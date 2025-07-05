PCA Pairs Trader Pro — c’est un conseiller expert qui, sur la base de la méthode des composantes principales (PCA), trouve automatiquement la paire d’actifs optimale au sein d’un portefeuille de cinq instruments et construit entre eux une position de couverture neutre au marché composée de deux positions : LONG et SHORT. Contrairement au trading de paires classique, où seule une paire est analysée, PCA Pairs Trader Pro effectue une analyse statistique multidimensionnelle, révèle des schémas cachés et s’adapte aux conditions de marché changeantes sans réglages manuels.

Pourquoi PCA Pairs Trader Pro est le niveau supérieur du pair trading

Analyse multi‑actifs

Au lieu de deux actifs, le Conseiller considère un secteur de cinq instruments, identifie les meilleures paires via la PCA et le calcul de la matrice de covariance. Cela dévoile des relations cachées inaccessibles à l’approche traditionnelle.

Méthode des composantes principales + algorithme de Machine Learning

Le calcul des vecteurs clés de la distribution du marché par un algorithme ML permet de séparer objectivement la tendance générale des anomalies. On découvre ainsi des paires qui divergent réellement, et non simplement corrélées.

Machine Learning avancé et automatisation

Le Conseiller “apprend” à partir des données historiques et s’adapte aux variations de corrélations et de volatilité. Il ajuste automatiquement la taille des positions sans nécessiter de réglages manuels : tout est pris en compte de manière autonome.

Position neutre au marché et protection du capital

LONG et SHORT au sein d’une même paire compensent le mouvement global du marché. Cela réduit le risque global et apporte de la stabilité même en période de forte volatilité.

Absence de schémas à haut risque

Aucun martingale, ni d’averaging ou de grid trading : uniquement une analyse mathématique rigoureuse et un système de gestion des risques.

C’est le seul EA sur MarketMQL à appliquer une véritable analyse PCA sur un secteur de cinq actifs pour sélectionner les “vraies” paires de trading.

Le pair trading traditionnel se limite à la corrélation de deux actifs. PCA Pairs Trader Pro traite la statistique de cinq instruments simultanément, révélant des schémas cachés inaccessibles à l’analyse unipaire.

Grande fiabilité grâce à des critères statistiques objectifs : entrée et sortie des positions basées sur des signaux quantitatifs, et non sur des indicateurs exotiques.

Pas de techniques risquées comme le grid trading ou l’augmentation de lots : une stratégie purement mathématique.

Découvrez la nouvelle génération du Pair Trading avec "PCA Pairs Trader Pro" – quand le marché s'exprime en chiffres, vous prenez l'avantage !





Guide d’utilisation du conseiller expert

Installation sur le graphique

Choix du graphique :

Le Conseiller utilise le symbole du graphique comme premier actif. Il est donc recommandé d’ouvrir le graphique de l’actif principal de la stratégie, par exemple dans le secteur “Banques” des actions américaines : Graphique – JPM. Du deuxième au cinquième symbole : BAC, WFC, C, BK (à définir dans les paramètres).

IMPORTANT : choisissez CINQ instruments fortement corrélés entre eux – par exemple NVDA, AVGO, AMD, QCOM, ADI (technologie), ou USDCHF, USDCZK, USDHUF, USDDKK, USDPLN (devises européennes par rapport au USD), etc.

Connexion au graphique :

Glissez-déposez le conseiller sur le graphique de l’actif sélectionné. La fenêtre « Paramètres de l’expert » affichera alors toutes les entrées modifiables.

Les paramètres par défaut sont des symboles arbitraires. Vous devez définir vous-même les symboles (Forex, CFD, actions, ETF) et optimiser selon les conditions de votre courtier, par exemple :

Graphique principal – JPM

Symbol2 – BAC

Symbol3 – WFC

Symbol4 – C

Symbol5 – BK

Pour actions et ETF : utilisez un courtier offrant un effet de levier maximal et un accès à un large choix d’actions et d’ETF.

Lors des backtests, prenez en compte la marge et le levier de votre courtier !

IMPORTANT : souvenez‑vous que le pair trading est un trading de portefeuille. Ne cherchez pas à tirer beaucoup de profit d’une seule paire. Il est plus pertinent d’assembler un portefeuille de 3 à 5 paires et de répartir le capital selon votre politique de risque.

IMPORTANT : souvenez‑vous que le pair trading est un trading de portefeuille. Ne cherchez pas à tirer beaucoup de profit d'une seule paire. Il est plus pertinent d'assembler un portefeuille de 3 à 5 paires et de répartir le capital selon votre politique de risque.

Clause de non-responsabilité : le trading — notamment sur Forex, CFD, et futures — comporte un niveau de risque significatif. L’utilisation du levier peut augmenter autant les gains que les pertes. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital investi, et parfois davantage. N’investissez jamais des fonds que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Aucune garantie de profits futurs ; les performances passées ou sur données de test ne préjugent pas des résultats à venir.



