolos y posteriormente normalizar la distribución del spread en valores de Z-Score. En una ventana independiente de la herramienta verá: Línea principal de Z-Score (roja) Umbrales superior e inferior (plateados, punteados), definidos por el usuario Al alcanzar los niveles d
PCA Arbitrage 3X
Oleksandr Art'omenko
Indicadores
Sumérgete en el mundo de la estadística de alta precisión y la distribución dinámica de capital con la herramienta avanzada: PCA Arbitrage 3X . Este indicador está basado en el Análisis de Componentes Principales (PCA) , un método empleado por traders de élite para descubrir patrones ocultos en el movimiento del mercado. Gracias al avanzado algoritmo de Jacobi (ML) para el cálculo de valores propios y vectores propios, el sistema convierte datos históricos complejos en señales claras para la ent
FREE
PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
Asesores Expertos
PCA Pairs Trader Pro es un asesor experto que, basado en el método de componentes principales (PCA) , encuentra automáticamente la pareja óptima de activos dentro de un portafolio de cinco instrumentos y construye una posición de cobertura mercado‑neutral compuesta por dos posiciones: LONG y SHORT. A diferencia del trading de pares clásico, donde se analiza únicamente una pareja, PCA Pairs Trader Pro realiza un análisis estadístico multidimensional, identifica patrones ocultos y se adapta a las
Filtro:
Bassem Ibrahim Mohamed Attia
287
Bassem Ibrahim Mohamed Attia 2025.07.20 16:37 
 

good EA , and author very copertion

Oleksandr Art'omenko
811
Respuesta del desarrollador Oleksandr Art'omenko 2025.07.21 23:19
Thank you for your feedback. Always available to help!
Respuesta al comentario