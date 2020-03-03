PCA Pairs Trader Pro — é um Expert Advisor que, com base no método de Componentes Principais (PCA), encontra automaticamente o par de ativos ideal a partir de um portfólio de cinco instrumentos e monta entre eles uma posição hedge de mercado-neutro composta por duas ordens: LONG e SHORT. Ao contrário do trading de pares clássico, em que se analisa apenas um par, o PCA Pairs Trader Pro realiza uma análise estatística multidimensional, identifica padrões ocultos e adapta‑se às condições de mercado em mudança sem necessidade de ajustes manuais.

Por que o PCA Pairs Trader Pro é o próximo nível no trading de pares



Análise multiativos

Em vez de dois ativos, o EA avalia um setor de cinco instrumentos, selecionando os melhores pares por meio de PCA e cálculo da matriz de covariância. Isso revela inter-relações ocultas, inacessíveis pelo método tradicional.

Método de Componentes Principais + algoritmo de Machine Learning

O cálculo dos vetores-chave da distribuição de mercado via ML permite separar objetivamente a tendência geral das anomalias. Obtemos pares que realmente se desviam, não apenas ativos correlacionados.

Machine Learning avançado e automação

O EA “aprende” com dados históricos, adapta-se às mudanças em correlações e volatilidade. Ajusta sozinho o tamanho das posições, sem necessidade de configurações manuais — tudo é considerado automaticamente.

Posição mercado‑neutra e proteção de capital

As ordens LONG e SHORT em um mesmo par compensam o movimento geral do mercado. Isso reduz o risco global e garante estabilidade mesmo em períodos de alta volatilidade.

Ausência de esquemas de alto risco

Nada de martingale, média móvel ou grid trading — apenas análise matemática rigorosa e gestão de risco estruturada.

Por que este EA é único?



É o único Expert Advisor no MarketMQL que aplica análise PCA completa em um setor de cinco ativos para identificar pares “verdadeiros” para trading de pares.

O trading de pares tradicional se limita à correlação entre dois ativos. O PCA Pairs Trader Pro processa estatísticas de cinco instrumentos simultaneamente, permitindo revelar padrões ocultos inalcançáveis na análise unilateral.

Alta confiabilidade graças a critérios estatísticos objetivos: entradas e saídas baseadas em sinais quantitativos, e não em indicadores exóticos.

Sem técnicas arriscadas como grid trading ou aumento de lote. Estratégia puramente matemática.

Descubra a nova geração de Trading de Pares com o “PCA Pairs Trader Pro” — quando o mercado fala a linguagem dos números, e você ganha a vantagem!

Guia de utilização do Expert Advisor

Instalação no gráfico

Seleção do gráfico:

O EA utiliza o símbolo do gráfico como primeiro ativo. Recomenda‑se abrir o gráfico do ativo principal da sua estratégia; por exemplo, no setor “Bancos” dos EUA:

Gráfico principal: JPM

Do segundo ao quinto símbolo: BAC, WFC, C, BK (configuráveis nos parâmetros).

IMPORTANTE: Escolha cinco instrumentos com alta correlação entre si — por exemplo, NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI (tecnologia), ou USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN (moedas europeias contra USD), etc.

Aplicação ao gráfico:

Arraste o EA para o gráfico do ativo escolhido. Na janela “Configurações do Expert”, estarão disponíveis todos os parâmetros editáveis.

Os valores padrão são apenas exemplos. Você deve configurar manualmente os símbolos (Forex, CFD, Ações, ETF) e otimizar conforme as condições do seu broker. Exemplo:

Gráfico principal: JPM

Symbol2: BAC

Symbol3: WFC

Symbol4: C

Symbol5: BK

Para Ações e ETFs, utilize um broker com alavancagem máxima e maior disponibilidade de ativos.

Ao testar, leve em conta a margem e a alavancagem do seu broker!

LEMBRE‑SE: Trading de pares é trading de portfólio. Não busque lucros elevados de um único par. Faça sentido montar um portfólio de pelo menos 3–5 pares e alocar capital conforme sua política de risco.

Para aprofundar-se no método PCA, leia também:

