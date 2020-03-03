PCA Pairs Trader Pro

PCA Pairs Trader Pro — é um Expert Advisor que, com base no método de Componentes Principais (PCA), encontra automaticamente o par de ativos ideal a partir de um portfólio de cinco instrumentos e monta entre eles uma posição hedge de mercado-neutro composta por duas ordens: LONG e SHORT. Ao contrário do trading de pares clássico, em que se analisa apenas um par, o PCA Pairs Trader Pro realiza uma análise estatística multidimensional, identifica padrões ocultos e adapta‑se às condições de mercado em mudança sem necessidade de ajustes manuais.

“Os profissionais, em geral, não possuem amplo conhecimento ou grande maestria. Eles lucram porque jogam um jogo completamente diferente.”

Transforme sua abordagem de trading: utilize “outras” regras e métodos, assim como fazem os bem‑sucedidos “big players” nas melhores instituições de trading e hedge funds.

Esta é uma oferta limitada a 10 cópias com licença vitalícia. O preço do EA irá subir rapidamente. Garanta agora seu acesso vitalício a preço promocional! Em breve estará disponível apenas em modelo de aluguel.

Por que o PCA Pairs Trader Pro é o próximo nível no trading de pares

Análise multiativos
Em vez de dois ativos, o EA avalia um setor de cinco instrumentos, selecionando os melhores pares por meio de PCA e cálculo da matriz de covariância. Isso revela inter-relações ocultas, inacessíveis pelo método tradicional.

Método de Componentes Principais + algoritmo de Machine Learning
O cálculo dos vetores-chave da distribuição de mercado via ML permite separar objetivamente a tendência geral das anomalias. Obtemos pares que realmente se desviam, não apenas ativos correlacionados.

Machine Learning avançado e automação
O EA “aprende” com dados históricos, adapta-se às mudanças em correlações e volatilidade. Ajusta sozinho o tamanho das posições, sem necessidade de configurações manuais — tudo é considerado automaticamente.

Posição mercado‑neutra e proteção de capital
As ordens LONG e SHORT em um mesmo par compensam o movimento geral do mercado. Isso reduz o risco global e garante estabilidade mesmo em períodos de alta volatilidade.

Ausência de esquemas de alto risco
Nada de martingale, média móvel ou grid trading — apenas análise matemática rigorosa e gestão de risco estruturada.

Por que este EA é único?

É o único Expert Advisor no MarketMQL que aplica análise PCA completa em um setor de cinco ativos para identificar pares “verdadeiros” para trading de pares.
O trading de pares tradicional se limita à correlação entre dois ativos. O PCA Pairs Trader Pro processa estatísticas de cinco instrumentos simultaneamente, permitindo revelar padrões ocultos inalcançáveis na análise unilateral.
Alta confiabilidade graças a critérios estatísticos objetivos: entradas e saídas baseadas em sinais quantitativos, e não em indicadores exóticos.
Sem técnicas arriscadas como grid trading ou aumento de lote. Estratégia puramente matemática.

Descubra a nova geração de Trading de Pares com o “PCA Pairs Trader Pro” — quando o mercado fala a linguagem dos números, e você ganha a vantagem!

Guia de utilização do Expert Advisor

Instalação no gráfico

Seleção do gráfico:
O EA utiliza o símbolo do gráfico como primeiro ativo. Recomenda‑se abrir o gráfico do ativo principal da sua estratégia; por exemplo, no setor “Bancos” dos EUA:

  • Gráfico principal: JPM

  • Do segundo ao quinto símbolo: BAC, WFC, C, BK (configuráveis nos parâmetros).

IMPORTANTE: Escolha cinco instrumentos com alta correlação entre si — por exemplo, NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI (tecnologia), ou USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN (moedas europeias contra USD), etc.

Aplicação ao gráfico:
Arraste o EA para o gráfico do ativo escolhido. Na janela “Configurações do Expert”, estarão disponíveis todos os parâmetros editáveis.

Parâmetros do Expert Advisor PCA Pairs Trader Pro

Os valores padrão são apenas exemplos. Você deve configurar manualmente os símbolos (Forex, CFD, Ações, ETF) e otimizar conforme as condições do seu broker. Exemplo:

  • Gráfico principal: JPM

  • Symbol2: BAC

  • Symbol3: WFC

  • Symbol4: C

  • Symbol5: BK

Para Ações e ETFs, utilize um broker com alavancagem máxima e maior disponibilidade de ativos.
Ao testar, leve em conta a margem e a alavancagem do seu broker!

LEMBRE‑SE: Trading de pares é trading de portfólio. Não busque lucros elevados de um único par. Faça sentido montar um portfólio de pelo menos 3–5 pares e alocar capital conforme sua política de risco.

Seu futuro é construído pelo que você faz hoje, não amanhã. Se deseja ultrapassar os algoritmos convencionais e explorar novas possibilidades de gestão de risco, o PCA Pairs Trader Pro é a ferramenta certa. Aceite o desafio, invista em seu futuro e eleve seu trading a um novo nível de profissionalismo. Não espere — adquira o PCA Pairs Trader Pro agora mesmo e faça seu trading soar de maneira inédita!

Para aprofundar-se no método PCA, leia também:

Aviso de Risco: Trading, especialmente em Forex e com CFDs ou futuros, envolve alto risco. Alavancagem pode ampliar lucros e perdas. Você pode perder parte ou todo o capital investido, e até mais. Nunca invista recursos que não possa perder. Não há garantias de resultados futuros. Desempenhos passados não asseguram resultados semelhantes.


Ew3
Roberto Alencar
Experts
EW3 - Expert Advisor para Negociação Forex com Mean Reversion Visão Geral Um Expert Advisor desenvolvido para operar com estratégia de mean reversion, com gerenciamento disciplinado de risco, evitando abordagens de alto risco como grid ou martingale. Características Principais • Estratégia Mean Reversion: Identifica e negocia movimentos de correção do mercado • Suporte Multi-Símbolos: Opera em 26 pares de moedas simultaneamente • Controle Centralizado de Risco: Gerenciamento global de stop los
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experts
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experts
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Experts
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
Experts
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
Master Oscillators
Ioannis Xenos
Experts
Conheça o Master Oscillators, um bot que torna o trading simples e flexível! Escolha entre sinais RSI, CCI ou Stochastic e construa sua própria estratégia. Este bot oferece muitas ferramentas, como filtro MA, tamanhos de lotes dinâmicos, calculadora do Critério de Kelly, níveis SL e TP dinâmicos e muito mais. Independentemente do seu estilo de trading, o Master Oscillators está aqui para você. Ele fornece informações importantes, estatísticas e muito mais, sempre mantendo seu trading seguro. Se
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Experts
Desculpe pelo excelente desempenho de 340% ao ano! Sim, você leu certo: estes resultados de backtest de 340% ao ano são quase indecentemente bons. Mas, por favor, não entenda mal – não é um truque de marketing, mas sim o resultado de uma programação limpa e backtests honestos. Naturalmente, tais retornos de sonho não são realmente sustentáveis a longo prazo, pois depois de alguns anos qualquer EA no backtest eventualmente atinge o limite de tamanho de lote. Ainda assim: o Stealth 150 DE40
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Experts
XignalCoding Prop Grid EA Build your own strategy. Pass prop firm challenges with confidence. The XignalCoding Prop Grid EA is a highly flexible and powerful trading tool designed for traders who want full control over their strategy, grid system, and risk. Whether you're testing ideas or aiming to pass prop firm challenges like FTMO, this EA gives you the structure and safety you need. Main Features Custom Strategy Creation Choose your entry signal: RSI, CCI, Stochastic, Williams, Bollinger Ba
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Visão geral Sistema automático para XAUUSD (ouro) e principais pares de Forex . Gerencia entradas, SL/TP, trailing e controle de rebaixamento com regras objetivas. Sem garantias de lucro; veja o aviso de risco. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Conta: ECN/RAW recomendada Conexão: 24/7 (VPS sugerado) Timeframes: M1–H4 Configuração inicial Ative Algo Trading . Anexe o EA ao gráfico (um símbolo por gráfico). Em Inputs, defina AI_Access_Mode = ON e recar
GOLD Max MT5
Peng Peng Gao
Experts
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
DayRest
Viktor Timofeev
Experts
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experts
Scalper EA Pro - O Robô de Trading Automatizado de Alta Precisão!   FOR GOLD - XAUUSD O que há de novo na versão 3.0? Após   meses de desenvolvimento e testes rigorosos , apresentamos a versão   mais avançada e confiável   do Scalper EA Pro! Com   novos filtros inteligentes, gestão de risco aprimorada e entradas mais precisas , este EA foi projetado para operar nos mercados com   eficiência máxima . Principais Atualizações:   Filtro de Tendência Ajustável Agora com   EMAs perso
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
